- Asayiş

Cip ve ticari araç kafa kafaya çarpıştı!

Bolu'nun Mudurnu ilçesi yakınlarında, korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Bolu-Mudurnu kara yolunun Tepe Karakolu mevkiinde, bir cip ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Cip ve ticari araç kafa kafaya çarpıştı! mask
Cip ve ticari araç kafa kafaya çarpıştı!
Cip ve ticari araç kafa kafaya çarpıştı!
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Kaza Anı: İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Mudurnu'dan Bolu istikametine doğru seyir halinde olan Nadir G. idaresindeki 06 PGU 17 plakalı hafif ticari araç ile Bolu'dan Mudurnu yönüne giden Mehmet G. kontrolündeki 14 EB 278 plakalı cipin çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan Nadir G., Sevim G., Mehmet G. ve Suna Göktaş G. yaralandı.

Cip ve ticari araç kafa kafaya çarpıştı!

Hızlı Müdahale: Sağlık ve Jandarma Ekipleri Olay Yerinde

Kazanın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Cip ve ticari araç kafa kafaya çarpıştı!

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Kazanın nedenine dair soruşturma devam ederken, yetkililer sürücüleri ve yolcuları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.Cip ve ticari araç kafa kafaya çarpıştı!
# araç, mudurnu, tedavi, trafik, kaza, jandarma

04 Mar 2024 - 11:34 Bolu/ Mudurnu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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