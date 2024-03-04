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Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bartın, Karabük ve Zonguldak için 4-10 Mart 2024 haftası hava durumu

Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgesi genelinde geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Hafta boyunca bölge genelinde hafif yağmur geçişleri yaşanacak. Hafta sonuna doğru havalar bir parça soğuyacak.

Arzu Sarı
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Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bartın, Karabük ve Zonguldak için 4-10 Mart 2024 haftası hava durumu mask
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bartın, Karabük ve Zonguldak için 4-10 Mart 2024 haftası hava durumu
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bartın, Karabük ve Zonguldak için 4-10 Mart 2024 haftası hava durumu
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Kocaeli Hava Durumu

4 Mart: Güneşli, en yüksek 18°C, en düşük 6°C.

5 Mart: Yağmurlu, en yüksek 17°C, en düşük 7°C.

6 Mart: Yağmurlu, en yüksek 12°C, en düşük 8°C.

7 Mart: Parçalı bulutlu, en yüksek 16°C, en düşük 6°C.

8 Mart: hafif yağmurlu, en yüksek 10°C, en düşük 6°C.

9 Mart: Parçalı bulutlu,  en yüksek 10°C, en düşük 5°C.

10 Mart: Güneşli, en yüksek 15°C, en düşük 2°C.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bartın, Karabük ve Zonguldak için 4-10 Mart 2024 haftası hava durumu

Sakarya Hava Durumu

4 Mart: Güneşli, en yüksek 17°C, en düşük 6°C.

5 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 18°C, en düşük 7°C.

6 Mart: Yağmurlu, en yüksek 13°C, en düşük 7°C.

7 Mart: Parçalı bulutlu, en yüksek 14°C, en düşük 5°C.

8 Mart: Hafif yağmurlu,  en yüksek 9°C, en düşük 6°C.

9 Mart: Çok bulutlu, en yüksek 9°C, en düşük 5°C.

10 Mart: Güneşli, en yüksek 14°C, en düşük 4°C.Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bartın, Karabük ve Zonguldak için 4-10 Mart 2024 haftası hava durumu

Düzce Hava Durumu

4 Mart: Güneşli, en yüksek 16°C, en düşük 6°C.

5 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 18°C, en düşük 6°C.

6 Mart: Yağmurlu, en yüksek 11°C, en düşük 7°C.

7 Mart: Güneşli, en yüksek 14°C, en düşük 5°C.

8 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 9°C, en düşük 5°C.

9 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 8°C, en düşük 4°C.

10 Mart: Güneşli, en yüksek 12°C, en düşük 3°C.Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bartın, Karabük ve Zonguldak için 4-10 Mart 2024 haftası hava durumu

Bolu Hava Durumu

4 Mart: Parçalı bulutlu, en yüksek 12°C, en düşük 4°C.

5 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 4°C, en düşük 3°C.

6 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 7°C, en düşük 3°C.

7 Mart: Bulutlu, en yüksek 11°C, en düşük 2°C.

8 Mart: Bulutlu, en yüksek 7°C, en düşük 3°C.

9 Mart: Bulutlu, en yüksek 6°C, en düşük 2°C.

10 Mart: Güneşli, en yüksek 10°C, en düşük 0°C.Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bartın, Karabük ve Zonguldak için 4-10 Mart 2024 haftası hava durumu

Bartın Hava Durumu

4 Mart: Bulutlu, en yüksek 9°C, en düşük 2°C.

5 Mart: Parçalı bulutlu, en yüksek 10°C, en düşük 3°C.

6 Mart: Güneşli, en yüksek 10°C, en düşük 7°C.

7 Mart: Güneşli, en yüksek 11°C, en düşük 6°C.

8 Mart: Bulutlu, en yüksek 9°C, en düşük 5°C.

9 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 9°C, en düşük 4°C.

10 Mart: Yağmurlu, en yüksek 11°C, en düşük 2°C.Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bartın, Karabük ve Zonguldak için 4-10 Mart 2024 haftası hava durumu

Karabük Hava Durumu

4 Mart: Parçalı bulutlu, en yüksek 14°C, en düşük 6°C.

5 Mart: Bulutlu, en yüksek 17°C, en düşük 4°C.

6 Mart: Yağmurlu, en yüksek 10°C, en düşük 6°C.

7 Mart: Parçalı bulutlu, en yüksek 13°C, en düşük 6°C.

8 Mart: Bulutlu, en yüksek 10°C, en düşük 5°C.

9 Mart: Bulutlu, en yüksek 9°C, en düşük 4°C.

10 Mart: Güneşli, en yüksek 12°C, en düşük 0°C.Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bartın, Karabük ve Zonguldak için 4-10 Mart 2024 haftası hava durumu

Zonguldak Hava Durumu

4 Mart: Parçalı bulutlu, en yüksek 12°C, en düşük 6°C.

5 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 16°C, en düşük 6°C.

6 Mart: Yağmurlu, en yüksek 10°C, en düşük 6°C.

7 Mart: Bulutlu, en yüksek 10°C, en düşük 5°C.

8 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 5°C, en düşük 7°C.

9 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 3°C, en düşük 7°C.

10 Mart: Güneşli, en yüksek 10°C, en düşük 5°C.

Bu hafta Kocaeli'den Zonguldak'a kadar olan bölgede yaşayanlar, güneşli günlerin tadını çıkarabilecekleri bir haftaya hazırlanmalı. Ancak, haftanın sonuna doğru yağmur ihtimali artıyor, bu nedenle dışarı çıkarken şemsiyelerinizi yanınıza almayı unutmayın.

# hava durumu, karabük, sakarya, düzce, zonguldak, bartın

04 Mar 2024 - 08:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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