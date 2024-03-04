04 Mar 2024 - 09:45- Asayiş G:

İstinat duvarından düşerek hayatını kaybetti

Karabük'ün 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan talihsiz bir olay, yerel halkı derinden sarsarken, güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. 32 yaşındaki H.C. isimli genç kadın, bir sitenin istinat duvarından düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Olay, 131. Sokak'ta meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı
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İstinat duvarından düşerek hayatını kaybetti mask
İstinat duvarından düşerek hayatını kaybetti
İstinat duvarından düşerek hayatını kaybetti
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Olay Anı ve İlk Müdahale

Edinilen bilgilere göre, H.C., sitenin istinat duvarında otururken, yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağı düştü. Genç kadının düşüşünü fark eden site sakinleri hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Ne yazık ki, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, H.C.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İstinat duvarından düşerek hayatını kaybetti

Olay Yeri İncelemesi ve Buluntular

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri, genç kadının düştüğü bölgede detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. İnceleme sırasında, istinat duvarının yakınında bir yelek ve kan izleri bulundu. Bu kanıtların, hayatını kaybeden H.C.'ye ait olup olmadığı araştırılıyor. Ayrıca, genç kadının ayakkabıları da olay yerine yakın bir kaldırımda bulundu.İstinat duvarından düşerek hayatını kaybetti

Soruşturma Süreci

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından, H.C.'nin cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Karabük'te yaşanan bu trajik olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.İstinat duvarından düşerek hayatını kaybetti
# karabük, eğitim

04 Mar 2024 - 09:45 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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