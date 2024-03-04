- Asayiş

Aşırı hız kazaya neden oldu

Karabük'ten Bartın yönüne ilerleyen M.S yönetimindeki 78 ST 045 plakalı otomobil, Ulupınar Mahallesi'nde kontrolünü kaybederek önce bariyerlere, sonra ise hız uyarı tabelasına çarptı. Kazada, araçta bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Aşırı hız kazaya neden oldu mask
Aşırı hız kazaya neden oldu
Aşırı hız kazaya neden oldu
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Hız Kurbanı: 4 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, hızlı olduğu iddia edilen otomobil, virajı alamayarak önce yol kenarındaki bariyerlere, ardından da hız uyarı tabelasına çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil, 50 kilometre hız sınırını gösteren tabelaya çarparak durabildi. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Bartın Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kazada hafif yaralanan dört kişinin tedavisi devam etmektedir.

Aşırı hız kazaya neden oldu

Trafikte Güvenlik Alarmı

Kazanın ardından bölgede trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanırken, trafik ekipleri yeni bir kazanın önüne geçmek için güvenlik önlemlerini artırdı. Yaralı sürücünün üniversite öğrencisi olduğu ve kazanın hız limitinin aşılmasından kaynaklandığı belirtildi. Bu olay, hız limitlerine uyulmasının önemini ve trafik güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.Aşırı hız kazaya neden oldu

Kaza, hem sürücüler hem de yolcular için önemli bir uyarı niteliğinde. Trafik kurallarına uymanın ve hız limitlerine dikkat etmenin hayati önem taşıdığı bu tür olaylar, olası felaketlerin önlenmesinde kritik rol oynuyor.

# uyarı, bartın, otomobil, trafik, kaza, iddia

04 Mar 2024 - 09:42 Bartin- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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