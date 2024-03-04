Sağlıkçılara özel evlilik öncesi danışmanlık eğitimi

Kapsamlı Eğitim İçeriği

Katılımcılara, güvenli annelik, bulaşıcı hastalıklar, genetik geçişli hastalıklar ve gebeliği önleyici yöntemler hakkında temel bilgiler aktarıldı. Bu eğitimle birlikte sağlık profesyonelleri, evlilik öncesi danışmanlık konusunda daha donanımlı hale getirildi.

Aile ve Toplum Sağlığının Temeli

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, ailenin toplumun temeli olduğunu vurgulayarak, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde ailenin önemine dikkat çekti. Dr. Yılmaz, evlilik öncesi danışmanlığın, sağlıklı bir toplumun oluşumunda kritik bir rol oynadığını belirtti.

Sağlıkta Erken Teşhisin Önemi

Eğitim, pek çok zührevi ve psikiyatrik hastalığın yanı sıra kalıtsal hastalıkların da erken teşhis edilmesine olanak tanıyacak şekilde tasarlandı. Bu sayede evlenecek çiftler, olası sağlık sorunları hakkında bilgilendirilerek, gelecekte karşılaşabilecekleri problemlere karşı hazırlıklı olacak.