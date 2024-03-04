İstinat duvarından düşerek hayatını kaybetti

Olay Anı ve İlk Müdahale

Edinilen bilgilere göre, H.C., sitenin istinat duvarında otururken, yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağı düştü. Genç kadının düşüşünü fark eden site sakinleri hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Ne yazık ki, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, H.C.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay Yeri İncelemesi ve Buluntular

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri, genç kadının düştüğü bölgede detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. İnceleme sırasında, istinat duvarının yakınında bir yelek ve kan izleri bulundu. Bu kanıtların, hayatını kaybeden H.C.'ye ait olup olmadığı araştırılıyor. Ayrıca, genç kadının ayakkabıları da olay yerine yakın bir kaldırımda bulundu.

Soruşturma Süreci

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından, H.C.'nin cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Karabük'te yaşanan bu trajik olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.