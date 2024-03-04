04 Mar 2024 - 10:23- Asayiş G:

Anadolu Otoyolu'nda korkutan kaza

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında, İstanbul istikametinde ilerleyen bir otomobil, Gümüşova Rampaları mevkisinde, önünde seyreden soda yüklü bir tankere arkadan çarptı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Anadolu Otoyolu'nda korkutan kaza mask
Anadolu Otoyolu'nda korkutan kaza
Anadolu Otoyolu'nda korkutan kaza
Haber albümü için resme tıklayın

Kazanın Detayları

Kaza, Onur K. yönetimindeki 81 DY 172 plakalı otomobilin, Harun A. idaresindeki 06 CMJ 772 plakalı tankere çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince derhal hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nda korkutan kaza

Sürücülerin Durumu

Otomobil sürücüsü Onur K., kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, tanker sürücüsü Harun A., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazaya karışan sürücülerin sağlık durumları ve kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Trafikte Aksamalar

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Jandarma ekipleri, kazanın ardından bölgede güvenlik önlemlerini artırırken, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye edildi.Anadolu Otoyolu'nda korkutan kaza

Önemli Uyarılar ve Tavsiyeler

Bu tür kazalar, sürücülere yolda her zaman dikkatli olmaları ve özellikle ağır taşıtlara karşı mesafelerini korumaları gerektiğini hatırlatıyor. Ayrıca, uzun yolculuklarda yorgun ve dikkatsiz sürüşün önüne geçmek için sık sık mola vermek büyük önem taşıyor.

# düzce, otomobil, trafik, kaza, jandarma

04 Mar 2024 - 10:23 Düzce- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL