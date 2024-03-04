Anadolu Otoyolu'nda korkutan kaza

Kazanın Detayları

Kaza, Onur K. yönetimindeki 81 DY 172 plakalı otomobilin, Harun A. idaresindeki 06 CMJ 772 plakalı tankere çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince derhal hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerin Durumu

Otomobil sürücüsü Onur K., kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, tanker sürücüsü Harun A., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazaya karışan sürücülerin sağlık durumları ve kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Trafikte Aksamalar

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Jandarma ekipleri, kazanın ardından bölgede güvenlik önlemlerini artırırken, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye edildi.

Önemli Uyarılar ve Tavsiyeler

Bu tür kazalar, sürücülere yolda her zaman dikkatli olmaları ve özellikle ağır taşıtlara karşı mesafelerini korumaları gerektiğini hatırlatıyor. Ayrıca, uzun yolculuklarda yorgun ve dikkatsiz sürüşün önüne geçmek için sık sık mola vermek büyük önem taşıyor.