Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya dahil A101 7 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu açıklandı!

A101 Aktüel Ürünler ve İndirimli Fiyatlar

A101, 7 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu katalogda yer alan indirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

Teknoloji ve Elektronik

Toshiba 65" Ultra HD 4K Smart TV: 20.999 TL

HI-LEVEL 50" 4K Ultra HD Smart TV: 10.999 TL

Philips 50" UHD Smart Led TV: 17.499 TL

Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led TV: 4.799 TL

Omix X600 Cep Telefonu: 4.999 TL

Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri

SEG No-Frost Buzdolabı: 14.599 TL

SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi: 7.999 TL

SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi: 9.399 TL

Flavel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu: 5.699 TL

Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü: 6.599 TL

Ev ve Mutfak Gereçleri

Viomi V5 Pro Robot Süpürge: 7.999 TL

Onvo Yağsız Fritöz Airfryer: 1.999 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 3.499 TL

Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın: 1.099 TL

Pierre Cardin Saç Şekillendirici: 599 TL

Pierre Cardin Saç Maşası: 399 TL

Pierre Cardin Epilatör: 399 TL

Pierre Cardin Epilasyon Seti: 439 TL

Mutfak Araç Gereçleri

Hascevher Bianca Derin Tencere: 399 TL

Hascevher Bianca Tava: 279 TL

Hascevher Bianca Karnıyarık Tencere: 399 TL

Lava Basık Döküm Tencere: 1.199 TL

Lava Döküm Sahan: 499 TL

Çelik Termos 1,8 Litre: 799 TL

Mobilya ve Ofis Ekipmanları

Oyuncu Masası: 1.299 TL

Oyuncu Koltuğu: 2.699 TL

Nil Sandalye: 849 TL

Buya Fileli Çalışma Koltuğu: 2.099 TL

5 Bölmeli Kitaplık: 899 TL

Kitaplıklı Çalışma Masası: 1.199 TL

Spor ve Aktivite Ekipmanları

Triathlon Işıklı Scooter: 499 TL

Triathlon Egzersiz Bantlı Trambolin: 999 TL

Triathlon Eliptik Kondisyon Bisikleti: 3.299 TL

Giyim ve Aksesuar

Bayan Yandan Bağlamalı Namaz Elbisesi: 179 TL

Kadife Jakarlı Seccade: 69,90 TL

Bayan Klasik Tayt: 99,90 TL

Bayan Bol Paça Eşofman: 199 TL

A101 Bolu Mağazalarında 7 Mart aktüel ürünler kataloğu, her bütçeye ve ihtiyaca uygun geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Teknolojiden ev aletlerine, giyimden mobilyaya kadar birçok kategoride indirimli ürünler, A101 mağazalarında sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmayın!