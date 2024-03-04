Sağlıkçılara özel evlilik öncesi danışmanlık eğitimi

Kapsamlı Eğitim İçeriği
Katılımcılara, güvenli annelik, bulaşıcı hastalıklar, genetik geçişli hastalıklar ve gebeliği önleyici yöntemler hakkında temel bilgiler aktarıldı. Bu eğitimle birlikte sağlık profesyonelleri, evlilik öncesi danışmanlık konusunda daha donanımlı hale getirildi.
Aile ve Toplum Sağlığının Temeli
Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, ailenin toplumun temeli olduğunu vurgulayarak, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde ailenin önemine dikkat çekti. Dr. Yılmaz, evlilik öncesi danışmanlığın, sağlıklı bir toplumun oluşumunda kritik bir rol oynadığını belirtti.
Sağlıkta Erken Teşhisin Önemi
Eğitim, pek çok zührevi ve psikiyatrik hastalığın yanı sıra kalıtsal hastalıkların da erken teşhis edilmesine olanak tanıyacak şekilde tasarlandı. Bu sayede evlenecek çiftler, olası sağlık sorunları hakkında bilgilendirilerek, gelecekte karşılaşabilecekleri problemlere karşı hazırlıklı olacak.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.