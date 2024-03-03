Parasını katlamak isteyenler dikkat! Bankaya 300 bin TL yatıranlar, 1 ay sonra karşılığında bu parayı alıyor. 300 bin TL'nin karşılığı

Türkiye'de son dönemde enflasyonda yaşanan artışlardan sonra vatandaşların yatırım araçlarına olan merakı da hızlı bir şekilde arttı. Vatandaşlarımız paralarını nasıl daha değerli hale getirebileceklerinin yollarını aramaya başladı.

Vatandaşların bu konudaki en çok başvurduğu yöntemlerden biri altın ya da dolar almak oldu. Borsaya giren vatandaşların sayısı da bir hayli fazla. Ancak bazı vatandaşlarımız daha garanti yatırım yöntemlerini tercih ediyor. İşte bu garanti yatırım yöntemlerinin başında ise mevduat sistemi yöntemi geliyor.

Vatandaşlar, bankalara yatırdıkları çeşitli meblalar karşılığında aylık olarak önemli miktarlarda geri kazançlar elde edebiliyor. Peki 300 bin TL'nin1 aylık karşılığı ne kadar? Gelin hep birlikte bakalım...

İşte faiz oranları ve tutarlar:

Ceptetep yüzde 45, getiri 10 bin 541

Fibabanka Kiraz Hesap, yüzde 47, getirisi 11 bin TL

ING E turuncu hesap yüzde 45, getiri 10 bin 541

Denizbaak yüzde 44, 10 bin 307 TL

Finansbank çift sarılı hesap, yüzde 44,5 10 bin 424 TL getiri