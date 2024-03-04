Kayıp zihinsel engelli adamı takip köpeği buldu!

Toplumun Gücü: 93 Kişilik Dev Ekip Harekete Geçti

Operasyona, 9'u AFAD personeli, 8'i AFAD gönüllüsü olmak üzere toplamda 35 profesyonel arama kurtarma personeli katıldı. Ayrıca, 49 duyarlı vatandaş da kayıp adamı bulmak için seferber oldu. Arama çalışmalarına dahil edilen iz takip köpeği Voltaj'ın da katkılarıyla, M.Y. kaybolduktan 19 saat sonra, evine 3 kilometre uzaklıkta bir ormanlık alanda bulundu.

Teknoloji ve Doğa Birlikteliği: İz Takip Köpeği Voltaj

Arama kurtarma çalışmalarında modern teknolojilerin yanı sıra doğanın sunduğu imkanlar da kullanıldı. İz takip köpeği Voltaj'ın olağanüstü yetenekleri, kayıp adamın bulunmasında kritik bir rol oynadı. Voltaj'ın hassas koku alma yeteneği sayesinde, M.Y.'nin izine rastlanarak, onun yerini tespit etmek mümkün oldu.

Sağlık Kontrolü ve Aileye Kavuşma Anı

Bulunduktan sonra tedbir amaçlı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ailesi, M.Y.'ye sağ salim kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, arama kurtarma ekiplerine minnettarlıklarını ifade etti. Bu operasyon, toplumun birlikte hareket ettiğinde neler başarabileceğinin canlı bir örneğini teşkil etti.