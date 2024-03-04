Tartıştığı erkeği silahla yaraladı

Tartışmanın Kıvılcımı
Güneşli bir öğleden sonra, Düzce'nin huzurlu köşesinde başlayan tartışma, kısa sürede kontrolden çıktı. S.U. ve ismi henüz öğrenilemeyen kadın arasındaki diyalog, ne yazık ki şiddetli bir çatışmaya dönüştü. Olayın fitili, henüz bilinmeyen bir sebepten ateşlendi.
Silah Sesleri Yankılandı
Tartışmanın şiddeti artarken, kadın tarafından çekilen silah, olayın seyrini değiştirdi. İddialara göre, kadın, S.U.'yu kasık bölgesinden vurarak yaraladı. Bu an, Millet Bahçesi'nin yakınlarını bir anda kaosa sürükledi.
Hızlı Müdahale
Olay yerine ihbar üzerine hızla ulaşan polis ve sağlık ekipleri, profesyonellikleriyle öne çıktı. Yaralı S.U., sağlık personelinin titizlikle gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından derhal hastaneye sevk edildi. Şans eseri, S.U.'nun yaraları hafif olarak değerlendirildi.
Şüpheli Kadın Gözaltında
Güvenlik güçleri, olaya karışan kadını kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı. Soruşturma derinleşirken, bu şok edici olayın perde arkası merak konusu oldu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.