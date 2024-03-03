Eğitim-İş'ten Laik ve Bilimsel Eğitim çağrısı

Cumhuriyetin Eğitim Devriminin Yüzüncü Yılı

Eğitim-İş Bolu İl Başkanı Erkan Korkmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temel taşlarından biri olan 3 Mart 1924 tarihinde gerçekleşen eğitim ve yönetim reformlarının önemini vurgulayarak başladığı konuşmasında, bu tarihin, Halifeliğin kaldırılması, Şeriye ve Evkaf ile Erkân-ı Harbiye Vekâletlerinin lağvedilmesi ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulüyle, Türkiye'nin ulusal, laik ve bilimsel temellere dayanan çağdaş bir devlet yapısına kavuştuğunu anımsattı.

Laik ve Bilimsel Eğitimin Temeli: Tevhid-i Tedrisat

Korkmaz, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun eğitimde birlik ve bütünlüğü sağlayarak, ulusun düşünce ve duygu birliğini koruma amacını taşıdığını belirtti. Bu kanunla, çağdışı eğitim kurumlarının kapatıldığını ve tüm eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandığını, böylece eğitimin devletin temel görevlerinden biri haline getirildiğini ifade etti.

Günümüz eğitim politikalarına kritik bakış

Eğitim-İş Bolu İl Başkanı, mevcut iktidarın eğitim politikalarını eleştirdi. AKP'nin 21 yıllık iktidarı boyunca eğitimde laiklik ilkesine yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini, dindar ve kindar nesiller yetiştirme amacının açıkça ifade edildiğini söyledi. Din derslerinin sayısının artırılması, dini etkinliklere zorlama ve dini mesajların MEB kitaplarına dahil edilmesi gibi uygulamalarla eğitimin temel niteliklerinin değiştirilmeye çalışıldığını belirtti.

Laik ve bilimsel eğitime olan bağlılık

Korkmaz, Eğitim-İş'in, Atatürk ilke ve devrimleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik ilkesi üzerine yükseldiğinin bilincinde olduğunu ve bu ilkenin korunmasına büyük önem verdiğini ifade etti. Dernek olarak, kişilerin inanç ve vicdan özgürlüklerini savunurken, dini inanç ve kanaatlerden dolayı kınanmalarını ya da baskı altına alınmalarını kabul edilemez bulduklarını belirtti.

"Laiklikle Yaşayacağız, Cumhuriyeti İlelebet Yaşatacağız"

Eğitim-İş Bolu İl Başkanı, laik eğitimin ve laik toplumun öneminin arttığı bu dönemde, öğretim birliğine son vermek ve medrese-mektep ikilemini günümüze taşımak isteyen anlayışa karşı mücadele edeceklerini vurguladı. "Laiklikle yaşayacağız, Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız!" diyerek, Atatürk ilke ve devrimlerine, Cumhuriyetin kazanımlarına, ülke bütünlüğüne, laik, bilimsel, demokratik, eşitlikçi ve parasız eğitime sahip çıkma sözü verdi.

Eğitim-İş'in kararlı duruşu

Eğitim-İş'in bu basın açıklaması, Türkiye'de eğitim alanında yaşanan mevcut sorunlara dikkat çekerken, laik ve bilimsel eğitimin korunması gerektiğinin altını çiziyor. Eğitim-İş, Cumhuriyetin temel değerlerine bağlı kalarak, eğitimdeki gerilemelere karşı mücadele etme kararlılığını gösteriyor. Bu duruş, gelecek nesiller için daha aydınlık ve bilimsel bir eğitim ortamının önemini vurguluyor, Türkiye'nin laik ve demokratik temeller üzerinde yükselen bir eğitim sistemine olan ihtiyacını hatırlatıyor.