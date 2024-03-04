- Sağlık

Sağlıkçılara özel evlilik öncesi danışmanlık eğitimi

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan aile hekimleri, ebeler ve hemşirelere yönelik kritik bir eğitim programı düzenledi. Bu özel eğitim, Düzce Sağlıklı Hayat Merkezi Eğitim Salonu'nda gerçekleşti ve Üreme Sağlığı Merkezi'nden deneyimli eğitimciler Ebe Semra Demirel ile Ebe Canan Sübekçi tarafından verildi.

İhlas Haber Ajansı
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Sağlıkçılara özel evlilik öncesi danışmanlık eğitimi mask
Sağlıkçılara özel evlilik öncesi danışmanlık eğitimi
Sağlıkçılara özel evlilik öncesi danışmanlık eğitimi
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Kapsamlı Eğitim İçeriği
Katılımcılara, güvenli annelik, bulaşıcı hastalıklar, genetik geçişli hastalıklar ve gebeliği önleyici yöntemler hakkında temel bilgiler aktarıldı. Bu eğitimle birlikte sağlık profesyonelleri, evlilik öncesi danışmanlık konusunda daha donanımlı hale getirildi.

Sağlıkçılara özel evlilik öncesi danışmanlık eğitimi

Aile ve Toplum Sağlığının Temeli
Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, ailenin toplumun temeli olduğunu vurgulayarak, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde ailenin önemine dikkat çekti. Dr. Yılmaz, evlilik öncesi danışmanlığın, sağlıklı bir toplumun oluşumunda kritik bir rol oynadığını belirtti.Sağlıkçılara özel evlilik öncesi danışmanlık eğitimi

Sağlıkta Erken Teşhisin Önemi
Eğitim, pek çok zührevi ve psikiyatrik hastalığın yanı sıra kalıtsal hastalıkların da erken teşhis edilmesine olanak tanıyacak şekilde tasarlandı. Bu sayede evlenecek çiftler, olası sağlık sorunları hakkında bilgilendirilerek, gelecekte karşılaşabilecekleri problemlere karşı hazırlıklı olacak.
# düzce, eğitim, aile

04 Mar 2024 - 10:09 Düzce- Sağlık

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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