2024 Mart Ayı Burç Yorumları: Susan Miller’ın Gözünden Astrolojik Sırlar ve Keşifler

Mart 2024, astrolojik haritalarda bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor ve dünyaca ünlü astrolog Susan Miller, bu ayı her burç için bir fırsatlar ve içgörüler hazinesi olarak değerlendiriyor.

Yıldızların antik bilgeliğini modern yaşamın dinamikleriyle harmanlayan bu özel yorumlar, aşk, kariyer ve kişisel gelişim yolculuğunuzda size rehberlik edecek değerli ipuçları sunuyor.

Susan Miller'ın derinlemesine analizleri ve ay boyunca karşılaşabileceğiniz astrolojik etkileşimler hakkındaki öngörüleri, Mart ayını maksimum potansiyelle geçirmeniz için size eşsiz bir bakış açısı sunacak.

İŞTE ASTROLOG SUSAN MİLLER 2024 MART AYLIK BURÇ YORUMLARI

Susan Miller Mart 2024 Koç Burcu Aylık Burç Yorumu

Gelecek ay doğum gününüz yaklaşıyor ve siz meditasyon halinde, dalgın bir ruh halindesiniz. Bu, Mart ayı için kesinlikle doğru yaklaşımdır, çünkü eski astrologlar, kişinin doğum gününden önceki ayın, önümüzdeki doğum günü yılını planlamak için mükemmel bir zaman olduğunu düşünüyorlardı. 10 Mart'ta yeni bir ayınız var ve o zaman, hareketli dünyadan çekilirseniz, kapıyı kapatırsanız ve sessizce tek başınıza çalışırsanız, solar on ikinci evinizde yığılmış gezegenlerin sayısı sizi oldukça üretken hale getirebilir.

Yazacak bir kitabınız, oluşturacağınız bir şarkının sözleri veya ana hatlarını çizeceğiniz bir iş planınız varsa, bu ay sizin başlama ayınızdır. Bunlar bazı örnekler ama siz anladınız. 10 Mart'ta yeni ay geldikten hemen sonra ciddi bir şekilde çalışmaya başlayın.

Haritanızdaki en iyi yönler, yüksek maaş veya serbest meslek sahibiyseniz müşterilerden cömert bir ücret isteme ve alma yeteneğinizle ilgilidir. Halen geçen yılın mayıs ayında başlayan ve mayıs ayının büyük bir bölümünde devam edecek olan ödül yılınızdasınız. Bu, kazanılan gelirle ilgili ikinci evinizde, hediyeler ve şans veren Jüpiter'in varlığı sayesinde gelir; bu, her 12 yılda bir gerçekleşen ve bir yıl süren bir ayrıcalıktır.

Kazanılan gelirinizi yöneten sürpriz gezegeni Uranüs de aynı evde. Jüpiter ve Uranüs'ün birleşimi artık son derece olumlu ve neredeyse rakipsiz. Geçtiğimiz on yılda yaptığınız her şey artık cömert bir tazminatla karşılanacak. Jüpiter on aydır haritanızın bu bölgesinde bulunuyor, dolayısıyla gelirinizde büyük bir artış görmüş olabilirsiniz. Zam talebinde bulunmadıysanız veya yeni bir üst düzey maaş pozisyonu için pazarlık yapmadıysanız, randevunuzu alıp davanızı sunmak için Mart, Nisan ve Mayıs aylarına sahipsiniz. Kendine güvenmek!

Para hakkında konuşmak için bir toplantı planlamak için iyi günler:

1 Mart, Balık burcundaki Güneş ile Boğa burcundaki Jüpiter senkronize olduğunda.

4 Mart'ta Merkür Balık burcunda ve Uranüs Boğa burcunda güzel açıda olacak.

9 Mart'ta Güneş'in Boğa burcundaki Uranüs ile mükemmel bir sohbete gireceği bir gün boyunca işlerin ne kadar iyi gideceğine şaşırabilirsiniz.

Sosyal hayatınız oldukça hareketli görünüyor ve artık kolaylıkla yeni arkadaşlar edinebiliyorsunuz. Koç burcunun yöneticisi olan Mars, dostlukla ilgili on birinci evinizdedir ve sevgilisi Venüs'ün yakınında yörüngededir, her ikisi de Kova burcundadır; bu, yalnızca Koç burcunun ateş burcu elementinin daha parlak yanmasını sağlayan bir hava burcudur. Bu, partiler için hızlı davetiyeler, buluşmalar, aceleyle hazırlanmış akşam yemekleri ve yeni gelmeniz için davetler aldığınız mutlu bir zamana işaret etmelidir; bunların hepsi takviminizde kolayca yerine oturacaktır.

Jüpiter ve Uranüs'ün birleşimi artık son derece olumlu ve özellikle gelir açısından neredeyse rakipsiz.

On birinci ev aynı zamanda neşenin, umutların ve dileklerin de evidir, dolayısıyla çok istediğiniz bir şey, o hayal için bir süre çalıştıktan sonra artık gerçekleşebilir. Haritada çok özel bir yer ve hem yöneticiniz Mars hem de nazik Venüs tarafından bu kadar aydınlatıldığı için şanslısınız.

Mars 22 Mart'ta Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna girdiğinde, önümüzdeki haftalarda muhtemelen daha fazla dinlenme ve mahremiyet isteyecek ve sosyalleşmekten biraz uzaklaşacaksınız.

Nisan, 1 Nisan'dan 25 Nisan'a kadar Merkür'ün gerilemesine neden olacak, bu nedenle bir sözleşme imzalamanız gerekiyorsa bunu Mart ayında yapın. Aynı şey, elektronik bir eşya veya araba ya da önemli mobilyalar gibi pahalı bir şey satın almak istiyorsanız da geçerlidir.





Merkür gelecek ay faz dışında kalacak olsa da, Nisan ayında kendi avantajınıza kullanabileceğiniz bazı özel, mücevher benzeri yönler hala olacak, bu nedenle Nisan ayının kaybedilmiş bir neden olacağını varsaymayın. Şimdilik bağlantılarınızı ve büyük bilet alımlarınızı aceleye getirmenizi istiyorum, ancak Nisan raporunuzda işinize yarayacak, yapabileceğiniz birçok başka eylem önereceğim.

Tutulmalar geri döndü ve bu yıl, 2022 ve 2023 yıllarında yaşadıklarınızdan daha ılıman geçiyor. O yıllarda kariyerinizde ve günlük yaşam tarzınızda radikal değişiklikler yaşamış olabilirsiniz. Tutulmalar yeni ay ve dolunay şeklinde çiftler halinde gerçekleşir, genellikle yılda iki kez olur ve bu yıl da gerçekleşecek.





İlk tutulma 25 Mart'ta Terazi burcunda 5 derece Ay dolunay tutulması olarak gerçekleşecek. Evlilik veya iş hayatında partnerinize veya ciddi işbirlikçinize ışık tutacaktır. Bu hafif bir tutulma ve öncü gezegen Venüs olacak. Neyse ki, Venüs mükemmel bir durumda olacak ve Jüpiter'den "altmışlık", yani fırsat anlamına gelen ışıltılı ışınlar alacak.

Ciddi bir şekilde flört ediyorsanız, bu tutulmanın bir sonucu olarak nişanlanabilirsiniz; tutulmalar genellikle sonradan uzun süre hatırlayacağımız büyük yaşam olaylarını beraberinde getirir. Evliyseniz partnerinizin paylaşacağı heyecan verici haberler olabilir ve ikiniz de bundan yararlanacaksınız. Bu bir dolunay, dolayısıyla bir konu son aşamaya geliyor ve sizi kapatıyor.





Bu tutulmanın bir kusuru var: Neptün, bu dolunay tutulmasıyla doğrudan burç dışı karşıt konumda olacak, bu nedenle attığınız adımlardan kesinlikle emin olmalısınız. Umuyoruz ki, bir evlilik ya da sözleşmeye dayalı önemli bir iş ortaklığına girişmeden önce gerekli özeni göstermiş ve gerçekleri öğrenmiş olursunuz. Bilinmeyen bilgilerin oluşturduğu boş alanları varsayımlarla doldurmanın cazibesine kapılmak kolaydır ve sorun da burada başlayabilir.

Bu duruma kurtarıcı lütuf, arkadaşlarla ilgili on birinci evinizdeki konumundan oldukça destekleyici olacak olan Plüton'dan gelecektir. Bu, arkadaşlarınızın bu konudaki görüşlerini dinlemeniz gerektiğini gösterir, çünkü bu durumda onların bakış açısı sizinkinden daha keskin olabilir. Bunu sonuna kadar görmek için istekli görünüyorsun ama belki de yavaşlamalısın. Tutulma tarihi olan 25 Mart, Merkür'ün geri hareketine başlayacağı 1 Nisan'dan sadece bir hafta sonradır, dolayısıyla kararınız yanlış olabilir. 25 Mart'a kadar dengesiz Merkür'ün akıntısını hissedecek kadar yakın olacaksınız.





Bu ilişki sizin için gerçek ve iyiyse, birkaç hafta sonra, söz konusu kişiyle daha fazla tartışmak ve belki de geçmişini kontrol etmek için zamanınız olduktan sonra her zaman bu ilişkiye girebilirsiniz.

Doğum gününüz 25 Mart'a denk geliyorsa veya bu tarihten sonraki beş gün içindeyse veya 5 derece yükselen Koç burcunuz varsa bu tutulmanın sonuçlarını hissedeceksiniz. Aynı şey, 5 derece Koç'ta (artı veya eksi beş derece) bir gezegeniniz veya doğum ayınız varsa da geçerlidir. Bu bir dolunay, yani bir şey bitiyor, başka bir şey başlıyor.

8 Nisan'da Koç burcunda, 19 derece ortaya çıkacak büyük bir yeni ay tam Güneş tutulması (güneş tutulması) yaşayacağız. Doğum gününüzün 8 Nisan'a veya bu tarihten sonraki beş gün içinde denk gelmesi büyük olasılıkla sizi etkileyecektir. Eğer Koç burcunuz 19 derecenin beş derece yakınında yükseliyorsa ya da bu tutulma başka bir doğum gezegeninizle ya da Koç burcunda 5 dereceye yakın olan doğum ayınız ile (beş derece içinde) çakışıyorsa da bunu hissedeceksiniz. Bu, önümüzdeki ay ayrıntılı olarak tartışacağım nadir bir tutulma. 8 Nisan tutulmasının etkisine bayılacaksınız; sizin için sürpriz fırsatlarla dolu geliyor.





ÖZET

Mart ayı başlarında dalgın bir moddasınız. Pek çok gezegen mahremiyetle ilgili on ikinci evinizde yığılmıştır; bu, gelecek hakkında derinlemesine düşünmek için iyi bir yerdir. Büyük öğretmen Satürn, Balık burcunda Güneş'e yakın bir yörüngede dönüyor, bu nedenle yaşam hedeflerinizi ciddiye alıyorsunuz - iyi bir işaret, çünkü bu, hedeflerin gerçekleştiği zamandır. Balık burcundaki gezegenler aynı zamanda yaratıcı fikirlerinizi anlamlı, sanatsal bir şekilde ifade etmeye büyük bir ihtiyaç duyduğunuzu da gösterir. Taze, yeni ve karmaşık bir şekilde "sizi" yansıtan bir şey yaratmak için bu zor işi yapmaya istekli ve yetenekli görünüyorsunuz. Jüpiter, kazanılan gelirle ilgili ikinci evinizin yörüngesinde dönmeye devam edecek, bu da kazanılacak cömert paraların olduğunu gösteriyor, bu nedenle muhtemelen sadece alkış almakla kalmayacak, aynı zamanda önemli miktarda maddi tazminat da alacaksınız.





Aşk, romantizm ve çocuk bakımı konularında, hayattaki görevlerin bazen bunaltıcı olabileceğini hissedebilirsiniz; bu, geçen ay 28 Şubat'ta veya buna yakın bir zamanda fark etmiş olabileceğiniz bir şey. Bu aşama ne kadar yorucu görünürse görünsün, en iyi çabayı gösterin. Bir ilişkiye ya da değerli bir hedefe ulaşmanın konsantrasyon ve tutarlı çaba gerektirdiğinin farkındasınız ve bu göreve hazır görünüyorsunuz.

Mart ayında hayat hiçbir şekilde sadece işle ilgili olmayacak, çünkü hem Venüs hem de Mars (kozmik aşıklar olarak anılırlar) hâlâ sevinç ve sosyal eğlenceyle ilgili on birinci evinizdeki uyumlu Kova burcuna yakın bir şekilde süzülüyor. Venüs ve Mars, dostluğun sıcak ışıltısının tadını çıkarmanıza izin verecek.





Görünüşe göre evde kozalanmışsınız, ama şimdi dışarı çıkma zamanı. Arkadaşlarınızdan etkinliklerine katılma teklifleri alacaksınız ve kabul etmelisiniz çünkü bu teklifler kesinlikle eğlenceli ve kaçırılmayacak kadar lezzetli olacak. Mars yöneticinizdir ve burcunuzdaki konumu, takip edeceğiniz yoğun programınıza rağmen romantizm ve rahatlama için zaman bulabileceğinizi ve bulacağınızı gösterir.

25 Mart'ta karşıt burcunuzda bir dolunay ay tutulması gerçekleşecek; bu, ister aşkta ister işte olsun, hayatınızda önemli bir yere sahip olan bir partner hakkında nasıl hissettiğinize karar vermenin zamanının geleceğini gösteriyor.





Ciddi bir şekilde çıktığınız romantik bir partner olabilir ya da evliyseniz tutulma sizden eşinizle olan ilişkinizi değerlendirmenizi isteyebilir. Alternatif olarak tutulma, güçlerinizi birleştirmeyi düşündüğünüz ve yakında bir sözleşme imzalamaya hazır olan bir iş uzmanı işbirlikçinizle ilgili olabilir. Neptün bu dolunaya yakından karşı çıkacak, bu nedenle kişinin karakteri ve geçmişi hakkında çok fazla varsayımda bulunmamaya dikkat edin. Birini çok iyi tanımıyorsanız boşlukları varsayımlarla doldurmak istemek yaygındır. İlişkinizle ilgili görüşleri sizinkinden daha objektif olacak arkadaşlarınızın fikirlerini dinleyin. Aşkta ya da işte yavaş ilerlemek en iyisi olacaktır.

Aynı zamanda, şans gezegeni Jüpiter, 25 Mart'taki bu tutulmanın önde gelen gezegeni Venüs ile iyi bir uyum içinde olacak. İlişkiye girerken gözleriniz açık olduğu ve birbirinizi mümkün olduğunca tanıdığınız sürece oldukça başarılı olabilir. Tutulmalar haritanın düştüğü alanda büyük değişiklikler ve gelişmeler getirir; sizin için bu, evliliğe veya işbirlikçi bir iş ortaklığına ciddi bağlılık evidir. Durum tespitinizi zaten yaptıysanız, tutulma birbirinize olan bağlılığınızı hızlandıracak.





Tutulmalar dramatik haberlerini varışlarından sonraki bir hafta içinde verirler, ancak bazı durumlarda (%10 civarında) dramatik olayları bir ay önce veya bir ay sonra (%15) artı veya daha sonra getirdikleri de bilinmektedir. her zaman diliminde eksi beş gün.

Bir partner sizin için çok şey ifade ediyorsa ancak mutsuzsanız, ilişkiyi düzeltmenin bir yolunu bulabilirsiniz. Öte yandan, ittifakınızın geleceğinin olmadığını düşünüyorsanız, ayrılmak için cesur bir adım atabilirsiniz. 25 Mart'ta artı veya eksi beş gün doğan Koç burcu, bu dolunay ay tutulmasının etkilerini büyük olasılıkla hissedecektir. Bu olumlu bir tutulma. Ne olursa olsun bu tutulma sizin yararınıza çalışacak.

Susan Miller Mart 2024 Boğa Burcu Aylık Burç Yorumu

Birçok gezegen sizin lehinize çalıştığı için Boğa burcu olmak için muhteşem bir zamandır. Kariyerinizle başlayalım; profesyonel olarak her şeyi doğru yapıyor gibi görünüyorsunuz, çünkü haritanızın en yüksek sektöründe, onuncu şeref, ödül ve başarı evinizde Venüs'ü barındırıyorsunuz, bu da VIP'ler, akranlarınız ve astlarınız arasında popüler olduğunuzu gösteriyor benzer.

Venüs yönetici gezegeninizdir ve bu nedenle Venüs'ün konumu önemlidir. Venüs, işinizde işinizi eksiksiz yapmaya kararlı olduğunuzu ve mükemmellik itibarınızı korumaya ve geliştirmeye istekli olduğunuzu gösterir. Burada hiçbir sorun yok; sektörünüzde sizi öğrenen diğer kişilerin performansınıza ve incelikle bilenmiş iş ahlakınıza hayran kalacağı bir dönemdesiniz.

Başka bir konuda, ne mutlu ki, hediye ve şans veren Jüpiter hala Boğa burcunda. Burası Jüpiter'in geçen yıl Mayıs 2023'te girdiği yer. Bu muhteşem bir ayrıcalık, çünkü Jüpiter sizi doğru zamanda doğru yere koymaya ve size bir dizi şanslı fırsat sunmaya devam edecek. Her Boğa burcu bu şanslı dönemden payını alacak ve bu ay, 12 Mayıs'ın artı veya eksi beş günü içinde doğanlar, yakında çifte mutlulukla karşılanacak.

Jüpiter'in Boğa takımyıldızınıza ulaşmak için Güneş'in etrafında dolaşması 12 yıl sürdü, bu nedenle bu eğilimden en iyi şekilde yararlanmanız akıllıca olacaktır. Ani ve beklenmedik her şeyin gezegeni Uranüs, Jüpiter ile seyahat ediyor ve önümüzdeki ay 20 Nisan'da tarihi bir kavuşum yapacak; bu iki gezegen zaten Mart ayında bu harika açıyı hissedecek kadar yakınlar. Nisan ayında yakınlığın zirvesine ulaştıklarında, Eylül 2037'ye kadar tekrar kavuşmayacaklar, ancak Boğa burcunda buluşmayacaklar; buluşmaları Yengeç'te olacak (iyi ama bu yılki kavuşum kadar özel değil).

Jüpiter'in Boğa burcundaki Uranüs ile kavuşumu umut ve iyimserlik getiriyor, çünkü muhtemelen sol alandan size bir veya daha fazla mutlu sürpriz gelecektir. Venüs 11 Mart'ta 4 Nisan'a kadar kalmak üzere uyumlu Balık burcuna girdiğinde, tek gerçek aşkınızla tanışmak (veya zaten bulduğunuz aşka daha yakın bağlanmak) için mükemmel bir şansa sahip olacaksınız. Venüs Balık burcundayken en sevgi dolu yanını ifade eder (Venüs Balık burcunda yücelir), dünya burcu elementinizle mükemmel bir şekilde uyum sağlar.

Boğa burcundaki Jüpiter, 1 Mart'ta sizi güzel bir şekilde selamlamak için Güneş'le bağlantı kuracak; bu, yapmayı umduğunuz bir eylemde şans için mükemmel bir gün.

Uranüs'ün Merkür ile bağlantısı 4 Mart'ta faydalı olacak ve geldiğini göremeyeceğiniz ama geldiğinde heyecanlanacağınız mutlu haberleri göndererek sizi motive edecek.

10 Mart'ta Balık burcunda 20 derecedeki yeniayda odak noktası bir arkadaş gibi görünüyor. Güneş ve yeni ay, sosyal aktiviteyle ilgili on birinci evinizde olacak ve Satürn, Güneş'e yakın yörüngede olacak. Bu, ilk kez geçen ay 24 Şubat'ta Satürn'ün Güneş'e yakın olduğu ve Başak burcundaki dolunay ile karşı karşıya geldiği dönemde gördüğünüz bir durumdu. Yakınınızdaki biri ya zor bir dönemden geçiyordu ya da mevcut romantik ilişki hakkında ne hissettiğinize karar veriyordunuz. Alternatif olarak, çocuklarınızdan birine en iyi şekilde nasıl yardım edebileceğinize odaklanıyor olabilirsiniz.

İş yerinde, VIP'ler, meslektaşlarınız ve astlarınızın hepsi, ışıltınızın bir kısmının onlara da düşmesi umuduyla manyetik bir şekilde size çekilirler.

Bu ay bir arkadaşınızın refahı konusunda endişelenebilir ve yardıma yönelebilirsiniz. Örneğin, manevi destek için doktora giderken ona eşlik edebilir, küçük çocuklarının ev ödevlerinde her akşam bir saat yardım etmeye gönüllü olabilirsiniz ya da kendisi bunu yapmaya hazır değilse ailesine yemek pişirerek devreye girebilirsiniz.

Yeni aylar, haftalarca ve aylarca, yeni ayın ortaya çıktığı evdeki faaliyetleri vurgulayan bir portal açar. Yardım etmeye gönüllü olursanız, birkaç hafta boyunca yardım sağlamaya hazır olun; arkadaşınız, ona olan bağlılığınızda kararlı davranırsanız çok minnettar olacaktır.

Bu yeni ayın 10 Mart'ta haritanızda göründüğü on birinci ev aynı zamanda hayır kurumlarını, topluluk faaliyetlerini ve insani ve çevresel işleri de yönetir. Bunun yerine, ait olduğunuz bir grupta liderlik pozisyonunu alarak dünyanın daha iyi bir yer olmasına yardımcı olabilirsiniz. Örneğin bağış toplama veya medyayla ilgilenen önemli bir komitenin başkanlığını üstlenebilir veya başkanı olabilirsiniz. Balık burcundaki yeni ayda Güneş, Neptün ve Satürn de Balık burcunda olacak ve her biri şefkat duygularınızı canlandıracak.

Bu devam ederken bir ebeveyne, çocuğa veya başka bir aile üyesine yardım etmenin yollarını bulabilirsiniz. Eğer bu size uymuyorsa, evinizin çok küçük olduğunu ve taşınmanız gerektiğini veya eşyaları toplayıp başkasına vermek için daha fazla yer açmanız gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Son aylarda, evde yaşama deneyiminizin yanı sıra ailenizle olan ilişkinize de değinen bir unsur vardı.

Romantizm söz konusu olduğunda, geçtiğimiz ay 24 Şubat'ta Başak burcunda yaşanan güçlü dolunay sonucunda, birlikte çıkacağınız kişi hakkında karar veriyor olabilirsiniz. İlişkinizi haftalarca, hatta aylarca iyileştirmeye çalıştıysanız ama sonuç alamadıysanız, yakın zamanda ayrılmaya karar vermiş olabilirsiniz. Nadiren gelen o kadar iyi yönleriniz var ki, ayrılmakta haklısınız. Pek çok ilginç, destekleyici insanla tanışmak için hala harika bir döngüdesiniz; bunlardan biri sizin için mükemmel bir ortak olabilir.

Şimdi bu ayın 25 Mart'ta Terazi burcunda gelecek olan dolunay ay tutulmasına dönelim ve altıncı evdeki iş görevlerinizi, sağlığınızı ve ayrıca evcil hayvanlarınızı aydınlatalım. Bunun gibi bir dolunay ay tutulması size bir durumun kapanışını veya bitişini getirecek.

Sağlık konusunda doktorunuza başvurmanız gerektiğini gösteren bir test sonucu alabilirsiniz. Bu özel tutulmayla ilgili sorun, Neptün'ün yakınında görünmesi gerçeğini gizleyecek olmasıdır, dolayısıyla gerçekleri elde etmek ve belki de bu durumda doğru bir teşhis koymak zor olacaktır. Eğer bir test sonucu size tuhaf geliyorsa testin tekrarlanmasını istemenizde bir sakınca yoktur.

Bu tutulmanın harika yanı, Plüton'un dolunay tutulmasıyla mükemmel bir şekilde "üçgen" (göksel açı) olmasıdır. Plüton size, doktorunuzu şaşırtacak türden muhteşem yenileyici güçler sunmak için hazır olacak. Burcun ilk evi canlılığı yönetir, ancak (haritanızda) 25 Mart'ta Terazi dolunay ay tutulmasının gerçekleşeceği altıncı ev, iyileşmek ve iyi kalmak için aldığınız önleyici tedbirleri kapsar. Herhangi bir şeyin yolunda gitmediğini hissediyorsanız, durumu en başından kesmesi için bir doktora görünün. Size yardım edecek Plüton var.

Daha önce de söylediğimiz gibi, bu eve evcil hayvanlar, özellikle de küçük evcil hayvanlar girer, dolayısıyla küçük köpeğiniz veya kediniz tuhaf davranışlar sergiliyor gibi görünüyorsa elbette veteriner hekimi görmek isteyeceksiniz. Tüylü küçük hayvanınızı rahatlatmak için elinizden geleni yapmak isteyeceksiniz.

Altıncı ev aynı zamanda günlük iş projelerini de yönetir. (Terfileri veya itibarı kapsamaz; bu sizin onuncu eviniz olacaktır.) Altıncı evinde yeni ay olduğunda her zaman işini değiştirmeyi başaran bir arkadaşım vardı. Neden tüm hareketlerinin yanal olduğunu, neden hiçbir zaman daha yüksek bir seviyeye ilerleyemediğini merak ediyordu. Onunla oturdum ve son beş yılda yeni işine girdiği tarihleri ​​listeledik. Proje yöneticisi olarak çalışıyordu ve tarih listelerine baktığımızda, yeni işini her zaman altıncı evdeki yeni ayda veya dolunayda kabul ettiğini görebiliyorduk. Ona zamanlamasının yanlış olduğunu gösterdim; ne yazık ki bir işten diğerine geçiyordu ama her zaman aynı seviyedeydi. Ona onuncu evde yeni ayın ne zaman olacağını gösterdim ve ardından tüm kariyeri değişti ve yukarı doğru yükseldi.

Sizin için terfi, genellikle Ocak ayının sonuna veya Şubat ayının ilk üç haftasına denk gelen Kova burcundaki yeni ayda gelebilir. Ayrıca Temmuz ayının sonunda veya Ağustos ayının ilk üç haftasında Kova burcundaki dolunayda da şansınız yaver gidebilir.

Kova burcundaki yeni ay ve dolunaylar için takvimime bakın. Astrologyzone.com sitemde yazıp sattığım takvimimde, size ayların meydana geldiği yeri (burç ve dereceyi) veriyorum ve o yeni ayın ve dolunayın nasıl davranacağına dair basit İngilizce ile bir özet veriyorum, hayır astro-gevezelik.

Yükselen burcunuzu oturduğum yerden bilmiyorum ama doğum saatinizi bulabilirseniz sitemden hiçbir ücret ödemeden haritanızı çalıştırabilir, tam yorumunu alabilirsiniz. Cennetin ortasındaki burcu (onuncu evinizin başlangıcı) öğrendikten sonra, yıl içinde kariyer gelişimi için mükemmel olabilecek fazladan dolunay ve yeni aylar ekleyebilirsiniz. (Şafakta doğduysanız, Güneş burcunuzla aynı yükselen burcunuza sahipsiniz demektir.)

