Dünyanın en büyük teknoloji firması Apple Türkiye içre şoku ile çalkalandı

Türkiye'de bir avukat, Apple marka telefonunun garanti kapsamındaki arızasının ücretsiz onarılması gerektiğini savunarak, teknoloji devine karşı hukuk mücadelesi başlattı ve kazandı. Avukat Enes Malik Saran'ın yetkili servisten ücret talebi alması üzerine başvurduğu Tüketici Hakem Heyeti'nin kararı doğrultusunda, Apple hakkında icra takibi başlatıldı ve telefonu ücretsiz olarak onarıldı.

Garanti Kapsamındaki Onarım Talebi

Avukat Enes Malik Saran, Apple marka telefonunun hoparlöründe yaşanan ses problemleri sebebiyle onarım talebinde bulundu. Ancak, Saran'a yetkili servis tarafından cihazın onarımı için yaklaşık 12 bin TL ücret talep edildi. Saran, cihazının garanti kapsamında olduğunu ve arızanın kullanıcı hatasından kaynaklanmadığını belirterek, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda bulundu.

Tüketici Hakem Heyeti'nin Kararı

Şişli İlçe Tüketici Hakem Heyeti, Saran'ın başvurusunu değerlendirerek, telefonun garanti kapsamında ücretsiz olarak onarılmasına karar verdi. Heyetin kararının uygulanmaması halinde icra yoluyla onarım işleminin yapılacağını belirtti.

İcra İle Onarım Süreci

Kararın yerine getirilmemesi üzerine, Saran'ın avukatı A. Üsame Ceran, icra takibi başlatılması yönünde harekete geçti. İstanbul 19. İcra Müdürlüğü tarafından düzenlenen haciz tutanağı ile Apple mağazasına gidilerek, telefonun garanti kapsamında ücretsiz olarak onarımı sağlandı.

Avukatın Değerlendirmesi

Avukat A. Üsame Ceran, yaşanan süreci, yabancı sermayeli teknoloji şirketlerinin Türkiye'yi üçüncü dünya ülkesi olarak görmesinin bir sonucu olarak değerlendirdi. Ceran, vatandaşlara hukuk yoluna başvurmaktan çekinmemeleri ve haklarını sonuna kadar aramaları tavsiyesinde bulundu. Ceran, Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurunun e-Devlet üzerinden kolayca yapılabileceğini ve bu yolların ücretsiz olduğunu vurguladı.

Bu olay, Türkiye'deki tüketicilerin haklarını arama konusunda kararlı olmaları gerektiğini ve teknoloji devleri karşısında dahi hukuki yollarla haklarını savunabileceklerini gösterdi. Apple'ın garanti kapsamındaki bir onarım için ücret talep etmesi ve sonrasında icra yoluyla onarımın yapılması, tüketici haklarının korunması adına önemli bir örnek teşkil etti. Avukat Saran ve Ceran'ın bu mücadelesi, diğer tüketicilere de cesaret verici bir mesaj olarak yankılandı.