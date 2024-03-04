Yaban hayvanlarına yem desteği

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde yaban hayatının korunması ve desteklenmesi adına önemli bir adım attı. İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ile DKMP Kastamonu İl Şube Müdürlüğü iş birliğinde, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda yaban hayvanları için yem bırakma etkinliği gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun belirlediği Dünya Yaban Hayatı Günü çerçevesinde yapıldı.

Kış Şartlarında Yaban Hayvanlarına Yaşam Desteği

Kış aylarının zorlu şartları altında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yapılan bu destek, hayvanların yaşam mücadelesine önemli bir katkı sağladı. Etkinlik kapsamında, Ilgaz Dağı Milli Parkı içerisinde belirlenen noktalara yemler bırakıldı. Ayrıca, bölgedeki yaban hayatının gözlem altında tutulabilmesi için fotokapanlar asıldı.

Tedavisi Tamamlanan Kızıl Şahin Doğaya Salındı

Etkinlik sırasında, DKMP Kastamonu Şube Müdürlüğü tarafından tedavisi tamamlanan bir kızıl şahin de doğaya salındı. Bu hareket, yaban hayatının korunması ve rehabilite edilen hayvanların doğal yaşam alanlarına geri dönüşü açısından büyük önem taşıyor.