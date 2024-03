Astrolog Mine Ölmez haftalık burç yorumları ( 4 Mart – 10 Mart 2024 ): Burçların kaderi değişiyor.. Bu tarihlere, rüyalara dikkat. Duyanlar şaşırıyor..

Astrolog Mine Ölmez, bu hafta için yıldızların bizlere neler fısıldadığını açıklıyor. 4 Mart – 10 Mart 2024 haftasında her bir burcu nelerin beklediğine dair detaylı ve özgün yorumlarla dolu bir rehber sunuyor.

Koç burcunun ilişkiler ve sağlık alanında dikkatli olması gerektiğinden, Boğa burcunun aşk ve sosyal çevre ile ilgili önemli kararlar alabileceğine kadar, her burcun hayatında önemli etkiler yaratacak öngörüler bu yazıda yer alıyor.

İŞTE ASTROLOG MİNE ÖLMEZ HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU (4-10 MART 2024)

Koçlarla başlayalım, enerjisi yüksek sevgili koçlar ve yükselen koçlar, hadi bakalım sizin için tavsiyeler öneriler dikkat etmeniz gereken avantajlar, dezavantajlar neler?

Sevgili koçları şöyle bir azıcık geçmişe götüreceğim. Özellikle 2023 yılından beri kendinizi normalden daha yorgun, daha umutsuz, daha çaresiz hissediyorsanız.

Bir sıkıntım var ama tam çözemiyorum ya da aktif bir hayatınız olmasına rağmen gece yastığa başınızı koyduğunuzda içinizde bir huzursuzluk hissediyorsanız. kesinlikle geçmişinizle yüzleşmenizin zamanı gelmiştir.

Şu an size buradan sesleniyorum, şapkayı önünüze koyun ve deyin ki ben nerede hata yaptım? Acaba nerede yanlış yaptım, nerede geç kaldım, nerede acele hareket ettim. Geç kalmış ya da öyle hissediyor olabilirsiniz.

Bu insanı bırakmakta geç kaldım. Bu insanla evlenmekte geç kaldım. Şu işi yapmakta çok acele ettim dediğiniz ne varsa bu hafta şapkayı önünüze koyun düşünün.

Bu hafta dediğim ne kadar biliyor musunuz? Bu yorumum 13 Mart hatta 14 Mart’a tarihine kadar bu geçerli.

Çünkü sizin ruhsal ve manevi uyanışlar yaşayacağınız bir süreç başlıyor. Eğer bir sağlık sorununuz varsa iyileşme sürecine doğru gidebilirsiniz.

Buna öncelikle siz yürekten inanın eğer bir gizli düşmanlıkla uğraşmak zorunda kaldıysanız. Bir ihanete uğradıysanız, birisi size negatif enerji gönderiyorsa veya birisi arkanızdan bir şeyler çeviriyorsa bunlarla ilgili de bir aydınlanmayı 14 Mart’a kadar yaşamanız çok mümkün gözüküyor.

Sevgili koçlar, siz kaderinizin değiştiği bir noktaya doğru hızla ilerliyorsunuz. Mart sonuyla beraber 6 ay boyunca yaşadıklarınıza siz bile inanamayabilirsiniz. Kaderinizde büyük değişimlere gebe olduğunuzu düşünüyorum.

Bunun dışında geçmişte mesela vefat etmiş yakınlarınız vardı. Onları hiç anmıyorsunuz, unuttunuz ki bu çok kötü bir şey. Ailenizde aile büyükleriniz vardı. Onları hiç anmıyorsunuz, unuttunuz. Bununla alakalı ailevi konulara da yönelmenin aile büyüklerini anmanın veya ailenize vakit ayırmanın tam zamanı gelmiş olabilir.

Gerçekten kendi geçmişinize şöyle bir yolculuk yapıp dedenizin babaannenizin, anneannenizin neyini eksik bıraktınız? Sanki bu ara koçların şifası gerçekten geçmişini anlamaktan geçmişine dönmekten geliyor.

Birçok takıntınızı anmak ölmüşlerini anmaktan, aile büyüklerini anmaktan geçer. Acaba size geçmişte bir haksızlık mı oldu veya çok mu kızgınsınız? Babanıza annenize size yaptığı haksızlıkları unutamıyor musunuz? Şimdi tam bu tip konulara yönelmenin ve içsel olarak kendinizi bu anlamda aşmanın tam zamanı gibi görünüyor.

Arkanızdan iş çeviren hilekarlar, bazı plan yapan kişiler ortaya çıkabilir hiç üzülmeyin. Özellikle 13 Mart günü sizin için bu anlamda çok uğurlu olacak. Çok hani belki ilk başta neden bana bunu yaptı diye üzülseniz bile sonrasında evet gerçekten bu insanın gitmesi gerekiyormuş diyeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz.

Manevi ve ruhsal uyanışlar yaşayabilirsiniz, gerçekten şifa işlerine odaklanabilirsiniz. Sizlere yaşanmışlıklara takılı kalmadan ama onları da iyileştirerek arkanızda izler bırakmadan yolunuzda ilerlemenizi tavsiye ediyorum.

Ayrıca bu aralar yurtdışı yolculukları yurtdışı bağlantılı işler uzak ülkelerle yapılabilecek çalışmalar, özellikle memleketinden uzakta yaşayan veya yurt dışında yaşayan koçlar için bereketli, verimli ve çalışma hayatlarını olumlu etkileyecek bir süreç başlıyor.

Mesela yurt dışında iş bulabilir, yurt dışında bağlantı bulabilirsiniz. Ne zamandır belki vize pasaport istiyorsunuz, bunlar gerçekleşebilir kendisine. Bulunduğu diyardan uzakta bir yapılanma içerisine girebilir.

Ayrıca manevi yolculuklar yapmak haç umre gibi vazifelere yönelmek adına harekete geçmek için de çok doğru ve çok güzel bir zaman. Benim onlara en büyük tavsiyem anahtar tavsiyem şu, maneviyatınıza yönelin şifayı içten dışa çalıştırın. Önce iç dünyanızı ve geçmişinizi temizlemeye bakın.

İç dünyanızı temizlemeyi başardığınızdan itibaren şifalandığınızı göreceksiniz. Ben bu esmai çok sık zikrediyorum. Yıllardan beri çok faydası görüyorum. Ferahlamak rahatlamak için iyileşmek için çok güzel bir isim. Kendi karar veremediğin başa çıkamadığın şeyler varsa? Bilene danışıp destek alman da yararı olur sevgili koç.



Bu arada şey hemen ekleyeceğim. Aşk hayatından bahsetmedin diyorlar ya hep arkadaşlar her hafta bir burcun aşk hayatında bombalar patlamıyor ya da balonlar uçmuyor. Her hafta ya da her 10 günlük bir aylık süreçte her burç aşka odaklanamıyor.

