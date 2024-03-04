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Bolu'da baharın müjdecisi çiçekler açıyor!

Bolu'da baharın gelişiyle meyve ağaçları çiçek açarken, yüksek kesimler karla kaplı. Kent merkezi ve Yeniçağa'da çiğdemlerin açması, doğanın uyanışını müjdeliyor.

Anadolu Ajansı
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Bolu'da baharın müjdecisi çiçekler açıyor! mask
Bolu'da baharın müjdecisi çiçekler açıyor!
Bolu'da baharın müjdecisi çiçekler açıyor!
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Kent Merkezinde Meyve Ağaçları Çiçek Açtı

Bolu'nun kent merkezinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, meyve ağaçları çiçek açmaya başladı. Soğuk geçen kış aylarının ardından gelen bu sıcaklık artışı, şehirdeki yaşamı ve doğayı canlandırdı. Kentin yeşil dokusu içinde yer alan elma, kiraz ve şeftali gibi meyve ağaçlarının çiçekleri, görsel bir şölen sunuyor.

Bolu'da baharın müjdecisi çiçekler açıyor!

Yüksek Kesimlerde Kar Manzarası Devam Ediyor

Bolu'nun yüksek kesimleri ise hala kışın beyaz örtüsünü üzerinde taşıyor. Karla kaplı dağlar ve yamaçlar, kent merkezinde baharın renklerini taşıyan çiçeklerle kontrast bir görüntü oluşturuyor. Bu eşsiz manzara, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.Bolu'da baharın müjdecisi çiçekler açıyor!

Yeniçağa'da Çiğdemler Çiçek Açıyor

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ise baharın bir başka müjdecisi olan çiğdemler çiçek açtı. Dağların yamaçlarında karların erimesiyle ortaya çıkan bu narin çiçekler, doğaya canlılık ve renk katıyor. Çiğdemlerin açmasıyla birlikte, bölgede baharın geldiğini hissetmek mümkün.Bolu'da baharın müjdecisi çiçekler açıyor!

Bolu'da Baharın Gelişi: Doğanın Uyanışı

Bolu, kışın soğuk ve karlı günlerinden sonra, baharın gelişiyle birlikte doğanın uyanışını en güzel şekilde sergileyen şehirlerden biri. Kent merkezindeki meyve ağaçlarının çiçek açması ve yüksek kesimlerdeki kar manzaraları, doğaseverler için unutulmaz anlar yaşatıyor. Yeniçağa'da çiçek açan çiğdemler ise baharın taze nefesini hissettiriyor.

# doğa

04 Mar 2024 - 11:41 Bolu/ Yeniçağa- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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