Beşiktaş'ın yabancı teknik direktörlerle Galatasaray karşısında süren galibiyet hasreti

Beşiktaş, Türk futbolunun köklü derbilerinden birinde, Galatasaray'a karşı yabancı teknik direktörler yönetiminde galibiyet almakta zorlanıyor. Son zaferini 2010-2011 sezonunda Alman teknik direktör Bernd Schuster liderliğinde deplasmanda 2-1'lik skorla kazanan siyah-beyazlılar, o tarihten bu yana Galatasaray karşısında yabancı bir teknik direktörle zafer elde edemedi. Bu süreç, Beşiktaş için 13 yıllık bir galibiyet hasretine dönüştü.

Yabancı hocaların Galatasaray karşısında zorlu mücadelesi

Beşiktaş, Bernd Schuster'in ardından Carlos Carvalhal, Slaven Bilic ve Fernando Santos gibi yabancı teknik direktörlerle Galatasaray'a karşı mücadele etti. Portekizli Carvalhal döneminde 2 maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Beşiktaş, Hırvat Bilic yönetiminde ise 4 karşılaşmanın 1'i hükmen olmak üzere hepsini kaybetti. Fernando Santos ile de bu seriyi sonlandıramayan Kartal, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu ve bu uzun süreli bekleyişe bir yenisini ekledi.

Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında arayışı devam ediyor

Beşiktaş'ın yabancı teknik direktörler ile Galatasaray'a karşı aldığı sonuçlar, derbinin stratejik önemini ve rekabetin şiddetini gözler önüne seriyor. Siyah-beyazlılar, bu zorlu rakip karşısında son zaferini Bernd Schuster ile elde etmişken, sonraki yıllarda Portekizli Carlos Carvalhal, Hırvat Slaven Bilic ve Fernando Santos gibi isimlerle bu başarıyı tekrarlayamadı. Beşiktaş, bu süre zarfında derbi kazanma hedefine ulaşmak için çeşitli stratejiler denese de, aradığı başarıyı yakalayabilmiş değil.