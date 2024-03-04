Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan çölyak hastalarına destek

Çölyak Hastalarına Umut Olacak Fırın Projesi

Etkinlik, derneğin ihtiyaç sahiplerine yönelik tekerlekli sandalye ve koli yardımlarının dağıtımıyla devam etti. Ancak programın en dikkat çekici anı, bir annenin çölyak hastası çocuğu için fırın talebinde bulunması oldu. Adalet Bakanı Tunç, bu önemli talebe kayıtsız kalmayarak, Belediye Başkan Adayı Çetinkaya'ya projenin hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılmasını istedi. Bu hareket, çölyak hastalarına yönelik farkındalığın artırılması ve onların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi adına önemli bir adım olarak görüldü.

Toplumsal Duyarlılık ve Destek Vurgusu

Bakan Tunç'un bu jesti, toplumsal sorunlara duyarlı bir yönetim anlayışının ve toplulukların ihtiyaçlarına yönelik somut adımların atılmasının önemini vurguladı. Karabük'te gerçekleşen bu buluşma, yerel yönetimlerin ve hükümetin, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarında ne kadar etkili olabileceğinin bir kanıtı oldu.

Hatıra Fotoğrafı ile Son Bulan Etkinlik

Program, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. Bu anlamlı buluşma, hem yerel topluluklar arasında hem de hükümet ile vatandaşlar arasında köprüler kurulmasında önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.