Mesela şu an aşkla ilgili bir haber vermedim. Koçların aşk durumları stabil. Başka konular onların hayatında ön plana çıkıyor. Sevgili koçlar aşk hayatımız nasıl olacak? Bir şey olmayacak. Taki aşkla ilgili fırtınalı dönemleri Mart sonuyla başlıyor.

Nisan müthiş bir aşk fırtınasına gebe.. Mart sonuyla öyle bir dönem başlıyor ki, Kasım ortasına kadar gerçek aşkı da bulmuş olabileceksiniz. Gerçek aşkınızı da o dönemde bulabilirsiniz. Evlenebilir nişanlılar hızlı evlilik kararları alabilir. Geçen seneden beri söylüyorum ya o açı devam ediyor işte.

Evet koçların tek dikkat etmesi gereken şey arkasından konuşanlar olacak. Arkasından konuşanlar ruhsal ve bedensel şifa bu dönem daha önemli. Koçlar hiç takmayın arkanızdan konuşanları. Çünkü bazı insanlar var ki arkanızdan konuşuyorlar çünkü. Bunlar arkanızdan sizin hakkınızda konuşuyorlar.

Kendi haklarında konuşsalar, kimse onları dinlemeyecekleri için sizin hakkınızda konuşuyorlar. Çünkü sen kendi hakkında konuşa kimse onu dinlemeyecek. Hiç üzülmeyin arkanızdan konuşan herkes arkada kaldığı için sizi öndesiniz demektir. Niye koçlar acaba birinci sırada? Bütün burçların başlangıcı koç.

Koç çünkü baharı başlatıyor, yaşam enerjisi başlatıyor, doğumu başlatıyor. Koç burcumla işareti zaten boynuzlar, yerden fışkıran su ya da filizlenen çiçek ve aynı zamanda mars yönetiminde doğanın uyanışı ilk dürtümüzü anlatır.

Cinsellik hayata başlama, doğuma erkeklik, eğrilik her şeyi başlatıcı. Yani her şeyin lideri koçların arkasından konuşmaya devam edin. Valla zınk diye tostlar işte affetmez. Yani bunun terbiyeyle aile terbiyesi ile hiç alakası yok. Koçlar kafa atabilir aile terbiyesi ile hiç alakası yok. onların ruhundan içinden ne geliyorsa onu yapıyor çünkü.

BOĞA BURCU (4-10 MART 2024)

Sevgili Boğalar, olgun ,aklı başında yol gösteren dostlarla kalıcı dostlarla güzel dostluklar kurmamak işten değil. Boğalar bu aralar nazara gelmemeyi öncelikle dikkat edin. Çünkü başarılı bir süreçten geçiyorsunuz ama bu başarıyı da kolay elde etmiyorsunuz. Çok emek veriyorsunuz gibi görünüyor.

Tepenizde çok güçlü kavuşumlar var. Şimdi bu kavuşumlar yavaş yavaş dilekler, umutlar ve hayaller evinize kaymaya başladı. Bunun açıklaması şu, mesela bir işiniz var, bir başarınız var, bunu herkesle paylaşmayın, bırakın o bir filiz gibi filizlensin yeşersin. Arkadaşınıza çok güvenebilirsin ama sen onun yıllardır istediği bir şeyi kaşıya da bilirsin, o anda insandır imrenir.

Nasıl ki bir tohumu toprağa atıp üstünü kapatıp suyunu döküp bekliyorsak gidip her gün eşeleyip acaba büyüyor mu diye bakmıyorsak dilekleriniz umutlarınız, hayalleriniz, çalışmalarınız da böyledir.

Sevgili boğalar çalışmalarınızla ilgili ketum olmanızı tavsiye ediyorum.

Bunun dönüşlerini birkaç ay içerisinde alacaksınız zaten. Bununla beraber mesela kayınvalideniz size kötü davranıyor ya da eşinizin ailesiyle anlaşamıyorsunuz.

Size çok baskı kuruyorlar. Yıllardır tahammül edemiyorsunuz. Bu konularla da ilgili size tavsiyem şu olacak, gerçekten aklına fikrine güvendiğiniz büyüklerinizden destek alın.

Bu arada patronlarınız mesela hakkınızı yiyor, sizi üzüyorlar, sizi eziyorlar. Bu anlamda güçlü, kuvvetli, size destek olabilecek insanlardan destek almaya çalışmanızı tavsiye ederim.

Bunun dışında artık sizin sahte dostluklara tahammülünüz olmayacak, sosyal çevrenizi öyle bir daraltacaksınız ki mart ayında sosyal çevrenizde sahtekar yalancı sözünü tutmayan, değişken insanları istemeyeceksiniz. Daha olgun aklı başında maneviyatı güçlü, daha size hitap eden insanlarla bir arada olmak isteyeceksiniz.

Mart ayı içerisinde önümüzdeki 10 günlük süreçte bebek haberleri alabilirsiniz. Bazılarınız çocuklarınızın mürvetini görebilirsiniz. Bazılarınız geçmişte belki bir takım fırtınalardan geçmiş ama sonunda yolu sizinle kesişmiş insanlarla büyük aşklar yaşamaya başlayabilirsiniz.

Bazılarınızın nişan, nikah düğün gibi kutlamaları olabilir. Bazılarınız sosyal çevrenizde onurlandırılabilirsiniz.

Kimilerinizde garibanlar için, muhtaç olanlar, ihtiyaç sahipleri için elinizi taşın altına koyup bir konuda liderlik edebilirsiniz. Ama sosyal çevrenizde gerçekten bir daralmaya gideceksiniz.

Az insan öz insan diyeceksiniz ve çok hayal ettiğiniz hep yıllardır. Yani şunu yapsam ne olurdu diyeceğiniz şey bu satürn güneş kavuşumu dönemiyle beraber size gelebilir. Şunu yapsam çok iyi olurdu, nasıl yaparım acaba diye bir hayalinizi gerçekleştirip bunu da mart ayı içerisinde duyurabilirsiniz.

Güzel gözüküyor, kutlamalarınız var ama o kutlamalarda bile çok az insan isteyecekler artık yanlarında arkadaşlıklar evinden geçiyor, daraltıyor burayı diyor ki artık sen çok insana dağılma enerjini çok kişiye paylaştırma.

Enerjin sana lazım ve hayallerinizi somutlaştırma şansınız olacak gibi gözüküyor. Bu aralar destek bekleyen dostlarınız da olabilir.

Mart ayı sizin için çok verimli, çok güzel bir ay aşk hayatınız için de güzel çocuklarla ilgili konular için de güzel hobilerinizi meslek haline getirmek için de güzel bence lütfen harekete geçin.

