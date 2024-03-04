5 Mart’ta Bolu tek yürek!..

Bolu'nun dönüşümüne imza atan hayırsever

Bolu ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), 5 Mart 2024'te, şehrin çehresini değiştiren ve "Bolu'nun Babası" olarak anılan İzzet Baysal'ı anma etkinlikleriyle onurlandıracak. Baysal, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler alanında gerçekleştirdiği katkılarla şehrin gelişimine öncülük etmiş, toplumsal hizmetin ve hayırseverliğin somut bir örneğini sergilemiştir.

Anma törenlerinin detayları

Anma törenleri, İzzet Baysal'ın anıt mezarında saat 14.00'de başlayacak ve Bolu Valisi, Belediye Başkanı, BAİBÜ Rektörü'nün konuşmaları ile Bolu Müftüsü'nün hatim duası ile manevi bir atmosferde gerçekleşecek. Törenler, üniversite kampüsünde devam edecek olan etkinliklerle Baysal'ın anısına saygı duruşunda bulunulacak.

"Mütevellilerin Dilinden İzzet Baysal" belgeseli ve ödül töreni

Anma programı, BAİBÜ Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek "Mütevellilerin Dilinden İzzet Baysal" belgeselinin gösterimi ile zenginleştirilecek. Program, İzzet Baysal Vakfı tarafından uluslararası alanda başarılar elde eden öğretim üyelerine ödüllerin takdim edilmesi ve katılımcılara sunulan ikramlarla sona erecek.

Ulaşım kolaylığı ve hava durumu planlaması

Katılımcıların etkinliklere kolay ulaşımı için, 5 Mart Salı günü saat 13.00'te Bolu şehir merkezinden kampüse ücretsiz taşıma hizmeti sunulacak. Olası olumsuz hava koşullarına karşı, anıt mezarda yapılacak dua dışındaki tüm programlar üniversitenin konferans salonuna taşınacak.

İzzet Baysal'ın kalıcı mirası

İzzet Baysal, Bolu'ya ve Türkiye'ye bıraktığı kalıcı mirasla, topluma hizmet ve hayırseverlik ruhunu somut bir şekilde göstermiştir. Anma törenleri, Baysal'ın değerlerini ve vizyonunu gelecek nesillere aktarmak, onun yaşamı ve eserleri üzerinden toplumsal hizmetin önemini vurgulamak amacıyla büyük önem taşımaktadır.

Baysal’a ahde vefa

Bu anma törenleri, İzzet Baysal'ın Bolu'ya ve ülkeye olan katkılarını hatırlatmak, gelecek nesillere ilham kaynağı olmak ve hayırseverliğin önemini vurgulamak amacıyla düzenlenmektedir. Baysal'ın mirası, onun adının saygı ve özlemle anılmasını sağlayarak, Bolu'nun ve Türkiye'nin gelişimindeki rolünü anlamlandırıyor.