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Yedek oyuncu, kırmızı kart gördükten sonra hakeme tekme attı!

Bartın 1. Amatör Küme'de gerçekleşen ve futbolun karanlık yüzünü gün yüzüne çıkaran bir maç, spor dünyasında geniş yankı uyandırdı. Ulus Çınarspor ile Bartın Gençlerbirliği arasında oynanan ve skorun çok ötesinde bir anlama sahip olan bu karşılaşma, saha içi ve dışı olaylarla gündeme oturdu.

İhlas Haber Ajansı
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Yedek oyuncu, kırmızı kart gördükten sonra hakeme tekme attı! mask
Yedek oyuncu, kırmızı kart gördükten sonra hakeme tekme attı!
Yedek oyuncu, kırmızı kart gördükten sonra hakeme tekme attı!
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Kadına şiddete karşı bir başlangıç, sonrasında kaos

Maça 'Kadına Şiddete Hayır' mesajı veren pankartlarla çıkan futbolcular, toplumsal bir soruna dikkat çekerken, maçın seyri bu önemli mesajın çok ötesine geçti. Ulus Çınarspor'un maçın ilk dakikalarında yediği gol ve ardından hakem kararlarına yönelik itirazları, gerginliğin fitilini ateşledi. İlk yarının sonunda Bartın Gençlerbirliği'nin 3-0 üstünlüğü ile sona ermesi, tansiyonu daha da artırdı.

Yedek oyuncu, kırmızı kart gördükten sonra hakeme tekme attı!

Sahaya inen yedek oyuncu ve hakeme saldırı girişimi

İlk yarının bitiş düdüğü ile birlikte yedek kulübesinden fırlayan Ulus Çınarsporlu Serkan Çöndek, hakem Taha Yıldız'a fiziksel müdahalede bulunmaya çalıştı. Tepkisi üzerine kırmızı kartla cezalandırılan Çöndek, daha da öfkelenerek hakeme tekme atmaya kalkıştı. Ancak, takım arkadaşları ve rakip takım oyuncularının müdahalesi ile bu saldırı girişimi engellendi.

Yedek oyuncu, kırmızı kart gördükten sonra hakeme tekme attı!

Olaylı maçın ardından

Maçın ikinci yarısı da Ulus Çınarspor'un aleyhine devam etti ve takım, Bartın Gençlerbirliği karşısında 6-0 gibi ağır bir yenilgiye uğradı. Maç sonrası saha ortasında toplanan hakemler, güvenlik güçlerinin nezaretinde sahadan ve stattan ayrıldı. Bu olaylar, futbolun birleştirici ve eğitici ruhuna gölge düşürdü.

Yedek oyuncu, kırmızı kart gördükten sonra hakeme tekme attı!

Sporun gölgesinde kalan değerler

Bu maç, sadece bir futbol karşılaşması olmanın ötesinde, sporda şiddetin kabul edilemez olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Futbol, birleştirici ve barışçıl bir güç olma potansiyeline sahipken, bu tür olaylar sporun temel değerlerini zedeliyor. Bartın'da yaşananlar, spor yöneticileri, takımlar ve taraftarlar için ciddi bir uyarı niteliğinde.

Yedek oyuncu, kırmızı kart gördükten sonra hakeme tekme attı!

 

# spor, uyarı, bartın

04 Mar 2024 - 11:56 Bartin- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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