25 Mart'ta Terazi burcundaki tutulma hakkında söylenecek daha çok şey var; Venüs'ü kontrol altına alacak, bu yüzden tutulma sırasında Venüs'ün durumunu incelememiz gerekiyor. (Venüs aynı zamanda Boğa burcunun yöneticisidir ve Venüs'e sizin için ekstra bir önem katmanı sağlar.)

Tutulma sırasında Venüs 16 derece Balık burcunda olacak ve yine 16 derece Boğa burcundaki Jüpiter ile ideal bir açıda olacak. Vay, mükemmel bir altmışlık. Bu, bir fırsatın gelişeceğini gösterir. Bu dolunayda zirveye çıkan her şey kesinlikle size büyük fayda sağlayacak gibi görünüyor. Tutulma anında Satürn'ün Venüs'e yakın yörüngede dönmesi, işiniz konusunda ciddi bir tavır sergilediğinizi ve her ayrıntıyı izlediğinizi gösteriyor. İyi!

Tutulma anında güvendiğiniz bir astınızın ayrılışını duyurduğunu görebilirsiniz (ay tutulması bir kadına işaret eder). Tutulma bazen çevrenizdeki bir kişiyi "gözden kaçırır" ve bu durumda bu kişi personelinizden bir kişi olabilir. Bir çalışanınızı kaybederseniz, bunun stresli olabileceğini biliyorum, ancak bu olumlu tutulma sizin için sihrini yarattığından, işe daha uygun birini bulacaksınız.

Neptün Güneş'e yakın olacak ve Ay'la ortak olacak, dolayısıyla bitmekte olan bu proje yaratıcı bir görev olabilir. Bu dolunayda, daha büyüleyici çalışmaların yaklaşmakta olduğunu, hoş karşılayacağınız haberleri alabilirsiniz.

Tutulma muhtemelen şirketiniz veya sektörünüzdeki durumunuzu değiştirmeyecek olsa da, büyük olasılıkla bir projeyi sonuca bağlayacak. Bir projeyi tutulmada tamamlıyor olmanız, bunda özel bir şeyler olduğunu gösteriyor. Ayrıca - ve bu önemlidir - Kova burcuna yeni girmiş olan Plüton, onur, ödül ve başarı ile ilgili onuncu evinizde yer alıyor. Terazi burcundaki tutulma 24 Mart'ta Plüton'la mükemmel üçgen açıda olacak (muhteşem, elde edebileceğiniz en iyi açı). Bu bana, güçlü insanların yeteneğinizi ve iyi çalışmanızı fark edeceği ve terfiler verildiğinde sizi daha büyük bir rol için sıraya koyacağı için projenizin muhtemelen tacınızda bir mücevher olacağını söylüyor.

Genel olarak, tutulma geldiğinde genellikle bir “eureka!” yaşanır. faktör—tutulma size bir durumu tam olarak anlamak için ihtiyaç duyduğunuz eksik bilgi parçalarından birini getirir. O geldiğinde, durumun tüm görünümü değişir ve aydınlanır.

Yoğun bir ayınız var, ancak Nisan ayı daha yavaş bir tempoya sahip olacak. Merkür 1 Nisan'dan 25 Nisan'a kadar geri harekette olacak, bu nedenle yeni bir bilgisayara, akıllı telefona ve hatta bir arabaya ihtiyacınız varsa bunları Mart ayının ilk yarısında satın alın, çünkü Merkür'ün yavaşlamasını Mart'ın son üçte birinde hissetmeye başlayacaksınız. Mart. Mümkünse Mart ayının ilk haftasında bir sözleşme imzalayın; bunu yapmak için harika bir zaman.

Merkür gerilemesine rağmen Nisan ayında pek çok mutlu gününüz olacak. Nisan, elektronik eşya satın almak veya önemli evrakları imzalamak için uygun olmasa da, doğum gününüzde fırsatlar ve mutlu deneyimler getirecek. Göreceksin! Söz veriyorum!

ÖZET

İyi şans gezegeni Jüpiter'in sizi büyük düşünmeye ikna ettiği ışıltılı Zümrüt Yılınızın tadını hala çok çıkarıyorsunuz. Dilekler gerçekleşebilir sevgili Boğa, çünkü hayal edebilirsen gerçekleştirebilirsin. Geçen yıl 10 Mayıs 2023'te başlayan ve bu yıl 25 Mayıs 2024'e kadar devam edecek olan bir ayrıcalık olan Jüpiter'in Boğa burcunda olmasını 12 yıl beklediniz. Başarmak istediğiniz bir şey varsa hala üçünüz var. Bunu yapmak için aylar var. Prestijli yeni bir müşteri edinebilir, aşık olabilir (bir arkadaşınızın tanıtımı sayesinde) veya hayallerinizdeki evi satın almayı başarabilirsiniz. Bunlar birkaç örnek ama siz başkalarını da ekleyebilirsiniz. Bir numaralı hayalinize karar verin ve Jüpiter'in desteğine ve rekabet avantajına sahipken onun üzerinde çalışın.

Hiçbir zaman çok çalışmaktan kaçan biri olmadınız. Boğa burcu olarak tutarlı ve kararlı bir çaba gösterdiğiniz biliniyor. Önümüzdeki ay 20 Nisan'da şans gezegeni Jüpiter ile sürpriz gezegeni Uranüs'ün Boğa burcunda kavuşumu harika bir olay. Bu iki gezegen bir araya geldiğinde beklenmedik neşe ve olası maddi ödül de getirdiği biliniyor.

Artık şansın sizden yana olduğunu fark etmişsinizdir, çünkü her iki gezegen de (Jüpiter ve Uranüs) zaten Mart ayında sürpriz, iyi haberler verecek kadar yakınlar ve durum ancak Nisan ayında daha da iyiye gidiyor.

İş yerinde VIP'ler, meslektaşlarınız ve astlarınız arasında popülersiniz. İşinize yaklaşımınızda geniş bir hayal gücü ve yaratıcılık yelpazesi sergileyerek belli bir tür sihir yayıyor gibi görünüyorsunuz. Diğerleri, ışıltınızın bir kısmının üzerlerine düşeceği umuduyla manyetik olarak size çekilirler. Plüton yakın zamanda onur, ödül ve başarı ile ilgili onuncu evinize taşındı, bu nedenle fikirlerinizi dile getirin - onları saklamayın - çünkü şu andan itibaren ve 20 yıl boyunca kendinize iyi bir isim yapmak için ender bir fırsatınız var.

10 Mart'taki yeni ay, düşüncelerinizi, önemli ölçüde yardımcı olmasını umduğunuz bir arkadaşınıza yöneltecek. Görünüşe göre arkadaşınızın desteğinize ihtiyacı var ve siz de ona yardım eli uzatmaya hazırsınız.

Alternatif olarak, inandığınız bir amaç için farkındalık yaratmak ve finansman sağlamak amacıyla bir hayır kurumuna, topluluk çalışmasına veya insani bir etkinliğe gönüllü olmaya karar verebilirsiniz. Satürn 10 Mart'ta yeni aya yakın olacak, bu nedenle bir arkadaşınıza yardım teklif ederseniz ya da bir amaca bağlılık gösterdiğinizde, destek ve rahatlık sunmak için muhtemelen oldukça uzun bir süre kalacaksınız. Merhamet gezegeni Neptün aynı zamanda Güneş'e ve yeni aya yakın bir yörüngede dönecek ve kalbinizi harekete geçirebilecek duruma duygusal bir unsur ekleyecek, bu da harekete geçme isteği duymanıza neden olacaktır. Şimdi kolları sıvayıp yardım teklif etmeye karar verirseniz, değişimin gücü olma şansınız var.

25 Mart'ta Terazi burcundaki dolunay tutulması günlük çalışma sektörünüze gelecek, bu nedenle üzerinde çalıştığınız bir görev sona eriyor ve gelecek için önem taşıyor gibi görünüyor. Sizi seçen kişi de dahil olmak üzere bu projenin tüm unsurlarına dikkat edin, çünkü bu görevin sizi daha ilginç çalışmalara götürecek bacakları var gibi görünüyor; daha karmaşık bir şekilde çalışın ve kendi tarzınızı ve zevkinizi bu işlere damgalama şansına sahip olun. projeler. Plüton'un bu kadar elverişli olması nedeniyle çalışmanız zirvedeki VIP'ler tarafından fark ediliyor ve yılın ilerleyen dönemlerinde izlenecek ve ödüllendirilecek bir yıldız olduğunuzu kolayca kanıtlayabilir.

Ayrıca, 25 Mart'taki tutulmaya yakın zamanda sağlığınıza dikkat edin, çünkü çok fazla enerji harcayabilir ve uyku veya beslenmeyi kısaltabilir, dolayısıyla bağışıklığınızı düşürebilirsiniz. Tutulmanın haritanızda görüneceği altıncı ev, iş ve sağlığın yanı sıra, zihninizin ve vücudunuzun güçlü kalmasına yardımcı olmak için aldığınız çözümleri, alışkanlıkları ve eylemleri de yönetir. Kendinize hız verin ve ara sıra durup kendinize şefkatli, sevgi dolu bir ilgi gösterin.

Yöneticiniz Venüs, 11 Mart'ta son derece uyumlu Balık burcuna geçip 4 Nisan'a kadar orada kalacağında, sosyal hayatınız yüksek bir vitese geçecek. Her ne kadar çok çalışıyor olsanız ve belki bir arkadaşınıza ya da hayır kurumuna yardım ediyor olsanız da, ay boyunca birçok büyüleyici ve muhtemelen romantik anları deneyimlemek için zamanınız olacak.

Susan Miller Mart 2024 İkizler Burcu Aylık Burç Yorumu

Mart ayı sizin için dönüm noktası niteliğinde bir ay olabilir ve günlük yaşamınıza pek çok değişiklik ve iyileştirme getirebilir. Gezegenler çok olumlu, destekleyici bir şekilde hareket ediyorlar. Ayın ilk yarısında, haritanızdaki her gezegen ufkun üzerinde dolaşacak ve çoğu haritanızın en üstünde kümelenecek. Bu, kamuoyunun gözü önünde olacağınızı ve yakında arkadaşlarınızla kariyerinizle ilgili paylaşacağınız önemli, heyecan verici haberlere sahip olabileceğinizi gösteriyor.

Mars'ın konumuna bir bakalım; şu anda dokuzuncu evinizde Kova burcunda ve şu alanlardan birine enerji veriyor: uluslararası ilişkiler ve uzak seyahat, yüksek öğrenim, hukuki konular veya yayıncılık ve yayın girişimleri.

Mars bu eve 13 Şubat'ta girdi ve 22 Mart'ta ayrılacak, dolayısıyla bu zaman aralığında yukarıda sıralanan alanlardan birine daha fazla dikkat edeceksiniz. İkizler genellikle iletişim sanatlarında çalışır, bu nedenle bir taslağı tamamlamaya, bir podcast, TV veya ders projesi üretmeye veya üniversite veya yüksek lisans için bir makale için araştırma yapmaya derinlemesine odaklanmış olabilirsiniz. Ayrıca, Şubat ayı boyunca ve Mart ayının ilk üç haftasında normalden daha fazla seyahat ediyor olabilirsiniz veya olacaksınız.

Mart ayı başlarında Mars, Kova burcundaki sevgilisi Venüs ile birlikte yörüngede olacak; bu hoş bir durum çünkü birlikte olmayı seviyorlar, ancak farklı yörüngeleri nedeniyle çoğu zaman ayrılar. Venüs ve Mars bir araya geldiğinde, ilk kez tanışan iki kişi arasında yeni bir sevgiyi ateşleyen elektrik akımları ürettikleri biliniyor. Kova, bir hava burcudur, sizin için mükemmel bir işarettir, İkizler. Bu iki muhabbet kuşu, Venüs ve Mars, geçtiğimiz ay 22 Şubat'ta Kova burcunda nadir bir kavuşum yaptı ve Mart ayının ilk 10 günü boyunca yakın kalacaklar. Geçen ay Mars, Mayıs ve Haziran başında doğan İkizler burcunu tercih etti ve Mart ayında Venüs ve Mars, 12 Haziran'dan 20 Haziran'a denk gelen doğum günleri ile İkizler burcunu tercih edecek.

Kova burcundaki Mars ve Venüs size ekstra ışıltı ve çekicilik katacak ve Mars sizi daha çekici ve kendinden emin hale getirebilir. Kişisel ve profesyonel yaşamınızda kesinlikle popülersiniz, çünkü doğal çekiciliğiniz başkalarıyla olan tüm etkileşimlerinizi zevkli ve zarif bir şekilde geliştirebilir.

Şimdi bu ayın manşet haberlerine bakalım: 10 Mart'ta Balık burcundaki hayati yeni ay, profesyonel onuncu onur eviniz, ödülleriniz ve başarınız. Yeni ay ve Güneş, Balık burcundaki Satürn ve Neptün ile birleşecek (Satürn Mart 2023'ten beri burada, Neptün ise 2011'den beri burada). Ayrıca yaratıcılığın gezegeni Neptün, profesyonel onuncu evinizi yönetiyor.

10 Mart yeni ayının en iyi yanı, hem Jüpiter hem de Uranüs'ün, on ikinci eviniz Boğa burcundaki üslerinden, kariyer eviniz Balık burcundaki bu yeni aya altın ışınlar gönderecek olmasıdır. Bu, fırsatın muhtemelen karşınıza çıkacağı ve bununla birlikte cömert bir miktar kazanma şansınızın olacağı anlamına gelir.

Arka planda sizi gözeten, üzerinde çalıştığınız ve kesinlikle hak ettiğiniz fırsatları aldığınızı görecek gerçek hayatta bir koruyucu meleğiniz var.

Şanslı Jüpiter, Mayıs 2023'ten bu yana gizli on ikinci eviniz olan Boğa burcunda ikamet ediyor ve Uranüs, Mayıs 2018'den beri haritanızın aynı bölümünde yer alıyor. Sistem en az bir güçlü kişinin yeteneğinizi fark ettiğini öne sürüyor ve bu kişi sizin adınıza çalışıyor gibi görünüyor ve şaşırtıcı derecede olumlu sonuçlar elde ediyor. Arka planda sizi kollayan bir koruyucu meleğinizin olduğunu bilmek rahatlatıcı olsa gerek (bir Disney filmindeki bulanık, mavi hayalet benzeri bir karakter değil, gerçek hayattaki bir melek) ve bu kişi sizin istediğiniz fırsatları elde ettiğinizi görecektir. için çalıştım ve kesinlikle hak ettim.

Ayrıca 10 Mart'taki yeni ayda, Balık burcundaki Satürn'ün Güneş ve Balık burcundaki yeni ay ile geniş ama yine de matematiksel olarak önemli bir kavuşumu var. Görünüşe göre sektörünüzde (veya başka bir alanda) yeni bir rol üstlenmek üzeresiniz ve bu çok daha fazla sorumluluğu beraberinde getirecek. Satürn en son Balık burcundayken, bu rol sizin başa çıkma yeteneğinizin ötesindeydi, ama o zamandı, şimdi bu ve siz hazırsınız.

Yeni şeyler öğrenmenizi gerektirdiği için bu teklife ilgi duyabilirsiniz ve İkizler burcu olarak her zaman meraklısınız ve çok çeşitli konular hakkındaki bilginizi genişletmeye isteklisiniz. Satürn'ün etkisi sayesinde etrafınızda yeni konumunuzun inceliklerini öğretecek bir veya daha fazla deneyimli, muhtemelen daha yaşlı insanlar olacak. Satürn'ün burada olmasıyla, neredeyse diğer her şeyi dışlayarak, tüm dikkatinizi elinizdeki işe vermeniz beklenecektir. Bunu yaparsanız, bu yeni girişim veya pozisyon gelecek yıllarınızın temelini oluşturacaktır. Satürn'le başlattığınız girişimleri genellikle sonsuza kadar sürdürürsünüz. 10 Mart'taki yeni ay sahneyi hazırlayacak ve bu yeni ay ortaya çıktıktan sonra fırsatı yakında duyacaksınız.

Kariyer fırsatının yanı sıra basınla röportajlar yapıyor veya bir reklam ya da sosyal medya kampanyası başlatıyor olabilirsiniz. Yeni aylar maceraları başlatır, dolayısıyla yeni bir bölümün şekillendiğini görüyorsunuz.

22 Mart'ta Mars Balık burcuna girdiğinde ve profesyonel onurlar, ödüller ve başarıyla ilgili onuncu evinize (10 Mart yeni ayı tarafından aydınlatılan aynı ev) girdiğinde, kariyer görüşmeleriniz yüksek vitese geçecek. Mars, 10 Mart'tan sonra etrafınızda hareket eden fırsatları değerlendirecek ve onlara ekstra bir ivme kazandıracak; Mars, 22 Mart'tan 30 Nisan'a kadar kariyer evinizde olacak.

Yöneticiniz Merkür önümüzdeki ay 1 Nisan'dan 25 Nisan'a kadar gerileyecek, bu nedenle bir süre önce oldukça başarılı bir şekilde birlikte çalıştığınız bir şirket veya bireyin, yeni bir projeyle ilişkiyi sürdürme teklifiyle size geri dönmesi mümkündür. Merkür geri giderken, herhangi bir şeyin ters gitmesinden korkmadan önceki günleri her zaman tekrar ziyaret edebilirsiniz; bu ittifakı zaten başlattınız ve derneğin temelini attınız. Bu durumda yeni olmaz, dolayısıyla ilerleyebilirsiniz. Merkür gerilemesi ile ilişkiye başlamadınız ama şu anda devam ediyorsunuz.

Şimdi gelelim diğer manşet haberlerine. Yaklaşan iki tutulmamız var ve ilki bu ay 25 Mart'ta gerçekleşecek. Bu tutulma hava burcu Terazi'de, 5 derece düşecek. Terazi, İkizler elementinizle güzel bir şekilde uyum sağlayan bir burçtur ve Terazi, yeni biriyle romantizmi ve aynı zamanda hamile kalmayı, doğumu ve çocukların bakımını yöneten beşinci aşk evinizdir. Son olarak, bu tutulmanın düşeceği beşinci eviniz, en büyük yaratıcı fikirlerinizin ve ifadenizin deposudur.

Kişisel yaşamınızda öne çıkacak yeni biriyle tanışabilirsiniz. Veya bebek sahibi olma zamanının geldiğine karar verebilir ve bu süreci harekete geçirebilirsiniz. Burada göreceğiniz gibi, bu tutulmada yaratıcılığınıza yapılan vurgu özellikle güçlüdür ve kariyerinizi daha da yukarılara taşımanıza yardımcı olabilir.

Venüs 25 Mart'taki tutulmada liderliği ele geçirecek ve ne mutlu ki Venüs Balık burcunda (profesyonel gelişiminizin prestijli onuncu evi) ve hediye ve şans veren Jüpiter ile sohbet halinde olacak. Balık burcundaki Venüs, Venüs'ün olabileceği en iyi yer, Venüs'ün güzellik, mutluluk, çekicilik, lüks ve rahatlık gibi en iyi güçlerini ifade edebileceği yer olarak kabul edilir.

Bu tutulmada Venüs en baskın gezegen olacak; çok güçlü ve ekstra faydalı.

Kova burcuna ve dokuzuncu evinize yerleşen Plüton da oldukça destekleyici olacak, bu da bu tutulmanın aşktan çok kariyerinize odaklanabileceğini gösteriyor, ancak haritanızda tüm gezegenleri göremediğim için bu konuda yanılıyor olabilirim. Plüton'un bir yayın ve yayınevindeki konumu (İkizler burcunun sıklıkla üstün olduğu alanlar), içinizde var olduğunun farkında bile olmadığınız derinlerde gizli yeteneklerinizi ortaya çıkaracak oldukça yaratıcı bir girişimin ortaya çıkabileceğini gösterir.

Bu tutulmanın aşk getirdiği ortaya çıkarsa, bu kader buluşması ofisinizde üst düzey bir pozisyona sahip biriyle gerçekleşecek gibi görünüyor. Sağduyulu olun.

Neptün'ün hem yeni ay hem de tutulma sırasında tüm ay boyunca Güneş'e ve aya yakınlığı iki şeyden biri anlamına gelebilir. Bu proje oldukça yaratıcı olabilir ve size kendi hayal gücünüzü ve tarzınızı yansıtmanız için bolca alan sunabilir.

Ancak Neptün, ihtiyacınız olan tüm bilgilerin size verilmemesi nedeniyle farklı bir etkiye sahip olabilir ve bu, sizi bilinçsizce rasyonel olduğunu düşündüğünüz, hiç de doğru olmayan ve daha sonra canınızı sıkabilecek mantıklı varsayımlar yapmaya teşvik eder. Bir dizi “Ya şöyle olursa…?” dahil olmak üzere birçok soru sorun. varsayımlar. Ortaya çıkma ihtimalinin düşük olduğunu düşündüğünüz durumlar bile dahil olmak üzere tüm örnekleri kapsamayı hedefleyin. Neyi başarmanızın beklendiğini kontrol etmeniz ve ilgili insanları iyice düşünmeniz koşuluyla, 25 Mart tutulması iyi bir proje getirecek gibi görünüyor.

25 Mart tutulması yeni aşkı bulmak için kesin bir fırsat sunuyor (eğer bağlı değilseniz) ve kesinlikle sosyal yaşamınızı güçlendirecek. Bir bebeği karşılamak da bir olasılıktır. Plüton, Neptün'e (burç dışı altmışlık) ve bu dolunay tutulmasına (üçgen) uygun bir açıda, dolayısıyla destek var ve kariyerinizi de artırabilir.

Teklifi kabul etmeden önce ödevinizi yapmanız koşuluyla, bu ay her şey olumlu ve çok olumlu görünüyor.

ÖZET

Mart ayına girerken manzara değişikliğine ve yeni bir ortamın yeni renklerini, seslerini ve tatlarını keşfetmeye hazır olabilirsiniz. Seyahat etmek mümkün değilse, zihniniz uyarılmaya aç olduğu için bunun yerine üniversiteye veya lisansüstü okula geri dönüp ders almaya karar verebilirsiniz. Alternatif olarak bir konferansa, kitap imzalama etkinliğine veya önemli bir müze açılışına katılabilirsiniz. Çevrenizdeki dünyanın daha fazlasını almaya istekli olacaksınız.

Mars hala kozmik sevgilisi Venüs ile Kova burcunda ve dokuzuncu evinizde, haritanızın düşüncenizi genişletmeye çalışan bir alanıyla seyahat ediyor. Dokuzuncu ev temel olarak aldığınız (üniversite ve ötesi) ve paylaştığınız (öğreterek, tartışarak, yazarak veya konuşarak ve yayınlayarak, yayınlayarak ve hukuki konular aracılığıyla) bilgileri yöneten entelektüel bir sektördür. Mars'ın teşvik ettiği bu ev aynı zamanda hem uluslararası seyahati hem de ithalat-ihracatı yönetiyor, bu nedenle Mart ayı başlarında genişleyen bir deneyimin tadını çıkarma konusundaki görüşünüz muhteşem.

Daha sonra, heyecan verici bir kariyer fırsatının muhtemelen sezonun, muhtemelen yılın en önemli olayı olacağı 10 Mart'taki yeni aydan hemen sonra neler olacağını izleyin. Bu, hayalinizdeki iş fırsatını yakaladığınız bir an olabilir. Kendiniz için çalışıyorsanız yeni bir müşteri, başkaları için çalışıyorsanız yeni bir pozisyon veya terfi şeklinde gelebilir. Satürn'ün konumu nedeniyle çok daha fazla sorumluluk almaya hazırsınız ve bu, ek güç ve nüfuzla birlikte gelecektir. 10 Mart'tan sonraki gün ve haftalarda neler olacağını izlemeye devam edin.

Mars, 22 Mart'tan 30 Nisan'a kadar aynı profesyonel sektöre (Balık burcuna) girdiğinde, kariyer görüşmeleri daha da parlaklaşacak. Yeni rolünüzde öğrenecek çok şey olacak ama en çok hoşunuza gidebilecek kısım bu. Mart ayında alacağınız teklifleri ciddiye alın çünkü bunlar, 2024 yılının tamamında göreceğiniz en prestijli tekliflerden bazıları olacak.

Jüpiter (şans) ve Uranüs (ani sürprizler) bu yeni ayı destekleyecek, yani bu güçlü ayda her şey olabilir, hızlı ve hiçbir ipucu vermeden gerçekleşebilir. Kararlı olmanız gerekecek. İyimser kalın ve yüksekleri hedefleyin.

Bu ay aynı zamanda 25 Mart'ta Terazi burcunda beşinci evinizi, romantizmi, çocuklarınızı ve yaratıcılığınızı aydınlatacak bir dolunay ay tutulması gerçekleşecek. Bu tutulmada Venüs büyük bir rol oynayacak ve Satürn'ün yanında olacak ve onu sabit tutacak, Venüs'ün normalden daha gerçekçi bir titreşim yaratmasını sağlayacak. Sizden çok büyük bir yaş farkı olan biriyle tanışabilirsiniz, ancak bu muhtemelen sizin için çok fazla önemli olmayacaktır. Sizin çıkarlarınızı göz önünde bulunduracak arkadaşlarınızın tavsiyelerini dinleyin.

25 Mart dolunay tutulmasında duygular doruğa ulaşacak ve bir süredir birisiyle çıkıyorsanız bu ilişki konusunda ne yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekecek. Bu tutulma güçlü ve çok arkadaş canlısı, dolayısıyla nişanlanabilirsiniz. Tersine, eğer mutlu değilseniz ve tüm çabalara rağmen bağlantınızı geliştiremediyseniz, bu kişiden ayrılarak kendinizi yeni ve daha uygun bir partnerin peşinden koşarak özgürleştirebilirsiniz. Henüz gerçek aşkınızla tanışmadıysanız bu tutulma ilk buluşmayı tetikleyebilir.

Alternatif olarak bu tutulma bir hamileliği veya çocuğunuz için özel bakım planını da beraberinde getirebilir.

Bu tutulma aynı zamanda heyecan verici bir yaratıcı projenin haberlerini de verebilir. Plüton, 25 Mart'taki dolunay tutulmasına güzel bir şekilde yönlenmiş olacak, bu nedenle uzakta, hatta muhtemelen başka bir ülkede bulunan bir otorite figüründen (veya bir akrabanızdan) destek alacaksınız. Ne yapacağınızdan emin değilseniz, bu kişiyle konuyu konuşun; o size yararlı tavsiyeler verecektir.

Vizyon ve yaratıcılığın gezegeni Neptün, Güneş ve 10 Mart yeni ayıyla kavuşumda olacak ve 25 Mart tutulmasında da aktif olacak. Stil sahibi olmanız ve ortaya çıkan trendleri diğerlerinden çok önce fark etme yeteneğiniz nedeniyle ödüllendiriliyor gibisiniz. onları algılayın, ancak Neptün kafa karışıklığına neden olabilir, bu nedenle üstleneceğiniz herhangi bir yeni iş veya proje için yapmanız beklenen her şeyin ayrıntılı bir açıklamasının size verildiğinden emin olun. Verilen hiçbir şeyi hafife alma. Dedikleri gibi güven ama doğrula.

