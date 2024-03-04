Adı Bolu'da caddeyle ölümsüzleşiyor

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın 2023 yılında yaşamını yitirmesi, hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de büyük üzüntüye neden oldu. Bolu Belediyesi, Paşayeva'nın Türk milliyetçiliği ideallerine olan bağlılığını ve şehirle olan güçlü ilişkisini onurlandırmak için önemli bir adım atıyor: Onun adını taşıyan bir cadde veya sokak.

Paşayeva'nın Bolu ile derin bağları

Ganire Paşayeva'nın Bolu'ya olan bağlılığı, 2017 yılında Karabağ Parkı'nın açılışına katılmasıyla pekişti. Bu park, Hocalı Soykırımı'nın kurbanlarını anmak amacıyla inşa edilmişti ve Paşayeva'nın katılımı, onun Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşliğe verdiği önemi gösterdi.

Onursal hemşehrilik unvanı

Paşayeva'ya, Bolu Belediye Başkanı ve Meclisi tarafından daha önce fahri hemşehrilik unvanı verilmişti. Bu unvan, onun şehre olan katkılarını ve Bolu halkı üzerinde bıraktığı olumlu etkiyi tanıma amacı taşıyor.

Cadde adı teklifi gündemde

Zafer Partisi'nden Belediye Başkan Adayı ve Meclis Üyesi İlkay Bayrak'ın önerisiyle, Paşayeva'nın adının bir cadde veya sokağa verilmesi fikri, Belediye Meclisi'nin Mart ayı oturumunda ele alındı. Bu teklif, Paşayeva'nın anısını kalıcı bir şekilde şehirde yaşatma niyetini yansıtıyor.

Belediye Başkanı'nın desteği

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Paşayeva'nın Türkiye genelindeki vilayetleri ziyaret ederek gösterdiği milliyetçi duruşu ve topluma katkılarını övdü. Özcan, Paşayeva'nın vefatının ardından onun anısını yaşatma kararının önemini vurguladı.

Karar süreci ve beklentiler

Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı kararla, teklif İmar ve Şehircilik Komisyonu'na yönlendirildi. Mart ayının ikinci toplantısında, Ganire Paşayeva'nın adının verileceği cadde veya sokak kesinleşecek. Bu adım, Paşayeva'nın Bolu'daki anısını ve mirasını onurlandırmak için atılmış önemli bir adımdır.