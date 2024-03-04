Göztepe'nin teknik direktörü Stoilov, Boluspor'u 2-0 yendiği maçın ardından konuştu

İzmir temsilcisi Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Boluspor'u ağırladı. Yoğun mücadeleye sahne olan karşılaşmada Göztepe, rakibini 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımının performansı ve gelecek planları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Oyunun hakimiyeti ve stratejik üstünlük

Stoilov, karşılaşmanın genelinde rakiplerine göre daha üstün bir oyun sergilediklerini ve galibiyeti hak eden taraf olduklarını belirtti. Özellikle ilk yarıda yakalanan önemli fırsatların değerlendirilememiş olmasına rağmen, maçın son dakikalarında kazanılan penaltı golüyle önemli bir avantaj elde edildiğini vurguladı. Göztepe'nin dinamik ve agresif oyun tarzıyla sahada etkili olduğunu ifade eden Stoilov, takımın baskı altında dahi olsa hatalardan ders çıkararak ilerlediğini söyledi.

Taraftar desteğinin önemi ve motivasyon

Göztepe'nin deneyimli teknik adamı, taraftarların maça olan ilgisinin ve stadı doldurmalarının oyuncular üzerindeki motivasyonu artırdığını dile getirdi. Daha önce de taraftarların önemine değindiğini hatırlatan Stoilov, bu maçta taraftar desteğinin takım üzerindeki olumlu etkisini bir kez daha gözlemlediklerini belirtti.

Süper lig yolunda kararlılık ve odaklanma

En yakın rakipleri Kocaelispor ile aralarındaki puan farkına değinen Stoilov, bu durumun kendilerini rehavete sürüklememesi gerektiğini vurguladı. Göreve geldiği ilk günlerde kimse tarafından Süper Lig şansı verilmediğini ancak yoğun çalışma ve takımın birlikteliği sayesinde bu noktaya geldiklerini anlattı. Stoilov, takımın her maça odaklanması ve puan gibi unsurları düşünmeden sahada en iyi oyunlarını sergilemeye devam etmeleri gerektiğini ifade etti.

Sezonun kritik virajı ve gelecek maçlara bakış

Göztepe'nin teknik direktörü, ligde kalan maçların zorluk derecesine dikkat çekerek, takımın her karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanması gerektiğini söyledi. Sezon sonunda puan durumunun değerlendirileceğini ancak şu anki odaklarının tamamen sahada sergileyecekleri performans olduğunu vurguladı.