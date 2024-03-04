04 Mar 2024 - 10:14- Sağlık G:

Modern sağlık yatırımı! 50 Yataklı devlet hastanesi

Düzce'nin parlayan yıldızı Akçakoca, Sağlık Bakanlığı'nın destekleriyle sağlık alanında dev bir adım atıyor. 22 bin metrekare kapalı alana sahip, 50 yataklı yeni devlet hastanesinin temeli, büyük bir törenle atıldı. Kapkirli Mahallesi'nde yükselen bu sağlık kompleksi, bölgenin sağlık hizmetlerindeki kalitesini üst seviyelere taşıyacak.

Anadolu Ajansı
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Modern sağlık yatırımı! 50 Yataklı devlet hastanesi mask
Modern sağlık yatırımı! 50 Yataklı devlet hastanesi
Modern sağlık yatırımı! 50 Yataklı devlet hastanesi
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Türkiye Yüzyılı'nda Sağlıkta Büyük Adım

Düzce Valisi Selçuk Aslan, törende yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde sağlık alanında önemli gelişmelerin yaşandığını belirtti. Akçakoca'nın turizm ve sağlık altyapısını güçlendirecek bu proje, bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyor.

Modern sağlık yatırımı! 50 Yataklı devlet hastanesi

Geleceğe Hazır: Akçakoca Devlet Hastanesi

Hastanenin, 22 diyaliz ünitesi, yoğun bakım, diş ve diyabet üniteleri ile konferans salonu gibi birçok özelliği barındıracağı açıklandı. Son teknoloji tıbbi cihazlar ve laboratuvar sistemleri ile donatılacak olan hastane, bölge halkının yanı sıra yaz aylarında bölgeye akın eden ziyaretçilere de hizmet verecek.

Modern sağlık yatırımı! 50 Yataklı devlet hastanesi

Hizmete Sayılı Günler Kaldı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, projenin 500 gün içinde tamamlanmasının planlandığını, herhangi bir aksilik olmaması durumunda ise 300 günde hizmete açılacağını duyurdu. Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da, Türkiye'de hizmet kervanının kesintisiz devam ettiğini vurguladı.Modern sağlık yatırımı! 50 Yataklı devlet hastanesi
# türkiye, düzce, teknoloji, ak parti

04 Mar 2024 - 10:14 Düzce/ Akçakoca- Sağlık

Mahreç  Anadolu Ajansı

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