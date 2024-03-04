Kedilere sıcak yuvalar

Kışa Meydan Okuyan Yuvalar

GSB Akçakoca yurdunda kalan öğrenciler, soğuk hava koşullarının olumsuz etkilerinden korunmaları için dışarıda yaşayan kedilere yönelik bir girişim başlattı. Bu kapsamda, yurt önüne kendi imkanlarıyla kedi yuvaları inşa ettiler. Bu yuvalar, kedilerin soğuk kış günlerinde sıcak ve güvende kalabilmeleri için tasarlandı.

Özverili Gençlerin Kedi Sevgisi

Proje, öğrencilerin kendi harçlıklarından ayırdıkları bütçe ile desteklendi. Gençler, bölgede yaşayan kedileri beslemek için gerekli olan yemi satın aldı. Bu özverili davranış, hem yerel toplulukta hem de sosyal medyada büyük takdir topladı. Öğrencilerin bu girişimi, hayvan haklarına ve toplumsal dayanışmaya dikkat çekti.

Toplumsal Duyarlılık ve Dayanışma

Akçakoca'daki bu proje, gençlerin toplumsal sorunlara karşı duyarlılığını ve çözüm odaklı yaklaşımlarını gösteriyor. Kendi imkanlarıyla hayata geçirdikleri bu sosyal sorumluluk projesi, diğer gençlere ve topluma örnek oluşturuyor. Kedilere yapılan yuvalar ve sağlanan besin desteği, soğuk kış günlerinde hayvanların yaşam kalitesini artırıyor.