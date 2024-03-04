İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya bu tahminleri konuşuyor.. Ünlü astrolog Nuray Sayarı’dan 31 Mart seçimleri tahminleri.. Seçimlerden sonra Türkiye'yi neler bekliyor?

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde yıldızların ve gezegenlerin konumlarını dikkatle inceledi.

Sayarı'nın astrolojik analizleri, Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerde hangi partilerin ve adayların öne çıkacağını öngörüyor.

Antalya'dan İstanbul'a, Ankara'dan İzmir'e kadar önemli merkezlerdeki adayların yıldız haritalarına dayanarak yapılan tahminler, seçimlerin sadece siyasi bir mücadele olmadığını, aynı zamanda astrolojik bir boyutu da olduğunu ortaya koyuyor. Sayarı'nın öngörüleri, seçim sonuçlarının yanı sıra Türkiye'nin ekonomik ve siyasi geleceğine dair de değerli ipuçları sunuyor.

Hangi şehirde hangi parti adayları ön planda olacak ve kazanacak.. İşte Nuray Sayarı’nın astroloji tahminleri

31 Mart 2024 seçim günü gökyüzü kombinasyonu, güneş 11 derece, sıfır dakika, koç burcunda ilerliyor olacak.

Ufukta ise 28 derece 36 dakika boğa burcu yükselmekte olacak. O gün ay, 18 derece 1 dakika yay burcunda ilerliyor olacak. Özgürlük arayışı içerisinde bir etki söz konusu olacak.

ANTALYA

Antalya'da özellikle AK Parti'den Hakan Tütüncü aday. Kendisi ikizler burcu ve doğduğu gün ay kova burcundaydı.

Hakan tütüncü ve yine Antalya'da Muhittin böcek, kendisinin ayı Başak'ta güneşi de Akrepte. Yıldız haritası, Antalya'nın belediye seçiminde Muhittin Böcek'in devam edeceğini, kazançlı çıkacağını ve başarılı olacağını, Hakan Tütüncü'nün bu seçimleri kaybedeceğini gösteriyor.

Yine de hizmet eden kazansın halka destek olan kazansın.

BURSA

Alinur Aktaş, ön planda, başarısına başarı katacak. CHP’den Bursa'da Mustafa Bozbey aday gösterilmiş. Kendisinin güneşi oğlak, Venüsü oğlak, marsı oğlak, mücadeleci. Ay burcu ise Boğa, fakat Alinur Aktaş’ın ayı başak, güneşi akrep liderlik başarısı kendisinde görünmekte efendim.

İSTANBUL

İstanbul'da Ak Parti'de Murat Kurum beyefendi aday gösteriliyor. CHP'de şu anda Ekrem İmamoğlu devam etmekte. Bu seçimleri İmamoğlu kaybedecek, Murat Kurum kazanacak ve Ekrem İmamoğlu'nun haritasına baktığımda kendisi ikizler burcu, ay burcu terazi. O gün de gezegen kombinasyonlarına baktığımda ve seçim gününü değerlendirdiğimde güneş güney ay arasında bir karşı açı var. Bu açı kendisine haritasıyla birleştirdiğimde zorlanma, problem ve polemikler getirebilir. Sıkıntılar ve sorunlar ön planda.

ANKARA

Ankara'da ise Mansur Yavaş ikizler burcu, ay burcu ise kendisinin haritasında ikizler. Mansur Yavaş görevine devam edecek. Ak Parti'den Turgut Altınok aday gösterilmiş. Güneş koç, ay koç baya çetin bir seçim olacak aralarında.Ama Mansur Yavaş beyefendi görevine devam edecek.

İZMİR

İzmir seçimlerinde ise Ak Parti'den Hamza Dağ aday gösterilmiş. Kendisinin liderliği çok büyük bir şekilde baskın gelecek. İzmir'i büyük sürprizler bekliyor.

CHP İzmir'de kaybedebilir. Bu bir olasılık ama Hamza Dağ İzmir'de çok büyük başarı yakalayacak.

31 MART 2024 SEÇİM GÜNÜ NASIL GEÇECEK?

Şimdi bana bazı sorular geliyor. Özellikle şunu söylemek istiyorum: ben bir astroloğum liderlerin doğum haritaları doğruysa doğru tespit edildiyse olasılık olarak her şey doğru bir şekilde sorulan sorunun cevabını verecektir.

Dolayısıyla. 2024 siyaset nasıl devam edecek? Seçim günü çok hareketli bir gün olacak. Çünkü koç sterumu ve balık seryumu olacak. gezegenler çoğu balık burcunda toparlanacak. Birçoğu da koç burcunda toparlanacak.

Dengeler değişecek, kaoslar ön planda olacak. Zor bir gün geçireceğiz.

O yüzden biz türk halkı olarak birlik beraberlik içerisinde olmaya, polemiklerden uzak kalmaya özen gösterelim.

Lütfen hizmet eden kazansın, başarı hizmet edenden yana olsun.

Seçimlerden sonra Türkiye'yi neler bekliyor?



Şimdi öncelikle biz 21 mayıs'a kadar olan dönemi, ekonomik anlamda zorlayıcı, yorucu, sancılı geçirebiliriz. Hatta birçok kişi evime ekmek götüremeyecek miyim? Aç mı kalacağım, paniğini yaşayabilir, kredi çekemeyenler, yatırım yapmak isteyip yapamayanlar, iş bulamayanlar üzülmeyin, korkmayın.

Zorlayıcı günleri 21 Mayıs'ta Jüpiter'in boğa borcundan ayrılıp ikizler burcuna geçiş yapmasıyla zorlayıcı bütün etkileri geride bırakacağız.

Aynı zamanda 29 ekim 1923 Ankara Çankaya'da cumhuriyetin kurulduğu gün ulu Önder Atatürk'ümüz o kadar güzel bir günde cumhuriyeti ilan etmiş ki.

Güneş akrep burcunda, ufukta yengeç burcu yükseliyor. Ay ise ikizler burcunda ilerliyor. Evet, toplum olarak hareketli bir psikolojiye sahibiz.

Polemiklere çok açık dolduruşa çok gelebiliyoruz.

21 Mayıs'a kadar hiç kimsenin dolduruşunun enerjisinin bizleri etkilemesine izin vermeyelim ve müsaade etmeyelim.

Sakin steril ve olmaya özen gösterelim. Gelecek kaygılarını ve korkularını bırakmaya özen gösterelim.

Eğer gelecekten korkarsak ve gelecek günlerle ilgili yapılan anlamsız dolduruşların tesirinde kalırsak her günümüzü cehenneme çevirebiliriz.

O yüzden 21 Mayıs ta kadar mümkün olduğunca sakin dengede huzurlu olmaya özen gösterelim.

Ben bir astrolog olarak 21 Mayıs 2024 ve sonrası ekonominin hareketleneceğini ve canlanacağını görüyorum.

Ama 2024 8 Ekim'e kadar olan dönem, siyasette büyük liderlerin sağlık sorunları ile ilgili oluşacak konu ve mevzularda kaygılara neden olabilir.

Gelecekle ilgili ülkemizin önü çok açık.