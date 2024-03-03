Bolu'da pazartesi son bir kez yüzünü gösterecek, sonra kaybolacak cumaya kadar yok. Kocaeli, İstanbul, Bursa, Yalova, Sakarya onu da göremeyecek

Türkiye mart ayına oldukça hareketli hava olayları ile girdi. Meteorolojik kaynaklardan gelen son bilgilere göre ise mart ayında hareketli meteorolojik olaylar yaşamaya devam edeceğiz.
Yapılan değerlendirmelere göre mart ayında alacağımız peş peşe yeni soğuk hava dalgalarıyla birlikte adete "Mart kapıdan baktıracak, kazma kürek yaktıracak..."
BOLU'DA PAZARTESİ GÜNEŞ AZ DA OLSA VAR
Bolu ilimizde pazartesi günü Güneş az da da olsa etkisini gösterecek ancak Marmara bölgesindeki illerimiz bu kadar bile şanslı değil. Kocaeli, İstanbul, Bursa, Yalova, Sakarya'da havanın bu hafta boyunca genellikle gri ve sıkıcı geçmesi bekleniyor.
İSTANBUL'A GİDECEKLER DİKKAT
Hava Forum tarafından ise İstanbul'a gidecek vatandaşlar konusunda şu uyarı yapıldı:
"İstanbullular günlerdir güneşe hasret kaldı. Yeni haftada da güneş çok az görülecek. Genel olarak gri tonlarda devam edeceğiz. Salı çamur yağmuru bekliyoruz. Çarşambadan itibaren ise Balkanlar'dan soğuk hava geliyor. Hava soğuyacak ama kar yapmaya maalesef gücü yetmeyecek..."
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.