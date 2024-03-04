Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bartın, Karabük ve Zonguldak için 4-10 Mart 2024 haftası hava durumu

Kocaeli Hava Durumu

4 Mart: Güneşli, en yüksek 18°C, en düşük 6°C.

5 Mart: Yağmurlu, en yüksek 17°C, en düşük 7°C.

6 Mart: Yağmurlu, en yüksek 12°C, en düşük 8°C.

7 Mart: Parçalı bulutlu, en yüksek 16°C, en düşük 6°C.

8 Mart: hafif yağmurlu, en yüksek 10°C, en düşük 6°C.

9 Mart: Parçalı bulutlu, en yüksek 10°C, en düşük 5°C.

10 Mart: Güneşli, en yüksek 15°C, en düşük 2°C.

Sakarya Hava Durumu

4 Mart: Güneşli, en yüksek 17°C, en düşük 6°C.

5 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 18°C, en düşük 7°C.

6 Mart: Yağmurlu, en yüksek 13°C, en düşük 7°C.

7 Mart: Parçalı bulutlu, en yüksek 14°C, en düşük 5°C.

8 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 9°C, en düşük 6°C.

9 Mart: Çok bulutlu, en yüksek 9°C, en düşük 5°C.

10 Mart: Güneşli, en yüksek 14°C, en düşük 4°C.

Düzce Hava Durumu

4 Mart: Güneşli, en yüksek 16°C, en düşük 6°C.

5 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 18°C, en düşük 6°C.

6 Mart: Yağmurlu, en yüksek 11°C, en düşük 7°C.

7 Mart: Güneşli, en yüksek 14°C, en düşük 5°C.

8 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 9°C, en düşük 5°C.

9 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 8°C, en düşük 4°C.

10 Mart: Güneşli, en yüksek 12°C, en düşük 3°C.

Bolu Hava Durumu

4 Mart: Parçalı bulutlu, en yüksek 12°C, en düşük 4°C.

5 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 4°C, en düşük 3°C.

6 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 7°C, en düşük 3°C.

7 Mart: Bulutlu, en yüksek 11°C, en düşük 2°C.

8 Mart: Bulutlu, en yüksek 7°C, en düşük 3°C.

9 Mart: Bulutlu, en yüksek 6°C, en düşük 2°C.

10 Mart: Güneşli, en yüksek 10°C, en düşük 0°C.

Bartın Hava Durumu

4 Mart: Bulutlu, en yüksek 9°C, en düşük 2°C.

5 Mart: Parçalı bulutlu, en yüksek 10°C, en düşük 3°C.

6 Mart: Güneşli, en yüksek 10°C, en düşük 7°C.

7 Mart: Güneşli, en yüksek 11°C, en düşük 6°C.

8 Mart: Bulutlu, en yüksek 9°C, en düşük 5°C.

9 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 9°C, en düşük 4°C.

10 Mart: Yağmurlu, en yüksek 11°C, en düşük 2°C.

Karabük Hava Durumu

4 Mart: Parçalı bulutlu, en yüksek 14°C, en düşük 6°C.

5 Mart: Bulutlu, en yüksek 17°C, en düşük 4°C.

6 Mart: Yağmurlu, en yüksek 10°C, en düşük 6°C.

7 Mart: Parçalı bulutlu, en yüksek 13°C, en düşük 6°C.

8 Mart: Bulutlu, en yüksek 10°C, en düşük 5°C.

9 Mart: Bulutlu, en yüksek 9°C, en düşük 4°C.

10 Mart: Güneşli, en yüksek 12°C, en düşük 0°C.

Zonguldak Hava Durumu

4 Mart: Parçalı bulutlu, en yüksek 12°C, en düşük 6°C.

5 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 16°C, en düşük 6°C.

6 Mart: Yağmurlu, en yüksek 10°C, en düşük 6°C.

7 Mart: Bulutlu, en yüksek 10°C, en düşük 5°C.

8 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 5°C, en düşük 7°C.

9 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 3°C, en düşük 7°C.

10 Mart: Güneşli, en yüksek 10°C, en düşük 5°C.

Bu hafta Kocaeli'den Zonguldak'a kadar olan bölgede yaşayanlar, güneşli günlerin tadını çıkarabilecekleri bir haftaya hazırlanmalı. Ancak, haftanın sonuna doğru yağmur ihtimali artıyor, bu nedenle dışarı çıkarken şemsiyelerinizi yanınıza almayı unutmayın.