Şu an beni evde böyle yatarak izliyorsanız ve mütemadiyen yatıyorsanız bunların gerçek olma olasılığı da düşüyor tabii. Ciddi ilişkileriniz 29 Şubat 14 Mart arası ciddi ilişkileriniz olabilir. Düşlerini olgunlaştırmak, rızkının artması için ışığın artması için zikredebilirsin. Sezgilerin ve temel motivasyonun çok güçlü.

İKİZLER BURCU (4-10 MART 2024)

İkizleri geçelim. Önemli tavsiye; kır zincirlerini ikizler.

Eğer ‘ben doğru yapıyorum, kimsenin haklı yemiyorum, işimde başarılıyım. Eğitim hayatımda başarılıyım. Ben kendime güveniyorum. Gerçekten bencil biri değilim. Buna eminim’ diyorsan, kır zincirlerini, birileri seni bu ara çok baskılayabilir, üstünde bir baskı hissedebilirsin.

Eşten, patrondan, arkadaştan.. Kimseyi kırmamak için son zamanlarda kendinden çok ödün vermiş olabilirsin? Kimseyi kırmayacağım diye acaba herkese evet diyen kişi olmaya başlamış olabilir misin? Biraz bunu düşünmen lazım.

Çünkü ikizler burcu kendi istekleriyle, kendi arzularıyla, kendi kalbiyle başkalarının baskısı arasında sıkışıp kalmış durumda.

Ne yapacağını bilemiyor. Yani özgürlük alanından taviz vermek istemiyor. Ama babadan anneden, aileden, otoritelerden bir takım baskılar alıyor olabilir. Aynı zamanda resmi işler, devletle alakalı konular, bu konularda yapılması gereken sorumluluklar varsa eğer mesela bir gidip ifade vermeniz gerekiyor veya devletle alakalı askerlik yapmanız gerekiyor veya işte başvuru yapmanız gerekiyor.

Sakın bunları ihmal etmeyin çünkü bu ihmal ettiğiniz şeylerle alakalı sonrasında büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Eğer babanız aileniz otoriteler size bir baskı uyguluyorsa bunu elinizden geldiğince hiç kimseyi kırmayıp, incitmeden kendinizi ifade edin.

Baba, mesela sen benim bu insanla evlenmemi istiyorsun ama ben bu insanla evlenmek istemiyorum içinize atmayın, yalan söylemeyin, kıvırmayın dost doğru konuşun, ben istemiyorum.

Ben yapmak istemiyorum bunu, ben bu işi yapmak istemiyorum. Bana karışmayın ve lütfen kendinizi ne kadar açık ifade ederseniz o kadar iyi olacağını bilin. Siz kendinizi açık açık patronunuza ifade ettiniz.

Mesela bana çok yük bindiriyorsunuz, hiç zam yapmıyorsunuz. Açık ifade ettiniz ama karşılık bulamadınız. Ondan sonra ne yapmak istiyorsanız yapın gerçekten zincirlerinizi kırın.

Koşullu sevgi işte bu. Ama mesela anne baba bir çocuğunu ne olursa olsun sevmek zorunda. O çocuk senin çocuğun Allah kimseye zor şeylerle sınamasın ama evladınız bir hata da yapsa o sizin evladınız.

Eğer böyle hani yük gibi hissediyorsa insan evinde ilişkisinde, mesela kocasına nazı geçmiyorsa, karısına nazı geçmiyorsa, orada siz kendinizi yük gibi hissettiğiniz bir şey varsa, artık oraya ait olmadığınızı bilin ve sizi koşullu sevenlere hayır deyin.

Sevgili ikizler koşullu sevgiye razı gelmeyin. Bu ruh hali size yük olur.

İkizler baskı altındalar, çünkü tepelerinde Satürn var. Ne zaman gidecek tepedeki Satürn? Hemen gitmeyecek, onları çok olgunlaştırıyor.

Hata yapan ikizler varsa da gerçekten çok büyük cezalar geliyor haberleri olsun. Mesela resmi işlerde sahte bir şey yaptı. Büyük bir yanlışa imza attı veya hak yedi veya hukuki kurallara riayet etmedi veya anne baba hukukunu çiğnedi.

Nedir anne baba? Hukuku sevmesen de sayman gerekir ve çok görmek istemiyorsan bile yine de tamamen bağlarını koparamazsın. Çok önemli bir şey olmadığı sürece tabi ki .

Mesela anne babana saygısızsın, üzüyorsun senin yüzünden gözyaşı döküyorlar, bittin diyorum hemen toparlan. Çok büyük ceza.

Mart boyunca böyle ama mesela, dünden beri etki çok yoğun. Bu etki 13 marta kadar yoğun devam edecek. 13 mart günü tam tersi bir ferahlama başlayacak.

Mesela annesi hasta babası hasta veya sürekli aile büyüklerini kızım beni arabayla şuraya bırak, oğlum beni şuraya götür. Yok kendi işine mi yetişsin? Büyükleriyle mi ilgilensin? Şaşırmış durumdayız.

Ama ikizler burcu 13 mart'la beraber ödülünü alacak hatta 13 mart, 14 mart arası çok güzel bir duyuru yapabilir.

Bir başarı elde edebilir, işe başlayabilir, kariyer hayatında başarı elde edebilir. Demek ki ikizler çok güzel başarılar elde edecekler. Kariyer hayatınızda parlayış zamanları.

Cefasını çekin, sefası da geliyor sevgili ikizler.

YENGEÇ BURCU (4-10 MART 2024)

Sevgili yengeçler, yükselen yengeçler, size tavsiye dışında bir de anahtar bilgi hepsine söylüyorum size de söyleyeceğim anahtar, bu ara benim çok derdim var canım çok sıkkın işlerim akmıyor, yolunda gitmiyor diyorsanız sizin anahtarınız kesinlikle dua ve manevi çalışmalara yoğunlaşmak.

Çünkü dokuzuncu ev çok ilahi bir ev gerçekten dua edin, içtenlikle dua edin ve hakikaten isteklerinizi nasıl gerçekleştiğine siz bile hayret edeceksiniz.

Manevi olarak inanın bana bir çok açılmayan işinizin birçok tıkanan işinizin kendi içinize doğru bir yolculuk yaptığınızda açıldığını göreceksiniz. Aslında bir söz var, sevdiğim kilit de sensin, anahtar da kapatan da sensin açan da, şimdi böyle bir yolculuk yap kendine doğru buralar rüyaların çok rehber olabilir, senin ilgi alanına giriyor rüyalar. Çok güzel rehber olabilir. Yakında rüyalarla ilgili size inanılmaz bir sürpriz var ama sakın açıklamıyoruz.

