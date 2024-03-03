- Yaşam

Avrupa için tehlikeli haber az önce geldi... Çökme başladı, her dakika biraz daha aşağı iniyor. O tarihte önce Avrupa'ya sonra Türkiye'de Bolu, İstanbul, Ankara, Kocaeli'ye inecek

Meteoroloji Bey hesabından Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren bir hava olayının detayları paylaşıldı. Avrupa'yı da etkileyecek kutup girdabında büyük çökme başladı. O tarihte önce Avrupa'ya sonra Türkiye'de Bolu, İstanbul, Ankara, Kocaeli'ye inecek.

Ayşe Bolu
Ayşe Bolu Tüm Haberleri
Avrupa için tehlikeli haber az önce geldi... Çökme başladı, her dakika biraz daha aşağı iniyor. O tarihte önce Avrupa'ya sonra Türkiye'de Bolu, İstanbul, Ankara, Kocaeli'ye inecek mask

Mart ayında oldukça ilginç hava olayları yaşayacağımız daha önce zaten uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Bu hava olayları hakkında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 

Son olarak gelen bir haber de önümüzdeki haftalarda çok ciddi bir soğuk dalgası yiyebileceğimizin şimdiden belirtisi oldu.  Meteoroloji Bey hesabından Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren bir hava olayının detayları paylaşıldı. Avrupa'yı da etkileyecek kutup girdabında büyük çökme başladı. O tarihte önce Avrupa'ya sonra Türkiye'de Bolu, İstanbul, Ankara, Kocaeli'ye inecek.

İNİŞ İHTİMALİ YÜKSEK OLAN TARİHİ DE VERDİ 

Meteoroloji Bey hesabından konu hakkında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 

"Majör Ssw başlıyor. Stratosferde bu sezonun şuana kadar en büyük ısınması gerçekleşiyor. Kutup girdabı çöküyor ciddi zayıflayacak Mart ortaları Avrupa'ya şiddetli kutup kökenli soğuk hava inecek ! Mart ikinci yarısı süre içinde ilk yarısına oranla daha etkili bir soğuk salınım bekliyorum tabi öncesinde afrika sıcağı yiyebiliriz. Çok düşük bir ihtimal %3 olsa da 2003 benzeri bir salınım inebilir" 

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03 Mar 2024 - 21:03 - Yaşam

Mahreç  Ayşe Bolu

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