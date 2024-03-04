Yeni Hyundai i20 Türkiye’de: Bu kadar ucuzu bir daha gelmez!

Yenilenen Hyundai i20, donanım özellikleri ve rekabetçi fiyat listesi ile dikkat çekiyor. B hatchback segmentinin popüler modeli, yenilikleri ve performansı ile ön plana çıkıyor. Detaylı fiyat listesi ve model özellikleri için okuyun.

Hyundai i20: Segmentindeki rekabetin zirvesinde

Hyundai i20, B hatchback segmentinin en çok tercih edilen modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Renault Clio ile yaşadığı rekabet, bu iki modelin segmentindeki popülerliğini daha da artırıyor. Fiyat, konfor, yol tutuş ve kalite hissiyatı gibi özelliklerle tüketici tercihlerini belirleyen bu iki model arasındaki mücadele, performans açısından i20'nin hafif bir üstünlüğü ile devam ediyor.

Yeniliklerle dolu Hyundai i20

Yenilenen Hyundai i20, tasarımında büyük değişiklikler yapmamış olsa da, donanım ve performans açısından dikkat çekici yeniliklere sahip. Araç, baz donanım seviyesinde 84 beygir gücünde 1.2 litrelik benzinli motor ve manuel şanzıman kombinasyonu ile geliyor. Bu kombinasyon, i20'nin performansını ideal seviyelere taşıyor. Ayrıca, 352 litrelik bagaj hacmi ve koltuklar yatırıldığında artırılabilen bu hacim, kullanıcıların beklentilerini karşılıyor.

Hyundai i20 fiyat listesi ve modelleri

Hyundai i20'nin yenilenen modeli, farklı donanım seviyeleri ve motor seçenekleri ile geniş bir yelpazede sunuluyor. İşte güncel fiyat listesi ve modeller:

1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel: 904.000 TL

1.4 MPI 100PS Jump Benzin Otomatik: 979.000 TL

1.4 MPI 100PS Style Benzin Otomatik: 1.035.000 TL

1.4 MPI 100PS Elite Benzin Otomatik: 1.115.000 TL

1.0 T 100PS Jump Benzin DTC: 1.035.000 TL

1.0 T 100PS Style Benzin DCT: 1.085.000 TL

1.0 T 100PS Elite Benzin DCT: 1.172.000 TL

Bu fiyatlar ve donanım seviyeleri, Hyundai i20'nin segmentindeki rekabetçi konumunu korumasına yardımcı oluyor. Yeni i20, performansı, konforu ve kalite hissiyatı ile tüketicilerin beklentilerine cevap veriyor.