Rüyalarla ilgili çok enteresan şeyler yaşayabilirsiniz, işaretler alabilirsiniz, önünüze bir şeyler çıkabilir. Mesela çok beklediğiniz çok dua ettiğiniz çok ümit ettiğiniz şeyler bugünlerde gerçekleşebilir ve bir uluslararası işiniz varsa sizin de bir pasaport işiniz, vize işiniz, uzağa gitme planınız, yabancı ülkelerle bağlantılı bir işiniz varsa veya patronunuz belki yabancı bulunduğunuz yere göre. Bu konulardan çok verim alabilirsiniz.

Pasaport vize işlemleri veya işte vatandaşlık işlemleriniz vardır. Hangi milletten olursanız olun bu konularda kolaylıklar görebilirsiniz. Yalnız resmi bilgi ve belge akışınızda dikkatli olun, hata yapmamaya çalışın, hukuki konularda beklediğiniz bir şey varsa bu sonuçlanabilir.

Seyahat planlarınız olabilir mart boyunca bol bol gezen, hatta martın en çok gezeni siz olabilirsiniz. Kesinlikle bol bol gezeceğiniz yeni yerler keşfedeceğiniz 1 mart ayı olabilir ve yol seyahat planlarınız olacağı gibi bu yol seyahat planları size manevi olarak da çok şey katabilir..

Sevgili yengeçler romantik bir atmosfer yakalamak istiyorsanız kendinize öz bakımınıza, öz değerinizi odaklanın ve gerçekten sevdiğiniz işleri yapmaya çalışın. Çocuklarınıza zaman ayırın, varsa eşinize zaman ayırın, çocuk yapmak istiyorsanız bu iki günü çok iyi değerlendirin.

İnanılmaz doğurgan bir dönemde yengeç kadınları yengeç erkekleri de çocuk sahibi olmak için çok verimli bir dönemde. Bugün ve yarın lütfen değerlendirin. Varsa bir sıkıntınız doktora gidin mesela.

Yeter, çocuk istemiyorum diyorsanız da çok dikkat edin. Bu arada gerçekten hamilelik bebek haberleri alabilirler. Çocuklarla ilgili önemli gelişmeler olabilir ve aşkta da işte de manevi konularda da çok güzel başarılar elde edebilecekleri bir süreçten geçiyorlar.

Parayla ilgili konular hala biraz dikkat gerektiriyor. Hala çok harcamaları var ama ilahi yardım ilahi destek de onlarla beraber bunu da söylemek istiyorum.

Yengeçler enerjinizi çok yüksek tutun,

ASLAN BURCU (4-10 MART 2024)

Sevgili aslanlar, para var para..Mesela emekli maaşı bağlansın istiyor, bağlanabilir. Alacağı bir para var, alamıyor, alabilir. Bu ara en çok düşündüğü şey para olabilir.

Ben gelirlerimi nasıl arttıracağım? Ben rızkımı nasıl arttırıcağım ? Ben hakkım olan parayı nasıl alacağım? Bu para bana yetmiyor. Kolaylığa kavuşacak, zorluktan sonra gelen bir kolaylık dönemi var parayla ilgili mevzularda ama yatırımlarını çok doğru yapan aslanlar için bu çok kalıcı bir gelire de dönüşebilir.

Mesela bu aralar bir ek gelir ihtiyacınız varsa ek işlere başvuru yapın. Gerçekten ummadığınız bir ek gelir size çok büyük rahatlık getirebilir. Bu arada maddi konular çok önemli hale geliyor.

İlişkilerle ilgili savaş barış durumları devam ediyor ama biraz daha işler iyiye doğru gitmeye başladı.

Aslanlar için geçtiğimiz 2 hafta son derece zorluydu ilişkiler anlamında. Sevmek anlamında sevilmek, ne seninle ne sensiz ya da ne yalnız ne birlikte. Ne özgür kalabiliyorum, ne yalnız kalabiliyorum ben ne yapacağım gibi çelişkilerle geçmiş olabilir ama yavaş yavaş bu atmosfer dağıldı.

Sadece onları şu konuda uyarıyorum, pazar günü bir anda aşk ilişkilerinde ani gelişmeler, ani ayrılıklar olabilir.

Dikkat edin çocuklarınızı biraz daha korumacı olun. Bir yere gittiniz, pikniğe gittiniz, çocuklarınıza yalnız bırakmayın, çocuğunuzun yalnız bırakmayın, yani arkadaşıyla oynuyordu, o kadar çok kaybolan çocuklar oluyor ki böyle durumlarda inanamıyorum, sakın böyle hatalar yapmayın, sizi panikletmek istemiyorum tabi ki o kadar kötü bir şey de yok ama çocuklarınızı bu hafta sonu sevginizle sıcacık sarmayı seçin, yani onları yalnız bırakmayın.

Bir yere gittiniz bir partiye katıldınız, bir organizasyona davetiydiniz ama nasıl olsa arkadaşlarıyla deyip yalnız bırakmayın.

Çocuğunuzla ilgili sıra dışı bir şey de öğrenebilirsiniz. Yani mesela size söylemediği bir aşk ilişkisi varsa kalbini kıran bir durum varsa Veya size öyle bir cümle söyler ki, Allah Allah ben bunu nasıl fark etmedim diyebilirsiniz.

Sakın çocuklarınızla kavga etmeyin. Pazar günü hatta cumartesi ve pazar boyunca pazartesi de dahil ediyorum.

Aşk hayatınızda çok ani gelişmeler yaşanabilir, bazı ipler birden kopabilir, bunu atlattıktan sonra çok rahatsınız bu açıdan sonra aşk hayatınızdaki gerilim yerine biraz daha dengeye bırakacak huzura bırakacak gibi gözüküyor.

Sağlam ilişkilerde hiçbir kopma olmaz. Bu arada onu da söyleyeyim, insanlar 50 yıl nasıl evli kalıyordu? O kadar gerilim olmuyor muydu oluyordu? Sağlam ilişkiler böyle açılarda kopmazlar.

En fazla bir saman alevi gibi tartışma olabilir. Bu konularda da uyarmak isterim ve lütfen skandallı insanlardan dedikoducu insanlardan da uzak durun. Mesela bir arkadaş insanı vezir de eder rezil de eder, aslanlar yanlış insanlara güvendikleri için yarı yolda kalabilirler, dikkatli olsunlar bunun dışında hak ettikleri konularla ilgili de son derece şanslılar.

İhmal ettikleri sağlık sorunları varsa da lütfen gidip baktırsınlar, tam zamanı.

BAŞAK BURCU (4-10 MART 2024)

Peki gelelim başaklara, büyümeye ve gerçekleri görmeye hazır olmanız gereken bir dönemdesiniz sevgili başak. Peki ne büyüğü aşk hayatınız, iş hayatınız, dersler ..

Kesinlikle bu tamamen onlara bağlı.

