03 Mar 2024 - 20:47- Yaşam G:

Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop... Batı Karadeniz illeri tek tek ivedikler uyarıldı. Yunanistan'dan geliyor tarih net

Meteorolojik kaynaklar tarafından Batı Karadeniz bölgesindeki illerimiz Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop'a yönelik önemli bir uyarı gerçekleştirildi. Yunanistan üzerinden gelecek, üstelik tarih de belli.

Ayşe Bolu
Ayşe Bolu Tüm Haberleri
Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop... Batı Karadeniz illeri tek tek ivedikler uyarıldı. Yunanistan'dan geliyor tarih net mask

Türkiye, Afrika sıcak hava dalgası ataklarından sonra bu sefer de Balkanlar üzerinden yeni soğuk hava dalgası atakları almaya başladı. Bu ataklardan bir tanesinin de Batı Karadeniz bölgesindeki illerimize ciddi bir yağış bırakabileceği ifade ediliyor. 

Meteorolojik kaynaklar tarafından Batı Karadeniz bölgesindeki illerimiz Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop'a yönelik önemli bir uyarı gerçekleştirildi. Yunanistan üzerinden gelecek, üstelik tarih de belli.

BİRÇOK BÖLGEMİZ YAĞIŞLARDAN ETKİLENECEK

Meteoroloji Bey hesabından konu hakkında gerçekleştirilen paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi: 

Batılı subtropikal jet akımları etkisiyle İzlanda kökenli Alçak basınc sistemi Yunanistan üzerinden Salı günü yurdumuza ulaşarak Ege'de güneyli yönlerden fırtınaya sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa yol açacak 

Trakya-Marmara geneli-Batı Akdeniz-İç Anadolu batı ve orta kesimleri-Batı Karadeniz yağışlardan etkilenecek."  

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03 Mar 2024 - 20:47 - Yaşam

Mahreç  Ayşe Bolu

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