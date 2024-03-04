3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde Batı Karadeniz'de yaban hayatının korunması çabaları

Yaban Hayatının Kalbi Batı Karadeniz

Batı Karadeniz bölgesi, yaban hayatı açısından zengin ve çeşitli bir ekosisteme ev sahipliği yapar. Bu bölge, özellikle 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde, doğa koruma faaliyetlerinin merkez üssü haline gelir. Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, bu özel günde, yaban hayvanlarının yaşam alanlarını desteklemek için doğaya yem bırakma gibi önemli çalışmalar gerçekleştirir.

Gölcük Tabiat Parkı'nda Su Samuru Görüntülendi

Gölcük Tabiat Parkı, "Bolu'nun incisi" olarak bilinir ve bu değerli doğa alanı, nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurlarına ev sahipliği yapar. Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan bu canlılar, parkın tatlı su kaynaklarında yaşarlar. Bir ziyaretçinin, güneşli bir günde su samurunu güneşlenirken ve oyun oynarken cep telefonu kamerasıyla kaydetmesi, bu nadir türün korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne serer.

Doğaya Yem Bırakma Etkinlikleri

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve DKMP 10.Bölge Müdürlüğü, Ilgaz Dağı Milli Parkı gibi zorlu kış şartlarına sahip alanlarda yaban hayvanları için yem bırakma etkinlikleri düzenler. Bu etkinlikler, yaban hayatının korunması ve desteklenmesi adına büyük önem taşır. Ayrıca, tedavisi tamamlanan kızıl şahinlerin doğaya salınması gibi rehabilitasyon çalışmaları da bu çabaların bir parçasıdır.

Dünya Yaban Hayatı Günü'nün Önemi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2013 yılında aldığı kararla, her yıl 3 Mart, Dünya Yaban Hayatı Günü olarak kutlanır. Bu özel gün, 1973'te kabul edilen CITES Sözleşmesi'nin uluslararası kabul gününe denk gelir ve dünya genelinde fauna ve flora koruma bilincinin artırılmasını amaçlar. Tayland'ın önerisiyle başlatılan bu kutlama, 2014 yılından bu yana yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefler.