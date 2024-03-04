4 Mart 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

Haber albümü için resme tıklayın

İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 4 Mart 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 4 Mart OLAN İŞ İLANLARI

Perakende Satış Elemanı (Gıda) - KIBRISCIKBELEDİYE BAŞKANLIĞI

Proses İşçisi - EMEL GIDA DAĞITIM PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) - FB ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİC.A.Ş.

Gıda Mühendisi - FB ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİC.A.Ş.

Makineci (Dikiş) - SERRA HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Grafiker - KRİSTAL DİZAYN REKLAM DEKORASYON CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) - GAYE LPG PETROL ÜRÜNLERİ DAY.TÜK.MAL.TURGID.OTO.SAN.VE TİC.L