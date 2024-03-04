Modern sağlık yatırımı! 50 Yataklı devlet hastanesi

Türkiye Yüzyılı'nda Sağlıkta Büyük Adım

Düzce Valisi Selçuk Aslan, törende yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde sağlık alanında önemli gelişmelerin yaşandığını belirtti. Akçakoca'nın turizm ve sağlık altyapısını güçlendirecek bu proje, bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyor.

Geleceğe Hazır: Akçakoca Devlet Hastanesi

Hastanenin, 22 diyaliz ünitesi, yoğun bakım, diş ve diyabet üniteleri ile konferans salonu gibi birçok özelliği barındıracağı açıklandı. Son teknoloji tıbbi cihazlar ve laboratuvar sistemleri ile donatılacak olan hastane, bölge halkının yanı sıra yaz aylarında bölgeye akın eden ziyaretçilere de hizmet verecek.

Hizmete Sayılı Günler Kaldı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, projenin 500 gün içinde tamamlanmasının planlandığını, herhangi bir aksilik olmaması durumunda ise 300 günde hizmete açılacağını duyurdu. Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da, Türkiye'de hizmet kervanının kesintisiz devam ettiğini vurguladı.