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Gönüllü hayvan dostunun, özverili mücadelesi

Zonguldak, Ereğli ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Funda Bıyıklı, son 5 yıldır sokak hayvanlarının kahramanı oldu. Gönüllü çabalarıyla 700 sahipsiz köpeğe umut olan Bıyıklı, sosyal medya ve yerel esnaftan destek alarak hayvanları besliyor.

İhlas Haber Ajansı
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Gönüllü hayvan dostunun, özverili mücadelesi mask
Gönüllü hayvan dostunun, özverili mücadelesi
Gönüllü hayvan dostunun, özverili mücadelesi
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Sosyal Medya ve Yerel Destekle Besleme Çabası

Sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya ve yerel esnaftan topladığı bayat ekmek, artık yiyeceklerle sokak hayvanlarını besleyen Bıyıklı, bu sayede hayvanların aç kalmaması için büyük bir çaba sarf ediyor. Kendi imkanlarıyla sağladığı yemek, ekmek, süt ve suyu hayvanlara ulaştırıyor.

Gönüllü hayvan dostunun, özverili mücadelesi

700 Köpeğe Umut Oluyor

Bıyıklı, haftada iki gün, 50 kilometrelik bir alanda arabasıyla dolaşarak köpekleri tek tek besliyor. "Yoldan geçen herkes bu hayvanlara bir ekmek verse, bu köpekler hiç aç kalmaz," diyerek insanları hayvanlara yardım etmeye çağırıyor.Gönüllü hayvan dostunun, özverili mücadelesi

Toplumun Desteğine İhtiyaç Var

Kısırlaştırma ve daha fazla mama desteği gibi konularda toplumun desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirten Bıyıklı, sokak hayvanlarının zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini vurguluyor. Kendisine ve hayvanlara araç desteği sağlayan arkadaşlarıyla birlikte, hayvanların sevgi gösterileriyle karşılandığını anlatıyor.Gönüllü hayvan dostunun, özverili mücadelesi

Bir Neslin Torunları Olarak Sorumluluk

Bıyıklı, insanları hayvanlara yardım etmeye teşvik ederek, "Hayvanlarımız aç kalmasın diye dağlara et, ot bırakan bir neslin torunlarıyız. Bunları lütfen unutmayalım," diyerek mesajını güçlendiriyor.Gönüllü hayvan dostunun, özverili mücadelesi

# araç, Medya

04 Mar 2024 - 09:32 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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