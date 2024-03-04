Türkiye'de üretici ve market fiyat farkları: Narenciye üreticilerinin zorlu mücadelesi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, son dönemde üretici ve market fiyatları arasındaki fahiş farklara dikkat çekti. Özellikle narenciye ürünleri başta olmak üzere birçok tarım ürününde üretici ile market arasındaki fiyat farkı, tüketiciler ve üreticiler açısından önemli bir sorun teşkil ediyor.

Üretici ve Market Arasındaki Fiyat Farkları

Bayraktar'ın açıklamalarına göre, Şubat ayında üretici ve market fiyatları arasında en büyük fark limon, portakal, kuru incir ve kabakta yaşandı. Örneğin, üreticide 2.50 TL olan limonun market fiyatı 18.36 TL'ye ulaşırken, portakal 3.50 TL'den 23.53 TL'ye, kuru incir ise 115 TL'den 506.20 TL'ye yükseldi. Bu ürünlerdeki fiyat artışları, tüketici ve üreticiler arasında büyük bir uçurum oluşturuyor.

Fiyat Artışları ve Azalışları

Şubat ayında marketlerdeki 40 ürünün 29'unda fiyat artışı gözlemlenirken, 11 üründe fiyat azalışı yaşandı. Kuru incir, fiyatı en fazla artan ürün olurken, beyaz lahanadaki fiyat düşüşü dikkat çekti. Üretici tarafında ise 32 üründen 17'sinde fiyat artışı, 8'inde ise fiyat düşüşü görüldü. Özellikle kabakta yaşanan %41.4'lük fiyat düşüşü, üreticiler için önemli bir gösterge.

Narenciye Üreticilerinin Sorunları

Bayraktar, narenciye üreticilerinin yaşadığı zorluklara da değindi. Zarar eden üreticilerin, bahçelerini satma noktasına geldiğine ve ürünlerini dalında bırakmak zorunda kaldıklarına işaret etti. Bu durum, Türkiye'nin tarım sektörü için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bayraktar, narenciye üreticilerine yönelik faizsiz kredilerin limitlerinin artırılması ve kredi masraflarının alınmaması gerektiğini vurguladı.

Tarımsal Girdi Fiyatlarındaki Artış

Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarında yaşanan artışlar, üretici maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Özellikle gübre, mazot ve ilaç fiyatlarındaki yükselişler, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini zorlaştırıyor. Bayraktar, son bir yılda mazot fiyatlarının %103.7 oranında arttığını belirterek, tarımsal üretim maliyetlerindeki bu artışların tüketici fiyatlarına da yansıdığını ifade etti.

Çözüm Önerileri ve Gelecek Perspektifi

TZOB, üretici ve market arasındaki fiyat farkının azaltılması için somut adımlar atılmasını talep ediyor. Üreticilere pazar garantisi sunulması, arz fazlası durumlarında devletin ürün alımı yapması ve marketlere tavan fiyat politikası uygulanması gibi öneriler gündemde. Bu sayede, üreticilerin emeğinin karşılığını alması ve tüketicilerin daha uygun fiyatlarla ürün satın alabilmesi hedefleniyor.

Türkiye'de tarım sektöründeki bu dengesizliklerin giderilmesi, hem üreticilerin hem de tüketicilerin yararına olacak. Sürdürülebilir tarım politikaları ve adil bir pazar yapısının oluşturulması, ülkenin tarım sektörünü daha sağlıklı bir geleceğe taşıyabilir.