Beşiktaş-Galatasaray derbisi hakkında ilginç istatistikler: Derbiye saatler kala ilginç istatistikler açıklandı!

Derbi tarihinin unutulmaz skorları ve rekorları

Futbolseverlerin her zaman merakla beklediği Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki tarihi derbiler, unutulmaz maçlar ve rekorlarla doludur. Derbi tarihinde en çok görülen skorun 71 defa ile 1-0 olduğunu bilmek, bu mücadelenin ne kadar çekişmeli geçtiğinin bir göstergesidir.

En farklı skor ve en gollü maç

Tarihin tozlu sayfalarında yerini alan 30 Haziran 1940 tarihinde Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 9-2 mağlup ettiği maç, hem en farklı skor hem de derbi tarihindeki en gollü maç olarak kayıtlara geçmiştir. Beşiktaş ise, rakibine karşı en farklı galibiyetlerini 18 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940 tarihlerinde 5-0'lık skorlarla alarak tarih yazmıştır.

Galibiyet ve yenilgisiz seriler

Bu rekabette seriler de dikkat çeken başka bir unsur. Beşiktaş, 11 Ekim 1931 ile 20 Ekim 1933 tarihleri arasında elde ettiği 5 maçlık galibiyet serisiyle öne çıkarken; Galatasaray, 22 Ağustos 1924 ile 19 Nisan 1929 arasında yakaladığı 7 maçlık galibiyet serisiyle rakibine üstünlük kurmuş. Yenilgisizlik serisinde ise Beşiktaş 16 maç (6 Ekim 1931-26 Ocak 1936), Galatasaray ise 17 maç (30 Mart 1975-15 Ağustos 1979) ile rekorun sahibi.

Derbinin gol serileri

Gol yememe ve gol atma serileri de rekabetin önemli bir parçası. Beşiktaş, 4 maçlık gol yememe serisiyle (6 Ekim 1931-17 Mart 1933), Galatasaray ise 5 maçlık serisiyle (9 Nisan 1972-5 Mart 1973) dikkat çekerken; gol atma serisinde Beşiktaş 21 maç (13 Temmuz 1934-12 Kasım 1939), Galatasaray 11 maç (6 Şubat 1996-15 Mayıs 1998) ile öne çıkıyor.

Seyirci rekorları ve stadyumların büyüsü

Derbiler, sadece sahadaki mücadele ile değil, tribünlerdeki atmosfer ile de futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatır. 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve 76.127 biletli seyircinin izlediği maç, hem bu rekabette hem de Süper Lig tarihinde en çok seyirciye sahne olan maç olarak tarihe geçmiştir.

Yabancı teknik direktörlerin derbi başarıları

Beşiktaş, yabancı teknik direktörler idaresinde Galatasaray'a karşı son galibiyetini Alman çalıştırıcı Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda deplasmanda 2-1'lik skorla elde etmiştir. Siyah-beyazlılar, Fernando Santos ile 13 yıl sonra benzer bir başarıyı tekrarlamak istiyor.

Derbi tarihinde gol şöleni

Derbi tarihinde en fazla gol atan oyuncu, Beşiktaş formasıyla Galatasaray'a 29 gol atan Hakkı Yeten'dir. Üçüncü sırada bulunan Gündüz Kılıç ise 21 golle dikkat çekerken, Galatasaray adına en çok gol atan oyuncu unvanını taşımaktadır. Ayrıca, 30 Haziran 1940 tarihindeki 9-2'lik maçta Gündüz Kılıç, Beşiktaş'a karşı attığı beş golle bir maçta en çok gol atan oyuncu olma başarısını göstermiştir.

Derbide 355. Randevu

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan 354 maçta Galatasaray, 126 galibiyet elde ederek öne geçti, Beşiktaş ise 114 kez zafer kazandı. İki takım arasında 114 mücadele berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 495 gole karşılık, Beşiktaş 464 golle karşılık verdi. Süper Lig maçlarındaki rekabette Galatasaray 49 galibiyet alırken, Beşiktaş 39 galibiyet elde etti. 43 maç ise berabere sonuçlandı.