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Anma gününde madenciler unutulmadı

Türkiye'nin kömür kalbi Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde 3 Mart 1992'de yaşanan ve tarihe kara bir leke olarak geçen grizu patlamasının acısı hala taze. Bu faciada yaşamını yitiren 263 maden işçisi, Maden Şehitleri Anıtı'nda düzenlenen duygusal törenle anıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Maden Camiası Yasta

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen törene, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Başkanı Erdoğan Kaymakçı, TMMOB Maden Mühendisi Odası yöneticileri ve maden mühendisleri katıldı. Katılımcılar, şehit maden işçileri için saygı duruşunda bulunarak, anıta çelenk bıraktı.

Anma gününde madenciler unutulmadı

32 Yılın Acısı Hala Taze

Törende duygusal bir konuşma yapan Tayfun Demir, 32 yıl önce yaşanan grizu faciasının madenci camiasını derinden etkilediğini belirtti. Demir, "Kozlu'da, Armutçuk'ta, Bartın'da ve ülkemizin dört bir yanında hayatını kaybeden tüm maden şehitlerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Madencilik, fedakarlık isteyen bir meslek. Bizler, madenciliğin zorluklarını ve ödediğimiz ağır bedelleri her fırsatta dile getiriyoruz. TTK'da iş sağlığı ve güvenliğini artırmak, riskleri azaltmak adına norm kadroya dönüş yapılmalıdır" dedi.

Madencilik: Fedakarlık ve Kahramanlık

Madencilik, zorlu koşulları ve yüksek riskleriyle bilinen, fedakarlık ve kahramanlık isteyen bir meslek. TTK ve maden mühendisleri, iş sağlığı ve güvenliğini önceliklendirerek, madencilerin yaşamını yitirmesinin önüne geçmek için sürekli çalışmalar yürütüyor. Bu anma töreni, madenciliğin zorluklarına ve madencilerin fedakarlıklarına dikkat çekiyor.

# zonguldak, bartın, eğitim

04 Mar 2024 - 09:29 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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