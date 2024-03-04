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Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak'tan Göztepe maçı sonrası çarpıcı açıklamalar

Trendyol 1. Lig'de Boluspor'un Göztepe'ye 2-0 yenildiği maçın detayları. Yalçın Koşukavak'ın maç değerlendirmesi, ilk yarı baskısı, maç sonrası diyaloğu ve daha fazlası.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak'tan Göztepe maçı sonrası çarpıcı açıklamalar mask
Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak'tan Göztepe maçı sonrası çarpıcı açıklamalar
Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak'tan Göztepe maçı sonrası çarpıcı açıklamalar
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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında futbol sahnesi, Göztepe ile Boluspor arasında gerçekleşen mücadeleye tanıklık etti. Karşılaşma, Göztepe'nin sahasında oynandı ve ev sahibi ekip, Boluspor'u 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Bu maç, her iki takımın da yedi haftadır mağlubiyet yüzü görmediği bir döneme denk geldi.

Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak'tan Göztepe maçı sonrası çarpıcı açıklamalar

Koşukavak’tan maç sonu değerlendirmesi

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koşukavak, Göztepe'nin güçlü atmosferine ve sahadaki üstün baskısına dikkat çekerek, maçın zorluklarını ve takımının performansını değerlendirdi.

Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak'tan Göztepe maçı sonrası çarpıcı açıklamalar

İlk yarıda yaşanan baskı ve penaltı detayı

Koşukavak, Göztepe karşısında özellikle ilk yarıda yoğun bir ön alan baskısıyla karşılaştıklarını belirtti. Bu baskıya rağmen ilk yarının büyük bir bölümünü gol yemeden geçirdiklerini, ancak ilk yarının bitimine saniyeler kala penaltıdan gol yiyerek geriye düştüklerini aktardı. Göztepe'nin geçen sezon bu ligde tecrübe kazanması ve oyun modeline uygun oyuncular transfer etmesiyle iyi bir yapılanmaya sahip olduğunu vurguladı.

Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak'tan Göztepe maçı sonrası çarpıcı açıklamalar

Maç sonrası teknik direktörler arası diyalog

Maçın bitiminde Göztepe Teknik Direktörü Sotilov ile yaşadıkları diyaloğu da anlatan Koşukavak, maçtan sonra gelen tebriklerin önemini, ancak asıl kibarlığın maç öncesinde gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Sotilov'un maç sonrası kendisine yönelik tutumunu eleştiren Koşukavak, küçük bir tartışma yaşandığını ancak bunun önemli olmadığını dile getirdi.

Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak'tan Göztepe maçı sonrası çarpıcı açıklamalar

İstiklal marşı ve maç öncesi protokol

Koşukavak, İstiklal Marşı okunurken sahaya gelişinin zamanlaması üzerine de konuştu. İngiltere'deki statlara benzer şekilde iki kulübün birbirine yakın olmasının etkisine değindi ve maç öncesi yapılan protokollerin önemine vurgu yaptı. Maçın önüne geçecek detaylardan hoşlanmadığını belirten Koşukavak, sportmenliğin ve karşılıklı saygının her zaman öncelikli olması gerektiğini söyledi.

# boluspor

04 Mar 2024 - 09:19 İzmir- Spor

Mahreç  Osman Aykan

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