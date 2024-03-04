04 Mar 2024 - 17:00- Gündem G:

3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde Batı Karadeniz'de yaban hayatının korunması çabaları

3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde, Batı Karadeniz'in eşsiz doğası ön planda. Gölcük Tabiat Parkı'nda nadir görülen su samurları ve yaban hayvanları için yapılan koruma çalışmaları, doğanın ve nesli tükenmekte olan türlerin korunmasına dair umut veriyor.

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde Batı Karadeniz'de yaban hayatının korunması çabaları mask
3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde Batı Karadeniz'de yaban hayatının korunması çabaları
3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde Batı Karadeniz'de yaban hayatının korunması çabaları
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Yaban Hayatının Kalbi Batı Karadeniz

Batı Karadeniz bölgesi, yaban hayatı açısından zengin ve çeşitli bir ekosisteme ev sahipliği yapar. Bu bölge, özellikle 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde, doğa koruma faaliyetlerinin merkez üssü haline gelir. Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, bu özel günde, yaban hayvanlarının yaşam alanlarını desteklemek için doğaya yem bırakma gibi önemli çalışmalar gerçekleştirir.

3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde Batı Karadeniz'de yaban hayatının korunması çabaları

Gölcük Tabiat Parkı'nda Su Samuru Görüntülendi

Gölcük Tabiat Parkı, "Bolu'nun incisi" olarak bilinir ve bu değerli doğa alanı, nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurlarına ev sahipliği yapar. Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan bu canlılar, parkın tatlı su kaynaklarında yaşarlar. Bir ziyaretçinin, güneşli bir günde su samurunu güneşlenirken ve oyun oynarken cep telefonu kamerasıyla kaydetmesi, bu nadir türün korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne serer.
3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde Batı Karadeniz'de yaban hayatının korunması çabaları

Doğaya Yem Bırakma Etkinlikleri

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve DKMP 10.Bölge Müdürlüğü, Ilgaz Dağı Milli Parkı gibi zorlu kış şartlarına sahip alanlarda yaban hayvanları için yem bırakma etkinlikleri düzenler. Bu etkinlikler, yaban hayatının korunması ve desteklenmesi adına büyük önem taşır. Ayrıca, tedavisi tamamlanan kızıl şahinlerin doğaya salınması gibi rehabilitasyon çalışmaları da bu çabaların bir parçasıdır.3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde Batı Karadeniz'de yaban hayatının korunması çabaları

Dünya Yaban Hayatı Günü'nün Önemi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2013 yılında aldığı kararla, her yıl 3 Mart, Dünya Yaban Hayatı Günü olarak kutlanır. Bu özel gün, 1973'te kabul edilen CITES Sözleşmesi'nin uluslararası kabul gününe denk gelir ve dünya genelinde fauna ve flora koruma bilincinin artırılmasını amaçlar. Tayland'ın önerisiyle başlatılan bu kutlama, 2014 yılından bu yana yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefler.3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde Batı Karadeniz'de yaban hayatının korunması çabaları

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04 Mar 2024 - 17:00 - Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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