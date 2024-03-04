- Asayiş

Tartıştığı erkeği silahla yaraladı

Düzce'de Kentin gözde mekanlarından Millet Bahçesi'nin hemen yanı başında, sakin bir gün ansızın gerilime sahne oldu. İddialara göre, S.U. isimli şahıs ile kimliği belirsiz bir kadın arasında başlayan sert tartışma, beklenmedik bir sonuçla noktalandı.

Anadolu Ajansı
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Tartıştığı erkeği silahla yaraladı mask
Tartıştığı erkeği silahla yaraladı
Tartıştığı erkeği silahla yaraladı
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Tartışmanın Kıvılcımı

Güneşli bir öğleden sonra, Düzce'nin huzurlu köşesinde başlayan tartışma, kısa sürede kontrolden çıktı. S.U. ve ismi henüz öğrenilemeyen kadın arasındaki diyalog, ne yazık ki şiddetli bir çatışmaya dönüştü. Olayın fitili, henüz bilinmeyen bir sebepten ateşlendi.

Tartıştığı erkeği silahla yaraladı

Silah Sesleri Yankılandı

Tartışmanın şiddeti artarken, kadın tarafından çekilen silah, olayın seyrini değiştirdi. İddialara göre, kadın, S.U.'yu kasık bölgesinden vurarak yaraladı. Bu an, Millet Bahçesi'nin yakınlarını bir anda kaosa sürükledi.Tartıştığı erkeği silahla yaraladı

Hızlı Müdahale

Olay yerine ihbar üzerine hızla ulaşan polis ve sağlık ekipleri, profesyonellikleriyle öne çıktı. Yaralı S.U., sağlık personelinin titizlikle gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından derhal hastaneye sevk edildi. Şans eseri, S.U.'nun yaraları hafif olarak değerlendirildi.Tartıştığı erkeği silahla yaraladı

Şüpheli Kadın Gözaltında

Güvenlik güçleri, olaya karışan kadını kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı. Soruşturma derinleşirken, bu şok edici olayın perde arkası merak konusu oldu.

# düzce, polis

04 Mar 2024 - 10:19 Düzce- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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