Susan Miller Mart 2024 Yengeç Burcu Aylık Burç Yorumu

Mart ayı size karşı nazik olacak, çünkü gezegenlerin çoğu yapmanız gereken her şeyi destekleyecek. Muhtemelen seyahat edecek, daha fazla gelir elde etmek için çalışacak, arkadaşlarınızı görecek, spontane, hızlı romantik bir kaçamak için zamanınız olacak ve muhtemelen evinizde, sahip olduğunuz, satmak veya kiralamak istediğiniz diğer mülklerinizde büyük bir değişiklik göreceksiniz veya sevgili bir aile üyenizi ilgilendiren bir karar verin. Bunun için Terazi burcunda dolunay ay tutulmasını getirecek olan 25 Mart yakın zamanını izleyin.

Tutulmalar çiftler halinde gerçekleşecek ve ikincisi 8 Nisan'da Güneş'in Koç burcunda tam bir yeni ay tutulması olarak gerçekleşecek. Aynı zamanda çok dost canlısı olacak ve firmanız ve sektörünüzdeki konumunuza büyük bir fırsat ve faydalı bir değişiklik getirecek kadar güçlü olacaktır. Çok şey oluyor!

Aya başladığınızda, yüksek harcamalarınız var gibi görünüyor, ancak aynı zamanda cömert bir gelir elde etme konusunda da güçlü bir yeteneğiniz var. Mars, geçen ay 13 Şubat'ta haritanızın bu kısmına ilk kez girdiğinden kalma, diğer insanların parasıyla ilgili sekizinci evinizde hala Kova burcunda olacak. Mars'ın bu konumu muhtemelen kredilere, kredi kartlarına, vergilere, ve bunun gibi, ama aynı zamanda Venüs'ün Mars'a yakın yörüngede dönmesi de olacak, bu da size para aktığının bir göstergesi - Mars 22 Mart'a kadar Kova burcunda kalacak.

Satış alanında çalışıyorsanız, büyük bir komisyon veya ikramiye alma hakkınız olabilir veya bir işletmeniz varsa (Airbnb dahil), müşteriler kapınıza kadar koşacaklardır. Boşanma davasında mahkemedeyseniz veya mal varlığını paylaşıyorsanız, cömert bir çözüm bulma şansınız mükemmeldir. Eğer üniversitede iseniz, öğreniminiz için mali yardım alabilirsiniz. Bir miras alabilir, bir yardım çekilişi ya da bir TV yarışma programından para kazanabilirsiniz. Bir sigorta şirketine tazminat talebinde bulunduysanız büyük miktarda bir tutar onaylanabilir. Vergilerinizi ödüyorsanız, borcunuzun tahmininizden daha az olduğunu ve hatta vergi iadesi aldığınızı görünce şaşırabilirsiniz.

Mars, 22 Mart'a kadar başkalarının parasıyla ilgili sekizinci evinizde kalacak olsa da, en iyi finansal şansınız ayın ilk 10 gününde gelecek.

Gelecek ay Merkür 1 Nisan'dan 25 Nisan'a kadar gerileyecek, bu yüzden şimdi yapabildiğiniz kadarını yapın. Merkür gerilemesinin getirdiği yavaşlamayı 10 gün önceden hissetmeye başlayabilirsiniz, bu nedenle sözleşmeleri Mart ayı başlarında imzalayın ve akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, yeni TV ve hatta araba gibi bir elektronik ürüne ihtiyacınız varsa, bunu yapmanız akıllıca olacaktır. Mart ayının ilk yarısında onu (veya başka bir elektronik cihazı) satın alın.

Şimdi 10 Mart'ta dokuzuncu evinizde gerçekleşecek olan 20 derece Balık burcundaki yeni ayı tartışalım. Bu yeni ay, yurtdışına (veya uzak bir noktaya) seyahat etme fırsatını getirecek veya çok uzaktaki müşterilerle telefon veya e-posta yoluyla ilgileniyor olabilirsiniz. Belki müşterinin merkezi yabancı bir ülkededir. Görünüşe göre bu yeni ay kariyerinizi etkileyecek. Bunu söylüyorum çünkü Satürn Güneş'i geniş ama önemli bir kavuşumda takip ediyor, bu da tamamlamanız gereken bir hedefiniz olabileceğini gösteriyor. Yaptığınız işin doğru, zamanında olmasına ve aynı zamanda yaratıcı düşünceyi yansıtmasına dikkat ediyorsunuz.

Bakın 10 Mart'ta "sadece ikimiz" gibi kısa ve uzun bir hafta sonu geçirmek için kaçabilirseniz, en iyi sonuçları elde etmek için suya yakın bir yere gidin.

Başka iyi haberler de var. Sevinç ve mutlulukla dolu on birinci evinizdeki Uranüs, 10 Mart'taki yeni aya faydalı bir şekilde ulaşacak. Bu bana kendiliğinden ve oldukça hızlı bir yolculuğa çıkabileceğinizi söylüyor. İyi şans gezegeni Jüpiter de yeni ay ile temas halinde olacak ve şans unsurunun yanınızda olacağına dair güvence verecek.

Bununla birlikte, saf zevk için (iş için değil) seyahat ediyor olabilirsiniz ve bunu söylüyorum çünkü Venüs romantizmin tadını çıkarmanız için en iyi burçta - Balık burcundadır, çünkü o bir su elementidir. Eğer "sadece ikimiz" için uzaklaşabilir ve büyükannenizin çocuklarınıza bakmasını sağlayabilirseniz, bu ay kendiliğinden kısa bir hafta sonu geçirmek için harika bir zaman olabilir; en iyi sonuçları almak için suya yakın bir yere gidin.

Venüs, Balık burcunda yüceltilmiş olarak kabul edilir; Venüs'ün çekiciliğinizi ortaya çıkaracağı (ve partnerinize olan en derin, en sıcak sevgi duygularınızı kolayca ve doğal olarak ifade etmenize izin vereceği) en iyi yer. Venüs, Jüpiter ve Uranüs'ün destekleyici olduğu kişisel zevk için seyahat ediyorsanız, lüksün tadını kolayca çıkarabilirsiniz.

Neptün Balık burcundaki Güneş ile kavuşumda olduğundan bu yeni ayın faydalarını işinize uygulayacaksınız. Utanma. Müşterinize yaratıcı, orijinal fikirler sunmaya teşvik edileceksiniz ve bu, unvanınız ne olursa olsun geçerli olacaktır.

10 Mart Balık burcundaki bu yeni ayın, bu ayki önceliklerinize bağlı olarak size başka faydaları da var. Bu yeni ay, seçtiğiniz üniversiteye girmenize veya bir yüksek öğrenim kurumuna kayıtlıysanız çalışmalarınızda başarılı olmanıza yardımcı olabilir. Eğer şartlarınız uygunsa, iyi bir mali yardım paketi için pazarlık yapmanıza yardımcı olabilir; dolayısıyla mutlaka bir başvuru gönderin. Bazı örneklerde olduğu gibi, mahkemelerde başarılı bir şekilde dava açmanıza veya karlı ithalat-ihracat işleri yapmanıza yardımcı olabilir. Yayıncılık ve yayıncılık sektörleri de sizin için parlıyor.

Bu yeniayın etkilerini tüm Yengeçler fark edecek ve bundan en çok faydalanacak olanlar ise doğum günü 12 Temmuz artı veya eksi beş gün olan veya Yengeç burcu 20 derece artı veya eksi beş derece yükselenler olacaktır. Doğum gezegeniniz veya doğum ayınız 20 derece (artı veya eksi beş derece) Balık, Akrep, Yengeç, Boğa, Başak veya Oğlak burcundaysa, siz de yararlanacaksınız.

Yükselen burcunuzu bilmiyorsanız doğum haritanızı web sitemden yapabilirsiniz. (Bunu yapmak için akıllı telefonunuzun tarayıcısı yerine bilgisayarınızı kullanın, böylece sonuçları kolayca yazdırabilirsiniz.) Astrolojide çok gerekli olan haritanızda bulunan tüm dereceleri alacaksınız ve harita ücretsizdir.

Şimdi 25 Mart'ta Terazi burcunda 5 derece gerçekleşecek olan ve eviniz ve ailenizle ilgili dördüncü evinizi aydınlatacak dolunay tutulmasına dönelim. (Tutulmalar iki hafta arayla çift olarak gerçekleşir. Gelecek ay 8 Nisan'da Koç burcunda, kariyerinize odaklanacak büyük bir yeni ay tam Güneş tutulması gerçekleşecek; bunun nedeni heyecan verici ve olumlu olacak.)

Bu ay, yaşadığınız yer veya yardım etmeye çalıştığınız bir aile üyeniz (örneğin bir çocuk veya ebeveyn) hakkında bir karar vereceksiniz gibi görünüyor. Dolunay tutulmaları her zaman önemlidir, çünkü üç dolunayın gücü bir araya toplanmıştır. Tutulmalar, önümüzdeki aylarda ve yıllarda uzun süre hatırlayabileceğiniz unutulmaz olayları beraberinde getirir.

Evde yapmaya çalıştığınız değişiklikler pahalı olabilir; örneğin bir aile üyesine maddi veya duygusal olarak yardım etmeye çalışmak ve onun refahına özen göstermek gibi. Ayrıca evde tadilat yapmak, ev taşımak veya sahip olduğunuz, satın almak, satmak veya kiralamak istediğiniz diğer mülklerde değişiklik yapmak da pahalıdır. Bu tutulma kapanışı ve nihai kararı getirecek.

Ancak endişelenmenize gerek kalmayacak, çünkü Plüton'un bu dolunay karşısında mükemmel bir tutumu var, öyle görünüyor ki ilerlemek için ihtiyaç duyacağınız tüm paraya sahip olacaksınız. Para size bir ev geliştirme kredisi veya ipotek yoluyla, diğer aile üyelerinden bir hediye olarak, bir hükümet sosyal programından veya kendi tasarruflarınızdan, yatırımlarınızdan, komisyonlarınızdan veya telif ücretlerinizden veya nakit avans yoluyla gelebilir.

Terazi burcundaki bu tutulma işlerin nasıl gelişeceği konusunda Venüs'ü görevlendirecek ve Venüs, her ikisi de onbirinci evinizde yer alan iyi şans Jüpiter'den ve sürpriz gezegen Uranüs'ten alacağı mükemmel, ışıltılı ışın sayesinde Venüs olağanüstü bir durumda olacak. umutların ve dileklerin evi. Daha iyi yönleri dileyemezsiniz. Eğer mülk satıyorsanız, bunu da iyi yapmalısınız. Jüpiter ve Uranüs, Satürn'ü destekleyecek, eylemlerinizden memnun olacağınızı ve kararlarınızın uzun süre yerinde kalacağını gösteriyor.

Neptün, 10 Mart'ta Güneş ve yeni ay ile kavuşum yapacak ve 25 Mart'ta dolunay ile karşıt açı yapacak, bu nedenle gireceğiniz herhangi bir girişimi iyice araştırmanız ve ayrıca size teklifte bulunacak kişi veya kişiler hakkında elinizden gelen her şeyi bilmeniz önemli olacaktır. fırsat.

Eğer ciddi bir şekilde flört ediyorsanız, kişiyi oldukça iyi tanıdığınızdan emin olun çünkü Neptün, sizi sadece varsayımlarınıza dayanarak sevgilinize her türlü parlak niteliği atamaya teşvik edecektir. Bu varsayımlar o an size çok mantıklı gelebilir ancak gerçeklere dayanmıyorlarsa daha sonra size zarar verebilirler. Her şey yolunda olabilir ama emin olmanız gerekir.

Tutulmalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için, sizin için yazılan "Tutulmalarla Nasıl Başa Çıkılır" adlı ücretsiz makaleye buraya tıklayarak göz atmak isteyebilirsiniz:

ÖZET

Dokuzuncu evinizde kalabalıklaşan gezegenlerle uzaklara seyahat etme arzunuz artacak. İş için mi yoksa yeni bir ortamda olmanın keyfi için mi şehir dışına çıkacağınız belli değil. Her iki durumda da, gezegenler o kadar dost canlısı olacak ki, uzakta geçireceğiniz zamandan keyif alacağınız neredeyse kesin gibi görünüyor.

Satürn'ün varlığı nedeniyle yapmayı planladığınız iş seyahatlerinden en iyi şekilde yararlanmak için organize olmanız gerektiğini hemen anlayacaksınız. Her şey bir aradaysa, iyi şans gezegeni Jüpiter, seyahatinizden iyi bir kazanç elde etmenize yardımcı olacaktır ve Uranüs'ün de son derece dost canlısı olması nedeniyle, varış noktanızdaki görüşmelerde beklenmedik bir değişiklik size fayda sağlayabilir.

Merkür önümüzdeki ay 1 Nisan'dan 25 Nisan'a kadar gerileyecek, bu nedenle herhangi bir elektronik eşya satın almanız veya herhangi bir belge imzalamanız gerekiyorsa bunu bu ayın mümkün olduğu kadar erken yapın.

22 Mart'a kadar neredeyse tüm ay boyunca para ve daha fazla gelir elde etme ihtiyacı konusunda endişeli görünüyorsunuz. Mars, kariyer gelişimiyle ilgili doğal solar onuncu evinizi yönetiyor ve şu anda Kova burcunda, diğer insanların parasıyla ilgili sekizinci evinizde bulunuyor; bu nedenle, şimdi veya yakında yapılacak işler için büyük bir komisyon, ikramiye veya tek seferlik ücret kazanma şansınız yüksektir. .

Paranızın azalmasıyla ilgili endişenizi bastırabilecek başka olası gelir kaynakları da vardır: sigorta ödemesi, aileye nakit katkısı, miras, mülk satışı, hükümetin sosyal programı, banka kredisi, risk sermayesi veya İyi koşullarla ipotek - birçok olasılık var. Güçlü bir dönemdesiniz ve önümüzdeki ay yani Nisan, kariyerinizde bir atılım yapmak için kritik bir ay olacak.

Bu ay Terazi burcunda büyük bir ay tutulması var ve bu sizin için önemli çünkü ay tarafından yönetiliyorsunuz ve ay tutulmalarından diğer burçlara göre daha fazla etkileniyorsunuz.

Bu tutulma, eviniz veya bir aile üyenizle ilgili olarak merak edilen bir konuyu sonuca ulaştıracak. Neptün tutulma zamanında aya karşıt açı yapacak (ve 10 Mart'ta daha erken bir zamanda yeni ay ile birleşecek), bu nedenle gerçekliği kurgudan ayırmak göz korkutucu bir iş olacak; yavaş ilerleyin. Duman ve aynalar ortamında gerçekleri açıklamanız ve herhangi bir varsayımda bulunmamanız gerekecektir. Durum karmaşıksa, avukatınızın size verebileceği perspektifin ağırlığınca altın değerinde olabilmesi için işleri halletmenize yardımcı olması için bir avukat çağırmaktan çekinmeyin.

Tutulmalar dramatik değişiklikler yaratabilir, bu nedenle tetikte olun. Taşınıyor olabilirsiniz veya bir oda arkadaşınızın veya aile üyenizin taşındığını görebilirsiniz, çünkü bu tür etkinliklerde bir kişi günlük ortamınızdan "gözden çıkarılabilir". Bir durumu düzeltmek veya iyileştirmek için paraya ihtiyacınız varsa Pluto, ihtiyacınız olan parayı almanıza yardımcı olmak için sizinle birlikte çalışacaktır. Plüton'un gerisinde kalmaması gereken Jüpiter ve Uranüs de size yardım etmek için hazır bekliyor. Maddi yardımınız bir arkadaşınızdan ya da üyesi olduğunuz veya iletişim kuracağınız organize bir gruptan gelebilir. Bu, diğer aile üyelerinden, bir bankadan, bir hükümet programından ve hatta vergi iadesinden gelebilir.

Tutulmalar her 19 yılda bir tekrarlanıyor ve 3 Ekim 2005'te çok benzer bir tutulmayı aynı burç olan Terazi'de yaşadınız, ancak o 10 derecedeydi. Hayatta hiçbir şey tam olarak kopyalanmaz, ancak 2005 tutulmasının gündeme getirdiği belirli bir olayı, temayı veya konuyu hatırlayabiliyorsanız, şimdi neyin ortaya çıkabileceğine dair bir ipucuna sahip olacaksınız.

Tek uyarı, tüm gerçeklere sahip olduğunuzdan ve boş alanları kendi varsayımlarınızla doldurmadığınızdan emin olmanızdır. Bunu söylüyorum çünkü Neptün 10 Mart yeni ayında ve 25 Mart dolunay tutulmasında çok aktif olacak. Yine de bu olumlu bir tutulma olacak. Üretken olacaksınız ve ertelediğiniz veya karar vermeniz gerektiğinin tam olarak farkında olmadığınız bir karar vereceksiniz, ancak görünüşe göre şimdi vereceksiniz. Dikkatinizi belirli bir aciliyetle zayıf bir halkaya çekmek tutulmanın görevidir. Bir kez buna dikkat ettiğinizde, ilerledikçe hayat gözle görülür şekilde iyileşir.

Susan Miller Mart 2024 Aslan Burcu Aylık Burç Yorumu

Önünüzde çeşitliliğin ve fırsatların bol olduğu harika bir ay var. Keyif almanız için mükemmele yakın bir ay görmek nadirdir; işte bu kadar.

İkizler ve Yengeç gibi, bir Aslan burcu olarak tüm geçiş gezegenleriniz haritanızın ufkunun üzerindedir; bu, ayın büyük bir bölümünde halka açık olacağınızı ve kariyerinizle ve diğer insanları içeren diğer faaliyetlerle daha fazla ilgileneceğinizi gösterir.

Kariyeriniz güneş ışığında kocaman bir amber çiçeği gibi çiçek açıyor. Büyüme, mutluluk ve fırsatlar getiren iyi şans gezegeni Jüpiter, ani sürprizlerin gezegeni Uranüs'e yakın bir yörüngede dönüyor ve her ikisi de onuncu profesyonel onur, ödül ve başarı eviniz olan Boğa burcunda. Jüpiter ve Uranüs, 20 Nisan'da aynı kariyer evinde tarihi bir hizalanma gerçekleştirecek ve heyecan verici haberler getirecek. Bu iki gezegen zaten yakın olduğundan o kadar beklemenize bile gerek kalmayabilir. Mart ayında moralinizi yükseltecek şanslı bir profesyonel atılım için hazır olun.

Bu yıl 25 Mayıs'a kadar kariyer eviniz Boğa burcunda, büyük iyilik gezegeni Jüpiter'e sahip olacaksınız. (Bu eğilim Mayıs 2023'te başladı ve Jüpiter, Nisan 2035'e kadar, yani on yıldan fazla bir süre sonra buraya geri dönmeyecek. şimdi.) Jüpiter Boğa burcundayken daha çok çalışın ve Haziran 2024'ten itibaren gönlünüzce sosyalleşebilirsiniz. Şimdilik, engellerin çökeceği ve hak ettiğiniz zaferleri kazanmanıza olanak tanıyacağı ender bir rekabet avantajınız var.

Gelecek ay Merkür 1 Nisan'dan 25 Nisan'a kadar gerileyecek, bu yüzden şu anda elinizden gelenin en iyisini yapın çünkü Mart ayının son üçte birinde Merkür gerilemesinin getirdiği yavaşlamayı hissetmeye başlayacaksınız. Sözleşmeleri Mart ayı başlarında imzalayın; akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, yeni TV ve hatta araba gibi bir elektronik ürüne ihtiyacınız varsa, onu (veya başka herhangi bir elektronik cihazı) Mart ayının ilk yarısında satın almanız akıllıca olacaktır. Merkür gerilemesinin başlangıcından (1 Nisan) mümkün olduğunca uzak durmanız gerekir.

Gelecek ay Merkür'ün geri hareketinde olması durumunda bile Nisan ayı size, 20 Nisan'daki en muhteşem gününüze ek olarak, bir atılım yapmak için kullanabileceğiniz çok sayıda güzel gün sunacak. Jüpiter, Uranüs ile kavuşum yaparak kariyeriniz için size büyük bir ivme kazandıracak ve sizi çok mutlu edecek.

Bu ayın başlarında, Jüpiter'in Güneş'le mükemmel açıda olacağı 1 Mart'ı işaretleyin. Güneş sizin yönetici yıldızınızdır, dolayısıyla bu günü herkes sevse de siz onu daha çok sevecek ve çoğundan daha fazla yararlanacaksınız. Bu gün, bir VIP ile parayı tartışmak, bir müşteriyle konuşmak veya zam ya da satış için pazarlık yapmak üzere gizli bir toplantı yapmak için harika bir gün olabilir.

Zihniniz ışık hızında hareket edecek ve fikirleriniz, başınızın üstünden düşen bir sürü parıldayan elmas gibi kolaylıkla etrafa saçılacak.

Ayrıca Uranüs'ün Güneş ile temas kuracağı 9 Mart'ı da seviyorum; bu günde her türlü beklenmedik şey olabilir, bu da sizi küçük bir cüceden daha şanslı kılar. Zihniniz ışık hızında hareket edecek ve fikirleriniz, başınızın üstünden düşen bir sürü parıldayan elmas gibi kolaylıkla etrafa saçılacak. Fikir geliştirme yeteneğinizi görmek için kendinizi test etmeniz gerekir; bu nedenle sessizce oturun ve çözmek istediğiniz belirli bir sorun üzerinde çalışın.

Yaratıcılığın her 90 dakikada bir içimizde ortaya çıktığı söylenir ama hiçbirimiz bu döngünün neresine girdiğimizi bilmiyoruz. Bu nedenle fikir üretmek için en az 90 dakika çalışmanız gerekiyor; yaratıcılığınız seansın ortasında anında ortaya çıkabilir (ve devam edebilir), ya da 90 dakikanın sonunda ortaya çıkabilir. uzatmak. Bunun gerçekleştiğini görmek heyecan verici olacak. Denedim; işe yarıyor.

Şimdi 10 Mart'ta Balık burcundaki 20 derece yeni aya bakalım. Satürn bu yeni ayı ve Güneş'i takip edecek ve siz açıkça daha fazla para kazanmak istiyorsunuz. Komisyondaysanız kotanızın çok yüksek ve gerçekçi olmadığını ve ayarlanması gerektiğini düşünebilirsiniz. Bu yeni ayın görüneceği ev, komisyonları yöneten sekizinci evinizdir, dolayısıyla bu, bir ayarlamayı tartışmanın zamanı olacaktır. Ayrıca hem Jüpiter hem de Uranüs'ün doğrudan, güçlü desteğine sahipsiniz. Muhtemelen tartışmanız sırasında işaret edeceğiniz bir başarı listeniz olacak, bu nedenle zamanlamanız harika.

Vergilerinizi yeni ödemiş olabilirsiniz veya yakında ödeyeceksiniz ve sektörünüzdeki yükselen statünüz nedeniyle bir miktar borcunuz var gibi görünüyor; bu, sesinizi yükseltmeniz ve gelirinizi artırıp artıramayacağınızı görmeniz için ekstra motivasyon olsun. Neptün Güneş ile kavuşumda olduğundan, işinizin yaratıcı olduğu ve masaya getirebileceğiniz lezzet, şıklık, tazelik ve hayal gücü nedeniyle ödüllendirildiğiniz anlaşılıyor.

Plüton da harekete geçiyor ve diğer finans sektörünüzü (ikinci evinizi) yöneten gezegen Merkür'e, istediğiniz zammı alabileceğinizi gösteren güçlü bir ışın gönderecek.

Romantik açıdan, eşinizle veya istikrarlı, ciddi partnerinizle ilişkiniz sorunsuz ve mutlu görünüyor. Bunun bir kanıtı olarak, aşk kuşu gezegenleri olan Mars ve Venüs'ünüz var; her ikisi de bağlılık/evlilik eviniz olan Kova burcundadır. Partneriniz ne kadar çok çalıştığınızı fark etti ve işinize gösterdiğiniz çabayı göz önünde bulundurarak daha fazla para kazanmanız gerektiğini düşünüyor. Gördüğünüz gibi, konuşmaya cesaretiniz var.

Yeni ay, ortaya çıktıktan sonraki haftalar ve aylar boyunca (neredeyse altı ay boyunca) güçlüdür, ancak meydana geldikten sonraki ilk yedi ila 10 gün içinde en güçlüsüdür. Bu ayın yeni ayı 10 Mart'ta; dolayısıyla şimdiki zaman gibi bir zaman yok.

Bu ay iki tutulmanın ilki gerçekleşecek ve ilki 25 Mart'ta, sözleşmeye dayalı anlaşmalarla ilgili üçüncü eviniz olan 5 derecedeki Terazi'de görünecek. İmzalamanız gereken belgeler alabilirsiniz ve eğer öyleyse, önce bir avukata danışmanız akıllıca olacaktır. Neptün bu dolunay tutulmasına karşı çıkacak ve Güneş ile kavuşum yaparak sis ekleyecek ve gerçeği net olarak görmeyi imkansız hale getirecek. Noktalı çizgiye imzanızı atmadan önce avukatınızın objektif görüşüne ihtiyacınız var. 25 Mart ayrıca Merkür gerilemesinin başlangıcına da çok yakın ve daha önce de yazdığım gibi, başlangıcına yaklaştığınızda (1 Nisan) her zaman Merkür gerilemesini hissedeceksiniz.

Üçüncü eviniz anlaşmalardan daha fazlasını yönetir; aynı zamanda kısa mesafeli seyahatleri de yönetir. Bir araba yolculuğuna ya da kısa bir uçak yolculuğuna çıkıyor olabilirsiniz, bu yüzden gitmeden önce yine ödevinizi yapın. Kişinin taşınması ihtimaline karşı doğru adrese sahip olduğunuzu bir kez daha kontrol edin ve arabanızın iyi çalışır durumda olduğundan emin olun. Eğer varış noktanıza uçuyorsanız, uçuşunuzun zamanında olduğundan emin olmak için seyahatinizin sabahını arayın. Bir müşteriyi görmek için seyahat ediyorsanız, organize olun ve ilerlemelisiniz.

Toplantınızın olası sonuçları konusunda iyimser olun; bu dolunay tutulması sırasında Plüton size yardım ediyor.

ÖZET

Mart ayına başlarken, bir veya daha fazla mali konuyu organize etmeye veya müzakere etmeye odaklanacaksınız. Yeni ay, 10 Mart'ta, haritanızın krediler ve ipotekler, kredi, kredi kartı faturaları, sigorta ödemeleri, miras, ödül kazançları, komisyonlar, telif hakları, kıdem paketleri dahil olmak üzere diğer insanların parasıyla ilgilenen bir alanı olan Balık burcunda görünecek. ve benzeri. Ödenmemiş hesaplarınızı cilalamaya ve muhasebecinizin vergilerinizi hazırlaması için makbuzlarınızı toplamaya kararlı olabilirsiniz.

