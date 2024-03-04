Bandırmaspor maçının ardından Çorum FK teknik direktörü Serkan Özbalta’dan açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Çorum FK'nın evinde Bandırmaspor ile karşı karşıya geldiği maç, tarafların gol bulamamasıyla 0-0 sona erdi. Ancak sahadan alınan bu beraberlik sonucu, her iki takım için de önemli dersler barındırıyor. Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta'nın maç sonrası düzenlenen basın toplantısındaki ifadeleri, takımının karşılaştığı zorluklara rağmen pes etmeme konusundaki kararlı tutumunu gözler önüne serdi.

Oyun kalitesi üzerine Özbalta'dan açıklamalar

Serkan Özbalta, oyunun genel akışına dair yorum yaparken, takımının üstün bir performans sergilediğine dikkat çekti. Play-off mücadelesi veren kaliteli bir rakibe karşı coşkulu ve odaklı bir oyun ortaya koyduklarını belirten Özbalta, maçın sonucuna rağmen bu durumu kabullenmenin önemine vurgu yaptı. Kaçırılan iki penaltı pozisyonu için ise, "Demek ki bugün böyle olması gerekiyormuş," diyerek, futbolun bazen beklenmedik sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi.

Takım ve taraftar birlikteliği

Teknik Direktör, oyuncuların sahadaki insanüstü çabalarını ve taraftar desteğinin önemini özellikle belirtti. Her ataklarında taraftarın verdiği coşkunun, takım için ekstra bir motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Özbalta, galibiyet hedefine ulaşamamanın üzüntüsünü yaşamalarına rağmen, bu birlikteliğin önümüzdeki maçlar için umut verdiğini ifade etti.

Ligde kalma ve play-off hedefi

Özbalta, ligde kalıcı olmanın birincil amaç olduğunu ve bu yönde ciddi adımlar atıldığını dile getirdi. Takım olarak bırakmadan ve pes etmeden yollarına devam edeceklerini belirten Özbalta, zorlu ikinci yarı maçlarına odaklanacaklarını söyledi. Futbol severlerin beklentisi olan üretken futbol felsefesini sahaya yansıtmak istediklerini, bu doğrultuda çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Kaçan penaltılar ve moral yönetimi

Özbalta, kaçan penaltılarla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Thomas'ın birinci penaltıcı olduğunu, onun yokluğunda ise Nalepa'nın devreye girdiğini belirtti. Thomas'ın demoralize durumu ve penaltı kullanımıyla ilgili kararın kendisine ait olduğunu, bazen bir oyuncunun moralini yükseltmek adına böyle bir karar alındığını ancak bu sefer sonucun beklenildiği gibi olmadığını ifade etti.