Tır su kanalına uçtu

Kaza Anı: Lastik Patlaması Faciaya Neden Oldu

Tosya ilçesi D100 Karayolu Çaykapı köyü mevkiinde gerçekleşen olay, Samsun'dan Tosya yönüne ilerleyen 76 DD 445 plakalı tırın lastiklerinin patlamasıyla başladı. Kontrolden çıkan araç, refüjdeki çelik bariyerlere çarparak su kanalına düştü. Kazanın şiddeti, bölgedeki diğer sürücüleri dehşete düşürdü.

Hızlı Müdahale: Yaralı Sürücüye İlk Yardım

Kazanın ardından diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine yapmış olduğu ihbarlar üzerine, olay yerine derhal sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu hızlı ve etkili müdahale, kazanın daha fazla can kaybına yol açmamasını sağladı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından derhal bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın amacı, kazanın kesin nedenlerini belirlemek ve benzer olayların önlenmesine yönelik önlemleri artırmak. Bu tür kazalar, karayollarındaki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getiriyor.