Anma gününde madenciler unutulmadı

Maden Camiası Yasta
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen törene, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Başkanı Erdoğan Kaymakçı, TMMOB Maden Mühendisi Odası yöneticileri ve maden mühendisleri katıldı. Katılımcılar, şehit maden işçileri için saygı duruşunda bulunarak, anıta çelenk bıraktı.
32 Yılın Acısı Hala Taze
Törende duygusal bir konuşma yapan Tayfun Demir, 32 yıl önce yaşanan grizu faciasının madenci camiasını derinden etkilediğini belirtti. Demir, "Kozlu'da, Armutçuk'ta, Bartın'da ve ülkemizin dört bir yanında hayatını kaybeden tüm maden şehitlerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Madencilik, fedakarlık isteyen bir meslek. Bizler, madenciliğin zorluklarını ve ödediğimiz ağır bedelleri her fırsatta dile getiriyoruz. TTK'da iş sağlığı ve güvenliğini artırmak, riskleri azaltmak adına norm kadroya dönüş yapılmalıdır" dedi.
Madencilik: Fedakarlık ve Kahramanlık
Madencilik, zorlu koşulları ve yüksek riskleriyle bilinen, fedakarlık ve kahramanlık isteyen bir meslek. TTK ve maden mühendisleri, iş sağlığı ve güvenliğini önceliklendirerek, madencilerin yaşamını yitirmesinin önüne geçmek için sürekli çalışmalar yürütüyor. Bu anma töreni, madenciliğin zorluklarına ve madencilerin fedakarlıklarına dikkat çekiyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.