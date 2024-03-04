- Teknoloji

Yeni Hyundai i20 Türkiye’de: Bu kadar ucuzu bir daha gelmez!

Hyundai'nin popüler B hatchback modeli i20, yenilenen kasası ve güncellenen özellikleriyle Türkiye pazarında otomobil severlerle buluşuyor. Hyundai, radikal bir değişiklik yerine, sevilen tasarımını koruyarak ufak dokunuşlarla modelini güncelledi. Peki, yenilenen Hyundai i20'nin fiyat listesi ve donanım özellikleri nelerdir? İşte detaylar:

Haber Merkezi
Haber Merkezi Tüm Haberleri
Yeni Hyundai i20 Türkiye’de: Bu kadar ucuzu bir daha gelmez! mask
Yeni Hyundai i20 Türkiye’de: Bu kadar ucuzu bir daha gelmez!
Yeni Hyundai i20 Türkiye’de: Bu kadar ucuzu bir daha gelmez!
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Yenilenen Hyundai i20, donanım özellikleri ve rekabetçi fiyat listesi ile dikkat çekiyor. B hatchback segmentinin popüler modeli, yenilikleri ve performansı ile ön plana çıkıyor. Detaylı fiyat listesi ve model özellikleri için okuyun.

Yeni Hyundai i20 Türkiye’de: Bu kadar ucuzu bir daha gelmez!

Hyundai i20: Segmentindeki rekabetin zirvesinde

Hyundai i20, B hatchback segmentinin en çok tercih edilen modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Renault Clio ile yaşadığı rekabet, bu iki modelin segmentindeki popülerliğini daha da artırıyor. Fiyat, konfor, yol tutuş ve kalite hissiyatı gibi özelliklerle tüketici tercihlerini belirleyen bu iki model arasındaki mücadele, performans açısından i20'nin hafif bir üstünlüğü ile devam ediyor.

Yeni Hyundai i20 Türkiye’de: Bu kadar ucuzu bir daha gelmez!

Yeniliklerle dolu Hyundai i20

Yenilenen Hyundai i20, tasarımında büyük değişiklikler yapmamış olsa da, donanım ve performans açısından dikkat çekici yeniliklere sahip. Araç, baz donanım seviyesinde 84 beygir gücünde 1.2 litrelik benzinli motor ve manuel şanzıman kombinasyonu ile geliyor. Bu kombinasyon, i20'nin performansını ideal seviyelere taşıyor. Ayrıca, 352 litrelik bagaj hacmi ve koltuklar yatırıldığında artırılabilen bu hacim, kullanıcıların beklentilerini karşılıyor.

Yeni Hyundai i20 Türkiye’de: Bu kadar ucuzu bir daha gelmez!

Hyundai i20 fiyat listesi ve modelleri

Hyundai i20'nin yenilenen modeli, farklı donanım seviyeleri ve motor seçenekleri ile geniş bir yelpazede sunuluyor. İşte güncel fiyat listesi ve modeller:

1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel: 904.000 TL

1.4 MPI 100PS Jump Benzin Otomatik: 979.000 TL

1.4 MPI 100PS Style Benzin Otomatik: 1.035.000 TL

1.4 MPI 100PS Elite Benzin Otomatik: 1.115.000 TL

Yeni Hyundai i20 Türkiye’de: Bu kadar ucuzu bir daha gelmez!

1.0 T 100PS Jump Benzin DTC: 1.035.000 TL

1.0 T 100PS Style Benzin DCT: 1.085.000 TL

1.0 T 100PS Elite Benzin DCT: 1.172.000 TL

Bu fiyatlar ve donanım seviyeleri, Hyundai i20'nin segmentindeki rekabetçi konumunu korumasına yardımcı oluyor. Yeni i20, performansı, konforu ve kalite hissiyatı ile tüketicilerin beklentilerine cevap veriyor.

Yeni Hyundai i20 Türkiye’de: Bu kadar ucuzu bir daha gelmez!

# araç

04 Mar 2024 - 13:04 - Teknoloji

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL