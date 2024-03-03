Dünya genelinde etkisini gösteren yeni hava olayları, uzmanları endişelendirmeye devam ediyor. Uzmanlar tarafından hava durumuna karşı ise araştırmalar hazırlanmaya devam ediyor.

Uzmanların özel olarak takip ettiği bir veri ise okuyanları ürküttü. Türkiye için küresel iklim değişikliği anlamında resmen kırmızı alarm verilmiş durumda. Açıklanan yeni verilere göre 255 yıllın en kötü durumlarından birini yaşıyoruz. Sadece Türkiye, değil dünya da bu durumdan mustarip. Bolu, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Eskişehir ve Ankara'da hissedilmişti.

TARİHE GEÇTİ

Hava Forum tarafından aktarılan bilgiye göre Açıklanan resmi verilere göre Şubat ayı son 255 yılın en sıcak Şubat'ı olarak tarihe geçti... Bilindiği üzere şubat ayında yurdumuzun birçok yerinde ağaçlar erkenden çiçek açmaya başlamıştı.

BAHAR DA ERKEN GELDİ

Ayrıca bu sefer bahar aylarının erken gelmesi de üreticileri endişelendiren bir başka konu oldu. Ürünlerin erken çiçeklenmesinin don ve verim kayıplarına neden olabileceğini ifade eden çiftçilerimizin endişeli bekleyişi de bir diğer yandan devam ediyor.

Gelen şubat ayı sıcaklık verilerinin ardından önümüzdeki aylarda hava sıcaklıklarının nasıl seyredeceği de şimdiden vatandaşlarımız tarafından merak edilmeye başlandı.