Beşiktaş'ın yeni yuvasında derbi hüsranı: İkinci yenilgi Galatasaray’dan

2016 yılında futbolseverlerin hizmetine sunulan ve İstanbul’un simgesel yapılarından biri haline gelen Tüpraş Stadyumu, Beşiktaş için hem zaferlerin hem de hüsranların sahnesi oldu. Beşiktaş Futbol Takımı, bu modern ve görkemli statta oynadığı derbi maçlarında Fenerbahçe ve Galatasaray ile toplamda 16 kez kozlarını paylaştı. Ancak bu rekabet dolu maçlarda siyah-beyazlılar, ikinci kez mağlubiyetin acısını yaşadı.

Beşiktaş'ın yeni stadında derbi bilançosu

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında gerçekleşen ve futbol dünyasının merakla beklediği karşılaşmada Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu. Bu mağlubiyet, Tüpraş Stadyumu’ndaki derbi maçlarda Beşiktaş'ın aldığı ikinci yenilgi olarak kayıtlara geçti. Siyah-beyazlılar, bu statta oynadığı derbi maçlarında daha önce Fenerbahçe'ye de mağlup olmuştu. Beşiktaş'ın yeni evindeki performansı, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve şimdi de 2 mağlubiyet ile dikkat çekiyor.

Tüpraş stadyumu: Zaferler ve yenilgiler

Beşiktaş için tarihi bir öneme sahip olan Tüpraş Stadyumu, İnönü Stadyumu'nun yıkılmasının ardından inşa edildi ve 2016 yılında kapılarını açtı. Modern mimarisi, konforlu seyir imkanları ile dikkat çeken stadyum, siyah-beyazlı taraftarların yeni buluşma noktası oldu. Ancak bu yeni yuva, Beşiktaş için sadece zaferlerin değil, bazı önemli maçlarda hüsranların da tanığı oldu.

Beşiktaş'ın derbi karnesi

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda oynadığı 16 derbi maçında, 8 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederek rakiplerine karşı üstünlük kurma mücadelesinde kısmen başarılı oldu. Ancak Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı alınan bu iki yenilgi, siyah-beyazlıların bu yeni statta derbi maçlarındaki performansını gölgeledi. Her iki mağlubiyet de Beşiktaş için önemli dönüm noktaları olarak kabul ediliyor.