Mesela dün benim için çok zor bir gün olması gerekiyordu. Haritama göre dün evet çok zor o kadar güzel bir gün oldu ki. Hem birilerine faydam dokunduğu hem kendi hayatımda güzel bir gelişme yaşadım.

Hiç sabredemeyeceğim, canımı sıkan bir konuda bana bir sabır geldi. Siz her şeyi inceliğini görebilen bir başaksanız, bu süreç size kalıcı başarılar getirecek. Büyüme getirecek ama siz her şeye kötü açıdan bakan pimpirikli, evhamlı ve kendini bu konuda eğitmeyi de düşünmeyen bir başaksanız size daralma sıkılma ve sorumlulukların artması zamanı.

Mesela ‘ben her şeye negatif taraftan bakan bir başağım, herkesi çok eleştiriyorum, insanları çok takıyorum, onları düzeltmeye çalışıyorum, kendimi düzeltmeye çalışıyorum, üstüme vazife olmayan her şeyi yük edinmişim’ diyorsanız yükleriniz katlanabilir.

Lütfen kendinize çeki düzen verin ama ‘ben çok emek veriyorum, dikkatli çalışıyorum, kimseyle de işim yok, kendimle derdim’ diyenler için de ödüller gelebilir. Ben bunu bizzat kendim deneyimlediğim için rahatça söyleyebilirim. Satürn benim güneşimle öyle bir savaş modunda ki şu anda tam tersine bana çok iyi geldi.

Bu yüzden söylüyorum, olaylara bakış açımız çok önemli.

Allah fark edenleri seviyor ve onların kader yazılımında onların arzu ettikleri şeyleri de örüntüler içerisinde gerçekleştiriyor. Bu sırrı fark edin büyümeyi ve gerçekleri görmeye hazır olun. Askerlik zamanın geldi, gideceksin artık.

Ailen istiyor ki evlen, düzenini kur yeter, evimizden git artık durumları ardır ya evlenmek zorunda değilsiniz, ayrı eve çıkmak da evlenmek sayılır. Kendi düzeninizi kurma zamanınız gelmiş olabilir ya da artık gerçekten bir eşe ihtiyaç duyuyorsunuzdur. Evlenmeniz gerektiğini hissediyorsunuzdur, sorumluluklarınız artabilir, bebek sahibi olabilirsiniz, çocuk sahibi olabilirsiniz, çocuklarınızı evlendirmeniz gerekiyor olabilir, üstünüze bir yük hissediyor olabilirsiniz ama inanın bana kendi sorumluluklarını aksatmayan başaklar için büyüme ve gelişme zamanı diyebiliriz.

Bu anlamda bir de gerçeklerin açığa çıkacağı bir hafta, hatta bir on günlük süreç bekliyor onları. Şöyle söyleyeyim, özellikle hafta sonu aile içinde bazı sırlar açığa çıkabilir. Ev yuva aile hane emlak konularında ayrıca ev sahibi kiracı ilişkilerinde. Bazı iniş çıkışlı durumlar yaşanabilir.

Lütfen aynı evi paylaştığınız, aynı apartmanı paylaştığınız insanlarla hafta sonu kavga etmemeye çalışın. Çünkü bu kavganın ucu hiç ummadığımız yerlere gidebilir. Haklı da olsanız derdinizi sakince anlatmaya gayret edin. Anneniz, babanız ve aile büyüklerinizle ilgili sorumluluklarınızı da ihmal etmeyin.

Size aşk var size evlilik var. Tabi ki hayatınızın olağan akışında böyle bir gündem varsa evlilik ve ilişkilerle ilgili karar vereceksiniz. Mart ayı içerisinde daha detaylı açıklama yapacağım mart ayı yorumlarında ama evlilik ve ilişkilerle ilgili çok özel gündemleriniz olacak.

13 mart sizin için çok uğurlu bir gün olabilir. Lütfen algılarınızı açık tutun, sakinleşin, hayatı ciddiyetle ele alın, hatalarınız varsa bunlarla yüzleşin. Reklam, tanıtım ve organizasyonlar içinde elinizi taşın altına koyun.

Sevgili başaklar güzel bir hafta olsun.

TERAZİ BURCU (4-10 MART 2024)

Sevgili terazi gizli ve unutulmuş konuların açığa çıkıyor. Dikkat dikkat. Yorabilir.

Bazı üstü örtülü şeyler açığa çıkıyor, dedikodular oluyor ve bu sizi çok rahatsız ediyor olabilir.

Hak etmediğiniz şeyler yaşayabilirsiniz ama çok daha güzel şeyler yaşayan teraziler de var..

Sevgili teraziler çok beklediğiniz çok arzu ettiniz, merak ettiğiniz haberler de açığa çıkabilir ya da yıllardır acaba bunun gerçeği ne dediğiniz şeyler de açığa çıkabilir.

Ama çok büyük bir skandala imza attıysanız bunlar da açığa çıkabilir ya da hayatınızdaki insanlarla ilgili sadece eş sevgili olarak düşünmeyin.

Kardeşiniz arkadaşınız, akrabalarınızla ilgili özellikle hafta sonu hiç ummadığınız haberleri açığa çıkabilir ya da etrafınızda birilerinden ummadığınız tepkiler görebilirsiniz

Bencil ve kendine dönük insanlarla mücadele etmek, onlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz ve bu anlamda sakin olun.

Dediğim gibi güzel gelişmeler de olabiliyor. Her zaman kötü şeyler çıkmaz açığa, bazen de sizin merak ettiğiniz şeyler açığa çıkar.

Bu aralar kendinizde aşırı bir değişim ve yenilenme arzusu hissediyor olabilirsiniz.

Kilo vermek, estetik dokunuşlar, gardırobunuzu yenilemek. Sanki sürekli bir şey eksikmiş de yapamıyormuşsunuz gibi hislere kapılabilirsiniz ve bu da sizi olumsuz etkileyebilir, demoralize edebilir.

Benim tavsiyem bileti sürekli kendinize kesmeyin. Eğer hayatınızda hoşlanmadığınız bir durum oluşuyorsa bu mutlaka sizden kaynaklı değildir, bunu fark etmeye çalışın.

Ya da illa bir şeyi değiştirmeniz ile ilgili değildir. Birazcık kendi üzerinize gitmeyi bırakmanız gerekiyor, sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor..

Kötü düşünmüyorum ama önümüzdeki 15 günlük süreç sağlığınızla ilgili biraz dinlen, biraz geri çekil, alerjik reaksiyonlar ve ayak sağlığı problemleri hayatınızda nüksetmeye başlayabilir.

İş yükünüz çok artabilir. Bazıları için işe girmek, emekli olmak, tersine ya da yepyeni bir iş kurmak için fırsat olabilir.

