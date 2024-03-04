- Spor

Bolu 1. Amatör Lig’de play-off ilk hafta maç skorları ve özeti

Bolu 1. Amatör Lig'de play-off heyecanı başladı! İlk hafta, gol yağmuru, Aladağspor ve Yeniçağaspor'un eşitliği, Taşkestispor'un iddialı girişi, Yıldızspor'un gol şovu ile geçti. Futbol tutkusu ve heyecanı Bolu'da zirveye ulaştı.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Bolu 1. Amatör Lig’de play-off ilk hafta maç skorları ve özeti mask
Bolu 1. Amatör Lig’de play-off ilk hafta maç skorları ve özeti
Bolu 1. Amatör Lig’de play-off ilk hafta maç skorları ve özeti
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Bolu 1. Amatör Lig, futbolseverlerin gözlerini kamaştıran bir heyecana sahne oldu. Adrenalinin tavan yaptığı, tutkunun sahaya yansıdığı play-off karşılaşmalarının ilk haftası, futbolun kalbinin Bolu'da attığını bir kez daha kanıtladı.

Bolu 1. Amatör Lig’de play-off ilk hafta maç skorları ve özeti

Yeniçağa'da nefes kesen kapışma

Aladağspor, deplasmanda Yeniçağaspor ile karşı karşıya geldi. Her iki takımın da kıyasıya mücadele ettiği maç, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Bu maç, ligdeki dengelerin ne kadar zorlandığını ve takımların birbirleriyle olan başa baş rekabetini ortaya koydu.

Bolu 1. Amatör Lig’de play-off ilk hafta maç skorları ve özeti

Taşkestispor'un iddialı girişi

Play-out aşamasından sıyrılarak play-off'lara adını yazdıran Taşkestispor, kendi evinde Dörtdivanspor'u ağırladı. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Taşkestispor, rakibini 2-1 mağlup ederek ligdeki varlığını ve iddiasını tüm rakiplerine duyurdu. Bu maç, Taşkestispor'un ligdeki yükselişinin ve potansiyelinin bir göstergesi oldu.

Bolu 1. Amatör Lig’de play-off ilk hafta maç skorları ve özeti

Yıldızspor'dan rakibe gol yağmuru

B Grubu'nun lideri Yıldızspor, Sebenspor ile karşı karşıya geldiği maçta futbolseverlere gol şovu sundu. 4-2'lik skorla maçı kazanan Yıldızspor, skor yeteneğini ve sahadaki üstünlüğünü gözler önüne serdi. Bu mücadele, Yıldızspor'un ligdeki dominasyonunu ve gol yollarındaki etkinliğini kanıtladı.

Bolu 1. Amatör Lig’de play-off ilk hafta maç skorları ve özeti

11 gollü hafta

Bolu 1. Amatör Lig play-off'larının açılış haftası, toplam 11 golle futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Sahada sergilenen mücadele ve azim, gelecek haftaların daha da çekişmeli geçeceğinin sinyallerini verdi. Bu hafta, futbolun sadece bir oyun olmadığını, aynı zamanda bir tutku ve heyecan olduğunu gözler önüne serdi.

Bolu 1. Amatör Lig’de play-off ilk hafta maç skorları ve özeti

Play-off 1. haftanın maç skorları

Yeniçağaspor 1-1 Aladağspor

Taşkestispor 2-1 Dörtdivanspor

Bolu Yıldızspor 4-2 Sebenspor

 

Bolu 1. Amatör Lig’de play-off ilk hafta maç skorları ve özeti

 

04 Mar 2024 - 11:05 Bolu- Spor

Mahreç  Osman Aykan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL