TOGG'dan sonra yeni yerli otomobili Amperino C100 çıktı! Fiyatı ve özellikleri neler?

Yerli Üretimin Yeni Gözdesi: Amperino C100

Amperino, Türkiye'nin ikinci yerli otomobili olarak lanse edilen C100 modeli ile otomotiv sektöründe yeni bir sayfa açıyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde geliştirilen bu kent içi elektrikli araç, hem tasarımı hem de teknolojik özellikleri ile dikkat çekiyor. Amperino C100, sadece bir ulaşım aracı olmanın ötesinde, çevre dostu bir yaşam tarzını benimseyenler için ideal bir seçenek sunuyor.

Teknoloji ve Performansın Buluşma Noktası

Amperino C100, 17,2 kWh kapasiteli özel tasarım bir batarya paketi ve 42 kW (57 HP) gücünde bir elektrik motoru ile donatılmış durumda. Bu güçlü kombinasyon, aracın 0'dan 90 km/s hıza sadece 6,8 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca, yaklaşık 180 kilometrelik bir menzil sunarak kent içi kullanım için oldukça ideal bir seçenek haline geliyor. Maksimum hızı saatte 90 kilometre olarak belirlenen Amperino C100, hem performansı hem de enerji verimliliği ile öne çıkıyor.

Yerlilik ve Millilik Vurgusu

Amperino'nun üzerinde durduğu en önemli noktalardan biri, aracın %100 yerli üretim olması. Araç bilgisayar kontrol ünitesinden batarya yönetim sistemine kadar pek çok kritik bileşen, Amperino tarafından yerli imkanlarla geliştirilmiş ve üretilmiş. Ayrıca, Türkiye'de ilk kez kullanılan sıvı daldırma batarya tekniği, aracın batarya ömrünü uzatırken performansını da maksimize ediyor.

Çevre Dostu ve Ekonomik

Amperino C100, çevre dostu malzemeler kullanılarak üretilmiş olup, enerji verimliliği yüksek bir tasarıma sahip. Bu özellikleriyle, sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım atıyor. Ayrıca, Türkiye pazarında satışa sunulacak en ekonomik araç olması bekleniyor, bu da onu her kesimden insan için ulaşılabilir kılıyor.

Piyasaya Sunulma ve Beklentiler

2024 yılında üretimine başlanacak olan Amperino C100, 2025'in son çeyreğinde ön seri üretimle birlikte satışa sunulacak. Elektrikli araç teknolojisinde millilik ve yerlilik açısından önemli bir adım olarak görülen bu araç, pek çok kişi tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Fiyatı Ne Olacak?

Elektrikli araçlar arasında cazip bir seçenek olan Amperino C100, bütçe dostu olmasıyla da dikkat çekmektedir. Fiyatının 430 bin TL ile 520 bin TL arasında olması bekleniyor. Ayrıca Amperino C100, 3 kişilik kapasiteye sahiptir.

Amperino C100, Türkiye'nin otomotiv sektöründe attığı cesur adımlardan biri olarak, yerli ve milli üretimin önemini vurguluyor. Teknoloji, performans ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çeken bu elektrikli araç, piyasaya sürüldüğünde otomobil severlerin ve çevre dostu teknolojileri benimseyenlerin beğenisini kazanmaya aday. Türkiye'nin ikinci yerli otomobili olarak tarihe geçen Amperino C100, sürdürülebilir bir geleceğe doğru atılan önemli bir adım olarak görülüyor.