Özellikle iş sahibi olamayanların gayet güzel bir şekilde kalıcı işler bulacakları ve işte memurluk gibi resmi işler resmi makamlarda yer bulabilecekleri iş hayatlarını düzenleyebilecekleri bir süreç. Gerçekten doğru adımlar atarsanız şu süreçte iş bulmamanız veya işinizde başarılı olmamanız mümkün değil.

Sevgili teraziler aşk hayatınızda güzel gelişmeler olacağını düşünüyorum. Venüs burada hala mars'da. Hala arada kavgalar olsa da güzel gelişmeler bu hafta itibariyle çok daha fazla olacak gibi görünüyor.

AKREP BURCU (4-10 MART 2024)



Evet sevgili akrepler ve yükselen akrepler, ‘en sakin kalan en avantajlı olandır’ sözünden yola çıkarak bu hafta sükunetinizi korumanız konusunda sizi uyarmak isterim.

Niye? Çünkü bugün bile ay burcunda bir güzel açılar, bir kötü açılar, bir öyle bir böyle savrulabilir.

Dolayısıyla birazcık kendinizi duygusal, kurban rolünde gibi görmeye yatkın olabilirsiniz. Kendinizi ‘ben kurban edildim, benim hakkıma girildi, bana yazık edildi’ gibi hassas hissedebilirsiniz.

Tabi ki kimse size bir şey yapmadı. Bakın bir insan size bir şey yaptıysa ya da öyle düşünüyorsanız siz buna izin verdiğiniz için bunu size yapabilir.

Siz akrep burcusunuz, her şeyi derinden hissediyorsunuz, kendinizle yüzleşin, sizi kimse kandıramaz.

Dolayısıyla kendinizi bir kurban gibi görmek yerine oturun ve kendinizle yüzleşin. Hatta şunu tavsiye edeceğim. Akrepler bu hafta bitene kadar, hatta önümüzdeki salıya kadar lütfen geri çekilin.

Gizli düşmanlıklar, yalan dolan bunlarla karşılaşabilirler ya da birileri sizi bir tuzağa çekiyor olabilir. Mesela seni gelir konuşturur sen en kötüsünü söylersin. Sana kalır suç. Bu tip ortamlara dikkat etsinler. Sonra sen hatalı duruma düşersin.

Doğrusu kimsenin dolduruşuna gelmiyorsunuz. Eğer bir işiniz bir planınız, hayırlı bir durumunuz varsa bunu kimseye açıklamıyorsunuz ve lütfen sakinliğinizi koruyun. Her ne yaşıyorsanız yaşayın sakinliğinizi koruyun.

Akrepler hafta sonu para konularına çok dikkat etsinler. Para kayıpları, hırsızlıklar gibi konulara dikkat etsinler. Hafta sonu ilişkilerinde de böyle bir tatsızlık yaşayabilirler, dikkat etsinler.

Akrep normalde çok tutkuludur, bağlıdır, aniden çok sıkıldım, bir değişiklik yapalım’ falan diyebilir.

Bu aralar akrebin üstüne gelmeyin. Akrep siz de birilerinin üstüne fazla gitmeyin. Yani sürekli kızdığınız hırpaladığınız insanlar artık size farklı tepkiler vermeye başlayabilir ya da siz kendinizi çok hırpalıyorsanız artık bunun sonu psikolojik buhranlara gidebilir.

Kendinize gelmeniz lazım. Beni dinlerseniz eğer, gerçekten ilişkide çok baskıcı ve kıskanç tarafsan kendini dengelemelisin. Çünkü bu senin ilişkine de uzun vadede zarar verebilir.

Bunun dışında yine ev, aile, mal mülk konularında şansları son derece yüksek. Aşk konusunda bu iniş çıkışları yönetebilirlerse taze aşklara yelken açmak, nişanlanmak, nikahlanmak, yüzüklerin takılması, sevgi dolu gelişmelerde çok yakındır.

Özellikle onlar içinde 10 mart 14 mart arası çok verimli ve bereketli gözüküyor. Bebeklerini kucaklarına alabilirler, aşık olabilirler.

Çocuklarıyla ilgili sevinçli gelişmeler yaşayabilirler inşallah. Bu aralar, akrepler çocuklarının sorumluluğunu tek başına da almış olabilirler. Akreple yükselen akrepler, tek başıma çocuğu büyüteceğim. Bunu nasıl yapacağım acaba diyenler başarabilecek.

Çok güzel ödülleriniz olacak veya çocuk sahibi olacaklar. Güzel gelişmeler bekliyor sizi, kutlamalarınız olduğunu düşünüyorum. Sadece beni bir dinleyin, azıcık gözlem yapmak için geri çekilin. Kavga etme zamanı değil, bilgi toplama gözlem yapma doğru neyse onu uygulama zamanı.

En sakin kalan en avantajlı olan sizsiniz. Aslında insanı en çok çıldırtan şey yakınından gelen bir darbe, bir laf, bir söz, bir eylem. O yüzden hep deriz aile olmak, birlikte olmak, aynı çatıda olmak o kadar önemli ki, akreplerin güzel geçireceği aileleriyle birlikte ağız tadının bozulmayacağı güzel bir haftaları olsun.

YAY BURCU (4-10 MART 2024)

Sevgili yaylar, güneş yaylar, yükselen yaylar, hayatınızı yeniden inşa edeceğiniz bir haftaya adım atmış olabilir misiniz?

Yayların özellikle yükseleni yay olanların dördüncü evlerinden Satürn geçiyor.

Ailevi konularda sorumluluklarınız artacak. Mesela annenize bakmanız, bakım vermeniz babanıza bakmanız, bakım vermeniz dedenize, ailede birilerine bakım vermeniz gerekebilir veya onlarla alakalı bir daralma hissedeceğiniz durumlar olabilir veya üzerinizde aileden kaynaklı bir baskı hissedebilirsiniz.

Ya da yıllardır yaşadığınız yerden taşınıp başka bir yere taşınmanız gerekebilir. Yaşamanız gerekebilir. Bazıları şehir, ülke, bazıları semt değiştirebilir.

Yani alışmış olduğunuz çevreden kopmanız gerekebilir. Bunlar size zor gelen taraflar. Ama bir de şöyle bir şey var, tam bu alanlardan satürn geçişleri çok sağlam ve kalıcı bir yuva da kurdurur. Mesela evlenemeyenlerin evlenme zamanı gelmiş olabilir.

Yuva kuramayanların yuva kurma zamanı gelmiş olabilir, artık ben evimi yurdumu bileceğim dediğiniz bir süreç olabilir. Hatta bazılarını sürpriz hamilelikler, sürpriz gebelikler yaşayabilirsiniz. Baba ya da anne olabilirsiniz. Yıllardır bir ilişkiniz vardır, iç ciddiye gitmemiştir.

