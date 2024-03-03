Eğitim-Sen Bolu'dan kritik açıklama

Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun tarihsel önemi

Eğitim-Sen Bolu Şubesi, 3 Mart 1924'te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun eğitimde bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Kanunun, eğitim kurumlarını birleştirerek medrese ve mektep ayrımını kaldırdığı ve Türkiye'de laik eğitim sistemini temellendirdiği vurgulandı.

Laik eğitime karşı artan tehditler

Son yıllarda, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun temel prensiplerine aykırı bir şekilde, 4+4+4 eğitim sistemi gibi uygulamalar ve dini içerikli derslerin artışı gibi adımlarla laik eğitim ilkesinin zedelendiği ifade edildi. Eğitim-Sen, bu gelişmelerin laik eğitim sistemine zarar verdiğini belirtti.

Dini kuşatma altındaki eğitim sistemi

Türkiye'de eğitim sisteminin ve okulların, siyasi iktidarın ideolojik hedefleri doğrultusunda dini bir kuşatma altında olduğu kaydedildi. Özellikle MEB'in Diyanet İşleri Başkanlığı ve iktidar yanlısı dini vakıf ve derneklerle imzaladığı protokollerin, laik eğitimi ve yaşam tarzını hedef aldığına dikkat çekildi.

Laik ve bilimsel eğitimin önemi

Eğitim-Sen, okulların ve eğitim kurumlarının dini içerikli faaliyetlerin değil, laik ve bilimsel eğitimin mekanları olması gerektiğini vurguladı. Eğitim sisteminin, dini değerler ve kurallara göre şekillendirilmesine yönelik politika ve uygulamalara derhal son verilmesi gerektiği belirtildi.

Eğitim-Sen'den güçlü çağrı

Eğitim-Sen Bolu Şubesi'nin basın açıklaması, Türkiye'de laik ve bilimsel eğitimin korunmasının önemini altını çizdi. Kanunun kabulünün yıldönümünde yapılan bu açıklama, eğitimde laikliğin ve bilimselliğin önemine dair kamuoyu bilincini artırmayı ve ilgili makamlara uyarılarda bulunmayı amaçlıyor. Eğitim-Sen, laik eğitim sisteminin korunması için toplumsal desteğin ve farkındalığın artırılmasının kritik olduğunu vurguluyor.