TOGG faizsiz kredi kampanyası sunuyor! Fiyatlar ve krediler ne?

Elektrikli Geleceğe Faizsiz Adım

TOGG, T10X modeli için sunduğu bu kampanya ile elektrikli araç piyasasında önemli bir adım atıyor. Kampanya kapsamında, T10X'in en donanımlı versiyonu olan V2 uzun menzil modeli için 350 bin TL'ye kadar kredi kullanımında %0 faiz oranı ve 12 ay vade imkanı sunuluyor. Bu teklif, aylık 29 bin 167 TL ödeme yapacak alıcılar için geçerli olacak. Ayrıca, kampanya dahilinde 400 bin TL veya 575 bin TL kredi kullanımı için %0,37 ile %1,99 arasında değişen faiz oranları ve 12 ile 24 ay arası vade seçenekleri de mevcut.

Çeşitlilik ve Esneklik

TOGG'un T10X modeli için sunduğu finansman seçenekleri sadece V2 modeli ile sınırlı değil. V1 uzun menzil ve standart menzil versiyonları için de cazip finansman seçenekleri bulunuyor. Bu versiyonlar için aracın bedelinin yüzde 50'sine kadar kredi ve 36 ay vade imkanı sunuluyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım gibi büyük finans kuruluşları, TOGG için özel olarak uyguladıkları avantajlı kredi faiz oranları ile bu kampanyaya destek veriyor.

Fiyat Sabitleme Garantisi

Mart ayında T10X siparişi veren kullanıcılar için bir diğer önemli avantaj ise nisan sonuna kadar fiyat sabitleme garantisi. Bu garanti ile alıcılar, sipariş verdikleri tarihteki fiyat üzerinden araçlarını satın alma imkanına sahip olacaklar, böylece olası fiyat artışlarından etkilenmeyecekler.

Teknoloji ve Konfor Bir Arada

T10X, teknoloji ve konfor paketi, 22 kW AC şarj kapasitesi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. V1 standart menzil seçeneği 1 milyon 477 bin 600 TL, uzun menzil seçeneği ise 1 milyon 718 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. En donanımlı V2 uzun menzil modelinin fiyatı ise kış paketi ve 22 kW AC şarj kapasitesiyle birlikte 1 milyon 863 bin TL olarak belirlenmiş.

Kolay Sipariş Süreci

TOGG T10X sahibi olmak isteyenler, şirketin mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini kolayca verebiliyor. Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden indirilebilen Trumore uygulamasını kullanmak ve bir kimlik (ID) oluşturmak yeterli. Bu yıl için çekiliş yapılmayacak ve teslimatlar, sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve üretim planlamasına göre gerçekleştirilecek.

Bu kampanya, TOGG'un sürdürülebilir ve çevreci bir gelecek vizyonunu destekleyen elektrikli araçlarını daha geniş kitlelere ulaştırma hedefini gösteriyor. Faizsiz kredi imkanı, fiyat sabitleme garantisi ve çeşitli finansman seçenekleri ile TOGG, elektrikli araç sahibi olmak isteyen herkes için cazip bir seçenek haline geliyor.