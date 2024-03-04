Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bartın, Karabük ve Zonguldak için 4-10 Mart 2024 haftası hava durumu

Kocaeli Hava Durumu
4 Mart: Güneşli, en yüksek 18°C, en düşük 6°C.
5 Mart: Yağmurlu, en yüksek 17°C, en düşük 7°C.
6 Mart: Yağmurlu, en yüksek 12°C, en düşük 8°C.
7 Mart: Parçalı bulutlu, en yüksek 16°C, en düşük 6°C.
8 Mart: hafif yağmurlu, en yüksek 10°C, en düşük 6°C.
9 Mart: Parçalı bulutlu, en yüksek 10°C, en düşük 5°C.
10 Mart: Güneşli, en yüksek 15°C, en düşük 2°C.
Sakarya Hava Durumu
4 Mart: Güneşli, en yüksek 17°C, en düşük 6°C.
5 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 18°C, en düşük 7°C.
6 Mart: Yağmurlu, en yüksek 13°C, en düşük 7°C.
7 Mart: Parçalı bulutlu, en yüksek 14°C, en düşük 5°C.
8 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 9°C, en düşük 6°C.
9 Mart: Çok bulutlu, en yüksek 9°C, en düşük 5°C.
10 Mart: Güneşli, en yüksek 14°C, en düşük 4°C.
Düzce Hava Durumu
4 Mart: Güneşli, en yüksek 16°C, en düşük 6°C.
5 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 18°C, en düşük 6°C.
6 Mart: Yağmurlu, en yüksek 11°C, en düşük 7°C.
7 Mart: Güneşli, en yüksek 14°C, en düşük 5°C.
8 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 9°C, en düşük 5°C.
9 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 8°C, en düşük 4°C.
10 Mart: Güneşli, en yüksek 12°C, en düşük 3°C.
Bolu Hava Durumu
4 Mart: Parçalı bulutlu, en yüksek 12°C, en düşük 4°C.
5 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 4°C, en düşük 3°C.
6 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 7°C, en düşük 3°C.
7 Mart: Bulutlu, en yüksek 11°C, en düşük 2°C.
8 Mart: Bulutlu, en yüksek 7°C, en düşük 3°C.
9 Mart: Bulutlu, en yüksek 6°C, en düşük 2°C.
10 Mart: Güneşli, en yüksek 10°C, en düşük 0°C.
Bartın Hava Durumu
4 Mart: Bulutlu, en yüksek 9°C, en düşük 2°C.
5 Mart: Parçalı bulutlu, en yüksek 10°C, en düşük 3°C.
6 Mart: Güneşli, en yüksek 10°C, en düşük 7°C.
7 Mart: Güneşli, en yüksek 11°C, en düşük 6°C.
8 Mart: Bulutlu, en yüksek 9°C, en düşük 5°C.
9 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 9°C, en düşük 4°C.
10 Mart: Yağmurlu, en yüksek 11°C, en düşük 2°C.
Karabük Hava Durumu
4 Mart: Parçalı bulutlu, en yüksek 14°C, en düşük 6°C.
5 Mart: Bulutlu, en yüksek 17°C, en düşük 4°C.
6 Mart: Yağmurlu, en yüksek 10°C, en düşük 6°C.
7 Mart: Parçalı bulutlu, en yüksek 13°C, en düşük 6°C.
8 Mart: Bulutlu, en yüksek 10°C, en düşük 5°C.
9 Mart: Bulutlu, en yüksek 9°C, en düşük 4°C.
10 Mart: Güneşli, en yüksek 12°C, en düşük 0°C.
Zonguldak Hava Durumu
4 Mart: Parçalı bulutlu, en yüksek 12°C, en düşük 6°C.
5 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 16°C, en düşük 6°C.
6 Mart: Yağmurlu, en yüksek 10°C, en düşük 6°C.
7 Mart: Bulutlu, en yüksek 10°C, en düşük 5°C.
8 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 5°C, en düşük 7°C.
9 Mart: Hafif yağmurlu, en yüksek 3°C, en düşük 7°C.
10 Mart: Güneşli, en yüksek 10°C, en düşük 5°C.
Bu hafta Kocaeli'den Zonguldak'a kadar olan bölgede yaşayanlar, güneşli günlerin tadını çıkarabilecekleri bir haftaya hazırlanmalı. Ancak, haftanın sonuna doğru yağmur ihtimali artıyor, bu nedenle dışarı çıkarken şemsiyelerinizi yanınıza almayı unutmayın.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.