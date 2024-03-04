Tanju Özcan miting gibi toplantıya projelerini açıkladı

Bolu Belediye Başkanı ve yeniden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olan Tanju Özcan, seçim öncesi düzenlediği proje tanıtım toplantısında, Bolu için büyük ve heyecan verici projelerini vatandaşlarla paylaştı. Bu toplantı, Bolu'da siyasi ve sosyal bir etkinlik olarak tarihe geçti.

Bolu'da Siyasi Bir Festival Atmosferi

Karaçayır Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen toplantı, adeta bir festival havasına büründü. Salon, 3 bin Bolulu vatandaşla tamamen dolarken, birçok kişi dışarıda kalmak zorunda kaldı. Bolu'nun çeşitli ilçelerinden gelen vatandaşların yoğun ilgisi, toplantının önemini ve Tanju Özcan'a olan desteği gözler önüne serdi. Etkinlik, sosyal medya üzerinden de canlı yayınlanarak, daha geniş bir kitleye ulaştı.

Emeklilere Yönelik İki Büyük Müjde

Tanju Özcan'ın emeklilere yönelik iki önemli vaadi dikkat çekti. Özcan, şartları karşılayan emeklilere aylık 2 bin liraya kadar maddi destek ve su faturalarında yüzde 50 indirim yapacaklarını açıkladı. Bu vaatler, özellikle ekonomik zorluklar içinde olan emekliler için büyük bir umut kaynağı oldu.

Bolu İçin Kapsamlı Projeler

Özcan, Bolu'nun sosyal ve kültürel yaşamını zenginleştirecek bir dizi projeyi de tanıttı. Bu projeler arasında; kent mobilyaları üretim tesisi, Atatürk Kültür Merkezi, fuar alanı, Ankara ve Akçakoca'da Bolu konuk evleri, ekolojik köy, spor kompleksi ve daha birçok yenilik yer alıyor. Ayrıca, Borazanlar Deresi'nin rehabilitasyonu, 100. Yıl Cumhuriyet Parkı, karavan parkı ve terminal çevresindeki eğlen-dinlen alanları gibi projelerle Bolu'nun çehresini değiştirmeyi hedefliyor.

Tanıtım Toplantısından Sonra

Tanju Özcan'ın sunumu sonrasında, CHP'nin ilçe belediye başkan adayları, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi adayları tanıtıldı. Bu, Bolu'da CHP'nin güçlü bir ekip ile seçimlere hazır olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Tanju Özcan'ın proje tanıtım toplantısı, Bolu'da büyük bir heyecan yarattı ve vatandaşların beklentilerini yükseltti. Özcan'ın vaat ettiği projeler ve sosyal destekler, Bolu'nun geleceğine yönelik umutları artırıyor. Bolu halkı, 31 Mart seçimlerinde bu projelerin hayata geçirilip geçirilmeyeceğini merakla bekliyor.