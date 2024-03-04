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Kedilere sıcak yuvalar

Akçakoca'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurdunda kalan gençler, soğuk kış günlerinde dışarıda yaşam mücadelesi veren kediler için örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Kendi elleriyle kedilere sıcak yuvalar yaparak onları besleyen gençler, toplumsal duyarlılık ve hayvan sevgisi konusunda farkındalık yarattı.

İhlas Haber Ajansı
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Kedilere sıcak yuvalar mask
Kedilere sıcak yuvalar
Kedilere sıcak yuvalar
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Kışa Meydan Okuyan Yuvalar

GSB Akçakoca yurdunda kalan öğrenciler, soğuk hava koşullarının olumsuz etkilerinden korunmaları için dışarıda yaşayan kedilere yönelik bir girişim başlattı. Bu kapsamda, yurt önüne kendi imkanlarıyla kedi yuvaları inşa ettiler. Bu yuvalar, kedilerin soğuk kış günlerinde sıcak ve güvende kalabilmeleri için tasarlandı.

Kedilere sıcak yuvalar

Özverili Gençlerin Kedi Sevgisi

Proje, öğrencilerin kendi harçlıklarından ayırdıkları bütçe ile desteklendi. Gençler, bölgede yaşayan kedileri beslemek için gerekli olan yemi satın aldı. Bu özverili davranış, hem yerel toplulukta hem de sosyal medyada büyük takdir topladı. Öğrencilerin bu girişimi, hayvan haklarına ve toplumsal dayanışmaya dikkat çekti.Kedilere sıcak yuvalar

Toplumsal Duyarlılık ve Dayanışma

Akçakoca'daki bu proje, gençlerin toplumsal sorunlara karşı duyarlılığını ve çözüm odaklı yaklaşımlarını gösteriyor. Kendi imkanlarıyla hayata geçirdikleri bu sosyal sorumluluk projesi, diğer gençlere ve topluma örnek oluşturuyor. Kedilere yapılan yuvalar ve sağlanan besin desteği, soğuk kış günlerinde hayvanların yaşam kalitesini artırıyor.
# soğuk hava

04 Mar 2024 - 10:04 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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