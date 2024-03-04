04 Mar 2024 - 16:00- Sağlık G:

Çocuklarda İnfluenza: Baharda Beklenen B Tipi Virüs Artışı ve Böbrek Riskleri

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte çocuklarda B tipi influenza vakalarında artış bekleniyor. Uzmanlar, tedavi edilmeyen vakaların böbrek tıkanıklığına yol açabileceği konusunda uyarıyor. İşte önlemler ve tedavi yöntemleri.

Esra Perçin
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Çocuklarda İnfluenza: Baharda Beklenen B Tipi Virüs Artışı ve Böbrek Riskleri mask
Çocuklarda İnfluenza: Baharda Beklenen B Tipi Virüs Artışı ve Böbrek Riskleri
Çocuklarda İnfluenza: Baharda Beklenen B Tipi Virüs Artışı ve Böbrek Riskleri
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Çocuklarda görülen influenza, yani halk arasında bilinen adıyla grip, A ve B tipi olmak üzere iki farklı grupta incelenir. Her ne kadar influenza genellikle hafif seyretse de, bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle çocuklarda tedavi edilmeyen influenza vakalarının, kas iltihaplanması sonucu böbrek tıkanıklığına ve hatta diyaliz gereksinimine neden olabileceği konusunda uzmanlar uyarıyor.

Çocuklarda İnfluenza: Baharda Beklenen B Tipi Virüs Artışı ve Böbrek Riskleri

İnfluenza ve Böbrek Tıkanıklığı Riski

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bekir Muhsin Arpaözü, çocuklarda influenza semptomlarına dikkat çekiyor. Kas ağrısı ve yürüme zorluğu gibi belirtiler, kas iltihaplanmasının habercisi olabilir. Bu durum, tedavi edilmediğinde böbrek tıkanıklığına kadar ilerleyebilir.

Baharda Beklenen B Tipi İnfluenza Artışı

Kış aylarında daha çok A tipi influenza görülürken, baharın gelmesiyle birlikte B tipi vakalarında artış yaşanması bekleniyor. Dr. Arpaözü, şu anki hastaların yaklaşık %20-30'unda influenza tespit edildiğini belirtiyor. Bu oranın önümüzdeki haftalarda daha da artacağına dikkat çekerek, aileleri uyarıyor.

İnfluenza Tedavisi ve Önlemler

İnfluenza semptomları arasında öksürük, yüksek ateş, kusma ve genel durumda bozukluk bulunuyor. Çoğu çocuk, influenza virüsünü ayakta atlatırken, bazı durumlarda hastalık ağır seyredebilir. Dr. Arpaözü, çocukların bol sıvı almasının ve istirahat etmesinin önemine vurgu yapıyor. Kas hasarında, zehirli maddelerin böbrekler yoluyla atılması gerektiğini ve bu durumun böbrek tıkanıklığına neden olabileceğini belirtiyor.

Çocuklarda İnfluenza: Baharda Beklenen B Tipi Virüs Artışı ve Böbrek Riskleri

Uzman Tavsiyesi: Evde Tedaviye Dikkat

Dr. Arpaözü, ailelere çocuklarındaki rahatsızlıkları evde kendilerinin tedavi etmeye çalışmamaları konusunda uyarıda bulunuyor. Özellikle ağır grip enfeksiyonları, evde yanlış tedavi yöntemleriyle daha da kötüleşebilir. Uzman, en iyi teşhisin PCR testiyle yapıldığını belirtiyor. Hızlı testlerin sonuçları daha çabuk elde edilse de, PCR testinin daha güvenilir sonuçlar sunduğunu vurguluyor.

Bahar aylarında B tipi influenza vakalarında beklenen artış, çocuk sağlığı için önemli riskler taşıyor. Uzmanlar, çocuklarda influenza semptomlarının göz ardı edilmemesi ve zamanında tedavi edilmesi gerektiğini vurguluyor. Ailelerin, çocuklarının sağlığı konusunda uyanık olmaları ve gerektiğinde hemen uzman bir doktora başvurmaları önem taşıyor.

# tedavi, çocuk, uzman

04 Mar 2024 - 16:00 - Sağlık

Mahreç  Esra Perçin

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