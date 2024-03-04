Tartıştığı erkeği silahla yaraladı

Tartışmanın Kıvılcımı

Güneşli bir öğleden sonra, Düzce'nin huzurlu köşesinde başlayan tartışma, kısa sürede kontrolden çıktı. S.U. ve ismi henüz öğrenilemeyen kadın arasındaki diyalog, ne yazık ki şiddetli bir çatışmaya dönüştü. Olayın fitili, henüz bilinmeyen bir sebepten ateşlendi.

Silah Sesleri Yankılandı

Tartışmanın şiddeti artarken, kadın tarafından çekilen silah, olayın seyrini değiştirdi. İddialara göre, kadın, S.U.'yu kasık bölgesinden vurarak yaraladı. Bu an, Millet Bahçesi'nin yakınlarını bir anda kaosa sürükledi.

Hızlı Müdahale

Olay yerine ihbar üzerine hızla ulaşan polis ve sağlık ekipleri, profesyonellikleriyle öne çıktı. Yaralı S.U., sağlık personelinin titizlikle gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından derhal hastaneye sevk edildi. Şans eseri, S.U.'nun yaraları hafif olarak değerlendirildi.

Şüpheli Kadın Gözaltında

Güvenlik güçleri, olaya karışan kadını kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı. Soruşturma derinleşirken, bu şok edici olayın perde arkası merak konusu oldu.