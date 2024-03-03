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Gerede’de 110 çiftçiye 8 ton yem bezelyesi tohumu verildi

Gerede ilçesi, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi Müdürlüğü'nün işbirliğiyle gerçekleştirilen bir tohum dağıtım töreniyle tarımsal üretimde yeni bir döneme adım atıyor. Bu etkinlik, bölge çiftçilerine yönelik verimli bir sezon geçirmelerini hedefleyen önemli bir destek olarak öne çıkıyor.

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Gerede’de 110 çiftçiye 8 ton yem bezelyesi tohumu verildi mask
Gerede’de 110 çiftçiye 8 ton yem bezelyesi tohumu verildi
Gerede’de 110 çiftçiye 8 ton yem bezelyesi tohumu verildi
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Tarımsal üretimde yenilikçi adımlar

Gerede'de düzenlenen tohum dağıtım töreni, bölgenin tarımsal üretim kapasitesini artırma ve çiftçilere daha verimli bir üretim sezonu sunma amacı taşıyor. Bu özel etkinlik, yerel tarım sektörüne yapılan desteklerin somut bir göstergesi olarak, 110 çiftçiye toplam 8 ton yem bezelyesi tohumu dağıtımıyla kayda geçti.

Gerede’de 110 çiftçiye 8 ton yem bezelyesi tohumu verildi

Önemli katılımcılar ve tohumların değeri

Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Yıldız, Gerede Muhtarlar Derneği Başkanı Nazım Göktaş ve birçok çiftçinin katıldığı törende, dağıtılan yüksek kaliteli yem bezelyesi tohumları, bölgenin tarımsal potansiyelini önemli ölçüde artırma potansiyeline sahip olduğunu gösterdi.Gerede’de 110 çiftçiye 8 ton yem bezelyesi tohumu verildi

Bölgesel tarımsal potansiyelin güçlendirilmesi

Bu tören, çiftçilere sağlanan tohumların kalitesi ve miktarıyla, Gerede'nin tarımsal potansiyelini güçlendirme yönünde atılmış önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin yetkilileri ile çiftçilerin bir araya gelmesi, bölgedeki tarımsal politikaların saha uygulamalarını daha yakından gözlemleme fırsatı sunuyor.

Doğrudan destek ve tarım sektörünün geleceği

Gerede'deki bu tohum dağıtım etkinliği, çiftçilere yönelik doğrudan desteğin yanı sıra, tarım sektörünün kalkınması ve sürdürülebilirliğine de önemli katkılarda bulunuyor. Bu etkinlik, bölgedeki tarımsal üretimi artırma ve çiftçileri ekonomik olarak güçlendirme adına kritik bir öneme sahip.Gerede’de 110 çiftçiye 8 ton yem bezelyesi tohumu verildi

Tarımsal yenilenme ve vizyon

Gerede'de gerçekleştirilen tohum dağıtım töreni, bölge tarımının geleceğine yönelik umut verici bir adım olarak kabul ediliyor. Bu etkinlik, bugünün çiftçilerine destek olmanın yanı sıra, gelecek nesillere de yatırım yapmanın bir yolu olarak görülüyor, böylece tarımsal yenilenme ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonu sunuyor.

# üretim, orman

03 Mar 2024 - 15:56 - Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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