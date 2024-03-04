Bolu 1. Amatör Lig’de play-off ilk hafta maç skorları ve özeti

Bolu 1. Amatör Lig, futbolseverlerin gözlerini kamaştıran bir heyecana sahne oldu. Adrenalinin tavan yaptığı, tutkunun sahaya yansıdığı play-off karşılaşmalarının ilk haftası, futbolun kalbinin Bolu'da attığını bir kez daha kanıtladı.

Yeniçağa'da nefes kesen kapışma

Aladağspor, deplasmanda Yeniçağaspor ile karşı karşıya geldi. Her iki takımın da kıyasıya mücadele ettiği maç, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Bu maç, ligdeki dengelerin ne kadar zorlandığını ve takımların birbirleriyle olan başa baş rekabetini ortaya koydu.

Taşkestispor'un iddialı girişi

Play-out aşamasından sıyrılarak play-off'lara adını yazdıran Taşkestispor, kendi evinde Dörtdivanspor'u ağırladı. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Taşkestispor, rakibini 2-1 mağlup ederek ligdeki varlığını ve iddiasını tüm rakiplerine duyurdu. Bu maç, Taşkestispor'un ligdeki yükselişinin ve potansiyelinin bir göstergesi oldu.

Yıldızspor'dan rakibe gol yağmuru

B Grubu'nun lideri Yıldızspor, Sebenspor ile karşı karşıya geldiği maçta futbolseverlere gol şovu sundu. 4-2'lik skorla maçı kazanan Yıldızspor, skor yeteneğini ve sahadaki üstünlüğünü gözler önüne serdi. Bu mücadele, Yıldızspor'un ligdeki dominasyonunu ve gol yollarındaki etkinliğini kanıtladı.

11 gollü hafta

Bolu 1. Amatör Lig play-off'larının açılış haftası, toplam 11 golle futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Sahada sergilenen mücadele ve azim, gelecek haftaların daha da çekişmeli geçeceğinin sinyallerini verdi. Bu hafta, futbolun sadece bir oyun olmadığını, aynı zamanda bir tutku ve heyecan olduğunu gözler önüne serdi.

Play-off 1. haftanın maç skorları

Yeniçağaspor 1-1 Aladağspor

Taşkestispor 2-1 Dörtdivanspor

Bolu Yıldızspor 4-2 Sebenspor