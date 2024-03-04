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Emeklilere ikramiyenin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin madde TBMM’de kabul edildi

Geçtiğimiz cuma akşamı görüşülen 8. Yargı Paketinde yer alan emeklilere yılda iki kez verilen bayram ikramiyesinin iki bin liradan 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin madde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Emeklilere ikramiyenin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin madde TBMM’de kabul edildi mask
Emeklilere ikramiyenin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin madde TBMM’de kabul edildi
Emeklilere ikramiyenin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin madde TBMM’de kabul edildi
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İkramiye zammı önergesi TBMM’de kabul edildi

8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin madde kabul TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Böylelikle emeklilerin 2 bin liralık bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseldi.

Emeklilere ikramiyenin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin madde TBMM’de kabul edildi

Milletimize hayırlı olsun temennisi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, “TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan ve '8. Yargı Paketi' olarak bilinen düzenlemelerin geliştirilmesi ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu paketle birlikte emeklilerimize getirilen ikramiye artışının da hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.Emeklilere ikramiyenin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin madde TBMM’de kabul edildi

Suçlularla daha etkin mücadele vurgusu

Bakan Tunç, “8.Yargı Paketi ile, hak arama hürriyetinin genişletilmesi, suçla etkin mücadelenin sürdürülmesi, yargılamanın hızlandırılması ve kişisel verilerin etkili bir şekilde korunmasının sağlanması kanun teklifine destek veren tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.Emeklilere ikramiyenin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin madde TBMM’de kabul edildi

Peki verilen zam için emekliler ne diyor?

17 milyona yakın emekli bulunan Türkiye'de emekli vatandaşların birçoğu bayram primi değil, direkt maaş zammı talep ediyor. Kamu çalışanlarına sürekli yüksek maaş zammı veren hükümet emekliler için üç beş puanladık artışlar ve ikramiye gibi pansuman tedbirlerle vicdanlardaki yarayı iyileştirmeye çalışıyor.

 

# türkiye, destek, maaş, kamu, emekli

04 Mar 2024 - 12:00 - Ekonomi

Mahreç  Elif Sarıhan

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