Bundan sonra, tüm mali yükümlülüklerinizi yerine getirdiğinizden emin olarak özgürce nefes alabilirsiniz. Satürn haritanızın aynı bölgesinde yörüngede dönüyor ve yaptığınız her şeye gayret veriyor. Bu süreçte kredi notunuzu yükseltebilirsiniz; bu da ev, araba satın almanız veya başka pahalı bir satın alma işlemi yapmanız durumunda daha cazip bir faiz oranına erişmenizi sağlar.

Kariyeriniz şu anda görmek isteyebileceğiniz en iyi gezegensel desteği alıyor. Bu, iyi şans gezegeni Jüpiter ve sürpriz gezegeni Uranüs sayesinde gerçekleşir; Uranüs aynı zamanda yenilikçi atılımlar yaratmak için kendi vizyoner yaratıcılığınızı geliştirmenize de yardımcı olacaktır.

Maliyeyle ilgili sekizinci evinizin aydınlanması ve bu yönlerle çalışmasıyla (25 Mayıs'a kadar), kendinize bir isim yapabilir ve yükselen statünüzle orantılı tazminatı kazanabilirsiniz. Ayrıca profesyonel bir ücret, ikramiye, komisyon, telif hakkı yapısı veya fayda paketi için de pazarlık yapıyor olabilirsiniz. Alternatif olarak (kuşkusuz, biraz daha az olası olsa da), mülk satın almaya veya satmaya hazır olabilirsiniz ve yaptığınız görüşmelerde size fayda sağlayacak beklenmedik bir değişiklik görebilirsiniz. Veya üniversite için ipotek veya mali yardım başvurusunda bulunuyor olabilirsiniz.

Bir evliliğin veya işin sonunda, yakında eski partneriniz olacak kişiyle adil bir mal paylaşımı bulmaya çalışıyorsanız, görüşmeleri 10 Mart'ta başlattığınız ve görüşmeyi 10 Mart'ta devam ettirdiğiniz gün ve haftalarda sürdürün. Takip edin, başarılı bir müzakere yapma şansınız mükemmeldir; bu nedenle kendinize güvenin.

Başkalarıyla olan işbirlikleriniz ve etkileşimleriniz sorunsuz ilerlemelidir ve bu, boşanma sürecinde olmadığınızı varsayarsak, romantik partnerinizle (eşiniz veya ciddi olarak flört ettiğiniz kişi) olan ilişkinizi de içerir. (Bu, çoğu Aslan'ı temsil etmiyor; şu anda boşanan Aslanlar bu günlerde aykırı kişiler olma eğiliminde.) Ayrıca, kararlı iş ittifaklarınızla uyumlu bir ilişkiniz olacak.

Mart ayının başlarında, haritanızın ciddi, kararlı ilişkileri (geçen aydan kalma) yönettiği Kova burcunda hem Venüs hem de Mars var, bu nedenle yollarınızı ayırmayı kabul etseniz bile, bu ilişki muhtemelen medeni ve kibar kalacaktır. . Venüs ve Mars fincanlar ve tabaklar gibi bir araya geliyor. Bu gezegenler bir arada olmayı severler ancak farklı yörüngeleri nedeniyle nadiren birleşebilirler; genellikle güneş sistemimizde onlara çok uzak görevler verilir, bu yüzden yapabildikleri tek şey yıldızlarla dolu gökyüzüne bakarken birbirlerine el sallamak. Venüs ve Mars, tüm ilişkilerinize çekicilik, sıcaklık ve kolaylık yayar; bu nedenle, işte ve kişisel yaşamınızda mükemmel ilerleme kaydedeceğinizi göreceksiniz.

Bu ay 25 Mart'ta Terazi burcunda bir dolunay ay tutulması meydana gelecek, bu nedenle görüşmeleri sonuçlandırmaya ve bir sözleşme imzalayarak bir anlaşmaya dair sağlam bir taahhütte bulunmaya hazır olabilirsiniz ancak yavaşlamanız gerekiyor. Tutulmayla ilgili belgeleri doğrudan imzalamak asla akıllıca değildir ve bu, şu anda da geçerlidir çünkü Neptün bu dolunayla karşıt konumdadır ve bu da kafa karışıklığını artırır. Yapmanız gereken ciddi taahhütleriniz varsa bir avukat tutmanız en iyisidir çünkü gerekli tüm gerçeklere sahip olduğunuzdan kesinlikle emin olmanız gerekir. Bir avukat tutmayarak paradan tasarruf etmeye çalışmayın; şimdi alacağınız hukuki tavsiye muhtemelen gelecekteki sorunları önleyecektir.

Bu tutulmanın bu anlaşmanın kötü olduğunu gösterdiği anlamına gelmiyor. Tam tersi, bu anlaşma tacınızda parlak bir mücevher haline gelebilir, ancak önce ince yazıya bakıp ayarlamalar yapmanız gerekir. Başka bir deyişle sonuç, gerçeği kurgudan ayırma, "olan"ı istediğinizden ayırma ve bir şeyleri hayal etme yeteneğinize bağlı olacaktır. Pratik ve gerçekçi kalın sevgili Leo.

Ayrıca 25 Mart tutulmasından sonraki beş gün içinde kısa bir gezi planlamanız da mümkün ve bu, finansal bir anlaşmayı sonuçlandırmak gibi bir iş amaçlı gibi görünüyor. Neptün'ün etkisi sizi burada da etkileyecektir, bu nedenle yavaş ilerlemeniz akıllıca olacaktır; varış noktanızın adresinin doğru olup olmadığını kontrol edin. Geç gelecekseniz otelinizin rezervasyonunuzu muhafaza edeceğinden emin olun.

Doğum gününüz 27 Temmuz'a denk geliyorsa, 25 Mart tutulmasının olumlu etkilerini en çok siz hissedeceksiniz. Aynı durum, 5 derece yükselen Aslan burcunuz varsa veya doğum haritanızda (veya doğum ayınız) 27 Temmuz'da bir gezegen varsa da geçerlidir. 5 derece Aslan, Koç, Yay, İkizler, Terazi veya Kova burcunun artı veya eksi beş derecesi.

Unutmayın, bu tutulmada Plüton size yolun her adımında yardım edecek.

Susan Miller Mart 2024 Başak Burcu Aylık Burç Yorumu

Küçük geçiş gezegenlerinin çoğu haritanızın batı tarafındadır, dolayısıyla çevrenizdeki diğer insanlar ve işbirliği yapacağınız yeni insanlar bu ay olayların gidişatında rol oynayacaktır. Gezegenler daha çok bir takım önerdiğinden, tam kontrole sahip olamayacaksınız, herkesin oy hakkına sahip olduğu durumlarda grup çalışması gerekli olacaktır.

İlerlemenizin yolu başkalarıyla işbirliği yapmak, onların fikirlerini dinlemek ve onların fikirlerini daha da iyi hale getirebilecek yollar önermek olacaktır. Değişken bir burçsunuz, yani doğası gereği esnek ve uyarlanabilirsiniz, bu nedenle Mart ayına doğru ilerlemekte zorluk çekmemelisiniz. İlerleme fırsatının bol olduğu çok olumlu bir ay olacak.

Güneş Balık burcunda olacak ve kararlı ilişkilerin evi olan yedinci evinizi ısıtacak. Ayın ilk günü olan 1 Mart'ta Jüpiter Güneş ile iletişim halinde olacak, bu nedenle sevgilinizle/eşinizle uzak bir yolculuğa çıkmak oldukça ilahi olacaktır. Bir müşteriyi görmek için seyahat ediyorsanız, bu da iyi bir fikir olmalıdır çünkü kar elde edilmesi muhtemeldir. Bu ay yabancı insanlar, yerler ve küresel pazarlar parlıyor. 1 Mart'ta veya ayın ilerleyen saatlerinde seyahat edemiyorsanız, büyük bir iş üzerinde çalışan yabancı kişilerle telefon ve e-posta yoluyla iletişim kuruyor olabilirsiniz.

9 Mart'ta Uranüs, Güneş'le güzel ve faydalı bir şekilde temasa geçecek ve yine seyahat, siz ve partneriniz için harika bir fikir olabilir veya kendiliğinden yurtdışındaki bir müşteriyle satış konuşması yapabilir veya onunla çalışabilirsiniz.

Çok yakında Jüpiter onur, ödül ve başarı ile ilgili onuncu evinize girecek ve kariyeriniz bir yıl boyunca alev alacak ve parlak bir şekilde parlayacak. Bu muhteşem trend 25 Mayıs 2024'te başlayacak ve 9 Haziran 2025'e kadar devam edecek. Bu döneme girdiğinizde muhtemelen seyahat etmeyeceksiniz çünkü zamanınız, bir tabakta patlamış mısır patlaması gibi kariyer fırsatlarıyla tüketilecek. güveç—çabuk ve bol bol size geliyor. Seyahat ederken gözlerinizi ödülden ayırmak istemeyeceksiniz. Zamanla, o muhteşem yıl boyunca iş için seyahat edebilirsiniz, ancak her şey eskisi gibi olmayacaktır. Artık eşinizden uzun zamandır keyif alamadığınız bir şekilde keyif almanın zamanı geldi. Yeni bir iş projesi için bir müşteriyle görüşmeniz gerekiyorsa gidin, çünkü ayırdığınız zaman değerli ve ödüllendirilecektir.

10 Mart'ta yeni ay karşıt burcunuz olan 20 derece Balık burcuna gelecek ve daha önce bahsettiğim ortaklık temasını vurgulayacak. Yine Jüpiter ve Uranüs aktif olacak ve Güneş ve yeni ay ile temas halinde olacak ve başka biriyle güçlerinizi birleştirme veya aşk veya iş konusunda devam eden bir ilişkiyi daha iyi hale getirme motivasyonunuzu artıracak. Uzun süredir birlikteyseniz, bir teklif ortaya çıkabilir ve eğer bağlanmaya hazırsanız nişanlanır veya evlenirsiniz. Seyahat konusundaki büyük vurgu, nefes kesici bir balayının yakın ve ufukta olabileceği anlamına gelebilir.

Zaten evliyseniz, haritanızın aynı bölgesinde Satürn'ün varlığı, ilişkinizde bir hız tümseğine çarpmış olabileceğinizi gösteriyor. Satürn ilişkinizin gücünü test ediyor ve Şubat 2026'ya kadar yakın aşkınızı veya iş ittifakınızı incelemeye devam edecek.

Sevgili Başak, pusulanı çevir ve nereye gideceğine karar ver. Şu andan Mayıs ayı sonuna kadar ışıltılı açıların altındasınız.

Pek çok insan güçlü ilişkilere sahip olduğu için Satürn'ün testlerinden geçiyor. Partnerinizle uyum içinde olmadığınızı düşünüyorsanız, öyle görünüyor ki ikiniz de ilişkinizi yeniden canlandırmak ve yenilemek için biraz zaman ayırabilirsiniz. Bazen hayatın günlük kaygılarının ağır ağırlığından kurtulmanın tek yolu bir iki haftalığına yeni bir ortama gitmektir. Eğlence eksikliği olduğunda hayatın ne kadar zor olabileceği şaşırtıcı. Oldukça şaşırtıcı derecede özel bir gezi olurdu, muhtemelen ömürde yalnızca bir kez karşınıza çıkan bir gezi. Sevgili Başak, pusulanı çevir ve nereye gideceğine karar ver. Şu andan Mayıs ayı sonuna kadar ışıltılı açıların altındasınız.

Başka bir konuya dönecek olursak, Jüpiter ve Uranüs'e dönecek olursak, gelecek ay bu iki gezegen tarihi bir hizalanma yapacak. Bu 20 Nisan'da gerçekleşecek ve daha sonra yıllar boyunca, Eylül 2037'ye kadar tekrarlanmayacak ve o zamana kadar her iki gezegen de farklı bir burçta ve farklı bir evde olacak: Yengeç.

Pek çok insan güçlü ilişkilere sahip olduğu için Satürn'ün testlerinden geçiyor. Partnerinizle uyum içinde olmadığınızı düşünüyorsanız, öyle görünüyor ki ikiniz de ilişkinizi yeniden canlandırmak ve yenilemek için biraz zaman ayırabilirsiniz. Bazen hayatın günlük kaygılarının ağır ağırlığından kurtulmanın tek yolu bir iki haftalığına yeni bir ortama gitmektir. Eğlence eksikliği olduğunda hayatın ne kadar zor olabileceği şaşırtıcı. Oldukça şaşırtıcı derecede özel bir gezi olurdu, muhtemelen ömürde yalnızca bir kez karşınıza çıkan bir gezi. Sevgili Başak, pusulanı çevir ve nereye gideceğine karar ver. Şu andan Mayıs ayı sonuna kadar ışıltılı açıların altındasınız.

Başka bir konuya dönecek olursak, Jüpiter ve Uranüs'e dönecek olursak, gelecek ay bu iki gezegen tarihi bir hizalanma yapacak. Bu 20 Nisan'da gerçekleşecek ve daha sonra yıllar boyunca, Eylül 2037'ye kadar tekrarlanmayacak ve o zamana kadar her iki gezegen de farklı bir burçta ve farklı bir evde olacak: Yengeç.

Bu iki ağır görev gezegeni önümüzdeki ay uluslararası ilişkiler ve seyahatle ilgili dokuzuncu evinizde Boğa burcunda buluşacak, bu yüzden kendiliğinden toplanıp gitmek için oldukça büyük bir ivmeye sahip olacaksınız gibi görünüyor. Veya yurtdışındaki bir müşterinizden ani bir güzel haber alabilirsiniz. Bu, 22 derecedeki dokuzuncu seyahat evinizde meydana gelen neşeli bir durumdur ve 14 Eylül'de doğanlara artı veya eksi iki gün iki kat zevk ve şans verir.

Ancak doğum gününüz ne zaman olursa olsun, bu şansın kanıtını görmek için 20 Nisan'a kadar beklemeniz gerekmeyebilir. Bu iki gezegen çok yavaş hareket ettikleri için zaten birbirine yakın yörüngede dönüyorlar. (Mart sonuna kadar birbirlerine 4 derece yakın olacaklar.)

Bu Jüpiter-Uranüs uyumunun diğer olası faydaları arasında yayıncılık, yayıncılık veya dijital dünyada heyecan verici bir görev almak yer alır. Bir derece için üniversiteye veya yüksek lisansa geri dönmeyi düşünüyorsanız veya seçtiğiniz kuruma başvurduysanız maddi yardım veya burs alabilirsiniz. Eğer gençseniz, artık ilk tercih ettiğiniz üniversiteye gitme daveti alabilirsiniz. Başka bir durumda hukuki bir konu lehinize sonuçlanabilir. Her Başak, Jüpiter ve Uranüs'ün mesajını tercüme edebileceği her şekilde sevecektir. Eğer doğum gününüz 14 Eylül'den iki gün öncesine denk geliyorsa, bu durumun gerçekten olağanüstü olduğunu göreceksiniz.

İki tutulmaya geliyoruz, bunlardan ilki bu ayın sonunda 25 Mart'ta Terazi burcunda, 5 derece olacak ve maaşınızı, kazanılan gelirinizi ve mal varlığınızı etkileyecek. Gelecek ay 8 Nisan'da gerçekleşecek olan ikincisi ise Koç burcunda 19 derecelik bir yeni ay tam tutulması olacak. Aynı zamanda paraya da odaklanacak, ancak diğer insanların parasıyla ilgili sekizinci evinizi aydınlatacak, kredileri, komisyonları, yasal anlaşmaları vb. etkileyecektir. Her iki tutulma da son derece dost canlısı ve evet, pozitif, moral veren bir tutulma da var. Yakında ikimiz olacak!

8 Nisan tutulması bitişik Amerika Birleşik Devletleri'nde görülebilecek ve 8 Nisan'ın tamlık yolunu Google'da aratırsanız, NASA'nın harika bir haritaya sahip olduğunu ve her şehrin kararacağı saatleri göreceksiniz. Birçok kişi tutulmayı görebilmek için tamlık yolu üzerinde otel rezervasyonu yaptırıyor. Bu deneyimlenecek bir şey.

Günün ortasında gökyüzü gece gibi kararıyor. Hayvanlar, çevrelerinde alışılmadık bir şeyin değiştiğini fark ederek endişelenir ve her türlü sesi çıkarırlar. New York City tamlık yolunda değil, bu yüzden yaşadığım yerde sadece %92'lik bir güneş tutulması göreceğiz. Bunu tüm haberlerde, televizyonda, gazetelerde, podcast'lerde ve internette duyacak ve okuyacaksınız. Tutulmayı izlemek için özel kağıt gözlüklerinizi alın. Amazon'da satılıyorlar.

Şimdi bu ay 25 Mart'ta gerçekleşecek dolunay ay tutulmasına bakalım (8 Nisan tutulmasını sizlere Nisan raporumda ele alacağım).

Tutulma değişimi ifade eder ve sıklıkla sizden bir durumdan diğerine vazgeçmenizi ister. Bu bakımdan, durum veya ilişki, genellikle birkaç hafta içinde takip eden yeniye yer açmak için "gölgede bırakılır" - ortadan kaldırılır. Sizin durumunuzda, başka bir şirketteki daha iyi maaşlı bir iş için iş değiştirebilirsiniz. Serbest meslek sahibiyseniz, yeni ve kazançlı bir müşteri sizinle iletişime geçerek birlikte çalışıp çalışamayacağınızı sorabilir. Tutulma, astrologların çift gövdeli burç olarak adlandırdığı Terazi burcunda olacak (terazinin iki tarafı nedeniyle - Terazi bir tartışmanın veya münazaranın her iki tarafını da görmesi ile bilinir), bu nedenle bir partnerle çalışıyor olabilirsiniz. bir ortak girişim veya iki teklifiniz, iki müşteriniz veya iki fırsatınız olabilir.

25 Mart tutulmasında Venüs en önemli gezegen olacak o yüzden Venüs'ün durumuna bakmamız lazım. Ne mutlu ki Venüs, Jüpiter ve Uranüs'ten, yine yabancı insanlar ve yerler, seyahat, medya, hukuki konular ve ayrıca yüksek öğrenim kurumlarıyla ilgili dokuzuncu evinizdeki tüneklerinden altın titreşimler alacak. İleri derecenizi almanıza olanak sağlayacak bir dava kazanabilir veya burs ya da maddi yardım alabilirsiniz.

Başka bir bonus: Kova burcunda yeni ortaya çıkan, ağır hizmet tipi bir finans gezegeni olan Plüton, günlük iş görevleriyle ilgili altıncı evinizde ve 25 Mart'taki dolunay tutulmasına doğru güzel bir şekilde yönlendirilecek, bu yüzden bu sizin için bir iş gibi görünüyor. Bitiriyorsanız (veya şimdi duyuyorsanız başlıyorsanız) fazlasıyla iyi para ödeyeceksiniz. Görünüşe göre itibarın senden önce geliyor sevgili Başak.

Neptün, hem 25 Mart'taki dolunay tutulmasında hem de 10 Mart'taki yeni ayda (tutulma değil) sorunlu olabilir, çünkü Neptün her iki ayın her yerinde parmak izlerine sahip olacaktır.

Neptün'ün etkisinin iki yönü vardır. Bir yandan Neptün'ün varlığı, yaratıcı bir proje üzerinde çalışmak için sanatsal yeteneklerinizin veya stil sahibi zevkinizin işe alınacağını önerebilir. Ancak Neptün'ün dezavantajı, anlaşmanın aleyhinize olabilecek bazı yönlerini örtbas ederek her şeyin olduğundan daha güzel ve daha iyi görünmesini sağlayarak gerçekliğin üzerine bir örtü koyma eğilimindedir.

Size işi veya girişimi teklif eden kişiyi ve şirketi kontrol etmeniz önemli olacaktır. Tüm gerçeklere sahip olmadığınızda boş, boş noktaları doldurmak için varsayımlarda bulunmayın. Yeni bir girişim için heyecanlanıyorsak bunu hepimiz bilinçsizce yaparız, ancak Neptün'ün Mart ayında çok aktif olması ve Merkür'ün geri gitmesinin (1 Nisan'dan itibaren) hemen ardından dikkatli olmanız gerekir. Beni yanlış anlamayın; bu durum iyi bir durum gibi görünüyor, ancak rutin özgeçmiş kontrolleri yapmanıza ve birçok soru sormanıza ihtiyacım var. Oturduğum yerden haritanızdaki her şeyi göremiyorum ve anlaşmanın bazı unsurlarının daha sonra canınızı sıkmasını istemiyorum.

ÖZET

Yakın, kendini adamış bir aşk partneriyle (örneğin eşiniz) veya işinizle (işbirliği yaptığınız bir kişi veya işe aldığınız bir uzman gibi) ilişkiniz her zaman kolay olmadı, ancak Mart ayının ilk yarısında ilişkinin daha iyi hissetmeye başladığını göreceksiniz. muhtemelen daha sorunsuz ilerleyebiliriz. Romantik bir ilişkide daha yakın bağ kurmanın bir yolunu arıyorsanız, bu ay bir miktar macera ve merak duygusu sağlamak için birlikte yurt dışı bir geziye çıkmayı düşünün; bu doğru fikir olacaktır. İş hayatında yerel düşünmek yerine küresel düşünün, çünkü yabancı insanlar, yerler ve denizaşırı pazarlardan oluşan dokuzuncu eviniz tüm ay boyunca parlak bir şekilde parlıyor ve 25 Mayıs'a kadar neredeyse üç ay boyunca da bunu yapmaya devam edecek.

Mart, Nisan veya Mayıs aylarında uluslararası seyahat edemiyorsanız (ki bu idealdir), o zaman kendi şehrinizde yabancı kültürlerin tadını çıkarın. Kendinizi, ziyaret ettiğiniz yabancı bir ülkeden gelen bir bale grubuna biletle ödüllendirin ya da denemek isteyeceğiniz, uluslararası mutfaklardan lezzetler sunan bir restoranda yemek yiyin. Başka bir zamana ve yere ait büyük bir sanat sergisini ziyaret edin. Bunu yaptıktan sonra kendinizi son derece yenilenmiş hissedeceksiniz.

Merkezi evinizden çok uzakta olan bir şirketle çalışmanız da mümkündür. Eğer öyleyse, bu girişim sizin için şanslı olmalı; size iyi para kazandıracak ve yaptığınız işten öğrenmenize olanak tanıyacaktır.

İş yerinde işler iyi gidiyor olmalı, çünkü günlük görevlerinizle ilgili altıncı evinizde hem Venüs hem de Mars var. Venüs Mars'la birlikte olmayı sever; astrolojik olarak, birlikte yörüngede döndüklerinde (ki bu nadirdir), bu gezegenler neşe ve mutluluk yayarlar. Venüs ve Mars birlikte işçilerin birbirleriyle iyi geçinmeleri için mükemmel bir ortam sağlar. Ekip üyelerini ve astlarınızı alışılmadık derecede neşeli ve projenin başarıya ulaşması için birlikte çalışmaya istekli bulmalısınız. Ekibin neşesinin kendinizi biraz garip bir paralel evrene düşmüş gibi hissetmenize neden olabileceğini biliyorum; bu pek sık olmaz! Aslında her şey saat gibi ilerleyecek, bu yüzden bunu sorgulamayın. Tadını çıkar!

25 Mart'ta Terazi burcundaki dolunay tutulmasına ulaştığınızda dikkatinizi kendi mali durumunuza çevireceksiniz. Tutulmalar dramatik, unutulmaz olayları beraberinde getirme eğilimindedir; bu nedenle, size daha iyi bir maaş ödeyen yeni bir iş bulabilirsiniz. Bunun nedeni, güç merkezi Plüton'un dolunay ay tutulmasıyla doğrudan temas halinde olması ve aynı zamanda Güneş'le mümkün olan en dostane şekilde temas halinde olmasıdır. Serbest meslek sahibiyseniz, prestijli yeni bir müşteri edinebilir ve size ödenecek cömert bir ücretle anlaşabilirsiniz. Öyle ya da böyle, daha fazla para önünüze çıkıyor.

25 Mart'taki tutulmadan sonraki beş gün içinde oldukça pahalı bir şey için çek yazmanız da mümkün. Örneğin, bir ev veya araba satın alabilir, büyük bir okul ücreti ödemesi yapabilir veya bir arkadaşınızla kasırga gibi bir yurt dışı gezisine çıkabilirsiniz. veya eş.

Alternatif olarak, Terazi burcundaki dolunay tutulması sırasında, şu anda kurduğunuz yeni bir girişim için fonları başka bir kişiyle (bir iş ortağı veya eş) birleştirmeye karar verebilirsiniz. Satürn Venüs'e yakın olacak, bu adımı (ne yapmayı seçerseniz seçin) ciddiye alacağınızı ve bu noktaya gelmeden önce zaten çok fazla düşünme, müzakere, müzakere ve araştırma yapmış olabileceğinizi gösteriyor. Dolunay ay tutulmaları devam ederken, bu tutulma ilgilerinize uygun görünüyor.

Bu tutulma cesaret verici olsa da bir noktayı dikkate almanız gerekecek. Neptün, 25 Mart ay tutulmasında (ve ayrıca 10 Mart yeni ayında) oldukça öne çıkacak, bu nedenle düşündüğünüz teklifin tüm yönlerini özenle araştırmanız gerekiyor. Size iş teklif eden kişileri okuyun ve ayrıca birçok soru sorun. Sisli Neptün'ün bu kadar aktif olduğu ve aynı zamanda 1 Nisan'dan 25 Nisan'a kadar Merkür'ün gerilediği bir dönemde herhangi bir varsayımda bulunmaktan kaçının; çok dikkatli olamazsınız.

Neptün'ün varlığı, projenin yaratıcı ve sanatsal tarafınıza dokunacağını gösterebilir ki bu da bir artı olacaktır. Araştırmanızı yapın ve teklifi kabul etmeden önce acele etmeyin; bunu yaptığınıza memnun olacaksınız.

Susan Miller Mart 2024 Terazi Burcu Aylık Burç Yorumu

Balık burcunda bir gezegen kalabalığınız ve günlük iş projelerinizle ilgili altıncı eviniz olduğundan, yakın zamandaki anılarınızdan daha çok çalışıyorsunuz. Bu gök cisimleri Neptün, Satürn, Merkür, Güneş ve 10 Mart'taki yeni aydır; bu, haritanın bir bölümünde çok fazla enerji anlamına gelir.

10 Mart'taki yeni ay Balık burcunda, 20 derece olacak ve Balık burcunda da pek çok gezegen varken, çalışmanızın doğası gereği yaratıcı veya sanatsal olacağı anlaşılıyor. Projenize/projelerinize dahil olan herkes aynı anda adınızı sesleniyor gibi görünebilir. Her şeyi zamanında ve bütçeye uygun tutmak için organize olmanız gerekecek.

