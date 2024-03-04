Sulama amaçlı sert geçme muflu pvc boru alım işi Bolu Özel İdaresi

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

1. Aday ve istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi

2. Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu

3. Adayın veya isteklinin kayıtlı oldugu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi

4. Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatcı olduğunu gösteren belgeler.

5. Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi

6. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler .

AÇIKLAMA ; Aday veya istekli imalatçı veya yetkili satıcı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.