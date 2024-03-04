GençKart' ile kültür ve sanata ücretsiz erişim dönemi başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gençler için büyük bir fırsat sunan 'GençKart' uygulamasının başlatıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere yönelik vaat ettiği bu projenin hayata geçirilmesiyle, 18 yaşındaki gençler, Türkiye'deki kültür ve sanat faaliyetlerine ücretsiz olarak katılma imkanı bulacak.

'GençKart' ile Kültür ve Sanata Ücretsiz Erişim

Bakan Ersoy'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gençlerin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Tiyatroları, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi ile Atatürk Kültür Merkezi gibi önemli kültür ve sanat kurumlarında düzenlenecek etkinliklerden bir kereye mahsus olmak üzere ücretsiz olarak yararlanabileceklerini ifade etti.

Nasıl Başvurulur?

'GençKart' başvuruları e-devlet platformu üzerinden yapılabilecek. Bu sayede, gençler kolaylıkla başvurularını gerçekleştirebilecek ve kültür-sanat etkinliklerine ücretsiz erişim hakkı kazanacak. Bakanlık, bu projenin yanı sıra Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerinin de 'GençKart' sahipleri için ücretsiz olacağını duyurdu.

Gençlerin Yanında Bir Proje

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, projenin gençlere yönelik önemli bir kültür ve sanat desteği olduğunu vurgulayarak, bu kartın 18 yaşındaki gençlerin bir yıl boyunca kullanabileceği bir kültür ve sanat projemiz olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere yönelik desteğine teşekkür ederek, 'GençKart' uygulamasının gençlerin kültürel gelişimine katkıda bulunacağını ifade etti.

Kültür ve Sanatın Kapıları Açılıyor

'GençKart' projesi, gençlere kültür ve sanat alanında önemli imkanlar sunuyor. Bu kart sayesinde gençler, ülkenin zengin kültür ve sanat faaliyetlerine doğrudan katılım göstererek, bu alandaki bilgi ve deneyimlerini artırma fırsatı bulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu önemli adımı, gençlerin kültürel ve sanatsal gelişimine önemli bir katkı sağlayacak.