22 Mart'ta (30 Nisan'a kadar) Mars Balık burcuna girdiğinde, eğer mümkünse, daha da meşgul olacaksınız! Jüpiter ve Uranüs, diğer insanların parasıyla ilgili sekizinci eviniz olan Boğa burcundan, altıncı iş evi projelerinizde doğrudan Güneş'e ve yeni aya kalın altın ışınlar gönderecek. Bu, kendinizi elinizdeki işe verirseniz, mali açıdan alışılmadık derecede iyi bir performans sergileyebileceğinizin kesin bir işaretidir; altı yıl içinde en iyisi.

Komisyonla, ikramiye veya telif ücretiyle ya da tek seferlik proje ücretleriyle çalışıyorsanız, büyük miktarlarda para kazanacaksınız. Para alternatif olarak bir banka kredisinden, ipotek veya risk sermayesinden gelebilir veya miras, ödül kazanma (hayırseverlik çekilişi gibi) veya sigorta primi ödemesi gibi diğer kaynaklardan gelebilir. Vergi iadesi alabilirsiniz ya da hayal ettiğiniz kadar ödemek zorunda kalmayabilirsiniz ya da bir davadan ya da boşanma anlaşmasından cömert bir miktarla ödüllendirilebilirsiniz. Mesele şu ki, paranız normal bir maaştan ziyade tek seferlik bir ödeme şeklinde geliyor gibi görünüyor. Sekizinci ev aynı zamanda şirketinizden almanız onaylanabilecek faydaları da yönetir; dolayısıyla bu da dikkate alınması gereken başka bir alandır; bu faydalar da değerli olabilir.

Biraz geriye dönersek, ay, kudretli Güneş ile şans eseri Jüpiter'in mükemmel bir uyum içinde olacağı sansasyonel bir günde, 1 Mart'ta başlayacak. Güneş, iş atama evinizde Balık burcunda olacak ve Jüpiter, finans evinizde konumlanacak. 1 Mart, yeni bir pozisyon için görüşmek veya herhangi bir konuda (gelecekteki maaşınız ve sosyal haklar dahil) bir anlaşma yapmak için ideal bir gün olacaktır. Serbest meslek sahibiyseniz bir reklam, tanıtım veya sosyal medya kampanyası başlatın. Eğer bunu bu gün başlatırsanız, başarı şansınız çok yüksek!

Ayrıca, Güneş ve Uranüs'ün mükemmel bir uyum içinde olacağı 9 Mart'ı daire içine alın; ne kadar para mıknatısı olduğunuza kendinizi bir kez daha şaşırtabilirsiniz. Kendinizi, doğru zamanda, doğru yerde, size düzenli bir miktar kazandırabilecek bir fırsattan yararlanmak için mükemmel bir konumda bulacaksınız.

Gelecek ay olduğu gibi bu ay da elinizden geleni yapın, Merkür 1 Nisan'dan 25 Nisan'a kadar geri harekette olacak. Mart ayının ilk haftasında (mümkünse) kağıtlar imzalayın ve Mart ayının ilk yarısında elektronik eşyalar satın alın; nisan ayına kadar bekleyin. Buna bir araba, akıllı telefon, bilgisayar, çamaşır-kurutma makinesi ve diğer pek çok cihaz dahildir. Mobilya veya şilte gibi büyük veya pahalı eşyalar bile Mart ayının başlarında satın alınmalıdır.

Ayın en büyük anınız, 25 Mart'ta Terazi burcunda gerçekleşecek dolunay ay tutulması olacak. Bu, hayatta sizi gerçekten neyin mutlu edeceğini netleştirmenize yardımcı olabilir.

Bu arada, tüm iş faaliyetlerinizin fon müziği olarak Mart ayının ilk günlerinde oldukça hareketli bir aşk hayatı potansiyeline sahipsiniz. Mars, 13 Şubat'tan itibaren hala Kova burcunda ve 22 Mart'a kadar orada kalacak. Bu harika bir haber, çünkü Mars sizi daha çekici, kendinden emin ve boş zamanlarınızda aşk için tam da doğru ruh halinde yapacak. Mars, Mart ayının ilk üç haftasında yeni aşkla ilgili beşinci evinizi dolduracak.

Hepsinden iyisi, Venüs de Kova burcunda, aşk, romantizm, yaratıcılık, çocuklar ve eğlencenin aynı sektöründe sevgilisi Mars'ın yakınında yörüngede dönüyor. Bu iki gezegen bir araya geldiğinde, iki insan arasında yeni aşkın çekici kıvılcımlarını yakarlar; görevleri doğru kimyayı sağlayarak aşk kıpırtılarını alevlendirmektir. Venüs'ün karizma, çekicilik ve şaşmaz çekicilik sağlayan gezegen olduğu biliniyor.

Venüs ve Mars bir araya geldiğinde zaten aşık olan iki kişi arasındaki aşkın büyüyüp derinleşmesini de sağlayabilirler. Eğer bağlı değilseniz, dolaşmak için zaman bulun ve eğer bir ilişkiniz varsa, birbirinize olan bağlılığınızı kutlamak için partnerinizle özel zaman planlayın.

Özetlemek gerekirse, Mars, 22 Mart'a kadar sizin için ilahi olan Kova burcunda kalacak. Venüs, 11 Mart'a kadar gerçek aşk sektörünüzde (yine geçen aydan kalma) olacak.

Ayın büyük anınız, 25 Mart'ta Terazi burcunda 5 derecedeki yarı gölgeli ay tutulması ve dolunay olacak. Tüm tutulmalar değişim getirir ve bu tutulma, kendinize, önceliklerinize ve hedeflerinize bakış açınızda bir değişiklik anlamına gelebilir. Bu, hayatta sizi gerçekten neyin mutlu edeceğini netleştirmenize yardımcı olabilir. Bu sorunun cevabını bilmek kolay gibi görünebilir ancak pek çok kişi bu konuda kendinden emin değil. Bu noktada bileceksiniz. İçinizde meydana gelen dönüşümün bir sonucu olarak, tutulmanın gelmesinden sonra görünümünüzü fark edilir derecede değiştirebilirsiniz.

Tutulmalar ilerleme sağlama misyonuna sahiptir, bu nedenle hayatınızın bir bölümünde sıklıkla geçmişe kapıyı kapatan olaylar meydana gelir. Tutulmalar tartışılamaz; tek yolunuz ileri giden yoldur ve kaseti geri sararak her şeyin daha önceki zamanlara geri dönmesi mümkün olmayacaktır. Ve bunu istemezsin!

Bu bir dolunay tutulması; bu, bir şeyin bittiği ve yeni bir şeyin başlayabileceği anlamına geliyor. Evren, bilgeliğiyle, yaşamınızın bir alanında öğrenebildiğiniz kadar çok şey öğrendiğinize karar verdiğinde, tutulma sizi ileriye itmek için o durumu veya ilişkiyi sona erdirir.

Burcun erken saatlerinde, yani 27 Eylül'de, artı eksi dört gün doğduysanız, bu tutulmayı hissedeceksiniz. Aynı şey, 0 derece ile 8 derece arasında yükselen Terazi'niz varsa veya doğum gezegeniniz veya doğum ayınız Terazi'de 5 derecenin dört derece yakınındaysa da geçerlidir.

Terazi, Kova, İkizler, Koç, Aslan veya Yay burcunda 5 derece (artı veya eksi dört derece) doğum gezegeniniz olup olmadığına bakın; eğer varsa, o doğum gezegeni aydınlanacak ve bundan size faydalar sağlayacaktır. tutulma.

Not: Doğum saatinizi biliyorsanız Astrology Zone üzerinden doğum haritanızı ücretsiz olarak yapabilirsiniz . Doğum zamanınız yoksa yükselen burcunuzu keşfedemezsiniz (ki bu Güneş burcunuzla aynı öneme sahiptir), ancak gezegenlerinizin nereye, hangi burç ve dereceye dağıldığını göreceksiniz - görmek için bakın 5 derece Terazi'ye yakın gezegenleriniz varsa.

25 Mart'taki dolunay tutulmasını seviyorum çünkü aşk ve romantizmle ilgili beşinci evinizdeki güç merkezi Plüton'dan muhteşem bir yardım getirecek. Bu ev aynı zamanda çocukların doğumunu, bakımını ve yaratıcılığınızın gelişmesini de kapsar ve bu alanlardan biri büyük ölçüde fayda sağlayacaktır. Sofistike zevk anlayışınıza hitap eden yeni bir görev alabilirsiniz. Bekarsanız ve özel biriyle tanışmayı umuyorsanız, ikiniz de yavaş yavaş aşık olduğunuzda hayatınızı sessizce değiştirecek olan o kişiyle tanışabilirsiniz. Siz veya eşiniz bu tutulma sırasında hamile kalabilir veya doğum yapabilirsiniz; bu, büyük bir neşeye dönüşebilecek çok mutlu, sevgi dolu bir olaydır.

Bu tutulma aynı zamanda sağlığınızı da öne çıkaracak ve mutluluk gezegeni ve koruyucusu Jüpiter, muazzam yenileyici güçler yaratan Plüton ile birlikte size yardım sunmak için doğru yerde olacak. Bu tutulma size aslında olumlu, faydalı bir tutulma diye bir şeyin var olduğunu kanıtlayabilir.

Sevgili Terazi, her zaman gelişiyorsun ve büyüyorsun, ama yapılması gereken şeyleri yapmakla o kadar meşgulsün ki muhtemelen ne kadar değiştiğini fark etmedin. Yaşam sürecinde olgunlaştınız ve birkaç yıl öncesine göre bile artık daha fazlasını halledebiliyorsunuz. Tutulma, bugün evrimleştiğiniz kişinin imajını yakalamanıza yardımcı olacaktır ve kendinize bir göz attığınızda -tutulmanın sağladığı bir resim- gördükleriniz hoşunuza gidecektir.

Tutulmalarla ilgili aynı makale, Apple App Store ve Google Play'de mevcut olan Susan's Essays (listede üçüncü) altındaki Astrology Zone Horoskoplar uygulamamın premium (abone) sürümünde de bulunmaktadır. Abonelik aylık 4,99 dolardır. Ücretsiz sürümü indirin ve hazır olduğunuzda uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştirin; nereye gideceğinizi öğrenmek için menüye bakın.

ÖZET

Birçok gezegen atama sektörünüzde birikiyor, bu nedenle aya girdiğinizde hemen harekete geçmeniz gerekeceği açık. Görünüşe göre herkesin fikrine ihtiyacı var. Diğerleri de projeleri yeni ve taze bir yöne taşımak için fikirlerinizi isteyecektir, bu nedenle aklınızı başınıza toplamanız gerekecek.

10 Mart'taki yeni ay, işyerinde hareketlilik yaşanmasına neden olacak.

Yine de tedirgin görünmüyorsunuz, çünkü işinize olan coşkunuz yüksek olacak ve sezgileriniz güçlü olacak ve önerilerinizin doğal bir şekilde akmasına izin verecek. Balık burcunda çok sayıda gezegenin olması, çalışmanın hayal gücünüzden ve yaratıcılığınızdan yararlanacağını gösteriyor; muhtemelen bu çalışma tam da size göre olacak.

Neptün biraz kafa karışıklığı yaratacağından, bu süre zarfında olabildiğince gerçekçi ve objektif kalmanız gerekiyor; müşterinizin tam olarak ne yapmanızı istediğini bildiğinizden emin olun. Her ikinizin de aynı fikirde olduğundan emin olmak için müşterinizin beklentilerini özetleyen bir e-posta göndermeniz faydalı olacaktır. Bu, daha sonra geriye gitmekten ve projenin bir kısmını yeniden yapmaktan kaçınmanıza yardımcı olacaktır, çünkü yalnızca Neptün sisi dağıtmakla kalmıyor, aynı zamanda yakında Merkür de geri gidecek.

Merkür gelecek ay, 1 Nisan'dan 25 Nisan'a kadar geri harekette olacak, bu yüzden bu ay elinizden geldiğince çok şey yapın. Gelecek ay Merkür biraz kontrolden çıkıp gecikmelere neden olacak olsa da Nisan, fırsatlarla dolu bir dizi güzel gün sunuyor; bu nedenle gelecek ayın bir fiyasko olacağını varsaymayın.

Venüs ve Mars, hem son derece uyumlu burcunuz Kova burcunda hem de gerçek aşkla ilgili beşinci evinizde, sizin için ideal yer. Bu, Venüs ve Mars'ın geçen ay 22 Şubat'ta Kova burcunda yaptığı ender kavuşumun bir kalıntısıdır. Bu kozmik muhabbet kuşları, Mart ayı başlarında aşk hayatınıza neşe yaymak için yeterince yakın olacaklar ve ayrıca hamilelikle ilgili konularda da yardımcı olabilirler. çocukların hassas bakımı. Şu anda bekarsanız ve tek gerçek aşkınızla tanışmayı umuyorsanız, kesinlikle Venüs 11 Mart'ta Balık burcuna geçmeden önce ayın ilk günlerinde dolaşın. Başka bir bonus olarak Venüs ve Mars aynı zamanda sanatsal yönünüzü harekete geçirecek ve yaratmanıza yardımcı olacaktır. güzelliğe dair şeyler.

25 Mart dolunayı sizin için önemli olacak çünkü Terazi burcunda 5 derecelik bir dolunay tutulması olacak. Eylül doğumlu bir Terazi iseniz (27 Eylül'de veya onu takip eden dört gün içinde) veya yükselen bir Terazi'niz varsa (0'dan 8 dereceye kadar) bu sizi güçlü bir şekilde etkileyecektir. Tam karşınıza çıkan yeni bir fırsatla karşılaşabilir veya üzerinde çalıştığınız büyük bir projeyi üst düzey yöneticilerden büyük bir alkış alarak tamamlayabilirsiniz.

Venüs bu tutulmada başı çekecek ve Jüpiter (para) ve Uranüs (sürpriz) ile doğrudan temas halinde olacak, dolayısıyla bu sizin için çok sevindirici bir zaman olabilir; bu dolunayda cömert bir miktar ödeme alabilirsiniz veya başka bir ödül alabilirsiniz. daha karmaşık olan ve karşılığının daha cömert olduğu bir görev.

Ancak bu dolunay ay tutulması işle ilgili sonuçlardan daha fazlasının habercisi. Bu tutulmanın sizi etkilemesinin en önemli yolu kişilik özelliklerinizi, yeteneklerinizi, becerilerinizi ve gelişen olgunluğunuzu yeni bir ışıkta görmenize yardımcı olmasıdır. Artık sizi bu ana getiren geçmişte öğrendiğiniz ve başardığınız her şeyi takdir etmeye başlayabilirsiniz. Sonuç olarak, ileriye bakarken önceliklerinizi değiştirebilirsiniz.

Tutulmalar sıklıkla zaman çizelgelerini değiştirir; sonunda yapacağınız şeyler artık aniden bir öncelik haline gelebilir. Tutulmalarda zamanın geçişini hissedersiniz, çünkü tutulmalar genellikle yıllar sonra hatırlayacağınız kilometre taşlarını beraberinde getirir. Bu sizi, özel, duygusal yaşamınızda veya kamusal, kariyer yaşamınızda zamanınızı daha fazla değerlendirmeye motive edebilir.

Neptün, 25 Mart'taki dolunay tutulmasıyla burç dışı karşıt açıda olacak; geniş ama matematiksel olarak önemli bir açıda, hatalı varsayımlarda bulunmanıza neden olacak ve sizi yanlış yola sürükleyecek. Bu ayın başlarında doğruydu ve bu dolunay tutulması sırasında tekrar vurgulanacak. Yakın arkadaşlarınızın, akrabalarınızın görüşlerini dinleyin, çünkü onların sizin durumunuza bakış açısı sizinkinden daha doğru olabilir. Neptün'ün aktif olduğu ve Merkür'ün 1 Nisan'da gerilemeye başladığı bir ayda herhangi bir varsayımda bulunmayın. Mart ayında evrak imzalamanız gerekiyorsa bir avukata görünün, çünkü onun tavsiyesi ücretlerinden çok daha değerli olacaktır.

25 Mart'taki Terazi ay tutulması sırasında Plüton size muhteşem bir destek verecek ve bu çok büyük bir bonus. Plüton, aynı zamanda gebe kalmayı ve doğumu da yöneten gerçek aşkla ilgili beşinci evinizdedir. Plüton'un dönüştüğü biliniyor, dolayısıyla sizin durumunuzda, sevginin gücü ve tüm büyülü tezahürleri sizi büyük ölçüde değiştirebilir.

Susan Miller Mart 2024 Akrep Burcu Aylık Burç Yorumu

Haritanızın en çok aydınlanan kısmı aşk, romantizm, boş zaman, eğlence, spor ve eğlencenin yanı sıra hamilelik, doğum ve çocukların şefkatli bakımını içerdiğinden bu sizin için çok mutlu bir ay olmalı. Yaratıcılığınız ve hayal gücünüz de haritanızın bu alanına nazikçe yerleşmiş durumda ve bu alanların tümü Mart ayında büyüme ve heyecan verici gelişme gösterebilir. Hangi alanın önceliğiniz olduğunu evrene göstermek size kalmış olacaktır, çünkü o zaman önemli miktarda enerjiyi yaşamın bir şeyin olmasını en çok istediğiniz kısmına yönlendirebilirsiniz.

Yıllar geçtikçe kariyere çok odaklandınız ancak son zamanlarda yalnızca kariyer başarısıyla dolu bir hayatın düz görünebileceğini görmeye başladınız ve hayatınızın özel tarafını daha zengin ve daha zengin hale getirmeyi düşündünüz. duygusal açıdan tatmin edici. 2021'de ve 2022'nin büyük bölümünde bu yeni öncelikte (aşkın ve ev hayatının tadını çıkarmak) çok başarılıydınız. Her şey yolunda giderse, kariyeriniz büyürken hayatın parlak bir şekilde parlayan birçok yönü olduğunu gördünüz. Genellikle kişinin kariyere veya aşk hayatına odaklanması gerekir, ancak her ikisine de aynı anda fayda sağlayabilecek yönlere sahip olduğunuz için şanslısınız.

Bu ay, 10 Mart 20 derece Balık burcundaki tatlı yeniay sayesinde, derinleşen aşk ve romantizmle özel, duygusal yaşamınızı genişletmek ve geliştirmek için 2024'ün en iyi çekimlerinden birine sahip olacaksınız. Yeni aylar haftalar ve aylar boyunca (tam olarak beş buçuk ay) etkili kalır ve dolunay aynı burca (Balık) gelene kadar yavaş yavaş zayıflayarak yeni ayın etkisini sona erdirir ve onun yerine dolunayın doruk noktasını getirir. Bu, bu yıl 17 Eylül'de Balık burcunda gerçekleşecek dolunay ay tutulmasında gerçekleşecek (endişelenmeyin; inanılmaz derecede dost canlısı olacak).

Bu ayın 10 Mart'taki yeni ayını çeşitli nedenlerden dolayı seviyorum. İlk olarak, hem Jüpiter hem de Uranüs, beşinci gerçek aşk eviniz ile yedinci evlilik ve bağlılık eviniz arasında güçlü bir bağlantı kuracak. Her türden ortaklıklar (ciddi, aşk ve evlilikteki bağlılıklar ve ayrıca iş alanındaki bağlılıklar) parlayacak. Genellikle bu evde kurulan ittifaklar bir sözleşmeyle mühürlenir (ve evlenirken belgeler imzalarsınız, ancak çok romantik olduğu için evliliğin bir sözleşme olduğunu sıklıkla unuturuz). Bu ay tüm ilişkiler göz kamaştırıyor.

Aşık olarak, nişanlanarak, evlenerek veya bir iş ortağına sözler vererek güçlerini birleştirmek artık oldukça başarılı olmalı.

Şunu söyleyeceğim: Bu ay, yani Mart, Akrep için tamamen romantik aşkla ilgili olacak ve daha sonra, iki ay sonra, Mayıs ayında, bunun neşeli bir taahhütte bulunmak için ideal bir ay olduğunu göreceksiniz.

İş açısından Mart, yaratıcılığın gelişmesi ve bir iş ortağı veya aracıyla elde edilen karlarla ilgili olacak; bir aracının veya sizin adınıza konuşacak birinin olmasının faydasını göreceksiniz. Sizi düşündürecek bazı iş ortağı örnekleri, samimi bir iş ortağının yanı sıra, muhasebeciniz, muhasebeciniz, avukatınız, acenteniz, yazar ortağınız, reklamcınız ve hatta bir düğün planlamacınız olabilir. Hayatınızda bu tür insanlardan biri varsa yeni bir profesyonele geçiş yapıyor olabilirsiniz. Bir iş ortağı sizinle gizli ve birebir çalışır. Bu kişiyi uzmanlığı, sektörle ilgili mevcut bilgisi ve belki de işinizde ilerlemenize yardımcı olacak bağlantıları nedeniyle ödüllendirirsiniz.

10 Mart yeni ayının 20 derece Balık burcundaki beşinci evinizdeki yeri, Güneş ve yeni ayın yanı sıra birçok gezegeni de barındırıyor. Öğretmen gezegeniniz Satürn de Balık burcundadır ve Şubat 2026'ya kadar kalacak. Satürn çok şey ister ancak eğer Satürn'le çalışırsanız ve onun zorluklarını karşılarsanız muazzam uzun vadeli güvenlik sağlar.

Eğer flört ediyorsanız ve birbiriniz hakkında ciddiyseniz, bu bir dönüm noktası olabilir, çünkü nişanlanabilir veya evlenebilirsiniz.

Satürn'ün otuz yıldır ilk kez beşinci evinizde olması, geçen yıl boyunca ve 2026'nın başına kadar ileriye baktığımızda, aşkın sizin için ciddi olduğu, hiç de anlamsız veya sıradan olmadığı anlamına gelir. Bekarsanız hayalinizdeki kişiyle tanışmak, evlenmek ve onunla bir hayat kurmaya başlamak isteyeceksiniz. Çıktığınız her yeni kişiye hayat hikayenizi tekrar tekrar anlatmak istemezsiniz; ciddi bir ilişkiye hazırsınız. Bu yeni olgunluk çekici olacak. (Olgunlaşma ve istikrarlı bir evlilik özlemi, farklı kişilerde farklı yaşlarda gerçekleşir.)

Eğer ciddi bir şekilde çıkıyorsanız, şu anda ilişkiyi sevgiliniz yönetiyor ve tüm göstergeler partnerinizin size bağlanmaya hazır olduğunu gösteriyor. Partneriniz evlenmeye hazır olup olmadığınızdan emin olmayabilir, bu yüzden isterseniz bu ay ince bir ipucu verebilirsiniz. Bunu yalnızca makul bir süredir flört ediyorsanız söylüyorum. İlişkide çok erken evlenmek istediğine dair ipuçları vermek yalnızca partneri uzaklaştırır. Zamanlama her şeydir, ancak Mart, Nisan ve Mayıs aylarında kesinlikle güzel yönleriniz var.

Zaten evliyseniz, muhtemelen daha fazla eğlenceye ihtiyacınız var. Partnerinizin durumu iyi (Jüpiter'in konumuna bakılırsa) ve siz onun refahından yararlanıyorsunuz veya yakında yararlanacaksınız. Bir anı oluşturma fikrini düşünün; sadece uzun bir hafta sonu için de olsa, birlikte tatile çıkmak için ideal bir ay olacaktır.

Beşinci evdeki Satürn'ün bir başka olası etkisi de hamileliğin beklediğinizden biraz daha uzun sürmesidir ve söylendiği gibi bu eğilim Şubat 2026'ya kadar devam edecek. Erken denemeye başlayın. Satürn bebek sahibi olmanızı engellemeyecek ancak bir doğurganlık uzmanının yardımına ihtiyacınız olabileceğini gösteriyor.

Eğer bir bebeğiniz varsa ve bu kadar küçük bir yaratığın üzerinde ne kadar çok iş yapılması gerektiğine şaşırıyorsanız, emin olun, her şey daha da kolaylaşacaktır. Bu Satürn'ün etkisidir ve Şubat 2026'ya kadar tamamen yeni bir yerde olacaksınız. O zamana kadar çocuğunuza veya çocuklarınıza bakmak işten çok daha eğlenceli olacak, bu yüzden orada kalın ve şimdilik yardımı kabul edin.

Satürn'ün yanı sıra, beşinci evinizde, 10 Mart yeniayı ile aynı yerde (Balık burcunda) Neptün de var. Neptün, koşulsuz sevginin gezegenidir ve oldukça idealist bir gezegendir. Romantik partnerinizde ve sahip olabileceğiniz çocuklarda en iyiyi görürsünüz. Bu çok hoş bir kalite.

Ancak Neptün bazen insanı biraz fazla idealist yapabilir. Aşkta Neptün sizi ilk başta nefessizce kör edebilir. Sevgilinizi iyi tanımıyorsanız, çıktığınız kişide pek çok güzel özellik olduğunu hayal edebilirsiniz, ancak partneriniz övgülerinizi hak etmiyor olabilir. Bunu dikkatinize sunuyorum çünkü bu yeni ay Neptün'den güçlü bir varlığa sahip. İlişkinin tadını çıkarın, ancak Las Vegas'taki Elvis şapeline kaçmayın - henüz değil.

Hepimiz mutlu bir şekilde aşık olduğumuzda boşlukları doldurmayı severiz, ancak Neptün yeni ayda (ve daha sonra, yakında raporumda göreceğiniz gibi dolunayda) çok belirgin olduğundan, yavaşlamanız ve sakin olmanız gerekir. dikkatli. Uzun süredir çıkıyorsanız partnerinizi iyi tanıyorsunuz demektir. Aksi halde ailenizden ve yakın arkadaşlarınızdan fikir alın. İş hayatında, iş ortağınızın bu övgüleri hak ettiğinden emin olmak için geçmiş araştırmaları yapmanız gerekecektir.

Zamanınız var, acele etmenize gerek yok. Şans gezegeni Jüpiter ile sürpriz gezegeni Uranüs her geçen gün birbirine yaklaşıyor ve bu, 2024 yılının muhteşem ve ender görülen bir özelliği. Zodyakın bu iki devi, Mart ayının sonuna doğru dörtte birlik bir yakınlığa gelecek. Boğa burcunda birbirlerinden çok küçük dereceler. Gelecek ay 20 Nisan'da, iş/aşk ortaklıklarıyla ilgili yedinci evinizde tarihi bir kavuşum yapacaklar.

20 Nisan 2024'ten sonra Jüpiter ve Uranüs 2037 yılına kadar bir daha bu şekilde buluşmayacaklar ancak o zamana kadar haritanızın farklı bir noktasında ve farklı bir burç olan Yengeç'te buluşacaklar. Bu yıl 20 Nisan veya bu tarihi çevreleyen günler bir dönüm noktası olabilir. Umudun, mutluluğun ve iyimserliğin bir yönüdür ve hepimizin moralini yükseltecektir.