Eşiniz yada partneriniz size hadi evlenelim dememiştir. İşte şimdi önümüzdeki günlerde ‘ben artık hayatımı seninle birleştirmek istiyorum’ der ve evlilik teklifleri alabilirsiniz. Hayatınızda sadece evlilik değil, yuva ve düzen kurma zamanı.

Mesela inşaata başlayabilirler, ev yapabilirler, ev yaptırabilirler. Yeni bir düzen oluşturmak için ellerini taşın altına koyabilirler.

Bu tip konularda da çok şanslı olacaklarını söyleyebilirim. Özellikle deniz kenarı yerlerde yaşamak isteyen yaylar varsa bu konuda da şanslı olabilirler ya da evleri var, yazlık istiyorlar, alabilirler ya da çok güzel bir yere yerleşme şansı bulabilirler.

Bazıları zorunluluktan taşınsa da, sonradan iyi ki taşınmışım diyebilir. Tam bir düzen kurma zamanı.

Evlilik başka bir şey yuva başka bir şey, bir insanla hayatınızı birleştirmek başka bir şey. Onunla aile olmak başka bir şey. Sizin ilişkilerinizde aile olma yoluna gireceğiniz bir süreç olabilir ama bu süreçte babanız anneniz aile büyüklerinizle ilgili sorumluluklarınız da artar.

Sizin de böyle bir kiracı probleminiz ev sahibi probleminiz olabilir. Bunlar yorucu olabilir ama hepsinin de üstesinden gelebilecek şansınız olduğunu düşünüyorum. Özellikle 4 ve 5 mart sizin için çok zorlayıcı olabilir.

Sağlığınıza, tiroidinize, tansiyonunuza, vücut denginize dikkat edin. Aynı zamanda tüm ilişkilerinizle ilgili herkeste olan ilişkilerinizle ilgili çok iniş çıkışlı olabilir. Tutarsız davranışlardan kaçının, nazik olun. Baktınız ki bir yerde durasınız gelmiyor, sıkıldınız.

Nazik bir dille bunu ifade edin ya da bir ilişkinin içinde çıkmak istiyorsunuz. Nazik bir dille bunu ifade edin, hafta sonu kabınıza sığamayabilirsiniz onu söyleyeyim, bir de gerçekten yaşınız kaç olursa olsun artık bunlar

Sevgili yay, eğer sağlık derdiyle şu anda uğraşıyorsanız size acil şifalar diliyoruz. Gönül derdi çekenlere de Allah bir an önce gönlünüzü muradını versin. Sevgiler.

OĞLAK BURCU (4-10 MART 2024)

Sevgili oğlaklar bazen hayaller gerçek olurmuş işte böyle bir haftadasın.

Hafta sonu şöyle bir geri çekilip dinlenmesi gereken burçlardan birisi de sizsiniz. Kalça uyluklar, bacaklar, karaciğer problemleriniz Allah muhafaza ama hafta sonu artış gösterebilir. Kalçanızı, bacaklarınızı yoracak hareketler yapmamaya ya da yediğinize içtiğinizi ağır yiyecekler yememeye özellikle hafta sonu dikkat edin, azıcık kırgın hissedebilirsiniz.

Bilmediğiniz bir şey açığa çıkabilir. Gerek aşk hayatınızda, gerek iş hayatınızda bir sürprizle karşılaşabilirsiniz.

Bu anlamda lütfen çok dikkatli olun. Bunun dışında gerçekten özellikle 14 mart'a kadar hayallerinizi gerçekleştirmekle ilgili çok şanslı gözüküyorsunuz.

Ailenizle alakalı somut bir güzel gelişme yaşanabilir. Hayatınızda güzel bir şeye vesile olabilir veya bir akrabanızla dargınsanız barışma gerçekleşebilir.

Dara düşünmeyin, geniş düşünün, sürekli dar düşünmekle geniş düşünmek arasında gidip gelen sizler, hayallerinizin gerçek olacağına inanın.

Hayallerin gerçek olması size çok uzak gelebilir, hayalleriniz gerçek olabilir, sakın kısıtlı bakmayın ve lütfen inancınızı diri tutun.

Seyahatler, yolculuklar ve bol bol gezme fırsatı oğlaklarda da çok yoğun gözüküyor. Özellikle mart boyunca bol bol gezen biri de sizsiniz gibi gözüküyor.

Pasaport vize işlemleri, resmi iş ve işlemler, hukuki konular, eğitim planları, yeni bir kursa veya eğitime başlama gibi konularda da şansımız çok güçlü gözüküyor.

Yakın çevreye, kardeşlerle olan akrabalarla olan ilişkiler sanki biraz daha merkezde ve odakta gibi, dikkatli konuşun. Bu konuda ne kadar sabırlı ve olgun olursanız, mükafatınız da o kadar çok olur.

Bu arada evlenmek, nişanlanmak, aşık olmak konusunda oğlaklar son derece şanslı.

26 mayıs'a kadar muazzam bir şans içindesiniz bu şansınız mart boyunca da parlayacak. Siz de özellikle bu perşembeyi, cumayı bu anlamda da çok iyi değerlendirin.

Nazar değdirmeyin kendinize. Arkadaşlarınızla, sevdiğiniz insanlarla zaman geçirebilirsiniz bu aralar. Düşünce gücüne güven ve sakın olmaz deme. Hayal kurmayı bırakma, çünkü bugünün hayalleri yarını inşa ediyor. yarının güzelliklerini inşa ediyor. .

KOVA BURCU (4-10 MART 2024)

Sevgili kovalar maddi konuları ve iş hayatını ciddi biçimde ele alması gereken dönemde.

Ciddiyetin ve sorumluluğunun gezegeni satürn kovanın evinden geçiyor.

Para konularını ciddiye alman gerekiyor. Çok harcaman var, kısmalısın. ‘Bu para benim hakkımı alamıyorum, almalıyım, hakkımı aramalıyım’ diyenler her şey yoluna giriyor, maaşları bağlanabilir.

Özellikle resmi paralarla ilgili çok şanslılar. Alacağı bir miras veya bir belgeye, bilgiye dayalı bir para alacaksa bu konularda gerçekten çok şanslılar ama genel akışlarında bir kısıtlanma söz konusu olabilir. Mesela hesaplarına bloke konmuş olabilir. Ya da parasını çok yetersiz buluyor. Tam istediği gibi bolluk bereket akışı içinde olamıyor olabilir.

Para konularına oturup ciddi ciddi ele almanız lazım. Eğer bunu yaparsanız sizler de mart ayı içerisinde özellikle 13 mart günü bu anlamda çok şanslı olacaksınız.

