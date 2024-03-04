Cip ve ticari araç kafa kafaya çarpıştı!

Kaza Anı: İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı
Edinilen bilgilere göre, kaza, Mudurnu'dan Bolu istikametine doğru seyir halinde olan Nadir G. idaresindeki 06 PGU 17 plakalı hafif ticari araç ile Bolu'dan Mudurnu yönüne giden Mehmet G. kontrolündeki 14 EB 278 plakalı cipin çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan Nadir G., Sevim G., Mehmet G. ve Suna Göktaş G. yaralandı.
Hızlı Müdahale: Sağlık ve Jandarma Ekipleri Olay Yerinde
Kazanın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Soruşturma Başlatıldı
Kazayla ilgili olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Kazanın nedenine dair soruşturma devam ederken, yetkililer sürücüleri ve yolcuları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.