Ancak önümüzdeki ayla ilgili bir sorun var; Merkür 1 Nisan'dan 25 Nisan'a kadar neredeyse tüm ay boyunca geri harekette olacak. Evlilik bir sözleşme olduğundan, evlendiğinizde sözleşmelerin gezegeni Merkür'ün her zaman iyi ve güçlü bir durumda olmasına ihtiyacınız olacak. . Nisan ayında Merkür zayıf ve zayıflayacak. Bir sözleşme imzalamaya hazırsanız bunu Mart ayında yapın; ilk hafta muhteşem yönleri beraberinde getirir.

Mart başı aynı zamanda bir araba, bilgisayar, akıllı telefon, yeni TV, pahalı kulaklık veya listenizde bulunabilecek herhangi bir elektronik eşyayı satın alma zamanı olabilir. Ayrıca Nisan ayında mobilya, yatak veya değerli taşlar gibi pahalı bir eşya satın almak için beklemeyin. Nisan ayında bu tür ürünleri satın almaktan kaçınırsanız üründen çok daha fazla keyif alacaksınız. Mart ve Mayıs aylarında muhakeme gücünüz iyi çalışacak ve tüm silindirler devreye girecek.

Mayıs yılın en mutlu, en kutsal ayı olacak. Bu yılın En Şanslı Günleri olan 17-18 Mayıs'ı ve daha pek çok mücevher benzeri, ışıltılı yönü barındırıyor. Sanki evren avucunun içinden bir çuval elmas döküp gece gökyüzüne saçmış gibi; o kadar çok harika gün var ki! Hepsini Astrology Zone'da sattığım takvimimde görebilirsiniz; onları listeliyorum ve size neden özel olduklarını, meydana geldikleri gün anlatıyorum. (Daha fazla bilgi görmek için ana sayfama bakın veya buraya tıklayın. Bu, telefonunuz yerine dizüstü veya masaüstü bilgisayarınızda en iyi şekilde yapılır.)

Şimdi ay açılırken ev ve ailenizle ilgili dördüncü evinizde yer alan Akrep burcunun yönetici gezegenlerinden Mars'ın faaliyetlerine bakalım. Mars, geçen ay olan 13 Şubat'tan bu yana Kova burcunda ilerliyor; bu sırada evinizin görünümünü ve hissini iyileştirmeye, taşınmaya, yenilemeye, onarım yapmaya, bakım yapmaya, boyacılardan gelmelerini istemeye veya dekoru yenilemeye odaklanmış olabilirsiniz. .

Sahip olduğunuz veya kiraladığınız evinizin veya diğer mülkünüzün şu anki haliyle iyi olduğunu düşünüyorsanız, bunun yerine ebeveyniniz veya çocuklarınızdan biri gibi bir aile üyesine yardım etmeye odaklanmış olabilirsiniz. Mars, 22 Mart'a kadar haritanızın bu bölgesinde kalacak, dolayısıyla en fazla ilerlemeyi kaydedebileceğiniz zamanınız hala var.

Başka bir fikir: Mars gürültü ve aktivite getiriyor, bu nedenle arkadaşlarınızı ve ailenizi evde eğlendiriyor olabilirsiniz (veya başlamak isteyebilirsiniz) - bunu Mart ayının ilk üç haftasında yapmak iyi bir fikir.

Venüs Mars'la seyahat ediyor, bu iki gezegene kozmik aşıklar denildiği için şanslı bir tesadüf. Venüs, partneri Mars onunla birlikteyken daha güçlüdür ve Mars, Venüs yakındayken yabancılar arasında sevgiyi kıvılcımlandırma yeteneğini güçlendirir. Geçen ay özel bir gün olan 22 Şubat'ta bir araya gelen ikili, Mart ayının ilk yarısında da yakın kalacak. Mart ayında tasarım kararları vermenin tercih edilmesinin ve bir restoran veya kulüp yerine evde eğlencenin tercih edilmesinin bir başka nedeni de budur.

Evde olası bir zorluk var: 9 Mart'ta Mars ve Uranüs kavgalı. Bu, ev, aile veya eğlence için herhangi bir plan yapma günü DEĞİLDİR; sadece çok değişken olacaktır.

22 Mart'a ulaştığınızda, Mars mutlu yeriniz Balık burcuna geçecek, çünkü o zaman Mars aşk ve romantizmle ilgili beşinci evinize girecek. Yüksek enerji gezegeni Mars, 10 Mart yeni ayının açmaya başladığı fırsatları, yani aşk, romantizm, partiler, boş zaman, tatil, çocuk sahibi olma ve bakım konularında daha yüksek bir seviyeye taşıyacak. İşler hızla köpürmeye başlayacak.

Haritanızın bu alanında iki yıldır ilk kez Mars'tan bu düzeyde bir yardım alıyorsunuz. Eğer yaratıcıysanız, pandemi sürecinde yapmak isteyip de yarım bıraktığınız bir proje artık hayata geçebilir. Tüm bu konuların şimdi yeniden alevlendiğini göreceksiniz. Bu tarihleri ​​aklınızda bulundurun:

Mars, 22 Mart'tan 30 Nisan'a kadar Balık burcunda ve beşinci sektörünüzde ilerliyor.

Venüs, 11 Mart'tan 4 Nisan'a kadar Venüs'ün sizin için olabileceği en kutsal yer olan Balık burcunda ilerleyecek.

Cennetsel romantizme hazır olun sevgili Akrep. Önümüzdeki ay Merkür'ün geri gitmesiyle birlikte, geçmişinizden gelen romantik bir alev yeniden ortaya çıkabilir ve ikinizin ilişkiyi yeniden başlatıp başlatamayacağınızı görebilir.

Bu yoğun ayda, 25 Mart'ta Terazi burcunda, 5 derece, haritanızın en sessiz yerinde, on ikinci evde bir dolunay ay tutulması yaşayacaksınız.

Eğer “tutulma” kelimesini duyduğunuzda ürpermeye başlarsanız hiç endişelenmeyin. Kasım 2021'den 2022 ve 2023'e kadar katlanmak zorunda kaldığınız zorlu tutulmalar artık sona erdi. Yakın zamanda hayatınızı kökten değiştirecek Akrep burcundaki ve karşıt burcunuz Boğa burcundaki tutulmaları görmeyeceksiniz. Bu tutulmalarda, yanlış zamanda yanlış yerde, ne yapacağı belli olmayan bir gezegen vardı ve Uranüs sizin için pek çok beklenmedik değişimi tetiklemişti. Artık yok; bu, geçmişinize doğru gidiyor.

25 Mart'taki bu tutulma, geri çekilip kendinize dinlenme ve yansıma zamanı verme isteği uyandırabilir. Akrep özel bir burçtur ve onlar hakkında düşünmek ve anlam bulmak için geçmiş olayları gözden geçirmeyi seversiniz.

Eğer biri sizden bir sır sakladıysa bunu bu dolunay tutulmasında öğreneceksiniz. Neptün dolunay ile karşıt açıda olacak (burç dışı bir karşıtlıkta olacak, ancak yine de matematiksel olarak anlamlı) ve Neptün Güneş ile geniş bir kavuşumda olacak. Bu yön genellikle gerçeği açığa çıkarır.

Nasıl tepki vereceğinizi söylemek zordur; bu iyi bir sır olabilir veya sizi şok eden bir sır olabilir ve bu durumda, bunun üzerinde meditasyon yapmak ve o kişinin bunu sizden saklamasının nedenini öğrenmek için zamana ihtiyacınız olacaktır. Bunun kesinlikle olacağını söylemiyorum - kesinlikle değil - ancak bunun bazı Akrepler için ortaya çıkma ihtimali olduğundan, olay karşısında kendinizi gafil avlanmış hissetmenizi istemiyorum. Ofiste doruğa ulaşan bir çalışma projesiyle ilgisi olabilir.

Terazi burcundaki bu dolunay ay tutulmasının en güzel yanı Kova burcundaki Plüton'un bu dolunayı destekleyecek ideal açı ve derecede olması. Bu bana ailenizin sizi %100 destekleyeceğini ve ihtiyacınız olan bir şey olursa size yardım etmeye hazır olacağını söylüyor. Jüpiter ve Uranüs de size büyük bir buket ışıltılı yön gönderecek, böylece partneriniz de sizi mümkün olan her şekilde destekleyecektir.

Neptün, söylendiği gibi, dolunay ile burç dışı bir karşıt konumda Güneş'e bu kadar yakın olması nedeniyle sis döndürecek, ancak Neptün'ün sayıca üstün olduğu kesin. Ayrıca Satürn'ün Neptün'le aynı evde olması sayesinde gözleriniz açık, pratik ve gerçekçi kalacaksınız. Akıllı para, tüm doğru seçimleri yapacağınıza dair bahis oynamaktır sevgili Akrep.

ÖZET

Çok çalışkansınız ve kendinizi başarılı olmaya zorluyorsunuz, ancak Mart ayı romantizm için yaratılmıştır. 2022'den beri hayatınızın bu alanında bu kadar gezegensel desteğe sahip olmamıştınız. Bekarsanız ve samimi, destekleyici ve uzun vadeli bir ilişkiye hazırsanız 10 Mart yeniayı arkadaşınız olacak.

Hediyeler ve şans veren Jüpiter, yedinci evlilik evinizdeki konumundan bu yeni aya sadık bir şekilde müttefik olacak. Eğer flört ediyorsanız ve birbiriniz hakkında ciddiyseniz, bu bir dönüm noktası olabilir, çünkü nişanlanabilir veya evlenebilirsiniz. Eğer bekarsanız ve flört etmiyorsanız, muhtemelen evlilik malzemesi diyebileceğiniz türden partnerlerle tanışacaksınız. Mümkün olduğu kadar dışarıda olun, dolaşın.

Haritanın aynı bölgesinin çocuklara mutluluk getirdiği biliniyor. Bir bebek sahibi olmayı umuyorsanız, bu ay, aile kurma veya başka bir çocuk ekleme konusunda ciddileşmeniz gereken bir ay olacaktır; dedikleri gibi, güç yanınızdadır. Çocuklarınız varsa, onlara bir sürpriz planlayın; anı oluşturacak bir gezi gibi özel bir şey.

Bu yeni ay aynı zamanda yaratıcılığınızdan keyif almanıza yardımcı olacak ve yeteneğinizin gelişmesini daha da teşvik edecektir. Kendinizi zanaatınıza verirseniz, çıktınızın kalitesi sizi şaşırtabilir. 10 Mart'ta yeni ay ortaya çıktıktan sonra projenize başlayın; başkalarına göstermekten gurur duyacağınız bir şeye sahip olacaksınız.

Yeni aya ek olarak, 11 Mart'tan 4 Nisan'a kadar sizin için mükemmel olan burç olan Balık burcuna geçmek üzere olan büyüleyici bir Venüs var. 24 Mart Pazar çok özel olabilir çünkü Venüs Jüpiter'e bir mektup gönderecek. aşk sektörünüz evlilik sektörüne. Evlenmeye hazır değilseniz, partnerinize birlikte bir ev için para biriktirmek, bebek sahibi olmak veya uzun süredir arzuladığınız bir tatile çıkmak gibi ikinizin de ilişkiyi kurmanıza yardımcı olacak bir taahhüt veya söz verebilirsiniz.

25 Mart'ta Terazi burcundaki dolunay tutulmasına ulaşana kadar havada olacak romantik titreşimlerin tadını çıkarın. Tutulmanın ortaya çıkmasından sonra dinlenme ve mahremiyet isteyeceğiniz bir zamana gireceksiniz. Sizin de göreceğiniz gibi, on ikinci evdeki dolunay tutulması bir sırrın hızla yüzeye çıkmasına neden olabilir. Bu birisinin sizden sakladığı bir sır olabilir veya sizin başkalarından sakladığınız bir sır olabilir.

Sırlar her şekil ve boyutta olabilir - bazıları zevk verir, bazıları değildir - ancak bir sırrın içeriğini öğrenmek, sır asla duymamayı umduğunuz bir sır olsa bile kendinizi korumanıza yardımcı olabilir. Öte yandan, eğer sakladığınız bir sırrınız varsa dikkatli olun, çünkü bu dolunay sırrınızı açığa çıkarabilir. Tüm ay boyunca o kadar çok güzel yönünüz var ki, küçük tüylerinizi karıştıracak hiçbir şey hayal edemiyorum.

Ayrıca Mart ayında, özellikle ayın başlarında, ev merkezli birçok aktiviteye devam ediyor gibisiniz. Cetveliniz Mars'ın 22 Mart'a kadar ev sektörünüzde olmasıyla, evle ilgili hedeflere ulaşırken oldukça üretken olabilirsiniz. Satın almak için yeni bir ev veya apartman dairesi bulmayı, boyacıları çağırmayı, onarımlar yapmayı veya evinizin yeniden tasarlanmasını planlamayı isteyebilirsiniz; en iyi hissettiren olanı seçersiniz. Evinizin küçük olduğunu ve daha fazla alana ihtiyacınız olduğunu hissediyorum. Mars'ın sevgilisi Venüs de 11 Mart'a kadar (yeni aydan sonraki gün) ev sektörünüzdeyken, ne yapmayı seçerseniz seçin elde ettiğiniz güzel sonuçlara muhtemelen hayran kalacaksınız.

Venüs 11 Mart'ta ev sektörünüzü terk ettiğinde ve Mars 22 Mart'tan ayrıldığında, ikisi de gerçek aşkın beşinci evinize girecek, ancak her ikisi de duygusal yaşamınızı daha zengin ve daha romantik hale getirmek için 10 Mart yeni ayıyla birlikte çalışacak. (Evinizin) yuvasını tüylendirin sevgili Akrep ve sonra sevgiyi içeri davet edin.

Susan Miller Mart 2024 Yay Burcu Aylık Burç Yorumu

Son zamanlarda çoğunlukla iş için, ama aynı zamanda bazı kişisel nedenlerden dolayı da görülecek insanlar ve gidilecek yerler var. Mars geçen ay 13 Şubat'ta Kova burcuna geçti ve o zamandan beri normalden biraz daha fazla seyahat ediyor olabilirsiniz, ancak yalnızca kısa mesafeler kat ediyorsunuz. Yabancı ülkelere veya en azından kendi ülkenizdeki uzak bir şehre uzun mesafeler kat etmeyi tercih ettiğinizi biliyorum, ancak şimdilik bu sizin görüşünüz değil.

Ay ilerledikçe olayların dikkatinizi eve çekmeye devam edeceğini göreceksiniz. Mart ayında hareket halinde olan göç eden gezegenler, dördüncü eviniz ve ailenize odaklanmanızı sağlamak için acele edecek. Bunun kanıtlarını 10 Mart'ta yeni ayın gelmesinden hemen sonra görmeye başlayacaksınız ve bu vurgu haftalarca, aylarca sürebilir.

10 Mart'taki yeni ay Balık burcunda, 20 derece ve ayrıca Güneş, Neptün ve Satürn Balık burcunda olacak. Satürn'ün varlığı, bir ev veya apartman dairesi satın almak gibi evle ilgili bir hedefe ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya istekli olduğunuzu gösteriyor gibi görünüyor. Bunun gerçekleşmesi için dışarıda yemek yemek, pahalı bir çanta satın almak veya tatile çıkmak gibi zevklerden fedakarlık edebilirsiniz.

Yeni bir eve taşınarak, bir tatil evi satın alarak veya kiralayarak ya da mevcut alanınızı yenileyerek kendi yaşam alanlarınızda radikal bir değişiklik yapmayı umabilirsiniz. Veya evinizi dekore etmeye, küçük onarımlar yapmaya, bakım yapmaya veya sadece birkaç şık dokunuş eklemeye karar verebilirsiniz. Her durumda, Mart ayında çok şey başarabilirsiniz.

Sevgilinizin Sevgililer Günü'nde size verdiği kutudaki çikolataların çoğunu yiyen veya geçen hafta seyahat ederken iki kaburga kuzu pirzolanızı mideye indiren bir oda arkadaşınız gibi, evinizle ilgili insanlara odaklanmak istiyorsanız, muhtemelen muhtemelen bu kişinin gitmesi gerektiği sonucuna vardık. Eğer öyleyse, 10 Mart'ta yeni ay ortaya çıktıktan sonra duygularınızı dile getirin.

Bir komşunuzla bir sorunu tartışıyorsanız, bu, görüşmeleri başlatmak ve sonunda sorunu çözmek için iyi bir zaman olabilir. Alternatif olarak, birlikte çalıştığınız mimarın, iç mimarın veya yüklenicinin planlarını beğenmiyorsanız, hayal ettiğiniz orijinal planla daha uyumlu değişiklikler üzerinde pazarlık yapmanız gerekebilir. Bu sefer başarıyla bir tartışma başlatabilirsiniz.

Dördüncü ev aynı zamanda ebeveynlerinizi de yönetir, dolayısıyla anneniz veya babanız için biraz bunaltıcı olan bir göreve yardımcı oluyor olabilirsiniz. Kız kardeşiniz, erkek kardeşiniz veya kuzeniniz bir bebeğin gelişini duyurduğunda mutlu bir an gelebilir ve tüm aile bu küçük yeni hayatı kutlamak için bir araya gelebilir. Pek çok olası örnek var.

Jüpiter ve Satürn sayesinde, bir daha bu kadar hoş bir biçimde ortaya çıkmayabilecek finansal güvenlik ve istikrar şansını görebilirsiniz; o halde bunu değerlendirin.

Kızınızın küçük bir çocuğu varsa ve işe geri dönebilmesi için anaokulu masrafları konusunda yardıma ihtiyacı varsa, onun çocuğunun okul masraflarına yardım etmeyi seçebilirsiniz. Annenizin yatılı bir yardımcıya ihtiyacı varsa veya onu bir yardımlı yaşam tesisine taşımanız gerekiyorsa ancak bunu kendi başınıza yapmaya gücünüz yetmiyorsa, muhtemelen hükümet programları aracılığıyla ona yardım etmenin yollarını bulacaksınız çünkü çünkü onu seviyorsun.

Ev ve ailenizle kaydedeceğiniz ilerlemeye bakış açınızı beğeniyorum. Yöneticiniz ve şans gezegeniniz Jüpiter ve sürpriz gezegeni Uranüs, 10 Mart'taki yeni aya altın titreşimler gönderecek; bu büyük bir avantaj.

Kariyerinizde, ister serbest meslek sahibi olun ister başkaları için çalışıyor olun, işler Mayıs ayına kadar ve muhtemelen sonrasında da güçlü ve tutarlı olacaktır. Pek çok projeniz olacak, bu nedenle evde yapmak isteyebileceğiniz iyileştirmeleri (veya bir aile üyesine vermek isteyebileceğiniz parayı) karşılamak için para akmaya devam edecek gibi görünüyor.

Diğer Yay burçları için, bizi olgunlaştıran ve bize hayat dersleri veren gezegen Satürn'ün gelişi, geçtiğimiz yıl evde veya ailede bir miktar aşırı değişiklikler getirdi (Satürn haritanızın bu bölümüne ilk kez 29 Mart 2023'te girdi). yıl ve yaklaşık üç yıllık bir süre olan Şubat 2026'ya kadar kalacak). Batmaz, iyimser bir ruhsunuz, ancak Satürn'ün ev sektörünüze girişi, gayrimenkul konularında sizi temkinli, pratik ve gerçekçi olmaya da zorladı.

Tasarruflarınızdan veya ailenizden nakit paraya erişmenizi gerektirebilecek değişken yaşam olaylarını denklemin içine dahil ederek, yalnızca gücünüzün yettiği kadarını satın alabileceğinizi fark edersiniz. Bu, önümüzdeki öngörülebilir süre içinde haritanızda gösterilmiyor, ancak çoğu insanın 15 veya 30 yıllık ipoteği var, bu nedenle evle ilgili meseleleri çözerken, eve daha yakın kalmanız ve yerlere çok fazla seyahat etmemeniz gerektiğini düşünün. hiç olmadın. Bir yuva yumurtasına sahip olmak daha acil bir öncelik haline gelebilir.

Bunu söylüyorum çünkü Satürn, Yay burcunun ikinci gelir ve zenginlik evinin yöneticisidir ve artık ev sektörünüze yerleştiğine göre, evinize veya diğer gayrimenkullerinize yaptığınız yatırım, siz ilerledikçe yeni güvenlik kaynağınız haline gelir.

Bu, başka bir hoş kozmik tesadüfle vurgulanacak. Haziran 2023'te Satürn ve Jüpiter tam bir dost altmışlık açı yaptı ve çok yavaş hareket ettikleri için hala matematiksel olarak önemli bir açıdalar. 2024'ün başlarında (şimdi de dahil), bu iki gezegen birbirine dört derecelik altmışlık mesafede bulunuyor.

Altmışlık, gezegenler altmış derece aralıklı burçlarda aynı derecede olduğunda meydana gelir; bu, almayı veya ayrılmayı seçebileceğiniz fırsatı getiren olağanüstü derecede dostane bir özelliktir. Astrolojide bir kader yoktur, ancak bu yön o kadar iyidir ki, şimdiki ve uzak gelecekteki yaşamınız için sağlam bir temel oluşturmanıza yardımcı olabilir. Bunun, bir daha bu kadar hoş bir biçimde ortaya çıkmayabilecek bir finansal güvenlik ve istikrar şansı olduğunu görebilirsiniz; o halde bunu değerlendirin.

Şimdi evinizin şıklığına gelecek olursak, Venüs 10 Mart yeniayından sonraki gün, yani 11 Mart'ta Balık burcuna geçecek. Venüs 11 Mart'tan 4 Nisan'a kadar burada kalacak, dolayısıyla bu süre zarfında tasarım seçimleriniz de olacak. güzel olma ihtimali yüksek. Venüs ayrıca bunu eğlenmek, arkadaşlarınızı ve ailenizi bir araya getirmek ve her yaştan insanı ve çocuğu evinize davet etmek için mükemmel bir zaman haline getirecek.

Mars, 22 Mart'tan 30 Nisan'a kadar ev ve aile sektörünüze de doğru ilerliyor. Aksiyon gezegeni olan Mars, size ev ve aileyle ilgili planları hayata geçirmek için enerji ve motivasyon verecek. Mars'ın Güneş'in etrafında dönmesi iki yıl sürüyor, bu nedenle kendi bölgenizde Mars'ın iddialı, yüksek enerjili yardımını almayalı o kadar uzun zaman oldu ki. Kurutmalı çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, bilgisayar, araba, ev güvenlik sistemi, akıllı telefon veya evdeki sabit hat sistemi (herhangi bir elektronik eşya) gibi herhangi bir elektronik eşya satın almanız gerekiyorsa bunu Mart ayı başlarında yapın.

Merkür 1 Nisan'dan 25 Nisan'a kadar geri harekette olacağı için gelecek ay Mars, kardeşi Merkür'ün maskaralıkları tarafından engellenecek. Bu, Mars'ın sizin ev sektörünüzde olacağı zamanın büyük bir kısmını kesecek. Merkür geri giderken pahalı veya elektronik eşyalar (mobilya dahil) satın almak asla akıllıca değildir. Bu süre zarfında bir evi kapatmak veya kira kontratı imzalamak da iyi değildir (bunu yaparsanız sorunlarla karşılaşacaksınız veya orada çok uzun süre kalamayabilirsiniz).

Kuşkusuz Merkür gerilemesi sırasında da güzel şeyler oluyor. Örneğin, bir ev için teklif verdiyseniz ancak başka bir aileye kaptırdıysanız, satıcı tarafından ev için tekrar teklif vermeye davet edilebilirsiniz. İhaleyi kazanan kişi, (diğer birçok olasılığın yanı sıra) bankası tarafından ipotek için onaylanmamış olabilir. Başka bir örnekte, artık hayır kurumuna vermeniz gerekmeyen şeyleri toplamak için zaman harcayabilirsiniz. Merkür entelektüel bir gezegendir ve sizi geri dönüp alanınızı yeniden yapılandırmaya teşvik edecek, belki de size eşyaları vermeniz için ilham verecektir.

Şimdi 25 Mart'ta Terazi burcunda, 5 derece, dostlukla ilgili onbirinci evinize düşecek olan dolunay ay tutulmasından bahsedelim. Tutulmalar her zaman değişim anlamına gelir, dolayısıyla bir arkadaşınızla olan ilişkiniz değişebilir. Mesela evlenebilir ve taşınabilir.

Çoğu zaman bir tutulma, günlük ortamınızdan birini "gözaltına alır". Dolunaylar çoğu zaman 25 Mart Pazartesi gününe kadar gidebileceğiniz büyük bir sosyal etkinliği de beraberinde getirir (bu etkinlik muhtemelen 23-24 Mart hafta sonu veya 25 Mart haftasında gerçekleşecektir).

25 Mart'taki tutulmanın en önemli yönü dostluk evinizde Plüton'un bu dolunaya göndereceği ışıltılı ışın olacak. Plüton üçüncü evinizde olduğundan bir arkadaşınızı görmek veya bir e-posta veya telefon görüşmesi yapmak için kısa bir mesafeye seyahat edebilirsiniz. Bu çok olumlu ve Plüton çok güçlü olduğundan, bu tutulmayı renklendirecek önemli bir özellik; bu yüzden bu tutulmanın genel olaylarını beğeneceğinizi düşünüyorum.

25 Mart tutulmasında işlerin yolunda gitmesinin başka bir yolu daha var. Tutulmanın haritanıza düştüğü on birinci ev, sosyal grupları ve dernekleri yönetir. Ne zaman insanlar tek bir neden veya amaç için bir araya gelse, bu onbirinci evin bir aktivitesidir. Uzun zamandır liderlik pozisyonu almayı umduğunuz bir kulübe veya organizasyona üyeyseniz, bu hayalin şimdi tutulma zamanında gerçekleştiğini görebilirsiniz.

ÖZET

Ayın en şanslı gününüz, Boğa burcundaki Jüpiter'in Balık burcundaki Güneş ile muhteşem bir şekilde çalışacağı 1 Mart'ta anında ortaya çıkacak. Her burç, o burca iyi bakmakla görevli bir yönetici gezegenle doğar ve yöneticiniz Jüpiter'dir. Bu, 1 Mart'ın herkese fayda sağlayacak şanslı bir gün olacağı anlamına geliyor, ancak sizin için iki kat daha şanslı çünkü Jüpiter sizi kollayacak ve size yardım edecek. Bu günü, zor bir konuda başarılı bir sonuç elde etmek veya başkalarına karşı üstünlük sağlayacak bir eyleme ulaşmak için kullanın. Elbette Jüpiter'in desteğini alacaksınız.

Bu ay, ev veya aile kararlarıyla ilgili olanlar veya iş görevleri veya evde veya işte size rapor veren kişileri işe almakla ilgili hedefler de dahil olmak üzere çeşitli hedefler için tercih ediliyorsunuz. Bu alanlardan herhangi birine odaklanırsanız başarılı olursunuz. Bu ay yeni bir eve veya daireye taşınıyorsanız, yeni alanınızı seveceksiniz ve orada uzun süre kalmak isteyeceksiniz gibi görünüyor.

