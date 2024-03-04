Gönüllü hayvan dostunun, özverili mücadelesi

Sosyal Medya ve Yerel Destekle Besleme Çabası

Sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya ve yerel esnaftan topladığı bayat ekmek, artık yiyeceklerle sokak hayvanlarını besleyen Bıyıklı, bu sayede hayvanların aç kalmaması için büyük bir çaba sarf ediyor. Kendi imkanlarıyla sağladığı yemek, ekmek, süt ve suyu hayvanlara ulaştırıyor.

700 Köpeğe Umut Oluyor

Bıyıklı, haftada iki gün, 50 kilometrelik bir alanda arabasıyla dolaşarak köpekleri tek tek besliyor. "Yoldan geçen herkes bu hayvanlara bir ekmek verse, bu köpekler hiç aç kalmaz," diyerek insanları hayvanlara yardım etmeye çağırıyor.

Toplumun Desteğine İhtiyaç Var

Kısırlaştırma ve daha fazla mama desteği gibi konularda toplumun desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirten Bıyıklı, sokak hayvanlarının zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini vurguluyor. Kendisine ve hayvanlara araç desteği sağlayan arkadaşlarıyla birlikte, hayvanların sevgi gösterileriyle karşılandığını anlatıyor.

Bir Neslin Torunları Olarak Sorumluluk

Bıyıklı, insanları hayvanlara yardım etmeye teşvik ederek, "Hayvanlarımız aç kalmasın diye dağlara et, ot bırakan bir neslin torunlarıyız. Bunları lütfen unutmayalım," diyerek mesajını güçlendiriyor.