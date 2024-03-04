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Göztepe'nin teknik direktörü Stoilov, Boluspor'u 2-0 yendiği maçın ardından konuştu

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, maçın ardından yaptığı açıklamalarda takımın performansı, taraftar desteği ve Süper Lig yolundaki kararlılık hakkında önemli mesajlar verdi.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Göztepe'nin teknik direktörü Stoilov, Boluspor'u 2-0 yendiği maçın ardından konuştu mask
Göztepe'nin teknik direktörü Stoilov, Boluspor'u 2-0 yendiği maçın ardından konuştu
Göztepe'nin teknik direktörü Stoilov, Boluspor'u 2-0 yendiği maçın ardından konuştu
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İzmir temsilcisi Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Boluspor'u ağırladı. Yoğun mücadeleye sahne olan karşılaşmada Göztepe, rakibini 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımının performansı ve gelecek planları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Göztepe'nin teknik direktörü Stoilov, Boluspor'u 2-0 yendiği maçın ardından konuştu

Oyunun hakimiyeti ve stratejik üstünlük

Stoilov, karşılaşmanın genelinde rakiplerine göre daha üstün bir oyun sergilediklerini ve galibiyeti hak eden taraf olduklarını belirtti. Özellikle ilk yarıda yakalanan önemli fırsatların değerlendirilememiş olmasına rağmen, maçın son dakikalarında kazanılan penaltı golüyle önemli bir avantaj elde edildiğini vurguladı. Göztepe'nin dinamik ve agresif oyun tarzıyla sahada etkili olduğunu ifade eden Stoilov, takımın baskı altında dahi olsa hatalardan ders çıkararak ilerlediğini söyledi.

Göztepe'nin teknik direktörü Stoilov, Boluspor'u 2-0 yendiği maçın ardından konuştu

Taraftar desteğinin önemi ve motivasyon

Göztepe'nin deneyimli teknik adamı, taraftarların maça olan ilgisinin ve stadı doldurmalarının oyuncular üzerindeki motivasyonu artırdığını dile getirdi. Daha önce de taraftarların önemine değindiğini hatırlatan Stoilov, bu maçta taraftar desteğinin takım üzerindeki olumlu etkisini bir kez daha gözlemlediklerini belirtti.

Göztepe'nin teknik direktörü Stoilov, Boluspor'u 2-0 yendiği maçın ardından konuştu

Süper lig yolunda kararlılık ve odaklanma

En yakın rakipleri Kocaelispor ile aralarındaki puan farkına değinen Stoilov, bu durumun kendilerini rehavete sürüklememesi gerektiğini vurguladı. Göreve geldiği ilk günlerde kimse tarafından Süper Lig şansı verilmediğini ancak yoğun çalışma ve takımın birlikteliği sayesinde bu noktaya geldiklerini anlattı. Stoilov, takımın her maça odaklanması ve puan gibi unsurları düşünmeden sahada en iyi oyunlarını sergilemeye devam etmeleri gerektiğini ifade etti.

Göztepe'nin teknik direktörü Stoilov, Boluspor'u 2-0 yendiği maçın ardından konuştu

Sezonun kritik virajı ve gelecek maçlara bakış

Göztepe'nin teknik direktörü, ligde kalan maçların zorluk derecesine dikkat çekerek, takımın her karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanması gerektiğini söyledi. Sezon sonunda puan durumunun değerlendirileceğini ancak şu anki odaklarının tamamen sahada sergileyecekleri performans olduğunu vurguladı.

Göztepe'nin teknik direktörü Stoilov, Boluspor'u 2-0 yendiği maçın ardından konuştu

# izmir, boluspor

04 Mar 2024 - 09:28 İzmir- Spor

Mahreç  Osman Aykan

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