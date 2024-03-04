Cip ve ticari araç kafa kafaya çarpıştı!

Kaza Anı: İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Mudurnu'dan Bolu istikametine doğru seyir halinde olan Nadir G. idaresindeki 06 PGU 17 plakalı hafif ticari araç ile Bolu'dan Mudurnu yönüne giden Mehmet G. kontrolündeki 14 EB 278 plakalı cipin çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan Nadir G., Sevim G., Mehmet G. ve Suna Göktaş G. yaralandı.

Hızlı Müdahale: Sağlık ve Jandarma Ekipleri Olay Yerinde

Kazanın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Kazanın nedenine dair soruşturma devam ederken, yetkililer sürücüleri ve yolcuları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.