Evinize olan konsantrasyonunuz devam edecek ve 10 Mart'taki yeni ayda ve onu takip eden haftalarda büyük ölçüde artacak. Evinizle ilgili ne planlıyor olursanız olun, doğru uzmanları bulmanız gerekecek ve yeni ay ortaya çıktıktan sonra bir dizi seçenek ortaya çıkmaya başlayacak. Taşınmayı, onarım yapmayı veya bir müteahhitle çalışmayı düşünüyor gibisiniz. Veya belki de mekanınızı yeni ve şık bir tasarımla yenilemek istiyorsunuz.

Neptün Balık burcundaki yeni aya yakın olacak ve bu, önümüzdeki haftalarda evinizle bağlantılı su sorunları konusunda endişe duymanıza neden olabilir. Tesisatınızı onarmak veya suyunuzun saflığını iyileştirmek için bir uzmana ihtiyacınız olabilir. Veya çatıda veya garaj yolunda kar birikmesinden endişe duyabilirsiniz. Ayrıca bodrumunuzda küçük bir sele neden olan küf oluşumunu kontrol etmek veya suyu temizlemekle de ilgilenebilirsiniz. Bu ay herhangi bir su hasarı veya endişesi bulamadığınız için rahatlayabilirsiniz, ancak yine de evinizi su hasarına karşı güçlendirmenin yollarını bulun.

Evinizdeki suyla ilgili olası sorunları karşılamak için sigorta satın almanız akıllıca olacaktır çünkü suyu yöneten Neptün, birkaç yıl daha evinizde kalacak. İyi şans gezegeni ve yöneticiniz Jüpiter, Satürn'le nadir bir açıdan çalışacak ve evinize yaptığınız yatırımın (ne yaparsanız yapın) mutlulukla ve evinizin değerinin takdir edilmesiyle karşılığını vermesini sağlayacak.

Aileniz (ebeveynlerinize veya ebeveyn olarak düşündüğünüz kişilere özellikle vurgu yaparak) aynı zamanda 10 Mart'taki yeni ayın vurguladığı dördüncü ev sektörünüzün bir parçasını oluşturur. Dikkatinizi fiziksel evinize odaklamak yerine, bunun yerine Bu yeni ayın enerjisini, bu ay bir konuda zorluk yaşayan bir ebeveyne veya başka bir aile üyesine yardım etmeye yönlendirin. Onlara dahi olarak selamlanacak bir fikir veya çözüm sunabilirsiniz. Bu fikri neden daha önce hiç düşünmediğinizi merak edebilirsiniz.

Evinize odaklanırken rahat bir ev ofisi kurmayı düşünün. Satürn ev sektörünüzde size istikrarın temelini sağlıyor ve aynı zamanda atama sektörünüzde şanslı Jüpiter ile temas kuruyor. Evde çalışırken para size cömertçe akacak ve aynı zamanda alanınızın değerini ve konforunu takdir edeceksiniz.

Evinizin dekoruyla gurur duyuyorsanız veya başarılı bir ev aşçısıysanız, önemli bir müşterinizi akşam yemeğine davet etmek isteyebilirsiniz (eğer yemek pişirmiyorsanız, yemeği her zaman hazırlayabilirsiniz). Bu fikir mümkün görünüyorsa, müşterinize yapacağınız davet zaman içinde gelirinizi artırmaya yardımcı olabilir. Müşterinize daha yakın olurken aynı zamanda onun ihtiyaçlarını daha iyi anlayacaksınız.

Evinizde bulunan ancak artık ihtiyacınız olmayan mobilyaları veya diğer eşyaları bir açık artırma web sitesinde satmaya karar verirseniz, bu başka bir gelir kaynağı olacaktır. Para ile zenginlik yaratma yeteneğinizin güçlü bir şekilde bağlantılı olduğunu unutmayın; bu nedenle, önerdiğim yollardan herhangi biriyle (ve aklınıza gelebilecek diğer yöntemlerle) evinizden büyük miktarlarda para akacaktır.

Tüm zamanınız evinizi ve ailenizi düşünerek harcanmayacaktır. Venüs ve Mars geçen ay hızlı seyahat sektörünüzde Kova burcunda (sizinkine son derece uyumlu bir burç) kavuştu. Bu her zaman neşeli bir andır; Venüs ve Mars kozmik aşıklardır ve siz yolda olmayı seversiniz. Bu iki muhabbet kuşu, Mart ayı başlarında size neşeli, romantik bir hafta sonu kaçma şansı sunacak kadar yakın olacak.

Bu iki sevgi dolu gezegen ayrıldığında, seyahat etmek için bir şansınız daha olacak. 23-24 Mart hafta sonu katılmayı sabırsızlıkla beklediğiniz bir sosyal etkinliğiniz olabilir. Aslında bu, seyahat için öne çıkan bir zaman olabilir.

25 Mart'taki dolunay, yukarıda bahsettiğimiz hafta sonu veya bu dolunayı takip eden beş günün birinde veya birkaçında sosyal yaşamınızı da canlandıracak. Muhtemelen kısa bir mesafeye seyahat etmenizi gerektirebilecek özel bir sosyal etkinliğe davet edileceksiniz.

Ayın bu zamanlarında Venüs Satürn'ün yörüngesine girmiş olacak, bu yüzden ciddi bir ruh halinde görünüyorsunuz. Katılacağınız etkinlik, dostluğunuz açısından uzun vadeli etkileri açısından sizin için özel ve anlamlı olabilir. Örneğin, yakın arkadaşınızın evlenip taşınması ve onu günlük ortamınızdan "gölgede bırakması" acı tatlı olabilir.

Bir kulübe, hayır kurumuna veya insani yardım kuruluşuna üyeyseniz 25 Mart tutulması farklı bir mesaj verebilir. Bir başkanlık veya başkanlık üstlenmek istiyorsanız, tutulma zamanına yakın bir zamanda başkanlığa seçilebilir veya atanabilirsiniz. Eve döndükten sonra tanıştığınız ilginç yeni insanlarla tanışın.

Alternatif olarak, 25 Mart'ta Terazi burcundaki ay tutulması yakınındaki sosyal etkinlik işle ilgili olabilir ve sizi sektörünüzdeki yeni ve ortaya çıkan gelişmeler hakkında bilginizi ilerletmek için bir kongre veya seminere giderken bulabilir. Dolunay ay tutulmasını bu şekilde yaşıyorsanız, finans gezegeni Jüpiter ve sürpriz gezegen Uranüs yardıma hazır olacak ve çabalarınızın sonucunda iyi para kazandığınızı görecek.

Susan Miller Mart 2024 Oğlak Burcu Aylık Burç Yorumu

Kişisel yaşamınızda olduğu kadar iş hayatınızda da daima ilerlemenin yollarını arayacaksınız. Bu ay başkalarıyla iletişim kurma şeklinize, becerilerinizi geliştirmeye ve müzakere yöntemlerinizi güçlendirmenin yollarını bulmaya odaklanabilirsiniz. Üçüncü evinizde yığılan gezegenler zamanlamanızın doğru olduğunu gösteriyor, bu yüzden bu çabaya elinizden gelen her şeyi verin. Özellikle müzakere konusunda bir ders alabilir veya uzmanların kitaplarından stok alabilirsiniz.

Oğlak, liderlik odaklı bir öncü burçtur (Koç, Yengeç, Terazi ile birlikte) ve zodyakın hareket ettiricisi ve sarsıcısı olarak kabul edilirsiniz. Her burcun yönetici bir gezegeni vardır; sizinki Satürn'dür, dolayısıyla Satürn'ün seyahat ettiği yer ve burç sizin için her zaman oldukça önemli olacaktır. Satürn tarafından yönetilmek yapıyı sevmenizi sağlar ve sizin gibi güçlü öz disipline sahip insanlara hayranlık duyarsınız. En yüksek düzeyde üretkenlik sağlayabilmek için zamanınızı nasıl yöneteceğinizi biliyorsunuz. Aslında yaptığınız her şeyde ilerleme görmeniz gerekir.

Satürn, Mart 2023'te Balık burcuna geçti ve bu size etrafınızdaki dünyayı algılama ve gezinme şekliniz hakkında yeni bilgiler verdi. Balık burcunun bilgeliğinin bir kısmını üstleniyorsunuz. Balık sizden daha sezgiseldir, ancak artık önsezilerinizi dinlemenin değerini anlıyorsunuz. Sadece birkaç yıl önce bu düşünce sizi dehşete düşürürdü; tüm kararlarınızı somut gerçeklere dayandırmayı seviyorsunuz, ancak gerçeklerin hazırlanma biçimlerinin lekelenebileceğini görmeye başlıyorsunuz. Bir örnek olarak, anketi yapanın soruyu çerçeveleme biçimi ve sorulmayan sorular nedeniyle bir anket çarpıtılabilir.

Balık esnek, uyarlanabilir ve yaratıcıdır; her zaman kalıpların dışında düşünür ve artık bu tür düşünmenin de değerli olduğunu görüyorsunuz. Tam bir yıldır Satürn buradasınız, dolayısıyla bu geçici bir etki değil. Satürn Şubat 2026'ya kadar Balık burcunda kalacak. Aldığınız Balık burcu hediyeleri kişiliğinize derinlik ve çeşitlilik katacak ve bu burcun en büyük armağanlarından ikisini, ilham ve şefkati ekleyecektir.

Oğlakların çoğu sanatsaldır, özellikle müzik, illüstrasyon, yazı, komedi ve şiirde ve eğer bu yeteneklerden birine sahipseniz, Satürn'ün etkisi altında, çaba harcayarak sanatsal ifadelerinizin çiçek açtığını görebilirsiniz. Mart özel bir aydır çünkü yeni ay, aslında yazma, konuşma, kodlama, düzenleme, çeviri, müzakere ve araştırma becerilerini teşvik eden bir iletişim merkezi olan üçüncü evinizde gerçekleşecek. İçinizde bir kitap ya da senaryo varsa kolları sıvayıp başlamanın zamanı geldi. Bunu 10 Mart'taki yeni aydan hemen sonra yapın.

Hedefe ulaşan yeni bir reklam veya sosyal medya kampanyası veya gişe rekorları kıran sonuçlar üreten bir tanıtım projesi başlatabilirsiniz. Piyasaya oldukça popüler bir uygulama veya yeni çıkan bir dijital oyunu tanıtabilirsiniz. Yapay zekaya girişebilir ve onu, insanların daha fazlasını öğrenmek için akın etmesini sağlayacak şekilde kullanmanın yeni yollarını bulabilirsiniz.

Hediye ve şans veren Jüpiter ve sürpriz gezegeni Uranüs, Mart ayında hem en iyi davranışlarını sergileyecek hem de 10 Mart'ta Balık burcundaki yeni aya ışıltılı titreşimler gönderecekler. Bu hiç de küçümsenecek bir avantaj değil! Jüpiter ve Uranüs, yaratıcılık sektörünüzde Boğa burcunda (sizinki gibi bir dünya burcu) ve şu anda yaptığınız işe dahiyane fikirler ve büyük kazançlar getirebilir.

Jüpiter ve Uranüs, yaratıcılık sektörünüzde Boğa burcunda (sizinki gibi bir dünya burcu) ve şu anda yaptığınız işe dahiyane fikirler ve büyük kazançlar getirebilir.

10 Mart Balık burcundaki 20 derece yeniayı da imzalayacağınız bir sözleşmeyi beraberinde getirebilir. İletişim ve müzakere becerilerinizi geliştiriyorsunuz, bu nedenle mükemmel bir anlaşma yapma şansınız yüksek. Avukatınız size imzalamanız için onay verirse bunu çabuk yapın; ayın ne kadar erken döneminde imzalarsanız o kadar iyi, hatta 10 Mart'taki yeni aydan önce bile.

Ayın başında imza atın diyorum çünkü bu yeniayda sıkıntı yaşanacak. Neptün, Balık burcundaki yeni ay ve Güneş ile kavuşumda olacak ve fırsatın veya katılacağınız kişinin daha parlak ve belki de daha karlı görünmesi için hem gerçekliğin hem de size verilen tüm bilgilerin üzerine bir perde çekecektir. , muhtemelen daha. Durum tespiti yapmalı, fikri uzmanlarla incelemeli ve ayrıca uğraştığınız kişinin geçmişini araştırmalısınız. Sözleşmeyi aceleyle hazırlamanızı ve ayın başında imzalamanızı istememin ikinci bir nedeni var.

Merkür 1 Nisan'dan 25 Nisan'a kadar geri gidecek ve Merkür gerilemesinin kafa karıştırıcı ağına karışmak istemeyeceksiniz. 20 Mart gibi erken bir tarihte ikinci düşünceleri (her iki tarafta da) görmeye başlayacaksınız. Yaptığınız varsayımların daha sonra yanlış olduğu ortaya çıkabilir.

Merkür gerilemesi sırasında (ve kabaca en az bir hafta önce), bazı örneklerde olduğu gibi, TV veya mutfak aletleri dahil elektronik ürünler veya bir mobilya parçası, yatak, araba veya mücevher gibi pahalı herhangi bir şeyi satın almaktan kaçının. Ayrıca önemli olan, Nisan ayında sözleşmeler, kira sözleşmeleri imzalamayın veya bir evi kapatmayın (hiçbir evrak işi yok). Bir sonraki ay olan Mayıs, yılın en muhteşem ayı olacak, kesinlikle fırsatlarla parıldayan elmas benzeri günlerle dolu, bu nedenle Mart ayı başında imza atamazsanız, erteleyin (mümkünse) Mayıs ayına kadar evrakları imzalamak veya önemli ürünleri satın almak.

Fikir yaratıcı veya sanatsal ise, Neptün aslında çalışmanızı ilgi çekici bir sanatsal zarafet düzeyine getirmenize yardımcı olabilir, ancak aynı zamanda Merkür'le ilgili de yaklaşmakta olan zorluk var.

Kitap yazmak veya dijital oyun geliştirmek gibi bir projeye başlıyorsanız ve ortaklık kurduğunuz kişiyi tanıyorsanız sorun olmayabilir çünkü ilişkinize uzun zaman önce başlamışsınızdır ve ortaklığı "doğurmuyorsunuzdur" — bu durumda Merkür gerilemesi size zarar vermez.

Tehlike yalnızca kişiyi iyi tanımıyorsanız veya girişimin gerçek şartlarını ve potansiyelini tam olarak anlamadıysanız ortaya çıkar. Yaptığınız varsayımlar, gerçeğe dayanmadıkları için size zarar verebilir. Artık size yardımcı olacak tarafsızlık ve üretkenliğin direği olarak biliniyorsunuz. 10 Mart yeni ayında çok sayıda olağanüstü gezegeniniz var, bu nedenle araştırmanızı yaparsanız her şey yolunda olabilir. Her halükarda, bu ay güçlü Neptün ve arkanızda gerileyen Merkür varken, bir avukat tutma adımını atlamayın. Yasal korumaya sahip olmak her zaman iyi bir hamledir.

10 Mart'taki yeni ayda güzel gezegenlerle dolu olacak olan üçüncü ev, genellikle bir gün içinde kolayca ulaşabileceğiniz kısa mesafeli seyahatleri de yönetir. Müşterileri ikna etmek veya şahsen anlaşmalar yapmak için iş için her zamankinden daha fazla seyahat ediyor olabilirsiniz ki bu her zaman iyi bir fikirdir. Eğlence için seyahat ediyorsanız bu da iyi olur, çünkü Jüpiter ve Uranüs sizin gerçek aşk sektörünüzdedir (daha önce buna bu evin de yönettiği yaratıcılık alanı olarak bahsetmiştim). 9-10 Mart romantik bir kaçamak için harika bir tarih olabilir.

Ayın büyük anınız 25 Mart'ta Terazi burcundaki 5 derece dolunay tutulmasıyla gelecek. Bu, sektörünüzde yüksek bir konuma getirildiğiniz zaman, profesyonel bir dönüm noktası olabilir. Tutulmadan sonraki beş gün içinde size bir terfi verilebilir. Hayallerinizdeki iş için başka bir firmada görüşme yapıyorsanız, o zaman bu pozisyon muhtemelen sizin için gelecektir. Yeni randevunuzla ilgili hikaye basında yer alabilir ve arkadaşlarınızdan ve meslektaşlarınızdan tebrikler gelebilir.

Tutulmalar sıklıkla uzun zamandır hatırladığımız anları beraberinde getirir, dolayısıyla bu tutulma sizin için çok mutlu bir zamanın işareti olabilir. Tutulmalar hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, onların doğasını ve etkilerini "Tutulmalarla Nasıl Başa Çıkılır" adlı makalemi okuyabilirsiniz.

Bu eser aynı zamanda uygulamamın premium sürümü olan Astroloji Bölgesi Burçları'nda (ayda 4,99 ABD doları) mevcuttur ve Apple App Store ve Google Play'de mevcuttur. Uygulamamın ücretsiz sürümünü edindikten sonra menüdeki Abonelikler'e gidin. Ardından, çok daha ayrıntılı bir uygulamaya sahip olduğunuzda, onu bulmak için “Hayat, Aşk ve Daha Fazlası”na gidin ve oraya vardığınızda “Susan'ın Denemeleri”ne gidin.

ÖZET

Son zamanlarda yapmak zorunda kaldığınız yüksek harcamalar olmasaydı, Mart ayında hayatınız mükemmele yakın olabilirdi. Suçlu Mars oldu, ama ne mutlu ki, Mars 22 Mart'ta ikinci tasarruf ve harcama evinizden çıkacak. Bu tarihten sonra harcamalar gözle görülür şekilde düşecek ve mali durumunuzu yönetmek daha kolay olacak.

10 Mart'ta yeni bir odak noktası getirecek yeni ay geldikten sonra, evinizden 200 mil uzaktaki yerlere daha sık seyahat edeceksiniz. Bu gezilerde tamamlamanız gereken bir hedefiniz var gibi görünüyor; bu nedenle bunlar işle ilgili olabilir, bir mülk satın alma veya satma konusunda pazarlık yapabilir veya başka bir şey yapabilirsiniz.

Alternatif olarak, bir müşteriye teklif veriyor veya önemli bir anlaşma üzerinde pazarlık yapıyor olabilirsiniz ve bizzat orada bulunmanın ilerlemeyi kolaylaştıracağını hissedebilirsiniz. Haklı olabilirsin. Gelecek ay, Merkür 1 Nisan'dan 25 Nisan'a kadar geri harekette olacak, bu nedenle işlerin gelecek aya kadar uzamasına izin vermek yerine işleri şimdi bitirmeniz akıllıca olacaktır. Bu ay yapılan tüm eylemler daha kolay olacak ve artık daha üretken olacaksınız; bu ay, Nisan ayında göreceğinizden daha iyi ilerleme göreceksiniz.

Mart ayında iyi iş çıkaracağınızı söyledikten sonra, Neptün'ün 10 Mart'ta yeni ayla kavuşacağının farkında olmanız gerekir ve bu, gerçekleri gölgeleyebilir, sizi kanıtta olmayan koşulları ve olası nihai ödülleri varsaymaya teşvik edebilir. İmzalamanız gereken herhangi bir yasal belgenin önceden bir avukat tarafından görülmesi gerekir. Neptün güçlüyken ve Merkür her zamanki yaramazlıklarını yapmak üzereyken, onun hizmetleri olmadan işlerin yoluna gireceğini ummanın zamanı değil. Avukatınızı tutmak için harcadığınız para iyi harcanacaktır. Durum yaratıcı, sanatsal bir projeyse, korunacaksınız, çünkü Neptün sanatın gezegeni olarak kabul edilir, ancak hala Merkür'ün hizmet dışı kalmasına çok yakınsınız ve Merkür tüm sözleşmeleri yönetiyor.

25 Mart'ta Terazi burcundaki dolunayda, haritanızdaki zirveyi, onuncu onur evinizi, ödüllerinizi ve başarınızı aydınlatmak için kariyerinizde heyecan verici bir zirve deneyimlemeniz muhtemeldir. Oğlak burcu olarak hırslı bir burçsunuz ve sürekli mesleki ilerlemeyi görmek sizin için önemli. Bu dolunay bir ay tutulması olacak ve tutulma dolunaya ekstra güç ve kuvvet verecektir, çünkü tutulmalar uzun süre hatırlayacağınız dramatik yaşam olaylarını beraberinde getirme eğilimindedir. Mesleğinizi yöneten gezegen Venüs, o dönemde yöneticiniz Satürn ile kavuşumda olacak, dolayısıyla teklifi kabul ederseniz üstleneceğiniz rolün ağırlığını ve ciddiyetini anlayacaksınız.

Bu yılki tutulmalar kariyerinizi ve ev sektörlerinizi kestiği için bir değişim döneminde görünüyorsunuz, bu nedenle bir iş vardiyasına uyum sağlamak için evinizi taşıyabilirsiniz. Alternatif olarak, gelirinizde cömert bir artış yaşayacağınız ve iş yerinize yakın konumda bulunan ve sizi uzun yolculuklardan kurtaracak güneşli, ferah bir daire veya eve paranızın yeteceği için evinizi taşıyabilirsiniz. Plüton bu dolunay tutulmasını kararlı bir şekilde destekleyecek, bu nedenle maaşınız için pazarlık yaparken cesur olun; kayda değer ölçüde daha fazla parayı yansıtan, cömert bir miktar kazanmak için olumlu yönlerdesiniz.

Ayrıca bu ay yöneticiniz Satürn, Jüpiter'e çok nadir destekleyici bir görünümde olacak. Bu açı Haziran 2023'te kesindi, ancak her iki gezegen de yavaş hareket ettiği için Mart ayında hâlâ matematiksel önem alanı içinde olacaklar. Bu, mali durumunuzu, kariyerinizi ve ailenize - özellikle de çocuklarınıza - eğer bir hedefiniz varsa - bakmanızı yeniden yapılandırmanıza yardımcı olacaktır. Her ikinizin de yapmanın akıllıca olacağını kabul ettiğiniz ayarlamaları yapmak için mali danışmanınızla birlikte çalışın ve bunu hemen yapın.

Özellikle bekarsanız romantizmin tadını çıkarma fırsatları olacak mı? Mayıs ayında güçlü, oldukça büyüleyici bir trend sizi bekliyor, şimdilik sabırlı olun. Mayıs ayında dışarıdaysanız, gezegenlerin sizin için planladığı her şeyden heyecan duyabilirsiniz.

Eğer bağlıysanız, birlikte özel ve sıra dışı bir şeyler planlamak isteyebilirsiniz, böylece güzel Mayıs ayında sabırsızlıkla bekleyeceğiniz bir şey olur.

Bu ay, 9-10 Mart hafta sonu, romantik bir kaçamağın cennet gibi olabileceği bir anınız var ve uzakta geçireceğiniz zaman, gelecekte partnerinizle birlikte olmayı daha da fazla sabırsızlıkla beklemenize neden olacak. Mayıs ayı gözlerinizi kamaştıracak.

Susan Miller Mart 2024 Kova Burcu Aylık Burç Yorumu

Mart tamamen mali durumunuza bakmakla ilgili olacak. Muhasebecinize vergi beyannamenizi hazırlamasını göstermek için makbuz topluyor, azaltabileceğiniz alanları görmek için harcamalarınızı inceliyor ve nasıl performans gösterdiklerini görmek için tasarruflarınızı ve yatırımlarınızı inceliyor olabilirsiniz.

Zam almayı umuyor olabilirsiniz, ancak mali ikinci evinizde, kazanılan geliri ve maaşı yöneten Satürn var. Satürn, haritanızın bu alanına ilk kez Mart 2023'te girdiğinden bu yana bir yıldır sizinle. Satürn dokunduğu her şeyi daraltıyor, sınırlıyor ve sıkılaştırıyor. Hepimiz Satürn'ün sert sevgi dolu öğretme yöntemiyle eğitim kampından geçiyoruz ve onun Şubat 2026'da gidişine kadar hâlâ iki yılınız var.

Satürn bir kez gittiğinde, 2052'den 2055'e kadar haritanızın bu kazanılmış maaş kısmına geri dönmeyecek ve şimdi öğrendiğiniz finansal bilgeliği önümüzdeki yaklaşık otuz yıl boyunca taşıyacaksınız. Satürn biraz kendi kendini ayarlayan şampuan gibidir; bazı insanlar biraz ihtiyaç duyar, bazıları ise çok ihtiyaç duyar. Satürn size yalnızca bilmeniz gerekenleri öğretecektir. Eğer Satürn'ü 1993 ile 1996 yılları arasında, en son Balık burcundayken (o zaman da finans evinizdeyken) deneyimlediyseniz, Satürn'den yapacağınız bu ziyaret daha kolay olacaktır, çünkü teorik olarak geçen sefer çok şey öğrenmişsinizdir ve şimdi yalnızca tazeleme kursuna ihtiyacınız olacaktır. .

10 Mart'ta ikinci finans evinizde gerçekleşecek olan yeni ay, genellikle fırsatların önünü açacaktır, ancak söylendiği gibi, finans evinizde yakınınızda duran Satürn, şimdilik pudingi bozuyor. Alacağınız herhangi bir zam önemsiz olacak kadar yetersiz olacaktır. Başka bir iş için işinizi bırakmanız da hayatınızı daha iyi hale getirmeyecektir çünkü aynı koşullar geçerli olacaktır çünkü bunların nedeni Satürn'dür. Satürn sizi takip edecek, dolayısıyla mevcut işinizi sizin için nasıl daha iyi hale getirebileceğinizi de anlayabilirsiniz.

En iyi başvurunuz, kendinizi işte vazgeçilmez kılmaktır. Bunun kolay bir iş olmadığını biliyorum, ama eğer neredeyse her zaman A-oyununuzu oynamaya çalışırsanız, bu sizi olmak istediğiniz yere götürecektir. Terfiye uygun olabilmek için farklı bir departmanda veya farklı projelerde daha fazla deneyime ihtiyacınız olup olmadığını sorun. İlerlemeye istekli olmak her zaman bir artıdır.

Özel yaşamınızda ucuzluk satın almanın yollarını bulun ve siz de kupon kesmek isteyebilirsiniz. Kendi sabah kahvenizi hazırlarsanız paradan tasarruf edersiniz ve kendi yemeklerinizi pişirmek daha besleyici, lezzetli ve daha düşük maliyetle yemenizi sağlar. Küçük tasarruflarla başlayın, bunlar artacaktır. Satürn size halihazırda sahip olduğunuz ve kazanmakta olduğunuz paradan daha fazla değer elde edebileceğinizi göstermeye çalışıyor.

Sorunun bir başka kısmı da, eğer nakit sıkıntısı çekiyorsanız, Mars'ın Balık burcundaki konumudur, haritanızın Satürn ile aynı kısmıdır. Mars, iki yıldır ilk kez Mars'ı orada ağırladığınız 13 Şubat'ta para sektörünüze girdi. Mars iddialı bir gezegendir ve harcamaları artırdığı bilinmektedir, bu nedenle hızlı bir şekilde birbiri ardına çek yazıyorsanız Mars'ı suçlayabilirsiniz. Bu yüksek harcama, yüksek harcama dönemi, Mars'ın 22 Mart'ta finansal açıdan ikinci evinizden ayrılmasıyla sona erecek.

