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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan çölyak hastalarına destek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya'nın proje tanıtım lansmanında, Karabük Bartınlılar Derneği'nin davetlisi olarak yer aldı. Dernek Başkanı Yüksel Korkut'un ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, Bakan Tunç, hemşehrileriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

İhlas Haber Ajansı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan çölyak hastalarına destek mask
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan çölyak hastalarına destek
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan çölyak hastalarına destek
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Çölyak Hastalarına Umut Olacak Fırın Projesi

Etkinlik, derneğin ihtiyaç sahiplerine yönelik tekerlekli sandalye ve koli yardımlarının dağıtımıyla devam etti. Ancak programın en dikkat çekici anı, bir annenin çölyak hastası çocuğu için fırın talebinde bulunması oldu. Adalet Bakanı Tunç, bu önemli talebe kayıtsız kalmayarak, Belediye Başkan Adayı Çetinkaya'ya projenin hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılmasını istedi. Bu hareket, çölyak hastalarına yönelik farkındalığın artırılması ve onların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi adına önemli bir adım olarak görüldü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan çölyak hastalarına destek

Toplumsal Duyarlılık ve Destek Vurgusu

Bakan Tunç'un bu jesti, toplumsal sorunlara duyarlı bir yönetim anlayışının ve toplulukların ihtiyaçlarına yönelik somut adımların atılmasının önemini vurguladı. Karabük'te gerçekleşen bu buluşma, yerel yönetimlerin ve hükümetin, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarında ne kadar etkili olabileceğinin bir kanıtı oldu.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan çölyak hastalarına destek

Hatıra Fotoğrafı ile Son Bulan Etkinlik

Program, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. Bu anlamlı buluşma, hem yerel topluluklar arasında hem de hükümet ile vatandaşlar arasında köprüler kurulmasında önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.

# karabük, belediye, başkan, destek

04 Mar 2024 - 09:37 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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