Şu an çok daralıyor olabilirsiniz, ama 13 martta venüsün de balığa geçmesiyle beraber öyle bir güzel akış gerçekleşecek ki o zamana kadar siz hakkıyla, adaletiyle, layıkıyla paranızı kazanma gayretine düşün. Önce emek sonra yemek misali tam öyle bir dönemden geçiyorsunuz.

Maddi konuları ciddi ciddi hesap yapın ya da gerekirse ev halkıyla beraber hesap yapın ve herkes kendine göre bir işin ucundan tutsun. Çünkü iş bulmak, para kazanmak ya da resmi yollardan gelir elde etmek ya da çok resmi bir işe girip buradan düzenli maaş almak konusunda çok şanslısınız.

Kimileri emekli maaşı, kimileri ilk maaşını alacak. Belki kovaların böyle bir kutlamaları olabilir. Bugün ve yarın perşembe ve cuma günü patronlarınız ve ailenizle alakalı konularda tutarsız durumlarla veya biraz duygusallaştıran şeylerle karşılaşabilirsiniz.

Kariyer hayatınızın gidişatıyla ilgili bir önlem almak zorunda olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz.

Eğer ortak işler yapan biriyseniz veya kendi işinin başında tek başına durup insanları organize eden biriyseniz kariyer hayatınızda yeni bir oluşum içerisine girebilirsiniz. Hafta sonu boyunca da arkadaşlık ilişkilerinize dikkat edin. Sosyal çevrenizde bazı insanlarla atışma ve kapışma ihtimaliniz son derece yüksek.

Karamsar olma, dostlarını incitme, göze göz, dişe diş tavrı yarar getirmeyebilir.

Bu arada plütonun kovaya geçmesiyle beraber 2023beri biraz kincileşmiş olabilirler. Yani artık kendilerine yapılanları öyle kolay kolay affetmiyorlar. Aman unuttum ben, önemli değil demiyorlar, takıyorlar ve gerçekten bunun üzerine gitme yolunu seçiyorlar. Bu anlamda kovalar pek bir şey yapmazsanız iyi olur.

Kovaları uzunca bir süre akrep burcu gibi göreceksiniz. Hani akrebin özellikleri vardır ya unutmayan, vefa, minnet, saygı ama bana yanlış yaparsan seni affetmem tavrı vardır, bunu kovalarda görebilirsiniz yine de kova burçlarına ben bu hafta çok fazla böyle hesaplaşacağı, yüzleşeceği değil de; biraz ‘ben kendimi nasıl iyileştirebilirim’ tavrında olmalarını tavsiye ediyorum. Önüne bakıp daha iyi yol alma tavrında olmalarını öneriyorum.

Aşk hayatlarında, dış görünüşlerinde güzellik parlayış, olumlu gelişmeler devam ederken marsın kova burcunda olduğunu unutmayın. Bu sizi dövüştürebilir, kavga ettirebilir, sinirli hale getirebilir, kemik kırılmaları vesaire ya da ateşli hastalıklarla ilgili de birazcık dikkat etmeniz gerekebilir.

BALIK BURCU (4-10 MART 2024)

Balıklar bu hafta başarı planları yapacaklar. Sevgili balık yükselen balık, avantajını söylüyorum, hemen zor yollarda başarıyla yürüme zamanın gelmiş olabilir. Bu hafta yaşayacağın olaylar bakış açını çok değiştirebilir ve seni hiç olmadığın kadar olgunlaştırabilir.

Ciddi ilişkiler, önemli ve kalıcı adımlar atmak için de destekleniyorsun. Tam olarak bu, balıkların evlendiğini duyabiliriz.

Çatır çatır yıllar yıllara dayalı dargınlıkların bittiğini görebiliriz. Müzmin bekarların evlendiğini görebiliriz. Ayrılmayı göze alamamış, çocukları büyütmeyi beklemiş ama artık mutsuzluktan kıvranıyorum diyenlerin ayrıldığına şahit olabiliriz.

Bazılarının bebek haberlerinin geldiğine şahit olabiliriz, onlar da bebek sevinci yaşayabilirler. Bazıları çocuklarının mürvetini görebilirler. Bazıları hastalıklarından şifa bulabilirler. Gerçekleri gözleriyle ayan beyan görecekler.

Yani bugüne kadar kandırıldılarsa, yanıldılarsa, ansızın gerçekleri ayan beyan görecekler ve bu hafta itibariyle yaşayacakları olaylar önümüzdeki mart ayı boyunca onları hiç olmadıkları kadar olgunlaştıracak gibi görünüyor.

Satürn'ün geldiği burçtaki kişiler hiçbir zaman eskisi gibi olmazlar. Hayata bakış açıları komple değişir. Çocuk sahibi olmak gibi, aşık olmak gibi benzeri olmayan duygular yaşayacak.

Tarifi olmayan ve çok özel duygular yaşayacakları bir dönem. Bu duygular balıkları ileriye taşır.

Mesela, askere gittin insanın hayatında bir kere olan bir şey ya da işte mesela kendi işini kurdun, tayinin çıktı hayatında ilk olan bir şey.

İlkleri yaşayacakları ve gerçekten öncesi sonrası şeklinde değişim gösterecekleri bir süreçten geçiyorlar. Eğer aldatılıyorsanız, kandırılıyorsanız birileri size ihanet ediyorsa ortaya çıkar.

Gizli kalmış, üstü örtülmüş merak ettiğiniz şeyler varsa ortaya çıkar, kaybettiklerinizi bulabilirsiniz.

Özellikle önümüzdeki 15 gün kaybettiğiniz bir altını, parayı, dostu, aşkı, bulabilirsiniz karşınızda. Sorumluluk sahibi aklını başına toplamış olan bedenine, kendine, ilişkisine, ailesine, hayatına saygısı olan balıklar çok şanslı ama bağımlılıklarının içine gömülmüş, yalan dolanın içine gömülmüş, ihanet eden, kaçan, kaçak güreşen balıklar çok şanssız.

Kesinlikle kendinizi düzeltmek zorundasınız.

Balıklar hafta sonu patronlarınızla, otorite figürlerinizle, kayınvalideniz ile kayınpederinizle ve annenizle özellikle tartışmamaya kavga etmemeye özen gösterin. Kalabalıklar ve aile ortamlarında yanlış anlaşılabilirsiniz, dilinizi tutmaya çalışın.

Başarı elde etmek için de harekete geçmeniz gerektiğini vurguluyorum. Gerçekleri olduğu gibi görme zamanı balıklar için. Çok şanslı bir döneme giriyorlar. Eğer gerçekten hakiki çaba gösterirlerse bol bol para biriktirecekleri bir süreç çok uzak değil onlar için.

Kesinlikle, iyi kalpli iyi niyetli, kendine etrafına saygısı olan bir balıksanız ödüllere doymazsınız, onu söyleyeyim.