Bu ay 25 Mart'taki dolunay ay tutulması, yabancı kişiler ve yerler ile ilgili dokuzuncu evinizi aydınlatacak, böylece giriş için pasaportunuzu gerektiren bir yere uçabilirsiniz. Heyecan verici!

Görünüşe göre harcadığınız para doğrudan evinize, diğer gayrimenkullerinize veya ailenize gidiyor. Kova burcunda, Boğa-Akrep serisinde ilk kez Kasım 2021'de başladığından beri haritanızın bu ana bölgesinde tutulmalar yaşanıyor ve Ekim 2023'e kadar her altı ayda bir devam ediyor.

Kendinizi kökten kopmuş veya sürekli bir yenileme, bakım, dekorasyon ve onarım sürecinde hissetmiş olabilirsiniz. Alternatif olarak, ailenizi geçici veya kalıcı olarak yanınızda kalmaya davet etmiş ve onların ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyor olabilirsiniz.

Uranüs bu ay tamamen kötü bir çocuk değil. Sizin evinizde Jüpiter'e yakın bir yörüngede dönüyor ve bu ay Güneş'e ve 10 Mart'taki yeni aya güzel bir açıda olacak. Gördüğünüz gibi gökyüzünün sadece bir yönüne değil, tamamına bakmam gerekiyor çünkü hayat dinamiktir ve aynı ay içinde, aynı konu hakkında hem iyi hem de pek iyi olmayan haberler alabilirsiniz.

Yöneticiniz olan ve görevi size iyi bakmak olan Uranüs, bu ay para bulmaya çalışırken size yardımcı olacak bir dönüş yaratacak ve bu dönüş beklemediğiniz bir dönüş olacak ve gelecektir. onbirinci saatte (bu son dakikada anlamına gelir).

Evinizi hiç değiştirmemeniz, bunun yerine bir aile üyesini maddi, duygusal olarak ve belki de sizden istedikleri tavsiye ve tavsiyelerle desteklemeye odaklanmanız mümkündür.

Para konusunda endişeleriniz varsa, 10 Mart'ta Balık burcundaki 20 derecelik yeni ay size yardımcı olabilir, ancak bunun ne kadar olacağını herkes tahmin edebilir. Jüpiter bu yeni ayı destekleyecek, bu da muhteşem bir haber çünkü Jüpiter şansın ve iyi şansın gezegenidir. Jüpiter ev sektörünüzde yer alıyor; evinizin veya sahip olduğunuz diğer mülkün kalitesini artırmak için yaptığınız her türlü eylemin, attığınız her adımda onun piyasadaki değerini takdir ettiğinin kesin bir işareti.

Bir aile üyesine yardım ediyorsanız, paranın sizin tasarruflarınızdan mı yoksa katkıda bulunmak isteyen başka bir aile üyesinden mi geldiğine bakmaksızın, planınızı hayata geçirecek fonu bulacaksınız. Para sigortadan, banka kredisinden ya da bu durumdaki ailelere yardım etmeyi amaçlayan bir hükümet programından gelebilir.

Tüm önemli hamlelerinizi ayın başlarında yapın çünkü Merkür, anlaşmalar, sözleşmeler, kiralamalar ve diğer önemli evraklarla ilgili üçüncü evinizde 1 Nisan'dan 25 Nisan'a kadar geri gidecek. Eğer mülk satın alıyorsanız, Merkür gerilemesi sırasında anlaşmayı kapatmayın. Ay sonunda 1 Nisan'a rastlamamaya da dikkat edin; bu, Merkür'ün geri gidişine çok yakın bir durum demektir. Yaklaşan gerilemeyi her zaman önceden hissederiz; gecikmeleri, ertelemeleri vb. 18 Mart gibi erken bir tarihte görmeye başlayacaksınız.

Eviniz için pahalı bir ürüne ihtiyacınız varsa (yeni mobilya, televizyon, yeni ocak, çamaşır kurutma makinesi, ev güvenlik sistemi, bilgisayar, cep telefonu ve hatta araba) ya Mart ayının başında satın alın ya da satın almayı erteleyin. bir başka muhteşem aya, Mayıs'a.

Bu ay yılın ilki olan dolunay ay tutulması 25 Mart'ta Terazi burcunda gerçekleşecek. Dokuzuncu yabancı kişi ve yer evinizi aydınlatacak, böylece giriş için pasaportunuzu gerektiren bir yere uçabilirsiniz. Heyecan verici! Evdeki tüm gürültüden, çınlamadan ve gürültüden (veya diğer endişelerden) beklemek harika bir rahatlama olacaktır. Biletiniz için sık uçuş milleriniz varsa ve örneğin Roma'da bir kuzeniniz varsa, hazırsınız. Bugünlerde para harcama havasında olmadığınızı biliyorum, ancak gitmek istediğiniz yerde size ev verebilecek bir arkadaşınız veya akrabanız olabilir.

Aynı dolunay tutulmasının (bir tutulma güçlüdür, üç dolunayın bir araya gelmesine layıktır) size yardımcı olabileceği farklı yollar vardır. Seyahat ederken, fikirlerin ithalat-ihracat işinde çalışıyorsanız, bunun yerine yurt dışındaki müşterilerle veya satıcılarla telefonda veya e-posta üzerinde çalışıyor olabilirsiniz.

Bu dolunay tutulması size ilk tercih ettiğiniz üniversiteden bir kabul mektubu getirebilir veya halihazırda öğrenciyseniz, 25 Mart'ta veya yakınında gireceğiniz büyük bir sınavdan özel övgü veya harika notlar alabilirsiniz. Son olarak, hukuki bir konu gündeme gelebilir. başarıyla bitirin, sizin tercihinizle.

25 Mart'taki bu tutulmanın sonuçlarından dolayı tüm Kova burcunun heyecanlanmak ve mutlu olmak için bir nedeni olacak. Bu, dünyanıza dair görüşünüzü dramatik ve panoramik olarak genişletmeyi amaçlıyor. Daha sonra hayata çok dar bir pencereden baktığınızı hissedebilirsiniz.

En güçlü olumlu deneyimi yaşayacak olan Kovalar, 24 Ocak'tan sonraki beş gün içinde doğanlar olacaktır. Aynı şey, Kova burcunuz 5 derecenin beş derece içinde (başka bir deyişle 0'dan 10 dereceye kadar) yükseliyorsa veya büyük bir doğum tarihiniz varsa da geçerlidir. gezegeniniz veya doğum ayınız Kova, İkizler, Terazi, Koç, Aslan veya Yay burcunda 5 derecenin beş derece yakınında.

ÖZET

Çoğu Kova, evlerinde olup bitenler hakkında çok konuşuyor. Müteahhitler, tamirciler, boyacılar veya ev dekoratörünüzle çalışıyor olabilirsiniz. Veya yeni bir alan satın alma, satma veya kiralama sürecinde olabilirsiniz. Belki işiniz bitti ve artık arkadaşlarınızı ve ailenizi eğlendiriyorsunuz. Evinizle ilgili amacınız ne olursa olsun (ya da alternatif olarak aklınızda olabilecek bir ebeveyne yardım etmek), planınıza biraz konsantre olduğunuz ve ciddi çaba gösterdiğiniz için mutlu olacaksınız.

Şu anda, eviniz ve aileniz, haritanızda altın külçelerin bulunduğu yerdedir ve bu, iyi şans getiren Jüpiter'in ev sektörünüze nadir bir ziyareti sayesinde gerçekleşir. Evinizin konforunu, şıklığını ve güzelliğini artırmak için şimdi yaptığınız değişiklikler size uzun yıllar boyunca fayda sağlayacaktır. Ayrıca ailenize, hayatta çok önemli olan, çok sağlam bir güvenlik duygusu veriyor gibi görünüyorsunuz. Evren bu konular hakkında sizinle açıkça konuşuyor.

Ayın başlangıcı olan 1 Mart, ev ve aile sektörünüzde bulunan iyi şans Jüpiter'in Güneş'e dost bir ışın göndererek, eviniz ile ona yaptığınız yatırım arasında olumlu bir bağlantı olduğunu gösteren göz kamaştırıcı bir yönü beraberinde getiriyor. 1 Mart taşınma günüyse veya müteahhitinizi, dekoratörünüzü veya peyzaj sanatçınızı araziniz için adlandırdığınız günse, sonuçlardan heyecan duyacaksınız.

10 Mart'ta Balık burcunda 20 derecedeki yeni ay, son zamanlarda harcadığınız parayla ilgili endişe duymanıza neden olabilir ve paranın nereye gittiğini, tahmin ettiğiniz gibi, evinizde veya bir aile üyenizde olduğunu bilirsiniz. Satürn, Güneş'e ve yeni aya biraz yakın bir yörüngede dönüyor ve bazen bir yaşam tarzı değişikliğine dahil olduğunuzda (ki öyle görünüyorsunuz), masrafları karşılamak için normalden daha fazla para harcanması gerekiyor. Satürn'ün varlığı genellikle kısa vadede yapılan herhangi bir kemer sıkma işleminin uzun vadede mükemmel değer ve kâr getireceği anlamına gelir. Yavaş, dikkatli ve düşünceli kararlar veriyor gibi göründüğünüz için çok fazla endişeleniyor olabilirsiniz ve burcunuz, mülkünüzün değerinin bu kadar güzel bir şekilde artmasından mutlu olduğunuzu gösteriyor.

Bu ay, güzelliğin, zarafetin ve sanatsal ifadenin gezegeni, aynı zamanda kafa karışıklığına veya yanlış anlamaya neden olabilecek sisin gezegeni Neptün, 10 Mart'taki yeni aya çok yakın yörüngede olacak. Haritanızın başka yerlerinde Jüpiter ve Uranüs'ten parlak bir destek almanıza rağmen büyük kararlar veriyorsunuz. Pahalı veya uzun vadeli bir karar verirseniz, uzman hukuki tavsiyeye ihtiyacınız olacaktır; bu nedenle, yapmak üzere olduğunuz önemli bir işlem için bir avukat tutmaktan çekinmeyin. Bir partneriniz veya eşiniz varsa, onun da desteğini toplamanız gerekecektir; yine, bu kişinin tüm fikirlerinizi destekleyeceğini varsaymayın. Bu uyarıyı dikkate almak için zaman ayırın.

Bu ay aynı zamanda 25 Mart'ta Terazi burcunda bir ay dolunay tutulması gerçekleşecek ve size son zamanlarda uğraşabileceğiniz evle ilgili tüm sorulardan bir kaçış sunacak. Seyahat tercih edilecektir ve siz de kendiliğinden bir seyahatin uygun olduğuna karar verebilirsiniz. Aynı zamanda hukuki bir mesele artık çözülebilir. İletişim veya yayıncılık veya yayıncılık sektöründe çalışıyorsanız, bir projeyi bitiriyor ve onu tüm dünyaya büyük alkışlarla göstermek üzere olabilirsiniz.

Kova burcunda yeni oluşan Plüton bu tutulmayı mükemmel bir şekilde destekleyecek ve çalışmanızın muhtemelen uluslararası alanda geniş bir ilgi göreceğine işaret edecek. Tutulmalar sıklıkla dramatik haberler getirir ve bu tutulma Kova burcunuz için dost canlısı olacaktır, bu nedenle ne olacağını görmek için tetikte olun.

Romantik olarak, ayın ilk yarısında Kova burcundaki muhabbet kuşu gezegenleri Venüs'ün Mars'a yakınlığı sayesinde manyetizmanız çok yüksek seviyelere ulaşıyor (Venüs Kova burcundan 11 Mart'ta, Mars ise 22 Mart'ta ayrılacak) . Venüs ve Mars bir araya geldiğinde, yeni bir aşkın başlangıcı için kıvılcımlar yakarlar, bu nedenle yeni bir aşkla tanışmak ilginizi çekiyorsa, dolaşın. Venüs Kova burcundan ayrıldıktan sonra bile Mars 22 Mart'a kadar devam edecek ve aşk hayatınız için hala iyi titreşimler vermeye devam edecek. Başlangıçta başkaları üzerindeki etkinizin farkında olmayabilirsiniz, ancak çok geçmeden bunun oldukça olumlu ve hipnotik olduğunu keşfedeceksiniz.

Susan Miller Mart 2024 Balık Burcu Aylık Burç Yorumu

Yılın doğum günü zamanı ve tüm küçük gezegenler size selam gönderiyor. Önümüzdeki yıl mutlu bir doğum günü geçireceğinizden emin olmak istiyorlar. Artık olaylar üzerinde sandığınızdan daha fazla kontrole sahipsiniz, çünkü tüm gezegenler haritanın doğu tarafında sizi destekliyor. Bu aynı zamanda işleri sizin adınıza yürütecek bir aracıya, acenteye veya herhangi birine ihtiyacınız olmadığını gösterir; siz olayları başlatabilecek motor sizsiniz.

Satürn Mart 2023'te Balık burcuna girdi ve şimdi Satürn'ün Güneş ile kavuşumu var ki bu son derece nadir bir durum. Satürn'ün Balık burcunda olduğu son dönem 1993'ten 1996'ya kadardı. Geçen yıl, 2023'te Satürn, Şubat ayında doğan Balık burcuna odaklandı ve bu yıl, Satürn'ün etkisini en çok hissedecek olanlar 1 ile 10 Mart arasında doğanlar olacak. Balık burcunun Satürn tarafından en son doğrudan vurgulandığı yıl 1995'ti ve bu büyük bir başarı yılı olabilirdi. Belki henüz doğmadınız ama eğer öyleyseniz, geriye dönüp düşünün ve bir tema bulup bulamayacağınıza bakın.

Durumunuzu değiştirmek için hazır olmanız gereken bir şey yapmış ve daha olgunlaştığınızı göstermiş olabilirsiniz. Şunlardan birini yapmış olabilirsiniz: bir iş kurmuş veya büyük bir terfi almış, üniversite veya yüksek lisans derecenizi almış, evlenmiş, bir kitap yayınlamış, bebek sahibi olmuş, ilk evinizi satın almış veya çaba ve öğrenme gerektiren başka bir şeyi seçmiş olabilirsiniz. başarmak. Şimdi onlarca yıl sonra Satürn size tazeleme kursu vermek için geri döndü. Sizi yalnızca 29,5 yılda bir görmeye gelebilir, çünkü Güneş'in etrafında dönmesi ve aynı takımyıldızına dönmesi bu kadar zaman alır. Satürn'ü, sizinle nadiren çalışabilen, ancak bilgeliğine ihtiyaç duyacağınız ve aradan geçen yaklaşık otuz yıl boyunca, sizi tekrar görmeye gelene kadar yanınızda taşıyacağınız yüksek fiyatlı bir danışman olarak düşünün.

Yapmaya karar verdiğiniz şey ne olursa olsun, bu daha sonra kolaylıkla geri alamayacağınız bir şey olacaktır ve eylemi geri almak istemezsiniz çünkü bunu yapmanızın asıl nedeni, hayatınıza üzerine inşa edebileceğiniz sağlam bir temel kazandırmaktır. gelecek. Satürn'ün hediyesi sizi ileriyi düşünmeye ve gelecek için plan yapmaya teşvik etmektir. Onunla çalışırsanız, Şubat 2026'da ayrıldığında tamamen yeni bir yerde olacaksınız; trendin geçen yıl Mart 2023'te başladığı zamana göre daha zayıf, daha akıllı ve çok daha fazla otoriteye sahip olacaksınız.

10 Mart'ta Balık burcundaki 20 derecelik yeni ay, almayı ya da ayrılmayı seçebileceğiniz bir fırsatın ortaya çıkacağı çok önemli bir an olacak. Eğer bunu kabul ederseniz, bu çaba, Balık burcundaki Güneşinizin yakınındaki Satürn ile birlikte neredeyse her şeyin hariç tutulacağı şekilde sıkı çalışma, özveri ve konsantrasyon gerektirecektir. Riskler yüksek olacak çünkü daha fazla çaba harcanacak ve muhtemelen büyük miktarda para söz konusu olacak.

Örneğin, ileri düzey bir diploma için üniversiteye gitmeyi taahhüt ederseniz ama vazgeçerseniz, üniversiteden ayrılırsanız ve diplomayı alamadıysanız, çok fazla para harcamış ve ödemeniz gereken bir borcunuz olmuş demektir. Büyük, pahalı bir ev satın alırsanız ancak daha sonra ipotek ödemelerini karşılayacak parayı bulamazsanız, sonunda evi kaybedersiniz. Ve daha önce içine kattığın her şey. Satürn, ara sıra kaçınılmaz olarak olduğu gibi, hayat sizi bir viraja soktuğunda ve biraz inişli çıkışlı hale geldiğinde bile kararlı kalmanız için çıtayı yükseltiyor. Satürn, ilk kararlılığınızı yaparken pratik ve objektif olmanızı istiyor.

Bu, yalnızca doğum gününüz olduğu için değil, aynı zamanda 10 Mart'taki yeni ayın Balık burcunda olması nedeniyle sizin için önemli bir ay olabilir.

Yeni aya, Güneş'e ve Satürn'e, görevi size iyi bakmak olan yönetici gezegeniniz Neptün eşlik edecek. Neptün'ün varlığı, ortaya çıkan fırsatın yaratıcı olacağını ve hayal gücünüzü harekete geçireceğini gösteriyor. Ancak Neptün'ün etkisinin iki tarafı vardır ve diğer taraf, gerçekliği yumuşatmak için sisini gönderdiğinde bazı karışıklıklara neden olabilir (bu da gerçeklerin görülmesini zorlaştırır).

Yeni bir projeden bahsediyorsanız işin tüm yönlerini anladığınızdan emin olun; birçok soru sorun. Yapmanız beklenen işin kapsamını tam olarak öğrenin, bunun için geri adım atma ihtiyacını ortadan kaldırarak zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar.

Başladığınız bir proje karmaşıksa, bunu bir sözleşmeyle karşılayacaksınız. Bu bağlamda, Merkür sözleşmeleri yönetiyor ve büyük bir finansal gezegen olan Plüton'a güzel bir şekilde yönelecek. Bu, varsayımları ortadan kaldırmak ve işin ayrıntılarını kağıda dökmek için konuyu iyice tartıştığınız için mutlu olacağınız anlamına gelir.

Romantik açıdan bu sizin için harika bir ay olabilir, her ne kadar ay açılırken Ocak ve Şubat aylarında çok çalışmış olduğunuz için biraz kış uykusuna yatmış gibi görünseniz de. Ayrıca Venüs ve Mars Kova burcunda perde arkasında yer alıyor, sizin için özel bir yer değil.

Ancak Venüs 11 Mart'ta (yeni aydan sonraki gün) Balık burcuna geçip 4 Nisan'a kadar orada kalacağında bu durum değişir. Hem Venüs hem de Mars yeni aşkı teşvik eder, ancak çok farklı şekilde. Venüs, başkalarının size iddialı eylemlerle değil, manyetizma yoluyla gelmesine izin vermenin değerini öğretir; bu Mars'ın işidir. Venüs her yıl üç buçuk ila dört hafta boyunca gelir.

Bu noktayı biraz daha açıklığa kavuşturmak için, bazı astrologlar Venüs'ü “tembel gezegen” olarak adlandırıyor çünkü o arkasına yaslanıp güzelliğinin, çekiciliğinin ve karizmasının sevgilisini (bu durumda bu Mars) kendisine çekmesine izin veriyor. Venüs'ün Balık burcunda turu sırasında başkaları üzerinde bu önemli hipnotik etkiyi yaşayacaksınız.

Mars daha agresif ve 22 Mart'tan 30 Nisan'a kadar Balık burcunda olacak. Mars sizi daha özgüvenli, cesur, ısrarcı ve enerjik yapacak. Mars çevrenizdeki profilinizi yükseltecek ve aynı zamanda sizi daha çekici hale getirecek. Mars size sadece aşk konularında değil aynı zamanda iş konularında da oldukça yardımcı olacak. Mars'ın burcunuzda olması büyük bir avantajdır ve iki yılda bir burcunuzu ziyaret eder.

Hem Venüs'ün hem de Mars'ın burcunuzda olması daha da büyük bir avantajdır. Birleşmeyecekler ama bunun bir önemi yok; mesele şu ki, sosyal olarak iyi durumda olacaksınız. Arkadaşlarınız sizi doğum gününüz için dışarı çıkaracak ve gördüğünüz arkadaşların birçoğundan, olası romantik ilgi alanı olarak sizi tanıştıracak birini düşünmelerini isteyin. Eğer bağlıysanız bu ay eşinizden çok daha fazla ilgi göreceksiniz ki bu da her zaman eğlencelidir.

İki tutulmadan ilki bu ay 25 Mart'ta Terazi burcunda 5 derece dolunay ay tutulması olarak gerçekleşecek. (İkincisi iki hafta sonra, önümüzdeki ay 8 Nisan'da Koç burcunda, 19 derece yeni ay güneş tutulması olarak gerçekleşecek.) Her ikisi de haritanızın finansal evini harekete geçirecek ve her ikisi de son derece olumlu ve tamamen destekleyici. Tutulma her zaman değişim getirecektir ve her iki tutulmada da göreceğiniz değişikliklerin çok hoş karşılanacağını hissediyorum. Gelecek ayki tutulmayı sizlere Nisan raporumda anlatacağım.

Bu ayki tutulma diğer insanların parasıyla ilgili sekizinci evinize odaklanacak. Bu meclis; vergileri, vergi iadelerini, banka kredilerini, kredi kartlarını, ipoteklerini, risk sermayesini, mirasları, ödül kazançlarını, komisyonları, telif ücretlerini, ikramiyeleri, değerli hediyeleri, bursları ve mali yardımları, sigorta ödemelerini, mahkeme anlaşmalarını ve mülkün paylaşılmasını yönetir. bir evliliğin veya işin sonu. Bunlar olası örneklerdir, ancak 25 Mart'ta veya ona yakın bir tarihte size gelebilecek başka bir olası gelir kaynağını da düşünebilirsiniz.

Bu alanlardan biri şimdi doruğa ulaşacak ve 25 Mart'tan sonraki beş gün içinde haber getirecek. Bu habere sevineceğinizi düşünüyorum. Kova burcunda yeni oluşan Plüton, perde arkası konumunda ve dolunay ile muhteşem “üçgen” (alabileceğiniz en göksel açı) konumda. Plüton, kapalı kapılar ardında, göremediğiniz ancak sizin için büyük bir destekçi olarak hareket eden, güçlü bir mali pozisyonda olan birine gönderme yapıyor.

Tek seferlik bir miktar para ödemeniz gerekiyor gibi görünüyor. Bu, büyük bir vergi kredisi veya bir süre önce yaptığınız bir işten dolayı tek seferlik bir ücret olabilir. Devam eden bir davanız varsa mahkemenin sizi tercih ettiği müjdesini alabilirsiniz.

Gelecek ayın tutulması size daha da fazla para getirecek, bu yüzden iyimser kalın. Kazanılan gelir sektörünüzden kaynaklanacak, dolayısıyla farklı bir kaynaktan gelecektir. Her şey yolunda sevgili Balık.

ÖZET

Bu, yalnızca doğum gününüz olduğu için değil, aynı zamanda 10 Mart'taki yeni ayın Balık burcunda olması ve Güneş, Neptün ve Satürn ile birlikte gelmesi nedeniyle sizin için önemli bir ay olabilir. Yaşınız ne olursa olsun olgunlaşıyorsunuz ve daha fazla sorumluluk almaya hazırsınız.

Yeni ay, kadim yöneticiniz iyi şans gezegeni Jüpiter ve ayrıca sürprizlerin ve beklenmedik olayların gezegeni Uranüs'le hoş bir sohbet içinde olacak. Bu yeni ay size önemli bir yazma veya konuşma projesi getirebilir veya aniden seyahat etmenize neden olabilir. Bu olasılıklar birbirini dışlamadığından her ikisi de aynı anda gerçekleşebilir!

Daha iyi haber: Mars da Balık burcuna doğru ilerliyor, 22 Mart'ta gelmeye ve 30 Nisan'a kadar kalmaya hazır. Bu, iki yıldır ilk kez Mars'ın burcunuzda olması, büyük bir ayrıcalık ve genel olarak bir dönüm noktasına işaret ediyor. Yeni bir şeye başlamak için harika bir zaman, çünkü Mars size mevcudiyet, enerji ve dürtü verecek. Mars, sonunda başarıya giden hedefinizi takip etme kararlılığını verecektir.

Bununla birlikte, bir uyarı var; Nisan ayı, 1 Nisan'dan 25 Nisan'a kadar Merkür'ün geri hareketini getirecek ve Mars'ın Balık burcundaki özel dönemini kesecek. Bu, en büyük ve en önemli hedeflerinizi şimdi, Mart ayında, özellikle 22 Mart'tan ay sonuna kadar başlatmanız gerektiği anlamına gelir; Merkür'ün gerilemeye başladığı 1 Nisan'a çok yaklaşmamaya dikkat edin.

Zaman veya finansman yetersizliği nedeniyle bir kenara bırakmak zorunda kaldığınız bir projeniz varsa, Merkür'ün gerilediği Nisan ayı, mümkünse projeye yeniden başlamak için iyi bir zaman olacaktır.

Venüs ayrıca 11 Mart'tan 4 Nisan'a kadar Balık burcuna geçecek ve size ekstra ışıltı verecek. Önümüzdeki sezon için kıyafet satın almak, Balık burcu erkekleri ve kadınları için yeni bir kolonya veya koku bulmak, kadınlar için ise göz kamaştırıcı bir zaman olacak. okuyucular yeni makyaj seçecek. Son derece gurur verici seçimler bulacaksınız.

Bu ayki dolunay da 25 Mart'ta Terazi burcunda gerçekleşecek bir ay tutulması olacak ve mali görüşmeleri sonuca ulaştıracak. Plüton bu dolunaya yardımcı olacak iyi bir konumda olacak, dolayısıyla bu tutulmanın sonuçlarının bazı örnekleri olarak bir iş, mülk satışı veya yüklü miktarda para değerinde bir kredi için anlaşma yapabilirsiniz. Göreceğiniz cömert meblağın nereden geleceği belli değil; bir müşteriden, komisyondan, bankadan, akrabadan ve hatta bir hayır kurumu çekiliş biletinden gelebilir.

Şu anda, ister borçlu olduğunuz kişilere ödeme yapmak ister vergi ödemek için olsun, çek defterinizden de para akması muhtemeldir, ancak görünen o ki, kendinize kalan parayla bu ay faturalarınızı karşılamaya yetecek kadar paranız olacak. Venüs bu tutulmadan sorumlu olacak ve iyi şans getiren Jüpiter'e ve her dakika sürpriz olan Uranüs'e güzel bir şekilde yönelecek. Şu anda alacağınız haberler, en iyi anlamda, muhtemelen tamamen beklenmedik olacaktır ve bunu duyduğunuza sevineceksiniz.

Kaynak: Susan Miller Astrologyzone sitesindeki görüşleri çevrilmiştir